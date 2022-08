Для Украины все решится в августе Американские ВВС беспомощны против России Владимир Прохватилов

президент Академии реальной политики 11 августа 2022, 16:44 Американский военный портал «Coffee or Die» недавно отметился публикацией, в которой утверждает, что российские боевые самолеты поколения «4» и «4+» недостаточно эффективны в условиях современной системы ПВО и что «полномасштабной наступательной воздушной войне России против Украины мешает нехватка малозаметных истребителей пятого поколения». Что касается украинских ВВС, то они «практически не могут действовать на любой высоте вблизи российских наземных частей», защищенных российскими зенитно-ракетными комплексами», – пишет издание. «Помимо сообщений об использовании нескольких истребителей пятого поколения Су-57, российская воздушная кампания против Украины опиралась на такие самолеты, как истребители Су-34 и Су-35, которые авиационные эксперты считают самолетами так называемого поколения «4+». Россия также использовала истребители четвертого поколения и более старые боевые самолеты, такие, как Су-25. В любом случае, эти немалозаметные боевые самолеты оказались уязвимыми для ПВО Украины», – пишет издание. Что касается противостояния истребителей четвертого поколения и современных ПВО, то действительно, на данный момент щит сильнее меча. Но если боевое применение группы российских истребителей пятого поколения Су-57 было безоговорочно успешным, то об американских самолетах F-35 такого сказать нельзя. Они не применяются в боевых действиях в условиях сильной ПВО противника. Единственный раз, когда такое случилось, имел печальные последствия для хваленого американского истребителя пятого поколения. В ноябре 2017 года старый советский зенитно-ракетный комплекс С-200, находящийся на вооружении ПВО Сирии, подбил новейший истребитель пятого поколения F-35 ВВС Израиля. Израиль отрицал этот факт, но спустя два дня стало известно, что один из F-35 ВВС Израиля находится на ремонте якобы по причине столкновения в воздухе с двумя птицами в ходе тренировочного полета. Версию того, что F-35 был поврежден не птицей, подтверждает публикация в американском издании The Drive. Автор статьи, известный военный аналитик Тайлер Рогоуэй, отметил, что Израиль больше не будет использовать F-35 в боевых вылетах в Сирию, так как «этот дорогой и новейший американский самолет является для Израиля деликатной темой и рисковать машиной более не станут». Если уж старый советский ЗРК С-200 способен сбивать американские истребители пятого поколения F-35, то о находящихся на вооружении ВС РФ современных системах ПВО и говорить нечего. Помимо прочего, многочисленные конструктивные дефекты F-35¸которые уже стали притчей во языцех экспертного сообщества, до сих пор не устранены. F-35 называют младшим братом самого дорогого американского истребителя F-22 Raptor. Шесть таких были на днях переброшены в Польшу с Аляски. «США перебросили истребители пятого поколения F-22 Raptor на 32-ю тактическую авиабазу в городе Ласк в центре страны, где они сформируют 90-ю экспедиционную истребительную эскадрилью в поддержку операций альянса по воздушному прикрытию», – сообщает американский военный портал Military Watch Magazine. «F-22 – один из двух западных истребителей пятого поколения на действительной службе и единственный полностью готовый к эксплуатации (в отличие от своего более легкого аналога F-35). Развертывание истребителя в Польше связано с тем, что его российский соперник Су-57 уже отметился на украинском театре военных действий подавлением средств ПВО противника и точечными ударами за пределами видимости, – F-22 таких возможностей лишен», – пишет издание, отмечая, что «Су-57… находится в самом начале производственного цикла. F-22, напротив, будет постепенно выводиться из эксплуатации в 2023 году из-за широкого спектра проблем с эксплуатационными характеристиками. Небольшое количество F-22, малая дальность, устаревшая авионика, крайне низкая доступность и неспособность эффективно взаимодействовать с современными боевыми средствами, равно как и отсутствие у него возможностей боя за пределами видимости, серьезно ограничивают его потенциал». В мае 2012 года министр обороны США Леон Панетта приказал серьезно ограничить полёты F-22 Raptor. Поводом для этого стали сбои бортовой системы генерации кислорода (OBOGS), жалобы пилотов на удушье и неприятные запахи в кабине. Согласно распоряжению главы Пентагона, F-22 было запрещено совершать длительные перелёты, они были обязаны находиться в зоне досягаемости аэродромов базирования, чтобы, в случае необходимости, пилоты могли совершить экстренную посадку. С начала 2011 года на истребители F-22 наложен ещё один запрет – им нельзя подниматься выше 7,6 тысячи метров. Считается, что на этой высоте при возникновении признаков удушья пилот еще успеет снизиться на пару километров, чтобы снять маску и дышать воздухом в кабине. Неудивительно, что в боевых действиях F-22 участвовали лишь в ходе войны в Сирии в 2014 году, где они гоняли по пустыне местных джихадистов, не имеющих никаких систем ПВО. F-22, похоже, повторяет судьбу печально известных «суперневидимок» F-117, один из которых был сбит в районе деревни Буджановцы в ходе военной операции НАТО против Югославии ветхозаветным советским зенитно-ракетным комплексом С-125. Вскоре после этого конфуза якобы невидимые F-117 были выведены из эксплуатации. Получается, что эксплуатирующиеся уже не первый год американские истребители пятого поколения, по признанию самих американских аналитиков, имеют массу конструктивных и эксплуатационных проблем, и их боевое применение крайне ограничено. На эту тему История учит, что суперсовременное и супердорогое вооружение используется в конфликтах, даже очень крупных, в самую последнюю очередь, а порой совсем не используется. Боевая потеря даже одного истребителя пятого поколения очень сильно подорвет рейтинг военно-промышленного комплекса США и американской армии. А для чего же тогда США перегнали с Аляски шестерку своих F-22? «Для демонстрации силы перед Россией», – признает Military Watch Magazine. То есть для устрашения. Но может ли кого-либо напугать «супероружие», которое применить невозможно из-за его непригодности вести бой с равным противником и способного лишь гонять по пустыне партизан в тапочках? Вопрос, что называется, риторический. Как же тогда относиться к публикации на американском военном портале «Coffee or Die», где говорится, что российские боевые самолеты поколения «4» и «4+» недостаточно эффективны в условиях современной системы ПВО? Как к обычной военной пропаганде. А уж если говорить о современных системах ПВО и ПРО, то российские С-300, С-400 и С-500 не имеют себе равных, что закрывает небо для любых американских истребителей всюду, где находятся эти лучшие в мире зенитно-ракетные системы. Противостояние зенитно-ракетных комплексов против авиации – это современное развитие извечного конфликта брони и снаряда. На сегодняшний день броня сильней, если, конечно, она прочна и надежна. Российская ракетная броня – самая мощная в мире.