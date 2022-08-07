Как Зеленский пытается предотвратить сдачу украинцев в плен

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7 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:03  |  vz.ru
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Газовая ловушка для Европы захлопнулась

Газпром ответил Шольцу за турбину Bernd Thissen/dpa/picture-alliance/ТАСС
Газпром наконец подробно объяснил, как санкции Запада заставляют «Северный поток – 1» работать всего с одной турбиной. Это явно ответ на обвинения канцлера Германии Шольца, что отправке турбины в Россию якобы ничто не мешает, кроме самой российской стороны. Отказ Европы признать проблему угрожает не только ее экономике, но и простым людям. Причем первыми этой зимой пострадают именно страны Западной Европы. Какие именно страны попадут под удар? Подробности...
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Сближение с Китаем требует от России осторожности

Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией PAVEL GOLOVKIN/POOL/EPA/ТАСС
Скандальный визит Нэнси Пелоси на Тайвань и кризис в отношениях между США и Китаем дает первые плоды – Пекин заявил о желании расширить стратегическое сотрудничество с Россией. О каких именно направлениях может идти речь и в какой мере инициатива Пекина соответствует интересам Москвы в Азии? Подробности...
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ВМФ России получил точную инструкцию к применению

Новая Морская доктрина подразумевает усиление ВМФ России Петр Ковалев/ТАСС
Аналитики продолжают обсуждать новую Морскую доктрину, подписанную президентом России. Все более заметны явственные отличия этого фундаментального для России документа от его предыдущего варианта. Особенное значение новая доктрина имеет для строительства и применения Военно-морского флота – но не только для этого.  Подробности...
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Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

В общении с властью молдавская улица использует для наглядности навоз EPA/TASS
Республике Молдова этим летом сильно не везет. Ее преследуют инфляция, засуха и неоплаченные астрономические счета за газ. Впрочем, зимой вспоминать про засуху молдаване будут с ностальгией – правительство уже предупредило, что из-за отсутствия российского газа топить дома придется дровами. Даже сторонники президента Майи Санду призывают ее начать диалог с Москвой ради спасения страны. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как Зеленский пытается предотвратить сдачу украинцев в плен

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Зеленский готов принести тысячи жизней украинцев в угоду геополитическим интересам США и Британии. Для него нет на Украине своих. И это не связано с национальностью. Подробности...

Со времен Хиросимы Америка не изменилась

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
США не мыслят себе иного миропорядка, кроме основанного на их доминировании в военной сфере – любой ценой и вопреки любым обстоятельствам. Ничего хорошего миру такое иррациональное мышление Америки не несет. Подробности...
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Мировой рынок продовольствия висит на ниточке

Дмитрий Евстафьев
Дмитрий Евстафьев, политолог
Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование и удобрения, продовольственного кризиса не избежать. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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КНР и Тайвань. Суть конфликта

Контрнаступление ВСУ отменяется

Приключения турбины для Газпрома

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
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Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?
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  • Любую, какая потребуется

  • Не вмешиваться в конфликт
У вас есть родственники на Украине?
  • Да, близкие родственники

  • Да, дальние родственники

  • Нет

  • Я сейчас на Украине
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    Как Зеленский пытается предотвратить сдачу украинцев в плен

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		7 августа 2022, 11:43

    Находящийся в плену в ДНР украинский майор Сергей Волынский (более известный, как Волына) высказал мнение, что ракетный удар, нанесенный по колонии в Еленовке, вызовет страх у солдат ВСУ, собирающихся сдаться в плен. Возможно, в этом и была главная цель украинских военных и их американских кураторов, принимавших решение нанести удар по колонии.

    Поступок украинских солдат и боевиков нацистских подразделений, которые сдались в плен на комбинате Ильича и на «Азовстали» в Мариуполе, сильно ударил по информационному хрустальному замку, выстроенному командой Владимира Зеленского. Одним из главных постулатов украинской пропаганды до падения Мариуполя был тезис о несгибаемости и непобедимости украинских воинов. Мариуполь даже называли «украинским Верденом». Преждевременно, как оказалось. Столица Приазовья была освобождена. А украинские герои «Азовстали», раскрученные укропропагандой, попали в плен. Яркий пример – упомянутый выше Волына, он был одним из самых раскрученных персонажей, а теперь общается с российскими журналистами. К сожалению, события вокруг «Азовстали» не привели к крушению хрустального замка. Но то, что трещины в информационном строении появились именно после Мариуполя, бесспорно. И чем больше городов будет освобождено, чем больше украинских солдат сдадутся в плен, тем больше трещин появится в хрустальном замке.

