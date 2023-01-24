Европа делает неправильные выводы из истории войн с Россией

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Энергосистема Британии тяжело переживает кризис

Британия готова доплачивать населению за экономию света PA Images/Reuters
Еще недавно Британия была лидером по отказу от грязной угольной генерации. А теперь Лондон хватается за уголь как за последнюю соломинку. Холода заставляют единого оператора доплачивать населению за экономию электроэнергии. Власти готовы впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту. А местные металлурги ждут краха без российского кокса. Все это ведет Британию к самому продолжительному кризису за всю историю.  Подробности...
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Запад устал от украинского воровства

Американцы ослабляют правую руку Зеленского – Андрея Ермака president.gov.ua
На Украине продолжается серия громких отставок и увольнений, которая охватила как центральную власть, так и регионы. Чем вызвано подобное явление, какую роль в них играют Лондон и Вашингтон и как России относиться к кадровой чехарде в офисе Владимира Зеленского? Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Япония создает новые угрозы для России

Cообщения о насыщении ракетного арсенала Японии вписываются в тренд по ремилитаризации REUTERS/Issei Kato
Япония сейчас максимально далека от миролюбивого курса, который она проводила при Синдзо Абэ. Резкое ухудшение отношений с Россией накладывается на тенденцию последних лет – возвращение бывшей империи военной мощи. Хотя нынешний премьер Кисида и говорит о желании заключить мирный договор с Москвой, факты свидетельствуют: в качестве противника Япония рассматривает не только Китай, но и Россию. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Европа делает неправильные выводы из истории войн с Россией

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Паневропейская идентичность вполне себе русофобская, она включает в себя досаду за неудачные походы наполеоновской и гитлеровской армий на Россию и рефлексию насчет того, что с этой неприятной тенденцией делать. Подробности...

Главная операция маршала Говорова

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Президент России на встрече с жителями Петербурга много говорил о Блокаде. Он упомянул Леонида Говорова – советского маршала, обеспечившего успех операции «Искра». «Выдающийся» – именно так охарактеризовал этого советского военачальника президент. И это была не пустая похвала. Подробности...

Пять причин, по которым не стоит блокировать YouTube

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Раз людям нужен YouTube – они продолжат им пользоваться в обход блокировок. Причем поскольку такой обход будет носить массовый характер, пытаться наказывать людей будет бессмысленно. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Как узнать третью мировую войну

Россия высылает послов Прибалтики

Как немцы украинцев с танками обломали

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
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    Европа делает неправильные выводы из истории войн с Россией

    Дмитрий Винник
    профессор Финансового университета, публицист
    		24 января 2023, 17:33

    Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил: «Россия – большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны… Поэтому именно сейчас необходимо продолжать вооружать Украину».

    Любопытно, что в начале своего выступления Ж. Боррель выписал себе индульгенцию на грех избыточной откровенности – он в шутку поприветствовал российские спецслужбы, сказав: «Они будут искажать каждое мое слово, чтобы представить меня в наихудшем виде».

    Это хорошо, что Боррель признал важное историческое обобщение. В самом деле, зачем отрицать очевидное. В конце концов, не всем же в Еврокомиссии быть предельно идеологизированными идиотами. Жозеп Боррель сам из народа, сын булочника, своего происхождения не стесняется и даже гордится, резать правду-матку может и, судя по всему, любит. Хорошо, что он признал и преемственность настоящих событий на Украине с предприятиями всеевропейских вождей прошлых эпох. Это честно и откровенно, не то что предыдущие тридцать лет сладких речей о единой и могучей Евразии от Дублина до Владивостока. Точнее, это то же самое, только без России как государства. Впрочем, будучи главой МИД Испании, еще в 2019-м он уже заявлял, что Россия – «старый враг», который снова говорит: «Я здесь». Это, конечно, звучало странно – что-то не припоминается вековая вражда России и Испании. Да, наши солдаты сталкивались друг с другом на поле боя несколько раз, но русско-испанских войн не было. Точнее, в 1799 году такая война была объявлена Испанией, но так и не состоялась. Впрочем, понятно, что слова были сказаны от лица Европейского союза в целом, но отвечать пришлось именно испанскому МИДу.

