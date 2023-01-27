Украина расшатывает Америку

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Почему экономисты ждут мировой кризис именно в 2023 году

США, ЕС и Китай всеми силами борются за экономический рост Геодакян Артем/ТАСС
О рецессии в мировой экономике говорят уже не первый год. И вот в 2023 году она может наконец случиться. Предпосылки для этого копились уже не один год. США, Евросоюз и Китай – три основные точки, откуда может прийти беда.  Подробности...
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США указали место России после конфликта на Украине

Для Украины оперативно сформируют два танковых батальона, конечная цель – занятие всех территорий, которые Киев считает своими JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
США отправят в ВСУ тридцать и один «Абрамс» для наступления на российские позиции и оккупации Крыма. При этом в Вашингтоне столь уверены в победе, что уже строят планы на будущее, которое наступит после конфликта на Украине. О планах США стоит знать, чтобы лишний раз вспомнить: цена поражения России в этом конфликте очень высока. Подробности...
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Малые города России укрепят каркас государства

Малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах vk.com/public_admrussa
Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей? Подробности...
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Мир начал признавать НАТО стороной конфликта на Украине

В ООН поставки танков Киеву назвали шагом не в ту сторону Keystone Press Agency/Global Look Press
В ООН на высоком уровне раскритиковали решение стран НАТО передать Украине танки. Более того, поставки наступательного вооружения расценены как противоречащие Уставу ООН. Почему представители всемирной организации впервые высказали альтернативную Западу точку зрения? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Украина расшатывает Америку

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Белому дому все сложней и сложней будет объяснять свою украинскую политику американским налогоплательщикам. Этим воспользуются республиканцы. При таких раскладах Вашингтону все трудней будет контролировать ситуацию на Украине. Подробности...

Швеция продавит Турцию по вопросу членства в НАТО

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Ссориться со всем коллективным Западом никакой Эрдоган не станет – тем более ради России. А Швеция – часть ядра этого коллективного Запада. Поэтому никаких иллюзий по поводу того, что турки остановят шведов на пути в НАТО, питать не стоит. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Каким будет новый мир

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
И Западу не стоит надеяться, что гипотетическое ослабление России позволит ему избежать негативного развития событий. Или хотя бы отсрочить, как отсрочил его распад СССР и СЭВ, освободивший для Запада рынки и давший ему дешевое сырье. Подробности...
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Одесса и отрезание Украины от моря

Наши зашли в Угледар

Жизнь после Украины. Взгляд США

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Сергей Миркин

    Украина расшатывает Америку

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		27 января 2023, 17:17

    На Украине начался серьезный политический кризис. Погиб в авиакатастрофе глава МВД страны Денис Монастырский. Хотя официальный Киев утверждает, что это был несчастный случай, ряд журналистов и блогеров уверены, что произошло политическое убийство.

    Разразился скандал, связанный с закупкой министерством обороны продуктов питания для ВСУ. Стало известно, что продукты закупали по цене, значительно выше рыночной.

    В отставку на Украине отправились ряд высокопоставленных чиновников. Самая громкая из них – уход из офиса украинского президента Кирилла Тимошенко, который считался вторым человеком в канцелярии Зеленского и был близок к украинскому лидеру. Отставка Арестовича – хотя и громче в медийном смысле, но гораздо менее значима, Арестович был просто «говорящей головой», не более того.

    Все это происходит на фоне ухода ВСУ из Соледара и тяжелых боев за Артемовск и Угледар. Потери ВСУ столь существенны, что часть солдат отказываются отправляться на передовую. Одновременно с этим в стране проходит тотальная мобилизация. По утверждению самих украинцев в социальных сетях, такого не было в 2022 году. Забирают всех лиц мужского пола. При этом для мобилизации военные используют даже скорую помощь. Дошло до того, что мужчин силой вытаскивают из домов и отправляют на фронт.

    Нельзя также забывать, что экономики у Украине сейчас практически нет, и государство полностью зависит от западных денег.

    Фото: AP/TASS

    Представители ЗЕкоманды отрицают наличие политического кризиса. Они заявляют о борьбе с коррупцией и очищении собственных рядов. Понятно, что это попытка сделать хорошую мину при плохой игре.

