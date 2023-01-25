Запад будет шантажировать Россию ее деньгами

Взгляд
25 января, среда  |  Последнее обновление — 09:11  |  vz.ru
Разделы

Энергосистема Британии тяжело переживает кризис

Британия готова доплачивать населению за экономию света PA Images/Reuters
Еще недавно Британия была лидером по отказу от грязной угольной генерации. А теперь Лондон хватается за уголь как за последнюю соломинку. Холода заставляют единого оператора доплачивать населению за экономию электроэнергии. Власти готовы впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту. А местные металлурги ждут краха без российского кокса. Все это ведет Британию к самому продолжительному кризису за всю историю.  Подробности...
Перейти в раздел…

Запад устал от украинского воровства

Американцы ослабляют правую руку Зеленского – Андрея Ермака president.gov.ua
На Украине продолжается серия громких отставок и увольнений, которая охватила как центральную власть, так и регионы. Чем вызвано подобное явление, какую роль в них играют Лондон и Вашингтон и как России относиться к кадровой чехарде в офисе Владимира Зеленского? Подробности...
Перейти в раздел…

Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
Перейти в раздел…

Либеральная оппозиция по указке США подрывает дружбу Африки и России

Сергей Лавров начал свое африканское турне с ЮАР Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Сразу после визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в ЮАР в эту страну летит руководитель Минфина США. Соединенные Штаты крайне обеспокоены независимой позицией Претории в отношениях с Москвой, а также тайным визитом в ЮАР загадочного российского судна, якобы имеющего отношение к транспортировке оружия. А обслуживает интересы Вашингтона в ЮАР либеральная оппозиция этой страны. Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Запад будет шантажировать Россию ее деньгами

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
США и Европа не могут изъять замороженные российские госактивы. Но зато могут использовать их для давления на Россию – чем сейчас и занимаются. Подробности...

Европа делает неправильные выводы из истории войн с Россией

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Паневропейская идентичность вполне себе русофобская, она включает в себя досаду за неудачные походы наполеоновской и гитлеровской армий на Россию и рефлексию насчет того, что с этой неприятной тенденцией делать. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Главная операция маршала Говорова

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Президент России на встрече с жителями Петербурга много говорил о Блокаде. Он упомянул Леонида Говорова – советского маршала, обеспечившего успех операции «Искра». «Выдающийся» – именно так охарактеризовал этого советского военачальника президент. И это была не пустая похвала. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия должна спасти Сербию

Как узнать третью мировую войну

Россия высылает послов Прибалтики

Перейти в раздел…

Головы диких животных украсили женские платья в Париже

Подробности...

Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Подробности...

В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

  • Общаемся так же

  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

  • Перестали общаться

  • Не было контактов

  • Затрудняюсь ответить
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: «Адмирал Горшков» отработал удар «Цирконом» в Атлантике
    Spiegel: Шольц принял решение отправить Киеву танки Leopard 2A6 СМИ: На границе Венгрии и Украины нашли вагон с телами погибших украинских военных В Пентагоне не готовы объявить об отправке танков Abrams Украине В Тбилиси назвали повод для эвакуации украинцев из Грузии
    СМИ: В попытке контратаковать ВСУ потеряли 200 человек под Угледаром Эксперт: ФРГ потеряет оружейный рынок Европы после поставок танков Leopard Киеву Польша захотела получить от ЕС компенсацию за танки для Украины Эксперт объяснил популярность Telegram-канала Медведева
    Рогов сообщил о переброске ВСУ подкреплений на Запорожское направление Пушилин сравнил предложенный Киевом пакт о ненападении с Минскими соглашениями Политолог: После передачи Украине танков Leopard «зверинец» в Кубинке может ожидать пополнение В США объявлены номинанты на «Оскар»

    спас сестру


    Глава Белгородской области рассказал Путину о героизме 7-летнего мальчика

    космическое оружие


    Боррель: Россия может уничтожить любой спутник в космосе

    смертельное ДТП


    Омбудсмен оценил перспективы смягчения наказания актеру Ефремову

    Видео

    ограничение судоходства


    Эстония собралась передвинуть границы в Балтийском море

    вступление в альянс


    Украина укрепила желание молдаван остерегаться НАТО

    Конфликт вокруг Косово


    Россия должна спасти Сербию от великого позора

    экономия электроэнергии


    Энергосистема Британии тяжело переживает кризис

    испорченные отношения


    МИД признал Эстонию неинтересным государством

    отечественная медицина


    Ирина Алкснис: Болеть и лечиться лучше в России

    Drang nach Osten


    Игорь Караулов: Поход на восток заложен в генетической памяти европейцев

    выйти из тупика


    Вадим Трухачёв: «Кривое зеркало славянства» мешает отношениям России и Чехии

    на ваш взгляд


    Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
    Геворг Мирзаян

    Запад будет шантажировать Россию ее деньгами

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		25 января 2023, 08:56

    На Западе продолжают кружить вокруг замороженных ими российских государственных активов. Строить планы о том, как эти деньги официально изъять и пустить на собственные нужды – то есть на «благое дело» в виде восстановления Украины, под соусом которого эти деньги будут распилены между западными компаниями.

