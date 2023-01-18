Французы остановят Францию назло Макрону

Четверг станет для Франции «адским днем», предупреждают власти. По сути, почти все государство – от транспорта и школ до полиции и дипломатов – перестанет функционировать в знак протеста против реформы, затеянной президентом Макроном. Сам он предпочел от народа сбежать и теперь рискует вернуться в другую страну – сильно изменившуюся из-за общенациональной стачки.

Базовая причина недовольства, объединившая людей очень разных взглядов, – это обещанная президентом Эммануэлем Макроном и анонсированная правительством пенсионная реформа, которая увеличит возраст выхода на пенсию до 64 лет.

Нация привыкла к тому, что обычно этот показатель под давлением «трудового народа», наоборот, уменьшается, – и гордится своими социальными завоеваниями. То есть для недовольных это еще и вопрос принципа. Как следствие, грядет масштабная забастовка, которая может вызвать «социальный взрыв» (это собственный прогноз организаторов протеста).

Но экономисты неумолимы, утверждая, что реформа назрела, и далеко не вчера. Все дело в том, что Франция стареет – и, судя по всему, необратимо. По состоянию на 1 января 2023-го возраст 21,3% французов – 65 лет и старше. В ближайшие годы, как ожидается, этот показатель охватит четверть населения страны.

Минувший год поставил «антирекорд» по количеству новорожденных – всего 723 тысячи, и это меньше, чем за все послевоенное время, то есть с 1946 года. В то же время смертность достигла пугающих значений: 667 тысяч за год, что всего на две тысячи меньше, чем в пандемийном 2020-м.

«Совсем как в романе Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе», виновны сразу несколько», – не без изящества сообщает автор материала в Figaro.

Штамм омикрон, затяжная эпидемия гриппа, периоды чрезвычайной летней жары – все это, как считается, повлияло на статистику в худшую сторону.

Прирост населения, то есть разница между рождениями и смертями, тоже находится на рекордно низком уровне и составляет 0,3%. Правда, мигрантов французы считают отдельно: разница между теми, кто приехал, и теми, кто уехал, составила 161 тыс. человек в пользу первых, что почти в три раза превышает естественный прирост.

Все просчитав и все взвесив, правительство выдвинуло проект реформы. Сейчас французы уходят на пенсию в 62 года, однако начиная со второй половины 2023-го будут мало-помалу прибавляться дополнительные месяцы необходимого стажа, чтобы в итоге выйти на цифру 64.

Премьер-министр Элизабет Борн объявила, что таким путем удастся сохранить «баланс бюджета», и посулила пересчет маленьких пенсий таким образом, чтобы они составляли как минимум 1200 евро в месяц (как считается, надбавка может затронуть приблизительно 1,8 миллиона человек, хотя и с многочисленными оговорками).

Однако мадам Борн мало кого сумела убедить – хотя бы по той причине, что во Франции недостаточно работы для людей старшего возраста, и лишние два года до пенсии эту проблему не решают, а наоборот – усугубляют.

По данным социологов, 74% опрошенных высказались против реформы и только 16% за. Вполне возможно, это пенсионеры, ожидающие «прибавки». На президентских выборах прошлого года у Эммануэля Макрона был довольно возрастной электорат – и как раз по этой причине. Люди среднего возраста (но не молодежь) охотнее голосовали за Марин Ле Пен как категоричного противника реформы.

По данным еще одного исследования, почти половина французов полагает, что изменения приведут к еще более несправедливой системе, и только 18% считают иначе.

На этом фоне профсоюзы, которые во Франции традиционно сильны и реально занимаются защитой прав трудящихся, назначили на 19 января всеобщую забастовку. «Если служащие пожелают, во Франции все остановится», – недвусмысленно посулил глава CGT Филипп Мартинез, и это вовсе не пустые угрозы.

Впервые за много лет крупнейшие профсоюзы объединили свои усилия, чтобы начать именно тотальную забастовку. Левые политики также призвали своих сторонников принять участие в манифестациях, главная из которых ожидается в Париже, где шествие пройдет от площади Республики до площади Нации.

Стачки затронут транспорт, энергетический сектор, нефтеперерабатывающие заводы, учителей, медперсонал, часть полицейских и даже служащих министерства иностранных дел.

Министр транспорта Клеман Бон предрек, что четверг станет «адским днем для пользователей всех видов транспорта», и попросил граждан воздержаться от поездок либо временно перейти на удаленку, если это возможно.

Также он попросил автомобилистов, которые опасаются закрытия заправок, «не запасаться бензином впрок», так как в этом плане им нечего бояться. Но вопреки его заявлениям, на части заправок уже нет горючего. И можно только гадать: то ли его нет из-за запасливости граждан, то ли по другой какой-то причине.

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А что же президент, который, собственно, и затеял непопулярную реформу? Так как сопротивление граждан приобрело невиданный размах, а штатные пропагандисты не справились со своей работой и не смогли убедительно преподнести действия правящего класса как заботу о гражданах, Макрон решил скрыться с поля боя, благо и предлог нашелся – французско-испанский саммит в Барселоне.

Чтобы лишний раз не раздражать население, он даже отменил общение с журналистами, практически обязательное в таком случае.

Главный вопрос в том, в какую страну ему потом предстоит вернуться. Французы прекрасно умеют и бастовать, и протестовать, и инвестировать свое недовольство в перемены исторического характера, а общенациональной забастовки в стране не было слишком давно, чтобы не ждать от нее историчности.

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