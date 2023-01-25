Коллективный Запад – это иллюзия

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Новый Свет наносит удар по гегемонии доллара

В Южной Америке хотят создать новую валюту REUTERS/Agustin Marcarian
Бразилия и Аргентина официально заявили, что готовы создать единую валюту. Бразилия стоит у истоков создания БРИКС, куда входит и Россия. И это, возможно, станет началом реального процесса по созданию единой валюты просто сначала в рамках регионального блока МЕРКОСУР, а затем в рамках БРИКС, по примеру евро. Какие плюсы и минусы у этой инициативы?  Подробности...
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Запад устал от украинского воровства

Американцы ослабляют правую руку Зеленского – Андрея Ермака president.gov.ua
На Украине продолжается серия громких отставок и увольнений, которая охватила как центральную власть, так и регионы. Чем вызвано подобное явление, какую роль в них играют Лондон и Вашингтон и как России относиться к кадровой чехарде в офисе Владимира Зеленского? Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Либеральная оппозиция по указке США подрывает дружбу Африки и России

Сергей Лавров начал свое африканское турне с ЮАР Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Сразу после визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в ЮАР в эту страну летит руководитель Минфина США. Соединенные Штаты крайне обеспокоены независимой позицией Претории в отношениях с Москвой, а также тайным визитом в ЮАР загадочного российского судна, якобы имеющего отношение к транспортировке оружия. А обслуживает интересы Вашингтона в ЮАР либеральная оппозиция этой страны. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Коллективный Запад – это иллюзия

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вождь и племя – это модель отношений среди стран, с которыми Россия вступила в 2022 году в военно-политическое противоборство. При этом по мере углубления конфликта сокращаются возможности и смысл контактов их участников на горизонтальном уровне. Подробности...

Запад будет шантажировать Россию ее деньгами

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
США и Европа не могут изъять замороженные российские госактивы. Но зато могут использовать их для давления на Россию – чем сейчас и занимаются. Подробности...
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Европа делает неправильные выводы из истории войн с Россией

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Паневропейская идентичность вполне себе русофобская, она включает в себя досаду за неудачные походы наполеоновской и гитлеровской армий на Россию и рефлексию насчет того, что с этой неприятной тенденцией делать. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Власть Украины зачищают от британцев

Россия должна спасти Сербию

Как узнать третью мировую войну

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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
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  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

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    Тимофей Бордачёв

    Коллективный Запад – это иллюзия

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		25 января 2023, 12:24

    Прошедшая неделя сопровождалась несколькими яркими проявлениями внутренней жизни в сообществе стран, ведущих против России экономическую войну и оказывающих военную поддержку Киеву.

    Во-первых, германское правительство затеяло достаточно мутную игру по поводу поставки украинским силам танков, чем вызвало демонстративное возмущение США и их ближайших сателлитов в Восточной Европе. Некоторые наблюдатели даже предположили, что несчастья с газопроводом для немцев оказалось недостаточно и за этим могли последовать более строгие меры. Немцев в итоге уломали, а для публики так и осталось непонятным, чего канцлер Шольц добивался в ходе своих маневров.

    Во-вторых, власти Швеции создали все условия для того, чтобы Турция категорически выступила против вступления этой страны в НАТО. Для этого Стокгольму понадобилось, в общем, не очень много: просто разрешить гражданину братской Дании устроить публичное осквернение священной книги мусульман у здания турецкого посольства.

    В-третьих, бывший глава МИД Польши Радек Сикорский сообщил, что на начальном этапе СВО Варшава рассматривала возможность раздела Украины. Сикорский, в целом, известен своей особенностью часто выражать публично то, что у других политиков на уме. Однако в данном случае искренность стала тем более шокирующей, что звучала крайне правдоподобно.

    И, наконец, министерство иностранных дел бывшей Эстонской ССР повеселило всех сообщением о намерении расширить свои территориальные воды с целью досмотра там российских кораблей. Другими словами, партнеры США по антироссийской борьбе всячески демонстрировали способность проявить себя на соответствующем собственным масштабам и культуре уровне.

    Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Все эти события показывают, насколько беспокойным хозяйством приходится управлять Вашингтону. Мы в России привыкли считать Запад единым или «коллективным». Но на самом деле, сложно понять, чего больше в такой привычке – самовнушения или воздействия пропаганды наших противников. В действительности, отношения между подчиненными США ничем не отличаются от положения дел в международной политике вообще – это суматошная конкуренция стран, преследующих только свои эгоистические цели. Единственное, что их связывает – способность самих американцев держать «в узде» каждого представителя этой веселой компании по отдельности. Она практически никогда не ослабевает, но возникают ситуации, когда мелкие интересы и желание себя проявить со стороны каждого показывают – никакого коллективного Запада в реальности не существует.

    По большому счету, России совершенно все равно, как устроена жизнь в этом сообществе. Все его участники, от малюсенькой Мальты до огромной Германии стремятся к «идеальному миру», где Россия будет слабой и неспособной защищать свои интересы. Просто потому, что они сами не играют значительной роли в международной политике, а с беззащитной Россией им было бы немного легче иметь дело.

