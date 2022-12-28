Кто внушил Украине мечты о «расчленении России»

Карта расчлененной России, как выяснилось, украшает кабинет главы украинской военной разведки Кирилла Буданова. Что ж, враг не скрывает, к чему именно он в итоге стремится. Однако куда более подробно эти планы вынашивают кураторы Киева – и Украине в них отведена совсем незавидная роль.

Украинская разведка отметилась очередным плевком в адрес России. Им стало интервью с начальником Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллом Будановым. В ходе интервью журналисты обратили внимание (или Буданов обратил их внимание) на большую карту России, в которой границы Украины охватывают Курскую, Белгородскую области и Кубань. Журналисты тут же вспомнили, что еще осенью Буданов заявлял: выход ВСУ на границы 1991 года – завершение только первого этапа войны.

Кто такой Буданов

Сам Буданов комментировать карту отказался: «Все видят то, что они хотят видеть. Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет».

Надо сказать, что в таком духе выдержано все интервью начальника украинской разведки – с намеками на то, что он является самым информированным человеком если не в обозримой части Вселенной, то на Украине точно. Однако относиться к его словам стоит серьезно.

Во-первых, 36-летний генерал, занимающий свой пост с августа 2020 года, – не пустое трепло. Это боевой офицер, который, например, принимал участие в рейде украинской ДРГ в Крым 6–8 августа 2016 года. Тогда погибли двое российских военнослужащих.

К настоящему моменту в его активе: террор на освобожденных Россией территориях, убийство Дарьи Дугиной, взрыв на Крымском мосту и многое другое. В общем, сильный, матерый враг. Не надо считать, что за украинцев все делают американцы – они и сами на многое способны.

Во-вторых, в украинской политической системе глава ГУР – лицо публичное. Он постоянно дает интервью (преимущественно западным СМИ), выступает на телевидении, комментирует те или иные военные события. Почему так сложилось – неизвестно, но в такой ситуации у молодого генерала не могли не появиться определенные политические амбиции. Вполне вероятно, что «утечка» карты была проявлением этих амбиций – чем не предвыборная программа следующего (после второго срока Зеленского) кандидата на пост президента Украины?

Украинские претензии на российскую территорию

В кабинете Буданова висит относительно современная карта Российской Федерации на русском языке (насколько нам известно, на Украине гражданские карты РФ не издавались), без Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Черным маркером, помимо Курской и Белгородской областей, а также части Краснодарского края, также обведены части Воронежской и Ростовской областей – обозначая таким образом территорию России, которую Украина считает своей.

Тут ничего особенного нет, потому что похожую карту в январе этого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба демонстрировал главе Госдепа Энтони Блинкену. Там тоже в состав Украины включены ряд приграничных российских территорий (Кубань даже щедрее нарезана), а также приграничные воеводства Польши (включая Пшемысль/Перемышль и Хелм/Холм).

Но эта карта – историческая. На эти территории претендовала петлюровская Украинская народная республика, но ее представителей на Парижскую мирную конференцию в 1919 году не пустили – воевать с Россией и Польшей за эти территории никто не подписывался. Так что в кабинете Кулебы такие границы – исторический документ, а вот в кабинете Буданова...

Вообще, в украинских СМИ претензии на «аннексированную Кубань» (то, что «украинская Кубань» в принципе появилась волей императрицы Екатерины Великой, на Украине стараются не вспоминать – зрада же ж...) выдвигались с конца 1980-х. И то сказать – на Кубани перед революцией прятался от преследований полиции Симон Петлюра, руководство Кубанского войска во время Гражданской войны вело переговоры с УНР. Историческая база как бы есть.

Ряд украинских националистических организаций вроде ныне не существующего объединения «Государственная самостоятельность Украины» пытались вести на Кубани свою работу, но понимания у местного населения не встретили. В газете «Непокоренная нация» письма читателей из приграничных областей России обычно печатались в разделе «Осторожно – манкурт». Но были и люди, которые велись на пропаганду. В интервью, которое автор статьи взял у руководителя Днепропетровской организации ПО ГСУ Якименко в середине 1990-х годов, утверждалось, что в таких случаях дальнейшая работа проводилась непублично.

В октябре 2019 года по инициативе одесского депутата Алексея Гончаренко в Верховной раде было создано депутатское объединение «За украинскую Кубань». На днях ряд СМИ сообщили о назначении Гончаренко губернатором Кубани, но это фейк – в социальных сетях самого Гончаренко ничего такого нет.

Так что работа в этом направлении на Украине ведется, хотя на официальном уровне не признается. Вот и Буданов ничего конкретного не сказал, хотя, в общем-то, понятно, что имеется в виду.

Раздел России

Карта Буданова расширением Украины не ограничивается. Нынешняя Россия на ней разделена на семь частей.

– Собственно «РФ» – европейская часть до Волги, включая южную часть вплоть до Оренбургской области включительно.

– «ЦАР» – от Волги до границы Якутии. Что значит аббревиатура, понять трудно – может быть, это «Центрально-Азиатская Россия», а может быть, «центрально-азиатские республики», которые должны будут эту территорию контролировать (что маловероятно, конечно – их бы кто проконтролировал).

– «К» – Восточная Сибирь и Дальний Восток. «К» почти наверняка Китай – среди украинских националистов распространено мнение, что КНР и так фактически контролирует российский Дальний Восток.

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– Ичкерия (Чечня). Интересно, что другие северо-кавказские республики специальной надписи на карте не удостоились.

– «ФРГ» – территория Калининградской области, которая должна отойти Германии. Кстати, не все помнят, что полное название государства по-прежнему звучит как Федеративная Республика Германия.

– «Ф» – Карелия (но, кажется, без района Выборга) и Мурманская область, которые должны отойти Финляндии.

– «Япония» – Курильские острова (все) и Сахалин (весь).

Выглядит все, как фантазии Буданова, но... Вот, например, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк еще с августа как минимум говорит о том, что миссия Украины – уничтожение российской государственности. Как минимум – в нынешних границах.

Эта фантазия – даже не украинская. Планы разрушения нынешней России разрабатываются на Западе. Возможно, эта точка зрения там не главенствующая, но к такой возможности в России относятся более чем серьезно: «Запад пытается подавить суверенные, самостоятельные центры развития, уничтожить нашу страну, хочет распада России на множество враждующих между собой областей», – это сказал Владимир Путин еще в сентябре.

В общем, вряд ли линии на карте Буданова – случайное черканье фломастером. Даже если это его персональные фантазии, появились они не случайно, а являются частью стратегии нынешнего киевского руководства и его заокеанских хозяев.

P.S.: И все же украинские идеологи, ставящие целью распад России, – небольшого ума люди. Они, кажется, не отдают себе отчет в том, что нынешняя Украина нужна Западу только как таран в борьбе с Россией. Когда победит Россия – она «таран» заберет (в хозяйстве пригодится – сарай подпереть, например). Но если даже представить, что победит Запад – зачем ему в итоге потом таран? Так и останется гнить в канаве около сломанных ворот...