Зачем Зеленскому принудительная эвакуация жителей Донбасса

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2 августа, вторник  |  Последнее обновление — 18:05  |  vz.ru
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Сколько заработает Россия на обвале газового экспорта

Экспорт российского газа в Европу падает, но доходы России только растут Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Свежие данные Газпрома показывают, что падение добычи и экспорта российского газа усиливается – Европа все меньше покупает нашего топлива. Но бить тревогу еще рано, ведь самому Газпрому и российскому бюджету такая ситуация сулит определенные выгоды. Какие именно? Подробности...
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Россия бросает вызов господству США в Мировом океане

Морская доктрина России – это ответ на амбиции США в Арктике Владимир Астапкович/РИА Новости
В день Военно-морского флота России президент Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину. Предыдущий документ действовал семь лет и, как указывают эксперты, потерял свою актуальность. На какие положения новой доктрины стоит обратить внимание? Как ее принятие отразится на развитии флота и что означает для мира новая морская политика России?  Подробности...
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Как Россия подготовит Донбасс и юг Украины к зиме

Районы, пострадавшие во время спецоперации, оперативно восстанавливаются SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС
Предстоящую зиму жители освобожденных городов Донбасса должны встретить в достойных условиях. Такое распоряжение отдал Владимир Путин, напомнив, что ход спецоперации для простых людей связан с издержками. Как скоро жители освобожденных территорий заживут с российским уровнем комфорта? Подробности...
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Китай и Америка готовы начать войну из-за женщины

Упорство Нэнси Пелоси привело США и Китай на грань войны Zuma/ТАСС
США направили к Тайваню группировку во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган». Там ее уже ждет армия Китая с новейшей военной техникой и лозунгом «Встретим врага во всеоружии!» Так две супердержавы подготовились к визиту на Тайвань главы Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Дойдет ли дело до военного столкновения крупнейших мировых держав? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Зачем Зеленскому принудительная эвакуация жителей Донбасса

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Для Киева и его западных хозяев важно, чтобы как можно меньше людей приняли участие в референдуме о вхождении ДНР в состав России. Именно поэтому они попытаются вывезти как можно больше людей с подконтрольных им территорий, предварительно их запугав. Подробности...

«Звезды» уже никому не нужны

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В течение одного-двух поколений положение артистического сословия вернется к историческому статус-кво – оно будет творить и развлекать, но никому и в голову не придет воспринимать его представителей как авторитетов в общественно-политических вопросах. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Что такое Святая Русь

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Это не значит, что после киевского Крещения все русские люди были святыми – до этого всегда было очень далеко. Это не означает святости тех или иных государств – у государств со святостью обычно совсем плохо. Подробности...
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Байден шлет России ядерный сигнал

Новый кризис в Косово. Война неизбежна?

Как Сталин натравил Японию на США

Обсуждение: 22 комментария
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
  • Да

  • Нет
Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?
  • Военную

  • Политическую

  • Экономическую

  • Любую, какая потребуется

  • Не вмешиваться в конфликт
У вас есть родственники на Украине?
  • Да, близкие родственники

  • Да, дальние родственники

  • Нет

  • Я сейчас на Украине
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    ошибка США


    Игорь Караулов: Косово открыло россиянам глаза на Запад

    на ваш взгляд


    Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
    Сергей Миркин

    Зачем Зеленскому принудительная эвакуация жителей Донбасса

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		2 августа 2022, 17:38

    Представители ЗЕ-команды решили в обязательном порядке вывезти людей из подконтрольных им районов ДНР. Если человек захочет остаться, то будет вынужден подписать документ о том, что отказывается от эвакуации. Хотя, конечно, когда есть фактор принуждения, эвакуацией это назвать сложно, больше похоже на депортацию. Киевские власти якобы заботятся о безопасности людей, но в это не верится. Из Мариуполя и Волновахи эвакуация не проводилась, из Северодонецка и Лисичанска людей вывозили для видимости. В этих населенных пунктах украинские солдаты и нацистские боевики использовали мирных жителей как живой щит. А майданная власть всячески им способствовала. Достаточно вспомнить, как официальный Киев препятствовал эвакуации гражданских из подвалов завода «Азовсталь», используя страдания этих людей в своей пропаганде. Раз сейчас майданный режим решил принудительно вывозить людей из Донбасса – значит, в Киеве не верят, что их армия сможет удержать территории ДНР. Во времена боев за Мариуполь или Северодонецк Зеленский и его вельможи верили, что смогут удержать города и добиться перелома. Они сами создали легенду о непобедимости украинской армии и сами поверили в нее. Однако череда поражений заставила посмотреть на ситуацию реалистично.

