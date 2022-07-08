Россия возвращает планету в сознание

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8 июля, пятница  |  Последнее обновление — 18:59  |  vz.ru
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Европа срочно готовится к тяжелейшей зиме без российского газа

Европейские власти предвидят тяжелую зиму imago images/REUTERS
Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Граждан стран ЕС готовят к тем лишениям, которые им предстоит перенести ради «победы над Путиным». Насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить?  Подробности...
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«Полезный идиот Кремля» вернется на Украину за повышением

Новое назначение Мельника должно порадовать политическое руководство и России, и Германии Soeren Stache/dpa/picture-alliance/ТАСС
Скандальный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник будет отозван на родину, но не с позором, а за повышением – немецкие СМИ утверждают, что он должен стать заместителем главы МИД. Речь идет о человеке, который прославлял Бандеру, хамил канцлеру Шольцу и угрожал России атомной бомбой. Несмотря на все это, его повышение, скорее, хорошая новость и для России, и для Германии.  Подробности...
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Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой

Французы передали ВСУ не меньше двух десятков самоходок CAESAR US Army
Российским войскам удалось взять в качестве трофея на Украине французские гаубицы «Цезарь». Причем эти дальнобойные самоходки были попросту выкуплены с дисконтом у коррумпированных украинских военных, пишет издание Bulgarian Military. Хотя подтверждений издание не приводит, сама по себе схема выглядит реалистично – солдаты ВСУ и раньше регулярно продавали «сепарам» оружие, из которого по ним же потом и стреляли. Подробности...
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В уникальных отношениях России и Израиля увидели глубокую трещину

У России есть много причин быть недовольной Израилем REUTERS/Corinna Kern
В последние дни между Израилем и Россией тлеет серьезный дипломатический конфликт. Затронуты темы, весьма чувствительные для обеих стран – репатриация евреев в Израиль и религиозные символы России. А ведь еще недавно обеим странам удавалось сохранять поистине уникальный баланс в отношениях. Что же его нарушило? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Россия возвращает планету в сознание

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Смысл сегодняшнего конфликта с Западом – обновление мира, обновление человечества, поскольку без обновления и мир, и человечество обречены. Что и было красноречиво проиллюстрировано всеми событиями 2020–2021 годов. Подробности...

Борьба с Россией для Запада ценнее жизни на планете

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Зачем Россия применяет бронепоезда на Украине

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия использует в СВО не только новейшее оружие вроде истребителей Су-57 и гиперзвуковых комплексов «Кинжал», но и, например, бронепоезда. Оказалось, что этот почти забытый и экзотический вид оружия снова востребован. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Следующая цель – Северск

Борис Джонсон всё

«Друзьям Путина» в ЕС угрожают смертью

Обсуждение: 8 комментариев
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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Ушедший в отставку Борис Джонсон прославился эпатажными фото

О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
  • Улучшатся

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Где в Москве должна появиться площадь Площадь Луганской Народной Республики?
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  • У консульства Германии

  • Между посольствами Литвы и Бельгии

  • У другого посольства (предложите в комментарии)
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    Владимир Можегов

    Россия возвращает планету в сознание

    Владимир Можегов
    публицист
    		8 июля 2022, 18:05

    Главная цель спецоперации – не Украина. И даже не выстраивание нового контура мира с Западом. Главная цель – мы сами. Ведь единственным смыслом новой конфигурации мира явится то, что западной идее будет противопоставлена иная идея, с иными смыслами, ценностями, идеалами.

    Смысл сегодняшнего конфликта – обновление мира, обновление человечества, поскольку без обновления и мир, и человечество обречены. Им уготованы быстрая агония и гибель. Что и было красноречиво проиллюстрировано всеми событиями 2020–2021 годов. Перечислим наиболее значимые из них и тенденции, за ними стоящие.

