Болеть и лечиться лучше в России

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Российские углеводороды нашли новый рынок сбыта

Россия и Пакистан концептуально договорились по нефти Сергей Красноухов/ТАСС
Несмотря на санкции, Россия нашла нового покупателя для своей нефти и нефтепродуктов. Достигнуты концептуальные договоренности с Пакистаном. У России уже есть три крупных покупателя – Китай, Индия и Турция. Однако усиление конкуренции между покупателями поможет снизить скидку на российские углеводороды. Пакистан может оказаться интересным для России еще и с точки зрения трубопроводных поставок российского газа. Как именно?  Подробности...
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Почему Боррель споткнулся на «русском вопросе»

Сергей Лавров уже давно не видит в Жозепе Борреле достойного партнера Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В МИД сочли лицемерными слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который раскритиковал Сергея Лаврова за заявление о «русском вопросе». Такая острая реакция Запада на слова министра, уверены эксперты, произошла из-за того, что была задета внешнеполитическая идентичность англосаксонского мира. Лавров с помощью нескольких фраз сыграл на идеологическом поле западных оппонентов и продемонстрировал арьергардные бои между Россией и Европой. Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Эрдогану предстоит выбор между репутацией и НАТО

Эрдоган давно претендует на роль главного защитника мусульман Presidential Press Office/REUTERS
«Сожжение Корана – это законный, но неуместный акт». Так власти Швеции отреагировали на очередной скандал в отношениях между Стокгольмом и Анкарой, который задел чувства многих мусульман. Чем на это ответит президент Эрдоган? И как ухудшение отношений между Швецией и Турцией скажется на расширении НАТО на север и восток?  Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Болеть и лечиться лучше в России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Той замечательной западной медицины, которая несколько десятилетий служила нам недостижимым образцом для сравнения, в общем, уже и нет. Что во Франции, где агонизирует система скорой помощи, что в Британии, где впервые в истории забастовали медсестры, в Штатах вообще какая-то жесть с отсутствующей у них системой всеобщего здравоохранения и дикими ценами на медуслуги. Подробности...

Заняться любовью с Россией

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Глобальный мир предлагает своим гражданам заменить любовь на обмен взаимовыгодными услугами. Государства предоставляют сервисы, население платит лояльностью и налогами. Не нравится – меняй партнера, меняй страну. Тут не до любви. Подробности...
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Что смог и чего не смог сделать Ленин

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
99 лет назад, 21 января 1924 года, умер Владимир Ленин. Этот русский революционер оказался одним из самых влиятельных людей своего времени. Именно Ленин во многом определил облик 20 века и продолжает определять облик века 21-го. Подробности...
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Как болгары спасли Украину

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

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    Болеть и лечиться лучше в России

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		23 января 2023, 09:16

    «Ромир» обнародовал несколько шокирующие на первый взгляд результаты социологического опроса, согласно которому удовлетворены качеством медицинских услуг в стране 83 процента опрошенных. Это стоит повторить прописью: восемьдесят три процента россиян довольны отечественной медициной!

    Прошедшее в декабре исследование выявило фантастический скачок положительных оценок по сравнению с аналогичным опросом годом ранее. Количество «хороших» и «очень хороших» оценок российской медицины взлетело более чем в два раза – с 18 процентов в 2021 году до 38 процентов в 2022-м. Количество оценок «удовлетворительно» также увеличилось – с 38 до 45 процентов. А количество негативных оценок резко упало: «очень плохо» – с 18 до 4 процентов и просто «плохо» – с 26 до 13 процентов.

    Цифры настолько фантастические, что есть подозрение, что мы имеем дело с некой флуктуацией (например, под воздействием судьбоносных событий прошедшего года) и уже в этом году возможна коррекция показателей в сторону ухудшения.

    Но, честно говоря, даже цифры «негативного» 2021 года выглядят более чем достойно: тогда удовлетворенность российской медициной высказали 57 процентов респондентов, то есть тоже большинство, пусть и не столь внушительное, как на этот раз.

    В общем, отечественное здравоохранение прошло в глазах граждан ровно тот же путь, что и многие другие больные для нашего общества темы – дороги, жилищные условия и работа властей: от «ужас-ужас-ужас» до достаточно высокого уровня удовлетворенности.

    Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

    Тонкость тут в том, что медицина – острая проблема для всего мира. Системы общественного здравоохранения переживают тяжелейшие времена везде, причем с наибольшим треском они рассыпаются на Западе.