    А количество пленных украинцев с каждым днем продолжает увеличиваться. 2 августа стало известно о первых пленных всушниках в поселке Пески. Примечательно, что вечером этого же дня Владимир Зеленский сделал заявление, в котором сказал, что украинская армия не может переломить преимущество российской армии в артиллерии и живой силе. Это очень ощущается в Песках, Авдеевке и других местах. По мнению президента, там просто ад. Такими заявлениями он пытается подготовить украинцев к потере этих населенных пунктов. Однако есть и еще одна задача – объяснить, почему украинские солдаты сдаются в плен. В ходе освобождения, вероятнее всего, возникнут новые котлы. Отсюда и оценочное суждения Зеленского об аде. А кроме Авдеевки, вскоре предвидится освобождение Соледара и Артемовска, и там тоже будут пленные. И снова Зеленскому и его вельможам придется объяснять, как так случилось.

    В свете этого команда Зеленского и ее западные кураторы жизненно заинтересованы в том, чтобы как можно меньше украинских солдат сдавалось в плен. Как это сделать? Запугать. Почему люди чаще всего принимают решение капитулировать? Чтобы сохранить жизнь и здоровье. При этом они должны быть уверены, что в плену их не убьют, не покалечат, не будут над ними издеваться. И, как показала практика, пленным украинцам и даже самым отпетым нацистам Россия и ЛДНР все это обеспечивают. Во время битвы за Мариуполь их кормили, даже когда у наших солдат были проблемы с продовольствием. Именно отношение к беззащитному и зависимому определяет человечность. А команде Зеленского нужно сделать так, чтобы украинские солдаты боялись сдаваться в плен. Для этого украинские пропагандисты распространили видео с оскоплением российскими солдатами украинского боевика-педофила. Однако кастрация на записи выглядела столь неправдоподобно, что не вызывает сомнений – это фейк, запущенный с одной целью запугать всушников. Но таких вбросов оказалось недостаточно, и поэтому был нанесен ракетный удар по колонии в Еленовке. Офис президента Украины таким образом передал украинским солдатам посыл: мы убьем вас даже в плену. И западные покровители майданного режима поддерживают их в этом.

    Кстати, о западных хозяевах Украины. Сенатор США Линдси Грэм заявил: «Мне нравится путь, по которому мы идем. Пока мы помогаем Украине оружием, в котором она нуждается, и экономической поддержкой, она будет бороться до последнего человека». То есть он открытым текстом сказал, о чем думает американская политическая элита. Американцам плевать, сколько погибнет украинцев, сколько городов будет разрушено, они будут пичкать Украину оружием, потому что это соответствует их интересам. США готовы сражаться до последнего украинца, а значит, им надо, чтобы украинские солдаты умирали на поле боя, а не сдавались в плен. 

    Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

    Зеленский готов принести тысячи жизней украинцев в угоду геополитическим интересам США и Британии. Для него нет на Украине своих. И это не связано с национальностью. Примеры с изгнанием из страны Геннадия Корбана и лишением гражданства олигарха Игоря Коломойского очень показательны. Зеленский без сожаления расправляется с евреями из днепропетровского клана, к которому ранее принадлежал и он сам. Ему плевать на национальность, на то, где человек родился, чем он ему обязан.  Для него главное доказать свою значимость и удержать власть. В его понимании для этого существует только два способа – устраивать политические шоу и терроризировать людей. Что он и делает. Ему необходимо заставить всушников бояться сдаваться в плен. Поэтому будут новые информационные вбросы и новые акты террора.

    Для обычных украинских солдат сдача в плен – это хороший вариант сохранить свою жизнь, ускорить окончание боевых действий, чтобы их семьи смогли вернуться к мирной жизни. Больше всего Зеленский, его жадные вельможи и западные хозяева боятся, что украинские солдаты начнут прозревать и поймут, что отдают свои жизни за амбиции президента, кошельки его соратников и геополитические интересы англо-саксов, и перестанут воевать. Но, к сожалению, сегодня нет преступления, на которое бы не пошел майданный режим…

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