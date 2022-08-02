Зачем Зеленскому принудительная эвакуация жителей Донбасса

Представители ЗЕ-команды решили в обязательном порядке вывезти людей из подконтрольных им районов ДНР. Если человек захочет остаться, то будет вынужден подписать документ о том, что отказывается от эвакуации. Хотя, конечно, когда есть фактор принуждения, эвакуацией это назвать сложно, больше похоже на депортацию. Киевские власти якобы заботятся о безопасности людей, но в это не верится. Из Мариуполя и Волновахи эвакуация не проводилась, из Северодонецка и Лисичанска людей вывозили для видимости. В этих населенных пунктах украинские солдаты и нацистские боевики использовали мирных жителей как живой щит. А майданная власть всячески им способствовала. Достаточно вспомнить, как официальный Киев препятствовал эвакуации гражданских из подвалов завода «Азовсталь», используя страдания этих людей в своей пропаганде. Раз сейчас майданный режим решил принудительно вывозить людей из Донбасса – значит, в Киеве не верят, что их армия сможет удержать территории ДНР. Во времена боев за Мариуполь или Северодонецк Зеленский и его вельможи верили, что смогут удержать города и добиться перелома. Они сами создали легенду о непобедимости украинской армии и сами поверили в нее. Однако череда поражений заставила посмотреть на ситуацию реалистично.

Зачем Зеленскому устраивать принудительную эвакуацию? Благодаря ей ЗЕ-команда решит несколько задач. Во-первых, в информационном поле Украины и Запада эвакуация будет показана, как забота Зеленского о жителях Донбасса. Кроме того, украинские и западные СМИ будут рассказывать, как жители Краматорска и Артемовска бегут от союзных войск и не хотят быть частью русского мира. Найдут каких-нибудь женщин с детьми, которые со слезами на глазах будут рассказывать, как любят Украину, как не хотят уезжать, но делают это ради детей, и как они лично благодарны президенту, что он спасает им жизнь. То есть принудительная эвакуация станет еще одним шоу Владимира Зеленского.

Во-вторых, украинские спецслужбы будут выявлять неблагонадежных. Если человек станет отказываться от «эвакуации», его сразу запишут в сторонники Москвы. Вероятно, кого-то арестуют, а потом будут использовать для обмена на украинских военнопленных. Так украинские спецслужбы пополнят обменный фонд и отчитаются об уничтожении пятой колонны. Хотя единственная вина людей будет в том, что они не захотят уезжать со своей земли и жить в чужой для них Украине.

В-третьих, во время эвакуации украинские власти будут выявлять мужчин призывного возраста и мобилизовывать их. А их жены и дети, вывезенные на Украину, станут заложниками майданного режима. Также вероятно, что вывезенных из Донбасса людей будут использовать как дешевую рабочую силу: жителей Краматорска, Славянска, Артемовска заставят работать за еду и возможность ночевать в сарае. И все это будет прикрываться пропагандистскими лозунгами, что своим трудом они борются за Украину. И, конечно, украинские и западные СМИ будут рассказывать, как «эвакуированные» любят Украину, потом и кровью приближают ее победу. Такое уже было в истории Донбасса, когда немецкие нацисты принудительно вывозили на работы тысячи людей.

В-четвертых, через некоторое время Киев может объявить, что большинство жителей Донецкой подконтрольной им территории эвакуированы. Остались только те, кто отказался от переезда. И Украина откажется от жизнеобеспечения этих районов. А по факту это будет означать, что украинские военные получат приказ уничтожить всю критически важную инфраструктуру на этих территориях. Прежде всего все объекты канала «Северский Донец – Донбасс», потому что водный вопрос сегодня очень болезненный для ДНР. Украина пойдет по пути немецкого фельдмаршала Эриха фон Манштейна, который в 1943 году, отступая из Донбасса, издал секретную директиву «Об эвакуации, разрушении и вывозе имущества». Смысл ее был простой: все, что не может быть вывезено, подлежит уничтожению. А потом, когда ДНР будет освобождена полностью от украинских войск, а Донбасс поднимет вопрос о варварском уничтожении инфраструктуры Украиной, майданная власть и ее западные покровители обвинят во всем Донецк и Москву.

Но это все сопутствующие задачи. Главная цель ЗЕ-команды – делегитимизировать референдум о присоединении ДНР к России. Когда он будет, неизвестно, но, вероятно, осенью. Для Киева и его западных хозяев важно, чтобы как можно меньше людей приняли участие в голосовании. Именно поэтому они попытаются вывезти как можно больше людей с подконтрольных им территорий. Поэтому над городами донецкой агломерации при помощи артиллерии разбрасываются так называемые мины-лепестки. Они небольшие, еле заметные, но если человек на такую мину наступит, то, вероятно, останется инвалидом на всю жизнь. Так майданная власть хочет запугать народ, заставить как можно больше людей уехать с территории ДНР, чтобы как можно меньше жителей приняли участие в референдуме.

Зачем такие сложности? Ведь Украина и Запад все равно не признают референдум. Да, не признают. Но ДНР и ЛНР признали Сирия и КНДР, и как бы Запад ни относился к этим державам, они члены ООН. Вероятно, Пхеньян и Дамаск пришлют своих наблюдателей, и это повысит уровень проводимого плебисцита. Кроме того, очереди возле участков для голосования, как это было 11 мая 2014 года, будут знаком того, что народ Донбасса хочет навсегда порвать со своим украинским прошлым. Да, Киев объявит съемки и фотографии с очередями постановочными, как Украина это делала в 2014 году.

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Но для политиков на Западе, которые хотят нормализовать отношения с Россией, это будет аргументом в пользу прекращения поддержки майданного режима. Они в очередной раз убедятся, что жители Донбасса не хотят быть частью Украины. И чем хуже будет уровень жизни в ЕС и США, тем больше людей с ними согласятся. На Западе официально не признают результаты референдума, но могут их использовать для того, чтобы кулуарно давить на Украину и прекратить оказывать ей военную помощь, чтобы Киев сел за стол переговоров. А если в свете экономических и политических проблем начнется противостояние внутри ЕС, то результаты референдума в Донбассе станут уже аргументом во внутриевропейской борьбе. В Киеве, в Лондоне и Вашингтоне это понимают так же, как и то, что результат референдума будет очевидно в пользу России. Поэтому и пытаются дискредитировать референдум.