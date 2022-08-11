Американские ВВС беспомощны против России

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Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
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Цинизм помешал Пентагону посмотреть на секретные объекты РФ

ДСНВ пришел на смену договору, подписанному Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим Илья Питалев/РИА Новости
Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. Такие инспекции подразумевает Договор о СНВ, положения которого Джо Байден недавно предложил сохранить и перенести в новый. Означает ли это, что Москва отказала Байдену, и что нового Договора о стратегическом оружии не будет? Подробности...
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Как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле

Эти простые аппараты на наших глазах производят революцию в военном деле Moritz Wolf/Global Look Press
Прямо сейчас в военном деле происходит настоящая революция, и происходит это благодаря беспилотникам – об этом заявил бывший глава Генштаба ВС России Юрий Балуевский. Почему эта революция стала возможной именно сегодня, за счет чего беспилотники меняют положение на поле боя – и как благодаря им будет выглядеть война уже ближайшего будущего? Подробности...
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У США остался последний шанс остановить Трампа

Трамп не только бывший президент, но и – весьма вероятно – будущий Julia Nikhinson/AP/ТАСС
В доме бывшего президента США впервые в истории провели обыск агенты ФБР. Параллельно его допрашивает прокуратура Нью-Йорка. Посадить Дональда Трампа – это последняя возможность для действующей власти избежать великого позора. Но дело в том, что Трамп может стать президентом, даже сидя в тюрьме. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Американские ВВС беспомощны против России

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для чего США перегнали с Аляски в Польшу шестерку своих F-22? Для устрашения. Но может ли напугать «супероружие», которое применить невозможно из-за его непригодности вести бой с равным противником и способного лишь гонять по пустыне партизан в тапочках? Подробности...

В России сменился режим историчности

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Когда писатель Дмитрий Быков и ему подобные говорят о «конце», «ужасе», «пробитом дне», «пропасти», «черной яме истории» и тому подобном, они абсолютно правы. Мы действительно наблюдаем конец либерального нарратива. Но это конец самих либералов, не России. Подробности...
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Нынешняя волна эмиграции из России оказалась самой бессмысленной

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Чтобы достойно пережить опыт эмиграции либо вовсе отказаться от него, нужно любить свою родину и понимать, что вместе с родиной против ее врагов успеешь больше, чем с врагами против родины. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
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Россию и Турцию хотят поссорить с помощью оружия

Молдавия шантажирует Россию

Последний шанс остановить Трампа

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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Владимир Прохватилов

    Американские ВВС беспомощны против России

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		11 августа 2022, 16:44

    Американский военный портал «Coffee or Die» недавно отметился публикацией, в которой утверждает, что российские боевые самолеты поколения «4» и «4+»  недостаточно эффективны в условиях современной системы ПВО и что «полномасштабной наступательной воздушной войне России против Украины мешает нехватка малозаметных истребителей пятого поколения». Что касается украинских ВВС, то они «практически не могут действовать на любой высоте вблизи российских наземных частей», защищенных российскими зенитно-ракетными комплексами», – пишет издание.

    «Помимо сообщений об использовании нескольких истребителей пятого поколения Су-57, российская воздушная кампания против Украины опиралась на такие самолеты, как истребители Су-34 и Су-35, которые авиационные эксперты считают самолетами так называемого поколения «4+». Россия также использовала истребители четвертого поколения и более старые боевые самолеты, такие, как Су-25. В любом случае, эти немалозаметные боевые самолеты оказались уязвимыми для ПВО Украины», – пишет издание. Что касается противостояния истребителей четвертого поколения и современных ПВО, то действительно, на данный момент щит сильнее меча.

    Но если боевое применение группы российских истребителей пятого поколения Су-57 было безоговорочно успешным, то об американских самолетах F-35 такого сказать нельзя. Они не применяются в боевых действиях в условиях сильной ПВО противника. Единственный раз, когда такое случилось, имел печальные последствия для хваленого американского истребителя пятого поколения.

    В ноябре 2017 года старый советский зенитно-ракетный комплекс С-200, находящийся на вооружении ПВО Сирии, подбил новейший истребитель пятого поколения F-35 ВВС Израиля. Израиль отрицал этот факт, но спустя два дня стало известно, что один из F-35 ВВС Израиля находится на ремонте якобы по причине столкновения в воздухе с двумя птицами в ходе тренировочного полета.

    Версию того, что F-35 был поврежден не птицей, подтверждает публикация в американском издании The Drive. Автор статьи, известный военный аналитик Тайлер Рогоуэй, отметил, что Израиль больше не будет использовать F-35 в боевых вылетах в Сирию, так как «этот дорогой и новейший американский самолет является для Израиля деликатной темой и рисковать машиной более не станут». Если уж старый советский ЗРК С-200 способен сбивать американские истребители пятого поколения F-35, то о находящихся на вооружении ВС РФ современных системах ПВО и говорить нечего.