    Что стало причиной кризиса? Есть версия, что это борьба за власть и деньги вельмож Зеленского. Глава офиса президента Андрей Ермак решил устранить все другие центры силы в ЗЕкоманде и получить абсолютную власть над Зеленским и над Украиной. Не думаю, что все происходящее – просто разборки между украинскими чиновниками. Слишком явно просматривается направляющая рука Запада. Так, скандал с закупкой продуктов для армии разразился после публикации в газете «Зеркало недели», которая считается просоросовской. А значит, это издание отстаивает интересы Демократической партии США.

    Арест первого замминистра инфраструктуры, развития громад и территорий Василия Лозинского был осуществлен детективами Национального антикоррупционного бюро Украины НАБУ. А эта структура полностью подконтрольна посольству США в Киеве. Задержание такой фигуры, как Лозинский, не могло произойти без согласия американцев. А именно арест Лозинского запустил процессы, которые вынудили Тимошенко уйти в отставку. Зачем это Белому дому? Есть версия, что американцы решили устранить из властных структур Украины агентов влияния Великобритании. Однако она кажется маловероятной. Имея у себя на службе такую структуру, как НАБУ, у детективов которой есть компромат на любого чиновника и олигарха Украины, США могли бы без громких арестов и серьезной информационной кампании заставить подчиняться себе любого украинского вельможу. Тем более на Украине топ-чиновники – люди не идейные, и будут ориентироваться на того, кто сильней и богаче. Поэтому любой политик, который принадлежал к условной британской партии, без проблем перейдет в американскую.

    Более вероятным представляется версия, что отставка Тимошенко – это только первый шаг. На самом деле Белый дом хочет зачистить всех серьезных персонажей из ЗЕкоманды. И прежде всего, серого кардинала Зеленского Андрея Ермака. Зачем? Окружение Байдена понимает, что их политическая судьба и будущее Демократической партии в ближайшие 5–10 лет будут зависеть от того, как сложится ситуация на Украине в 2023 году. Администрация Белого дома очень много вложила в майданный режим как денег, так и военных ресурсов. Теперь им нужно продемонстрировать американским избирателям, что это было не зря.

    Сделать это они могут одним способом – им нужны военные победы Украины (а по факту НАТО) над Россией. Поэтому в 2023 году майданную Украину начали накачивать оружием как никогда, включая предоставление американских и немецких танков. При таких раскладах американские чиновники хотят полностью контролировать всю государственную вертикаль Украины. Для этого недостаточно запугать или купить имеющихся украинских чиновников. Опыт Афганистана должен был научить американцев, что показная лояльность топ-чиновников недорого стоит в кризисной ситуации. Белому дому нужно расставить на ключевые должности в офисе Зеленского, правительстве, на посты губернаторов областей своих людей. Условно говоря, соросят – персонажей, которые полностью зависимы от воли своих заокеанских хозяев, которые понимают, что их личная судьба полностью связана с успехами или провалами американской политики. А чтобы эти люди заняли места на вершине украинской власти, сначала оттуда надо убрать всю ЗЕкоманду.

    Как учит украинская история, когда власть имущие начинают борьбу друг с другом, это приводит к политическому хаосу и гибели государства. Особенно если это происходит на фоне идущих боевых действий. Так было в XVII веке, когда после смерти Богдана Хмельницкого между собой передралась вся казачья старшина. Так было в начале XX века, когда за власть над украинскими землями боролись всевозможные министры, атаманы и даже один гетман. Провоцируя открытый конфликт среди украинских топ-чиновников, США толкают Украину на путь новой Руины. Понимают ли это в Вашингтоне? Думается, да. Представители Демократической партии поставили на кон победы ВСУ не только свое политическое будущее, но и существование Украины.

    Смоделируем ситуацию. Несмотря на поставки западной техники, в том числе и танков, ВСУ не удастся провести наступление весной 2023 года. Более того, Украина потерпит ряд существенных поражений и потеряет много солдат и техники. Насильно мобилизованные мужики, обозленные смертью своих сослуживцев, потерявшие веру в способность Украины побеждать, начнут бунтовать. А восстание вооруженных солдат – это страшно. Поражение армии в совокупности с ударами по критической инфраструктуре уничтожит веру в майданную Украину и у гражданских. По всей Украине начнутся бунты. Многие люди побегут в ЕС, что обострит политическую ситуацию в Европе. Белому дому все сложней и сложней будет объяснять свою украинскую политику американским налогоплательщикам. Этим воспользуются республиканцы, которые сделают провалы на Украине главной темой критики команды Байдена. При таких раскладах все трудней будет контролировать ситуацию на Украине. А когда хаос достигнет своего апогея, американцы потеряют все нити управления.

     

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