    Зачем Зеленскому устраивать принудительную эвакуацию? Благодаря ей ЗЕ-команда решит несколько задач. Во-первых, в информационном поле Украины и Запада эвакуация будет показана, как забота Зеленского о жителях Донбасса. Кроме того, украинские и западные СМИ будут рассказывать, как жители Краматорска и Артемовска бегут от союзных войск и не хотят быть частью русского мира. Найдут каких-нибудь женщин с детьми, которые со слезами на глазах будут рассказывать, как любят Украину, как не хотят уезжать, но делают это ради детей, и как они лично благодарны президенту, что он спасает им жизнь. То есть принудительная эвакуация станет еще одним шоу Владимира Зеленского.

    Во-вторых, украинские спецслужбы будут выявлять неблагонадежных. Если человек станет отказываться от «эвакуации», его сразу запишут в сторонники Москвы. Вероятно, кого-то арестуют, а потом будут использовать для обмена на украинских военнопленных. Так украинские спецслужбы пополнят обменный фонд и отчитаются об уничтожении пятой колонны. Хотя единственная вина людей будет в том, что они не захотят уезжать со своей земли и жить в чужой для них Украине.

    В-третьих, во время эвакуации украинские власти будут выявлять мужчин призывного возраста и мобилизовывать их. А их жены и дети, вывезенные на Украину, станут заложниками майданного режима. Также вероятно, что вывезенных из Донбасса людей будут использовать как дешевую рабочую силу: жителей Краматорска, Славянска, Артемовска заставят работать за еду и возможность ночевать в сарае. И все это будет прикрываться пропагандистскими лозунгами, что своим трудом они борются за Украину. И, конечно, украинские и западные СМИ будут рассказывать, как «эвакуированные» любят Украину, потом и кровью приближают ее победу. Такое уже было в истории Донбасса, когда немецкие нацисты принудительно вывозили на работы тысячи людей.

    В-четвертых, через некоторое время Киев может объявить, что большинство жителей Донецкой подконтрольной им территории эвакуированы. Остались только те, кто отказался от переезда. И Украина откажется от жизнеобеспечения этих районов. А по факту это будет означать, что украинские военные получат приказ уничтожить всю критически важную инфраструктуру на этих территориях. Прежде всего все объекты канала «Северский Донец – Донбасс», потому что водный вопрос сегодня очень болезненный для ДНР. Украина пойдет по пути немецкого фельдмаршала Эриха фон Манштейна, который в 1943 году, отступая из Донбасса, издал секретную директиву «Об эвакуации, разрушении и вывозе имущества». Смысл ее был простой: все, что не может быть вывезено, подлежит уничтожению. А потом, когда ДНР будет освобождена полностью от украинских войск, а Донбасс поднимет вопрос о варварском уничтожении инфраструктуры Украиной, майданная власть и ее западные покровители обвинят во всем Донецк и Москву.

    Фото: DPA/TASS

    Но это все сопутствующие задачи. Главная цель ЗЕ-команды – делегитимизировать референдум о присоединении ДНР к России. Когда он будет, неизвестно, но, вероятно, осенью. Для Киева и его западных хозяев важно, чтобы как можно меньше людей приняли участие в голосовании. Именно поэтому они попытаются вывезти как можно больше людей с подконтрольных им территорий. Поэтому над городами донецкой агломерации при помощи артиллерии разбрасываются так называемые мины-лепестки. Они небольшие, еле заметные, но если человек на такую мину наступит, то, вероятно, останется инвалидом на всю жизнь. Так майданная власть хочет запугать народ, заставить как можно больше людей уехать с территории ДНР, чтобы как можно меньше жителей приняли участие в референдуме.

    Зачем такие сложности? Ведь Украина и Запад все равно не признают референдум. Да, не признают. Но ДНР и ЛНР признали Сирия и КНДР, и как бы Запад ни относился к этим державам, они члены ООН. Вероятно, Пхеньян и Дамаск пришлют своих наблюдателей, и это повысит уровень проводимого плебисцита. Кроме того, очереди возле участков для голосования, как это было 11 мая 2014 года, будут знаком того, что народ Донбасса хочет навсегда порвать со своим украинским прошлым. Да, Киев объявит съемки и фотографии с очередями постановочными, как Украина это делала в 2014 году.

    Но для политиков на Западе, которые хотят нормализовать отношения с Россией, это будет аргументом в пользу прекращения поддержки майданного режима. Они в очередной раз убедятся, что жители Донбасса не хотят быть частью Украины. И чем хуже будет уровень жизни в ЕС и США, тем больше людей с ними согласятся. На Западе официально не признают результаты референдума, но могут их использовать для того, чтобы кулуарно давить на Украину и прекратить оказывать ей военную помощь, чтобы Киев сел за стол переговоров. А если в свете экономических и политических проблем начнется противостояние внутри ЕС, то результаты референдума в Донбассе станут уже аргументом во внутриевропейской борьбе. В Киеве, в Лондоне и Вашингтоне это понимают так же, как и то, что результат референдума будет очевидно в пользу России. Поэтому и пытаются дискредитировать референдум.

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