    Мало того, что смелый южанин и правдоруб не постеснялся напомнить известную его поколению историческую истину, но еще у него хватило духу высказать отношение или, как сейчас модно говорить на Западе – «проявить идентичность». Эта паневропейская идентичность вполне себе русофобская, она включает в себя досаду за неудачные походы наполеоновской и гитлеровской армий на Россию и рефлексию насчет того, что с этой неприятной тенденцией делать. Это нам ответ понятен – прекратить враждовать с Россией, тем более, что мы настроены на добрососедские отношения, но только не исключительно за наш счет. Если вы признаете, что русские всегда выигрывают, даже в самых отчаянных ситуациях, зачем нарываться?

    Однако из верной посылки был сделан неправильный и даже несколько абсурдный вывод о необходимости вооружать Украину. Вообще, при чем здесь Украина? Наверное, в его голове Украине и впрямь уготована роль сокрушителя России? Впрочем, аналогия далековатая, ни о каком «почти проигрыше» даже и речи не идет – мы не потерпели ни одного значительного разгрома, несмотря на отступления. Но эти слова в очередной раз подтверждают, что западные медиа убедили свое общество в том, что Россия на грани полного военного поражения – и это, скорее, дело времени. Боррель понимает, что это не так, но насколько хорошо понимает, если считает, что рано расслабляться и просто надо дать еще арсеналы Украине?

    Фото: JULIEN WARNAND/EPA/ТАСС

    Вполне возможно, что дело обстоит и иначе – важнее логика должного, а не сущего. Философ Дэвид Юм учил, что из неких истинных описаний объективного положения дел с необходимостью не следует, что надо поступить неким определенным образом. Допускаю, что с логикой у Борреля все хорошо, хорошо и с пониманием того, что Украина войну на самом деле проигрывает, но дежурный вывод о необходимости гальванизации умирающего украинского государства по идеологическим причинам важнее любых посылок и любой логики.

    В своем выступлении главный дипломат Европы признал, что как только началась СВО, страны ЕС сразу же вспомнили о «Фонде мира», «созданном для других стран и контекстов»: «Благодаря этому менее чем за 36 часов 27 государств-членов согласились использовать этот фонд для вооружения Украины в целях защиты от российской агрессии». Спасибо, дорогой Жозеп, за откровенность, теперь мы знаем, что такое европейские представления о мире, раз первое, что пришло в голову всем – это использовать «Фонд мира» для поддержания войны.

    Боррель немного похвастался и пнул США: «Вместе с военной помощью, в сочетании с экономической и гуманитарной помощью всех видов, мы уже близки к 50 миллиардам евро, потраченным на поддержку Украины, и это ставит нас выше любой другой страны или любого другого регионального объединения, выше Соединенных Штатов», хотя признался, что военная помощь США была «решающей».

    Там еще были слова, что мы заплатим за нанесенный ущерб, то есть грозил репарациями и контрибуциями. Заканчивается текст любопытной витиеватой софистикой: «Единственный способ прекратить войну и гарантировать устойчивый мир – сделать так, чтобы Россия не выиграла ее, не оккупировала Украину, не превратила ее в марионеточное государство, а нам не стоять на ее границе в ожидании следующего подходящего случая». О каком таком случае говорит Боррель? Очередном шансе сделать так, чтобы «Россия не выиграла войну»?

    Конечно же, способ прекратить войну и гарантировать устойчивый мир вовсе не один. Во-первых, можно прекратить вооружать Украину, и она быстро проиграет войну. Во-вторых, можно продолжать в том же духе, но все в итоге закончится более скверными для Европы условиями мира. В-третьих, можно, наконец, самим вступить в войну, устроить чудовищную бойню с применением тактического ядерного оружия, получить сожженные европейские столицы и десятки миллионов жертв, проиграть и получить мир на условиях России и США без всякого учета мнения уничтоженной цивилизации. Но этого-то Боррель и боится, неоднократно повторяя на разный лад одно заклинание: «Европейский союз не участвует, мы не участвуем в войне, мы не хотим быть в ней»! Эту тираду он произнес, упомянув обвинения Владимира Путина в том, что это он, Ж. Боррель, несет «прямую ответственность за то, что ЕС оказался вовлечен в войну на Украине».

    Судя по всему, европейская дипломатия начала медленно просыпаться – ее глава предпринимает попытки рассуждать по существу. Однако это состояние полусна, или как говорят психиатры – просоночное. Некоторые пациенты пребывают в нем до самой смерти.

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