    Каждая из этих стран подчиняется США в вопросах стратегической важности – важности для самих американцев, разумеется. Однако военно-политическое противоборство не может быть основанием для прекращения дипломатической деятельности. И уж точно – для отказа от лучшего понимания того, с чем мы имеем дело. Тем более, что образ «коллективного» Запада выглядит для неподготовленного обывателя достаточно пугающе, создает впечатление огромной слаженной машины, которой невозможно противостоять.

    Такое явление, как коллектив, отличается тем, что его участники способны взаимодействовать не только с руководителем, но и между собой, определять общие интересы и корректировать поведение в зависимости от партнеров. В этом смысле коллективом является любое государство – его граждане выстраивают отношения не столько при посредничестве правительства, сколько на горизонтальном уровне: через общественные организации, партии и клубы по интересам. Коллективное усилие требует понимания каждым того, что без сотрудничества с остальными он не сможет решить свои основные задачи.

    Коллективом были, например, европейские империи XIX века, которые понимали, что стабильность на континенте важнее, чем их противоречия. В этом был секрет устойчивости Венского международного порядка 1815 года – сговора монархов, каждый из которых признавал борьбу с революциями более значимой, нежели геополитические склоки. В какой-то мере коллектив представлял собой Европейский Союз до его расширения на бывшие советские территории в Восточной Европе. Западноевропейские страны исходили из того, что они намного слабее США и только вместе могут сохранить хотя бы часть своих прав. Это было основой сравнительно равноправного сотрудничества государств – граждан.

    Сейчас страны Запада в таком сотрудничестве не нуждаются. Каждая из них решает важнейшие для себя вопросы напрямую с лидером, вождем этой группы, которым являются США. Вождь и племя – это модель отношений среди тех стран, с которыми Россия вступила в 2022 году в военно-политическое противоборство. При этом по мере углубления конфликта сокращаются возможности и смысл контактов их участников на горизонтальном уровне. Год назад Германия и Франция были еще способны формулировать общие подходы к украинской проблеме, сейчас такого нет и в помине.

    В ситуации всеобщего напряжения каждая из этих стран знает, что о важном имеет смысл торговаться только с Вашингтоном. И принимать во внимание только его интересы. Но поскольку коллектив не существует, то каждый из участников западного сообщества продолжает думать только о своих частных интересах, амбициях и комплексах. В результате вождю приходится постоянно решать массу мелких вопросов, связанных с интригами его подчиненных. Тем более, что он обладает административными и военными ресурсами для того, чтобы вникать в самую мелкую проблему. Все-таки нынешнее поколение американских чиновников пришло на очень мощный фундамент, выстроенный их предшественниками за прошедшие 100 лет.

    На каком-то этапе США этой суетой, конечно, даже наслаждаются. Никто из стран-клиентов не делает, в действительности, чего-то особенно вредного. Турки, блокируя вступление Швеции в НАТО, прекрасно понимают, что это не является препятствием для участия королевства в американском военном планировании. То же касается и Финляндии. Однако в случае, если США нужно – по внутренним причинам – проявить «крутизну», они могут надавить на Эрдогана и заставить его поступить по собственному усмотрению. Поляки или прибалты атакуют Германию и ведут себя безрассудно по отношению к России потому, что американцам это даже нравится, создает иллюзию вращения мира вокруг их интересов и прихотей. Все это в совокупности подпитывает состояние кайфа, в которое уже давно погрузилась американская внешняя политика.  

    Но такой стиль управления требует от лидера постоянной способности контролировать последствия поведения его подопечных. А это, по мере сравнительного сокращения ресурсов у самих США, может оказаться не универсальным. В результате самодеятельность младших союзников сможет на определенном этапе нанести вред уже самим американцам, или поставить их в положение тяжелого выбора. И «потерять лицо» в отношениях со своими противниками Китаем и Россией. Следить за тем, как интриги американских «союзников» раскачивают ситуацию внутри всей западной коалиции – важная задача российской и китайской дипломатии, а также интеллектуального сообщества.

    Тем более, что на наших евразийских просторах повторение такой сложной конфигурации отношений возникнуть не может. Крупнейшие державы Евразии – Китай, Россия и Индия – слишком велики для того, чтобы слушаться одного руководителя. Средние державы и малые державы вполне обеспечены альтернативными источниками средств для развития и не будут пытаться встроиться в одну вертикально интегрированную систему отношений.

    Даже на пространстве бывшего СССР, в ЕАЭС и ОДКБ, Россия не сможет воспроизвести распределение ролей по модели «вождь и племя». Наши меньшие по размерам друзья в Центральной Азии способны самостоятельно выстраивать отношения с другими великими державами и, в гораздо меньшей степени, равноправный и уважительный диалог между собой. Поэтому наблюдение за тем, что происходит внутри «сообщества рыночных демократий» имеет важное внешнеполитическое, но не образовательное значение. Нам это точно не грозит.

     

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