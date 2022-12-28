Кто внушил Украине мечты о «расчленении России»

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28 декабря, среда  |  Последнее обновление — 19:15  |  vz.ru
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В России начался важнейший этап создания ключевого элемента модернизированного самолета Superjet New – летные испытания авиадвигателя ПД-8. Данная разработка позволит российскому авиапрому добиться настоящей технологической независимости в данном сегменте авиалайнеров. В какие сроки это будет наконец сделано? Подробности...
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Предки нового посла Германии в Москве служили императору России

Граф Александр Ламбсдорф – потомственный дипломат с репутацией прагматика Robert Michael/Imago/Global Look Press
Новым послом ФРГ в России, скорее всего, станет граф Александр Ламбсдорф – аристократ и политик с репутацией реалиста. Род Ламбсдорфов, который в свое время служил Российской империи, дал современной Германии немало дипломатов. О чем сегодня может свидетельствовать назначение Александра Ламбсдорфа послом в Москве? Подробности...
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«Комариные укусы» беспилотников ВСУ требуют ответа в воздухе

России необходимо следить за действиями украинских БПЛА с воздуха Павел Львов/РИА Новости
Украинский беспилотник второй раз за месяц атаковал военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Налет удалось отразить силами ПВО, однако среди российских военных есть погибшие. Почему ВСУ удалось вновь совершить налет вглубь территории РФ и что Россия может противопоставить этому в будущем? Подробности...
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Кибероружие НАТО на Украине стало серьезной угрозой

МИД предупредил о непредсказуемых последствиях раздачи цифрового оружия ThomasxTrutschel/photothek/Reuters
Украина потеряла свой цифровой суверенитет, а бесконтрольная передача ей кибероружия НАТО может навредить любой стране. С таким заявлением выступил российский МИД. О каких угрозах идет речь и чем Россия ответит на очередной вызов Запада? Подробности...
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Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
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    Кто внушил Украине мечты о «расчленении России»

    Глава ГУР Украины Кирилл Буданов лично участвовал в диверсиях против России
    		   28 декабря 2022, 17:50
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Василий Стоякин

    Карта расчлененной России, как выяснилось, украшает кабинет главы украинской военной разведки Кирилла Буданова. Что ж, враг не скрывает, к чему именно он в итоге стремится. Однако куда более подробно эти планы вынашивают кураторы Киева – и Украине в них отведена совсем незавидная роль.

    Украинская разведка отметилась очередным плевком в адрес России. Им стало интервью с начальником Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллом Будановым. В ходе интервью журналисты обратили внимание (или Буданов обратил их внимание) на большую карту России, в которой границы Украины охватывают Курскую, Белгородскую области и Кубань. Журналисты тут же вспомнили, что еще осенью Буданов заявлял: выход ВСУ на границы 1991 года – завершение только первого этапа войны.

    Кто такой Буданов

    Сам Буданов комментировать карту отказался: «Все видят то, что они хотят видеть. Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет».

    Надо сказать, что в таком духе выдержано все интервью начальника украинской разведки – с намеками на то, что он является самым информированным человеком если не в обозримой части Вселенной, то на Украине точно. Однако относиться к его словам стоит серьезно.

    Во-первых, 36-летний генерал, занимающий свой пост с августа 2020 года, – не пустое трепло. Это боевой офицер, который, например, принимал участие в рейде украинской ДРГ в Крым 6–8 августа 2016 года. Тогда погибли двое российских военнослужащих.

    К настоящему моменту в его активе: террор на освобожденных Россией территориях, убийство Дарьи Дугиной, взрыв на Крымском мосту и многое другое. В общем, сильный, матерый враг. Не надо считать, что за украинцев все делают американцы – они и сами на многое способны.

    Во-вторых, в украинской политической системе глава ГУР – лицо публичное. Он постоянно дает интервью (преимущественно западным СМИ), выступает на телевидении, комментирует те или иные военные события. Почему так сложилось – неизвестно, но в такой ситуации у молодого генерала не могли не появиться определенные политические амбиции. Вполне вероятно, что «утечка» карты была проявлением этих амбиций – чем не предвыборная программа следующего (после второго срока Зеленского) кандидата на пост президента Украины?

    Украинские претензии на российскую территорию

    В кабинете Буданова висит относительно современная карта Российской Федерации на русском языке (насколько нам известно, на Украине гражданские карты РФ не издавались), без Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Черным маркером, помимо Курской и Белгородской областей, а также части Краснодарского края, также обведены части Воронежской и Ростовской областей – обозначая таким образом территорию России, которую Украина считает своей.