    В том, что российские государственные активы должны быть изъяты, согласны почти все страны коллективного Запада. По словам министра иностранных дел Швейцарии Иньяцо Кассиса, этот вопрос стоит на повестке дня «практически во всех европейских странах и во многих других государствах». Он считает, что российские активы – «это важный источник финансов», а «агрессор должен устранить нанесенный ущерб, данный принцип остается в силе». Однако добавляет, что «нужно действовать в правовых рамках», а «в настоящее время в Швейцарии нет законодательной базы для конфискации замороженных средств».

    И вот тут главная загвоздка. Нет правового механизма. Ни в Швейцарии, ни в странах ЕС, ни в США (которые должны показать остальным пример подобной конфискации). Да, в рамках действующего законодательства есть несколько способов, позволяющих США забрать российские государственные активы в пользу Украины или собственного бюджета. Но ни один из них, к сожалению для Вашингтона, сейчас неприменим – хотя бы потому, что последствия применения станут для США катастрофичными, если не смертельными.

    Так, американцы могут изъять российские деньги в случае, если объявят России войну (подобный сценарий стал возможен после 11 сентября, когда были приняты поправки в закон от 1977 года, лишающий исполнительную власть права конфисковывать чужие активы). Очевидно, что на это США не пойдут – не станут ради воровства нескольких сотен миллиардов долларов начинать ядерную войну. Ведь в горниле этой войны сгорят как украденные 300 миллиардов, так и вся Америка.

    Американцы могут отправить замороженные российские деньги на Украину в случае согласия на это самой России. Например, в рамках специально подписанного двустороннего соглашения о восстановлении Украины. И еще недавно отдельные телеграм-каналы разгоняли мысль о том, что это соглашение может быть подписано – однако Москва пойдет на столь унизительный шаг лишь в том случае, если проиграет СВО, чего не предвидится. Если уж и говорить о восстановлении чужой территории за свой счет, то это Киев должен выделять деньги (свои или западные – не имеет значения) на восстановление Донецка и других городов, которые он обстреливал.

    Фото: Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Наконец, американцы могут отправить на Украину деньги третьих лиц через трехходовку. Сначала они признают президентом России какого-нибудь Васю Пупкина из Вашингтона. Затем передают ему как «легитимному» руководителю страны контроль за российскими активами. А уж затем Вася Пупкин передает эти деньги киевскому режиму.

    Казалось бы, вполне реалистичный вариант – однако подобное признание может привести если уж не к войне (а бывший президент России Дмитрий Медведев и нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин дали понять, что Москва готова применить ядерное оружие в случае экзистенциальной угрозы ее безопасности), то, по крайней мере, к разрыву дипотношений и резкому росту конфронтации. То есть, проще говоря, к предвоенной ситуации.

    Вне закона не получится

    Все последние месяцы американские и европейские юристы ищут какие-то иные механизмы, которые позволят Западу легально украсть российские госсредства – и не могут найти. Более того, эксперты предупреждают, что даже если Запад найдет этот способ, если сможет украсть деньги без нарушения американских законов (либо наплюет на законы и просто украдет), то экономические последствия такого изъятия будут крайне болезненными.

    Так, в конце 2022 года исследовательская служба Конгресса США провела большой мозговой штурм на предмет возможности кражи и определила, что эта кража создаст прецедент. И сделает возможной конфискацию в будущем имущества американских инвесторов в случае, если иностранное государство увидит нарушение Соединенными Штатами международного права. И речь не только о России, но и о Китае, а также о других государствах, которые решат воспользоваться открытым ящиком Пандоры. Да, кто-то скажет, что американцы всегда защитят свои активы силой – но в условиях складывающегося ядерного мира никакой уверенности в этом нет.

    Кроме того, как верно отмечают эксперты, конфискация российских активов может отвратить иностранных инвесторов от вложений в США по причине опасений, что их активы могут быть также конфискованы. А для США, чья экономика живет в долг, подобный сценарий будет крайне неприятен – напоминаем, что Америка, наоборот, сейчас делает все возможное для перетекания европейских (и не только) капиталов на свою территорию.

    По мнению исследовательской службы Конгресса, оптимальным вариантом использования замороженных российских госактивов будет не их воровство, а угроза воровства. То есть, проще говоря, нужно постоянно поддерживать слухи о возможном изъятии на повестке дня (что Запад сейчас и делает) ради шантажа России. А также давать понять, что эти деньги могут вернуть Москве в случае хорошего ее поведения. Объяснять, что Кремлю вернут деньги в случае, если он пойдет на уступки киевскому режиму – в том числе и уступки территориальные, отказавшись от недавно присоединенных к России регионов.

    Таким образом США и Европа, с одной стороны, избегают опасного нарушения законодательства, а с другой – могут извлечь какой-то бонус из повисших у них мертвым грузом российских денег. Но могут лишь теоретически – к сожалению для Запада, Россия видит ту игру, которую ей пытаются навязать. Видит – и делает свои выводы.

    С каждым месяцем наивных «голубей» в РФ становится все меньше. Оскорбления со стороны Запада, военные преступления Украины, заявления о намерении нанести России тотальное поражение и добиться развала страны – все это укрепляет россиян в уверенности о том, что СВО нужно заканчивать полной и тотальной победой. Не по очкам, не по раздельному решению судей, а безусловным нокаутом. И вот после этой победы, в рамках новых взаимоотношений с Западом, можно уже требовать возврата замороженных российских госсредств.

    А до того момента эти деньги пусть подождут. Никуда не денутся.

     

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •