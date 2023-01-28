Запад решает, что делать с Украиной «на второй год»

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28 января, суббота  |  Последнее обновление — 18:35  |  vz.ru
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Турция торопится заработать на российском газе

Турция рассказала, когда появится новый газовый хаб Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Турция назвала сроки появления нового газового хаба. Анкара хочет запустить его в течение года. Турки обещают стать посредниками и помочь Европе преодолеть энергетический кризис. Какую роль в этой схеме будет играть российский, азербайджанский и иранский газ? Подробности...
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США указали место России после конфликта на Украине

Для Украины оперативно сформируют два танковых батальона, конечная цель – занятие всех территорий, которые Киев считает своими JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
США отправят в ВСУ тридцать и один «Абрамс» для наступления на российские позиции и оккупации Крыма. При этом в Вашингтоне столь уверены в победе, что уже строят планы на будущее, которое наступит после конфликта на Украине. О планах США стоит знать, чтобы лишний раз вспомнить: цена поражения России в этом конфликте очень высока. Подробности...
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Малые города России укрепят каркас государства

Малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах vk.com/public_admrussa
Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей? Подробности...
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«Бербок на самом деле думает о войне Германии с Россией»

Несмотря на действия политиков, антивоенное движение в ФРГ набирает обороты IMAGO/Bernd Friedel/Global Look Press
И политики, и пресса пытаются сделать так, чтобы воспоминания о страданиях, которые принес нацистский режим на территорию Советского Союза, в том числе и на Украину, выпали из фокуса внимания немцев. В итоге в обществе произошел определенный сдвиг. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат парламента ФРГ Евгений Шмидт, комментируя решение правительства ФРГ начать поставки танков Украине. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Запад решает, что делать с Украиной «на второй год»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Запад ощущает и формулирует внутренний кризис в своем отношении к войне и нащупывает новые объяснительные конструкции «на второй год». Надежды на скорое прекращение конфликта на условиях Украины нет. Подробности...

Владимир Соловьев – первый философ России

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
170 лет назад в Москве родился Владимир Сергеевич Соловьев – философ, поэт и публицист. Фактически вся русская религиозная философия вышла из его книг. Подробности...

Украина расшатывает Америку

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Белому дому все сложней и сложней будет объяснять свою украинскую политику американским налогоплательщикам. Этим воспользуются республиканцы. При таких раскладах Вашингтону все трудней будет контролировать ситуацию на Украине. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Россия выдавливает Запад из Африки

Одесса и отрезание Украины от моря

Наши зашли в Угледар

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Запад решает, что делать с Украиной «на второй год»

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    		28 января 2023, 18:35

    Досмотрел-дослушал последние «российско-украинские» давосские панели и записал впечатления.

    Заглавная тема форума – «Сотрудничество в фрагментированном мире». Украинскому конфликту при этом посвящена не настолько большая часть времени и внимания участников. Ключевые проблемы человечества – климат, стоимость жизни, энергопереход, последствия ковидной трансформации, экономический рост, цепи поставок, Китай – обсуждались значительно более подробно и заинтересовано, чем Украина, однако медиапокрытия эти обсуждения не получили. Про Украину говорили только политики или администраторы Запада. Их и цитировали.

    Запад ощущает и формулирует внутренний кризис в своем отношении к войне и нащупывает новые объяснительные конструкции «на второй год». Надежды на скорое прекращение конфликта на условиях Украины нет. Надежды на крах России вследствие военного поражения или внутреннего коллапса, связанного с мобилизацией (основная надежда осени), не сбылись. Украина становится дороже для спонсоров, их общества ощущают усталость от происходящего конфликта и тягот, которые он несет – прежде всего «кризиса стоимости жизни» (ему уделили на форуме внимания кратно больше, чем Украине).

    Мысль о любом компромиссе публично по-прежнему табуирована. Фактически проблема формулируется в любимой логике разрешения кризисов: «toо big to fail» – «слишком большое, чтобы рухнуть». В рамках которой объект, находящийся в кризисе, заливается ресурсами пока кризис не пройдет сам собой, потому что крах объекта оценивается как бОльшая угроза, чем фиксация убытка от вложенных в него средств. Так спасали банки в финансовом кризисе и крупные компания в ковидном кризисе.

    Что это значит в сегодняшней ситуации?

    1. Деньги «на поддержание функционирования государства» при поставках новых видов вооружения в Украину, чтобы попробовать переломить ход «застопорившихся» боевых действий весной-летом. Ожидается, что в конце зимы – начале весны Россия начнет наступление. Украинские военные должны быть готовы его отразить, а также начать «маневренную войну» с применением новой боевой техники, чтобы не допустить продвижения российский войск. (Тут важное разделение собственно «украинской повестки» с заявлениями о готовности физически отвоевать все включая Крым и «умеренной западной», которая скорее о недопущении новых потерь, а «возврат территорий» оставляет на уступки со стороны истощенной России в ходе неизбежных мирных переговоров.

    2. Заявляется, что при проработке вопроса о поставках военной техники странам запада не следует ориентироваться на некие «красные линии», само существование которых трактуется как манипуляцию, делающую западное общество более уязвимым. Исходят из недопустимости создания прецедента, когда действия коллективного запада сдерживаются якобы намеками на ядерное оружие.

    Фото: GIAN EHRENZELLER/EPA/ТАСС

    3. Экономические санкции публично оцениваются как крайне успешные, так как они якобы позволили не просто «затормозить финансирование СВО» (Микулаш Бек: «выиграть время»), но и оказать серьезное долгосрочное воздействие на экономику России («вогнать в рецессию», а в перспективе возможно и в «нищету» – К. Рогофф).

    4. Будущий миропорядок зависит не от того, как завершится внешнеполитический кризис на Украине, но от того, как переосмыслят себя участники конфликта. В основном апеллировали к тому, чтобы Россия, когда «проиграет эту войну», пересмотрела свою «империалистическую политику». Собственно нежелание компромисса связано именно с этой логикой «преподать урок».

    5. Пожалуй, впервые за год публично озвучено «немыслимое». Оказывается, «Украина не идеальна». Громко звучат темы, связанные с украинской коррупцией, которая не позволит реконструировать Украину, превратив ее в «фасад Запада». То есть тема «спасенной от агрессора и превращенной в рай Украины» начинает сворачиваться.

    Новая логика: «мы вам обещали не в обмен на «героическое сопротивление», а в обмен на ваши внутреннюю трансформацию по западному образцу». Учитывая, что она невозможна, то «мы вам не обещали ничего». Ну кроме новой активно обсуждавшейся темы: «Инкорпорирование беженцев в мировой рынок труда».

    Источник: блог Глеба Кузнецова

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