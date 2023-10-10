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    Глобальный конфликт преследует релокантов
    Правда и победа
    10 октября 2023, 09:30 Мнение

    Глобальный конфликт преследует релокантов

    Разрушение прежних мифов только начинается. И если наши «новые израильтяне» вдруг открыли для себя родину на берегах Средиземного моря, то некоторые израильтяне со стажем могли бы вспомнить, что родина их реальных прадедов находится в России.

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

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    С началом нового обострения арабо-израильского конфликта многие российские релоканты, переехавшие в Израиль после начала СВО, внезапно показали себя пламенными патриотами. Правда, патриотами не России, а Израиля. Более того, к ним присоединились даже те, кто оказался не в Израиле, а в других странах. Бывший пацифист и иноагент Андрей Макаревич* желает победы «нашим бойцам», то есть воинам ЦАХАЛ. Вместе с ним к беспощадной войне призывают иноагенты Леонид Гозман, Михаил Козырев*, Алексей Венедиктов* и Виктор Шендерович.

    Таким образом, концепция изменилась. Люди ведь покидали Россию под лозунгом «не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями». И тут вдруг – не нейтралитет, не молчание, не гуманистическое сочувствие жертвам, а прямо-таки отчаянный бой полковых барабанов. Что с вами стало, космополиты, граждане мира, совсем недавно кривившиеся от слов «родина» и «патриотизм»?

    Случившееся похоже на чудо из классического индийского фильма: выросшие, а местами уже постаревшие дети обрели мать, с которой они были разлучены в младенчестве. Ну как не порадоваться за людей?

    И я бы даже не стал злорадствовать – дескать, попали как кур в ощип – или обвинять этих людей в том, что прежде они врали себе и окружающим, лукавили ради своих выгод. Мир меняется, рушатся правила, на которых он был основан. Неудивительно, что вслед за этим рушатся и правила в душе человеческой, прежние мысли и чувства предстают в новом свете – и почему бы не использовать исторический момент для приведения мозгов в порядок? Честность и искренность получают сегодня шанс, а самоопределение человека в мире, где остается все меньше безопасных мест, где война становится нормой, требует предельной ясности.

    Ясность, в частности, состоит в том, что этим людям не нужна никакая Россия, в том числе и «прекрасная Россия будущего», о которой они якобы мечтали. И тут же стало понятно, откуда брались навязчивые претензии к ней.

    Хотя во всем этом нет ничего неожиданного. Ведь и прежде, еще до СВО, бывшие наши соотечественники, оказавшиеся в Израиле, порой буквально из бомбоубежищ писали в соцсетях о том, как опасно и тревожно жить в России. В России, а не в Израиле. В России, а не в Нью-Йорке во время теракта 9/11. В России, а не в Париже во время мигрантских бесчинств. Абсурд и когнитивный диссонанс? Не совсем.

    Красота, как известно, в глазах смотрящего, а с милым рай и в шалаше, о чем нам напоминает хороший иудейский праздник Суккот. Вот так и оценка уровня безопасности и благополучия жизни в России была искажена у этих людей представлением о фундаментальной моральной неправоте нашей страны. Явление идейной релокации (в отличие от релокации экономической) как раз и было вызвано стремлением к «моральной безопасности».

    «Моя совесть в домике», как бы говорил человек себе и окружающим. Но вот домик начинает гореть. И тогда принципы, ранее провозглашавшиеся с пафосом, рассыпаются в прах. И те, кто с 2014 года утверждали, что Россия не имеет права защищать народ Донбасса, потому что это законная добыча Украины, вдруг начинают обвинять ту же Россию в том, что она не помогла отторгнуть Карабах у Азербайджана. Почему армяне Карабаха имеют право на самоопределение, в котором отказано русским Донбасса? Да потому что армяне этим людям нравятся, а русские – нет. Чистая вкусовщина. Но нужно в этом признаться, а не заниматься бессмысленной казуистикой.


    Случай же Израиля, счастливо обретенной родины релокантов, еще показательнее. Не разбирая подробно историю Ближнего Востока за последние несколько тысяч лет, замечу: если мы признаем право Израиля на территорию, которую это государство занимает, то право России на земли Новороссии тем более следует считать бесспорным и очевидным. Но наши новые израильтяне, напротив, ставят на одну доску Россию и ХАМАС. Почему? Потому что сердцу не прикажешь.

    Иррациональное чувство вылезает из-под маски их «принципиальных» претензий (таких как коррупция, несменяемость власти и т. п.). И это порождает безысходную непримиримость. Люди утрачивают способность договариваться как на уровне частных отношений, так и на уровне государств. Начинали-то новый виток непримиримости американцы с европейцами: никаких переговоров с Россией, только сражение насмерть. А продолжили, и весьма охотно, в Закавказье и на Ближнем Востоке. Можно гадать, где случится новая вспышка.

    Но разум еще не утратил своего голоса. И разум говорит нам о том, что никакой объективной моральной правоты в нашем мире не встретить. Вы можете чувствовать себя в «моральной безопасности» в Канаде, где парламент способен чествовать ветерана СС? В США с их чередой вооруженных агрессий? В милой Франции, которая разрушила ливийскую государственность и цепляется за неоколониальные позиции в Африке? В Польше с ее историей еврейских погромов? Возьмите любое государство – божий одуванчик, вроде Бельгии или Финляндии, и вы найдете повод за него постыдиться. Если, конечно, оно вам изначально несимпатично.

    Сегодня жизнь опытным путем показывает нашим релокантам, что мир един, и всюду протекают одни и те же процессы. Что конфликт, который привел к СВО, – это не какое-то скандальное исключение из правил, а часть глобального конфликта, который будет напоминать им о себе, куда бы они от него ни пытались убежать, равно как в восточной притче о свидании в Самарре.

    Но разрушение прежних мифов только начинается. И если наши «новые израильтяне» вдруг открыли для себя родину на берегах Средиземного моря, то некоторые израильтяне со стажем могли бы, напротив, отказаться от искусственного сионистского конструкта Земли обетованной и вспомнить, что их настоящая историческая родина, родина их реальных прадедов, а не мифических библейских предков, находится в том числе и на территории России. Здесь множество евреев трудилось во славу как Российской империи, так и Советского Союза, в том числе создавая ракетную технику и ядерный щит. И здесь до сих пор, как будто ожидая их возвращения, сохраняется целая еврейская автономия.

    К такому переосмыслению подталкивает перспектива большой войны на Ближнем Востоке. Все понимают, что атомная бомба у противников Израиля рано или поздно появится. Пора серьезно подумать о будущем.

    Образ большой, богатой и доброй России как острова здравого смысла среди иррациональной нетерпимости кажется мне одним из привлекательных образов нашего будущего. Того будущего, которое мы будем строить вопреки русофобским мифам.

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