    Помимо прочего, многочисленные конструктивные дефекты F-35¸которые уже стали притчей во языцех экспертного сообщества, до сих пор не устранены. F-35 называют младшим братом самого дорогого американского истребителя F-22 Raptor. Шесть таких были на днях переброшены в Польшу с Аляски.

    «США перебросили истребители пятого поколения F-22 Raptor на 32-ю тактическую авиабазу в городе Ласк в центре страны, где они сформируют 90-ю экспедиционную истребительную эскадрилью в поддержку операций альянса по воздушному прикрытию», – сообщает американский военный портал Military Watch Magazine.

    Фото: Минобороны РФ/ТАСС

    «F-22 – один из двух западных истребителей пятого поколения на действительной службе и единственный полностью готовый к эксплуатации (в отличие от своего более легкого аналога F-35). Развертывание истребителя в Польше связано с тем, что его российский соперник Су-57 уже отметился на украинском театре военных действий подавлением средств ПВО противника и точечными ударами за пределами видимости, – F-22 таких возможностей лишен», – пишет издание, отмечая, что «Су-57… находится в самом начале производственного цикла. F-22, напротив, будет постепенно выводиться из эксплуатации в 2023 году из-за широкого спектра проблем с эксплуатационными характеристиками. Небольшое количество F-22, малая дальность, устаревшая авионика, крайне низкая доступность и неспособность эффективно взаимодействовать с современными боевыми средствами, равно как и отсутствие у него возможностей боя за пределами видимости, серьезно ограничивают его потенциал».

    В мае 2012 года министр обороны США Леон Панетта приказал серьезно ограничить полёты F-22 Raptor. Поводом для этого стали сбои бортовой системы генерации кислорода (OBOGS), жалобы пилотов на удушье и неприятные запахи в кабине. Согласно распоряжению главы Пентагона, F-22 было запрещено совершать длительные перелёты, они были обязаны находиться в зоне досягаемости аэродромов базирования, чтобы, в случае необходимости, пилоты могли совершить экстренную посадку.

    С начала 2011 года на истребители F-22 наложен ещё один запрет – им нельзя подниматься выше 7,6 тысячи метров. Считается, что на этой высоте при возникновении признаков удушья пилот еще успеет снизиться на пару километров, чтобы снять маску и дышать воздухом в кабине. 

    Неудивительно, что в боевых действиях F-22 участвовали лишь в ходе войны в Сирии в 2014 году, где они гоняли по пустыне местных джихадистов, не имеющих никаких систем ПВО. F-22, похоже, повторяет судьбу печально известных «суперневидимок» F-117, один из которых был сбит в районе деревни Буджановцы в ходе военной операции НАТО против Югославии ветхозаветным советским зенитно-ракетным комплексом С-125. Вскоре после этого конфуза якобы невидимые F-117 были выведены из эксплуатации. Получается, что эксплуатирующиеся уже не первый год американские истребители пятого поколения, по признанию самих американских аналитиков, имеют массу конструктивных и эксплуатационных проблем, и их боевое применение крайне ограничено. 

    История учит, что суперсовременное и супердорогое вооружение используется в конфликтах, даже очень крупных, в самую последнюю очередь, а порой совсем не используется. Боевая потеря даже одного истребителя пятого поколения очень сильно подорвет рейтинг военно-промышленного комплекса США и американской армии.

    А для чего же тогда США перегнали с Аляски шестерку своих F-22? «Для демонстрации силы перед Россией», – признает Military Watch Magazine. То есть для устрашения. Но может ли кого-либо напугать «супероружие», которое применить невозможно из-за его непригодности вести бой с равным противником и способного лишь гонять по пустыне партизан в тапочках? Вопрос, что называется, риторический.

    Как же тогда относиться к публикации на американском военном портале «Coffee or Die», где говорится, что российские боевые самолеты поколения «4» и «4+» недостаточно эффективны в условиях современной системы ПВО? Как к обычной военной пропаганде. А уж если говорить о современных системах ПВО и ПРО, то российские С-300, С-400 и С-500 не имеют себе равных, что закрывает небо для любых американских истребителей всюду, где находятся эти лучшие в мире зенитно-ракетные системы.

    Противостояние зенитно-ракетных комплексов против авиации – это современное развитие извечного конфликта брони и снаряда. На сегодняшний день броня сильней, если, конечно, она прочна и надежна. Российская ракетная броня – самая мощная в мире.  

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