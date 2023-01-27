Украина расшатывает Америку

На Украине начался серьезный политический кризис. Погиб в авиакатастрофе глава МВД страны Денис Монастырский. Хотя официальный Киев утверждает, что это был несчастный случай, ряд журналистов и блогеров уверены, что произошло политическое убийство.

Разразился скандал, связанный с закупкой министерством обороны продуктов питания для ВСУ. Стало известно, что продукты закупали по цене, значительно выше рыночной.

В отставку на Украине отправились ряд высокопоставленных чиновников. Самая громкая из них – уход из офиса украинского президента Кирилла Тимошенко, который считался вторым человеком в канцелярии Зеленского и был близок к украинскому лидеру. Отставка Арестовича – хотя и громче в медийном смысле, но гораздо менее значима, Арестович был просто «говорящей головой», не более того.

Все это происходит на фоне ухода ВСУ из Соледара и тяжелых боев за Артемовск и Угледар. Потери ВСУ столь существенны, что часть солдат отказываются отправляться на передовую. Одновременно с этим в стране проходит тотальная мобилизация. По утверждению самих украинцев в социальных сетях, такого не было в 2022 году. Забирают всех лиц мужского пола. При этом для мобилизации военные используют даже скорую помощь. Дошло до того, что мужчин силой вытаскивают из домов и отправляют на фронт.

Нельзя также забывать, что экономики у Украине сейчас практически нет, и государство полностью зависит от западных денег.

Представители ЗЕкоманды отрицают наличие политического кризиса. Они заявляют о борьбе с коррупцией и очищении собственных рядов. Понятно, что это попытка сделать хорошую мину при плохой игре.

Что стало причиной кризиса? Есть версия, что это борьба за власть и деньги вельмож Зеленского. Глава офиса президента Андрей Ермак решил устранить все другие центры силы в ЗЕкоманде и получить абсолютную власть над Зеленским и над Украиной. Не думаю, что все происходящее – просто разборки между украинскими чиновниками. Слишком явно просматривается направляющая рука Запада. Так, скандал с закупкой продуктов для армии разразился после публикации в газете «Зеркало недели», которая считается просоросовской. А значит, это издание отстаивает интересы Демократической партии США.

Арест первого замминистра инфраструктуры, развития громад и территорий Василия Лозинского был осуществлен детективами Национального антикоррупционного бюро Украины НАБУ. А эта структура полностью подконтрольна посольству США в Киеве. Задержание такой фигуры, как Лозинский, не могло произойти без согласия американцев. А именно арест Лозинского запустил процессы, которые вынудили Тимошенко уйти в отставку. Зачем это Белому дому? Есть версия, что американцы решили устранить из властных структур Украины агентов влияния Великобритании. Однако она кажется маловероятной. Имея у себя на службе такую структуру, как НАБУ, у детективов которой есть компромат на любого чиновника и олигарха Украины, США могли бы без громких арестов и серьезной информационной кампании заставить подчиняться себе любого украинского вельможу. Тем более на Украине топ-чиновники – люди не идейные, и будут ориентироваться на того, кто сильней и богаче. Поэтому любой политик, который принадлежал к условной британской партии, без проблем перейдет в американскую.

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Более вероятным представляется версия, что отставка Тимошенко – это только первый шаг. На самом деле Белый дом хочет зачистить всех серьезных персонажей из ЗЕкоманды. И прежде всего, серого кардинала Зеленского Андрея Ермака. Зачем? Окружение Байдена понимает, что их политическая судьба и будущее Демократической партии в ближайшие 5–10 лет будут зависеть от того, как сложится ситуация на Украине в 2023 году. Администрация Белого дома очень много вложила в майданный режим как денег, так и военных ресурсов. Теперь им нужно продемонстрировать американским избирателям, что это было не зря.

Сделать это они могут одним способом – им нужны военные победы Украины (а по факту НАТО) над Россией. Поэтому в 2023 году майданную Украину начали накачивать оружием как никогда, включая предоставление американских и немецких танков. При таких раскладах американские чиновники хотят полностью контролировать всю государственную вертикаль Украины. Для этого недостаточно запугать или купить имеющихся украинских чиновников. Опыт Афганистана должен был научить американцев, что показная лояльность топ-чиновников недорого стоит в кризисной ситуации. Белому дому нужно расставить на ключевые должности в офисе Зеленского, правительстве, на посты губернаторов областей своих людей. Условно говоря, соросят – персонажей, которые полностью зависимы от воли своих заокеанских хозяев, которые понимают, что их личная судьба полностью связана с успехами или провалами американской политики. А чтобы эти люди заняли места на вершине украинской власти, сначала оттуда надо убрать всю ЗЕкоманду.

Как учит украинская история, когда власть имущие начинают борьбу друг с другом, это приводит к политическому хаосу и гибели государства. Особенно если это происходит на фоне идущих боевых действий. Так было в XVII веке, когда после смерти Богдана Хмельницкого между собой передралась вся казачья старшина. Так было в начале XX века, когда за власть над украинскими землями боролись всевозможные министры, атаманы и даже один гетман. Провоцируя открытый конфликт среди украинских топ-чиновников, США толкают Украину на путь новой Руины. Понимают ли это в Вашингтоне? Думается, да. Представители Демократической партии поставили на кон победы ВСУ не только свое политическое будущее, но и существование Украины.

Смоделируем ситуацию. Несмотря на поставки западной техники, в том числе и танков, ВСУ не удастся провести наступление весной 2023 года. Более того, Украина потерпит ряд существенных поражений и потеряет много солдат и техники. Насильно мобилизованные мужики, обозленные смертью своих сослуживцев, потерявшие веру в способность Украины побеждать, начнут бунтовать. А восстание вооруженных солдат – это страшно. Поражение армии в совокупности с ударами по критической инфраструктуре уничтожит веру в майданную Украину и у гражданских. По всей Украине начнутся бунты. Многие люди побегут в ЕС, что обострит политическую ситуацию в Европе. Белому дому все сложней и сложней будет объяснять свою украинскую политику американским налогоплательщикам. Этим воспользуются республиканцы, которые сделают провалы на Украине главной темой критики команды Байдена. При таких раскладах все трудней будет контролировать ситуацию на Украине. А когда хаос достигнет своего апогея, американцы потеряют все нити управления.