    Тут ничего особенного нет, потому что похожую карту в январе этого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба демонстрировал главе Госдепа Энтони Блинкену. Там тоже в состав Украины включены ряд приграничных российских территорий (Кубань даже щедрее нарезана), а также приграничные воеводства Польши (включая Пшемысль/Перемышль и Хелм/Холм).

    Но эта карта – историческая. На эти территории претендовала петлюровская Украинская народная республика, но ее представителей на Парижскую мирную конференцию в 1919 году не пустили – воевать с Россией и Польшей за эти территории никто не подписывался. Так что в кабинете Кулебы такие границы – исторический документ, а вот в кабинете Буданова...

    Вообще, в украинских СМИ претензии на «аннексированную Кубань» (то, что «украинская Кубань» в принципе появилась волей императрицы Екатерины Великой, на Украине стараются не вспоминать – зрада же ж...) выдвигались с конца 1980-х. И то сказать – на Кубани перед революцией прятался от преследований полиции Симон Петлюра, руководство Кубанского войска во время Гражданской войны вело переговоры с УНР. Историческая база как бы есть.

    Ряд украинских националистических организаций вроде ныне не существующего объединения «Государственная самостоятельность Украины» пытались вести на Кубани свою работу, но понимания у местного населения не встретили. В газете «Непокоренная нация» письма читателей из приграничных областей России обычно печатались в разделе «Осторожно – манкурт». Но были и люди, которые велись на пропаганду. В интервью, которое автор статьи взял у руководителя Днепропетровской организации ПО ГСУ Якименко в середине 1990-х годов, утверждалось, что в таких случаях дальнейшая работа проводилась непублично.

    В октябре 2019 года по инициативе одесского депутата Алексея Гончаренко в Верховной раде было создано депутатское объединение «За украинскую Кубань». На днях ряд СМИ сообщили о назначении Гончаренко губернатором Кубани, но это фейк – в социальных сетях самого Гончаренко ничего такого нет.

    Так что работа в этом направлении на Украине ведется, хотя на официальном уровне не признается. Вот и Буданов ничего конкретного не сказал, хотя, в общем-то, понятно, что имеется в виду. 

    Раздел России

    Карта Буданова расширением Украины не ограничивается. Нынешняя Россия на ней разделена на семь частей.

    – Собственно «РФ» – европейская часть до Волги, включая южную часть вплоть до Оренбургской области включительно.

    – «ЦАР» – от Волги до границы Якутии. Что значит аббревиатура, понять трудно – может быть, это «Центрально-Азиатская Россия», а может быть, «центрально-азиатские республики», которые должны будут эту территорию контролировать (что маловероятно, конечно – их бы кто проконтролировал).

    – «К» – Восточная Сибирь и Дальний Восток. «К» почти наверняка Китай – среди украинских националистов распространено мнение, что КНР и так фактически контролирует российский Дальний Восток.

    – Ичкерия (Чечня). Интересно, что другие северо-кавказские республики специальной надписи на карте не удостоились.

    – «ФРГ» – территория Калининградской области, которая должна отойти Германии. Кстати, не все помнят, что полное название государства по-прежнему звучит как Федеративная Республика Германия.

    – «Ф» – Карелия (но, кажется, без района Выборга) и Мурманская область, которые должны отойти Финляндии.

    – «Япония» – Курильские острова (все) и Сахалин (весь).

    Выглядит все, как фантазии Буданова, но... Вот, например, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк еще с августа как минимум говорит о том, что миссия Украины – уничтожение российской государственности. Как минимум – в нынешних границах.

    Эта фантазия – даже не украинская. Планы разрушения нынешней России разрабатываются на Западе. Возможно, эта точка зрения там не главенствующая, но к такой возможности в России относятся более чем серьезно: «Запад пытается подавить суверенные, самостоятельные центры развития, уничтожить нашу страну, хочет распада России на множество враждующих между собой областей», – это сказал Владимир Путин еще в сентябре.    

    В общем, вряд ли линии на карте Буданова – случайное черканье фломастером. Даже если это его персональные фантазии, появились они не случайно, а являются частью стратегии нынешнего киевского руководства и его заокеанских хозяев. 

    P.S.: И все же украинские идеологи, ставящие целью распад России, – небольшого ума люди. Они, кажется, не отдают себе отчет в том, что нынешняя Украина нужна Западу только как таран в борьбе с Россией. Когда победит Россия – она «таран» заберет (в хозяйстве пригодится – сарай подпереть, например). Но если даже представить, что победит Запад – зачем ему в итоге потом таран? Так и останется гнить в канаве около сломанных ворот...

     
     
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