    Причин тому множество. Например, немаловажно, что современная медицина становится чрезвычайно дорогой в силу своей продвинутости и внедрения новейших технологий. Бюджеты трещат по швам из-за необходимости обеспечить пациентов УЗИ, КТ, МРТ, прочими новейшими процедурами и сложнейшими операциями, которые несколько десятилетий назад были в принципе невозможны, а теперь требуются в поточном режиме. Современная аппаратура, инструменты, расходники и медикаменты обеспечивают немыслимый даже в недалеком прошлом уровень врачевания, но и стоят астрономических денег, что сказывается на их доступности.

    Тем удивительнее, что на вот таком объективно неблагоприятном фоне наши сограждане демонстрируют поразительно высокий уровень удовлетворенности отечественным здравоохранением. Этот феномен, конечно, требует объяснения.

    Представляется, что основной причиной такой ситуации является растущая зрелость российского общества, которое, чем дальше, тем больше старается смотреть на общественные проблемы не с субъективной точки зрения и через призму собственных хотелок, а более отстраненно, стремясь к объективной оценке. Разумеется, нам бы всем хотелось жить в идеальном мире молочных рек с кисельными берегами. Это, кстати, была традиционно одна из особенностей – и не самых лучших – отечественного менталитета: оценивать жизнь не с учетом объективно существующих реалий, а сравнивая ее со своими идеальными представлениями о том, какой она должна быть.

    И вот если смотреть на российскую медицину, трезво оценивая реальность, полученные социологами результаты уже не кажутся фантастикой. В отечественном здравоохранении огромное количество проблем – как нерешенных старых, так и возникающих новых. Но в то же время в нем очевидны обширные позитивные сдвиги, которые – что самое важное – ощущают на себе люди.

    Активно ремонтируются старые и строятся новые, с самым современным оснащением учреждения – поликлиники, больницы, профильные медицинские центры. Внедрение цифровизации не искоренило полностью трудности, но существенно облегчает взаимодействие пациентов с медицинской бюрократией. Во всяком случае, отсутствие необходимости в шесть утра занимать очередь в регистратуру за заветным талончиком к врачу стало огромным облегчением для миллионов людей. Теперь вот в дело все более активно вступает телемедицина – и ее возможности нам еще только предстоит в полной мере ощутить. Плюс фантастическая эффективность, которую российское здравоохранение и связанные с ним отрасли продемонстрировали во время пандемии: стремительная адаптация к принципиально новым условиям, оперативное развертывание дополнительных стационаров, быстрое создание лучшей (и самой безопасной) вакцины, и при этом практически отсутствовали перегибы в карантинных мерах, а те, что все-таки возникали, быстро откатывались.

    Разумеется, есть за что критиковать государство и нашу систему здравоохранения. Вот только все больше людей сравнивают их работу с тем, как все то же самое работает в других странах. Ведь реалии-то везде одни и те же – нехватка денег и больничных коек, дефицит специалистов и очереди на плановое лечение. И тут российская медицина зачастую показывает себя в куда более выгодном свете, нежели иностранные системы. Причем люди же теперь имеют возможность сравнивать отечественные и зарубежные реалии не из того, что им показывает телевизор (которому можно и не верить), а из собственного опыта и опыта своих близких.

    И все более широким среди наших сограждан становится убеждение, что болеть и лечиться лучше в России. Потому что той замечательной западной медицины, которая несколько десятилетий служила нам недостижимым образцом для сравнения, в общем, уже и нет – что во Франции, где агонизирует система скорой помощи, что в Британии, где впервые в истории забастовали медсестры (довели-таки людей), в Штатах вообще какая-то жесть с отсутствующей у них системой всеобщего здравоохранения и дикими ценами на медуслуги, немцы вроде еще держатся, но там тоже ситуация все сложнее. 

    Но главное – позиция государства. Мы видим, как западные государства, которые служили для нас примером гуманизма и социальной ориентированности, просто списывают со счетов все большее количество своих граждан. Денег в бюджете нет, значит, будем сокращать койки, закрывать медучреждения, ужесточать протоколы предоставления медпомощи, урезать предоставляемые услуги. А развитие эвтаназии постепенно приобретает такой размах, что волосы на голове дыбом встают.

    На этом фоне российское государство, имеющее дело ровно с тем же набором проблем нехватки средств, специалистов и мощностей, все-таки старается даже в этих очень сложных условиях не идти простым путем фактического уничтожения общественного здравоохранения, а изменять ситуацию к лучшему.

    И люди это видят, осознают и делают выводы. Так что, не стоит особо удивляться полученным социологами результатам. Они отражают истинную картину мнения российского общества об отечественной медицине.

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