    Активизация черного расизма и «черной революции» БЛМ, выразившаяся, прежде всего, в погромах в американских городах. Погромах, полностью поддержанных истеблишментом и либеральной прессой. Более того, на волне погромов, первой целью которых было свержение неугодного президента Трампа, многократно активизировалась война с белой историей и белой культурой. Последнее – бренд еще 60-х, старательно с тех пор пестуемый. Американские же погромы 2020-го стали одновременно демонстрацией того, что уготовано Европе и белой цивилизации в принципе, и предупреждением европейским элитам: что их ожидает, если они допустят у себя «казус Трампа» и приход в той или иной степени к власти у себя консерваторов. 

    Столь же мощной несущей конструкцией либерального цивилизационного проекта является движение ЛГБТ. По большому счету, это сегодня еще более сильное оружие, используемое для сноса традиционной цивилизации, нежели черный расизм. Состояние управляемого гендерного хаоса помогает стирать идентичность белых детей уже с самого маленького возраста – что и происходит. Будучи людьми отнюдь не глупыми, акторы либерального цивилизационного проекта прекрасно понимают: если ваше оружие направлено на детей, вы можете быть уверены – через двадцать лет глобальная власть сама упадет вам в руки.

    С точки же зрения неомарксизма (это еще один важнейший системный инструмент либерального цивилизационного проекта), черный расизм и ЛГБТ вместе – это и есть тот новый люпмен-пролетариат, который, придя на смену пролетариату традиционному, должен стать революционным авангардом сноса консервативной цивилизации. «Цветные, ЛГБТ и меньшинства всех стран, объединяйтесь» – вот обновленный лозунг сегодняшнего неомарксизма. А царящий в общественном пространстве Запада (конечно, уже пост-Запада) мультикультурализм и массовая миграция, обращающая столицы бывших европейских государств в ближневосточный или, скорее, африканский Вавилон, – зримое воплощение этого проекта.

    Фото: Chris Tuite/imageSPACE/Sipa/Reuters

    Следующей тенденцией нашего времени является переход привычной уже нам либеральной демократии к менее привычным реалиям тоталитарной демократии и либеральной диктатуры. Последнее ярко выразилось в четырехгодичной травле, и, наконец, свержении президента Трампа, в котором участвовали все либеральные финансовые, социальные и политические институты (истеблишмент, олигархия, демократические медиа, лобби, прочие элементы deep state), продемонстрировав тем самым, что являются по сути одной глобальной властью, одним тоталитарным механизмом влияния.

    Наконец, пресловутая пандемия, сделавшая понятным то видение будущего, которое уготовил нам либеральный проект. И моральное оправдание этого будущего в книге Шваба о «Глобальной перезагрузке», сыгравшей роль нового Манифеста коммунистической партии. Будущее с точки зрения новых либерал-марксистов представляет собой мир, в котором все население государств будущего загнано в загоны вечных локдаунов, фактически под домашний арест и тотальный контроль искусственным интеллектом.

    Завершает список идеология трансгуманизма, являющаяся по сути тем «светлым будущим» глобализма, в которое нас ведут все вышеозначенные прекрасные новые люди. Трансгуманизм видит будущее как тотальную селекцию человека и обращение его в гибрид белка и цифры. Мир трансгуманизма является в виде горстки господ, обеспеченных ускоренным технологиями сознанием и почти бесконечной пролонгацией жизненных функций – и толп рабов, объединенных под единой властью ИИ и погруженных в единую сеть виртуальной реальности.

    Для понимания того, как и куда ведет нас либеральный цивилизационный проект, думается, достаточно. Отсюда становится понятным, на каких основаниях необходимо строить свой мир, чтобы такого будущего избежать. Противопоставить антихристианскому цивилизационному проекту проект традиционно-христианский, идею Традиции. Поддержав спецоперацию, народ России продемонстрировал, что готов эту миссию – миссию обновления мира – на себя взять. 

    Ради защиты Традиции Россия сегодня и поднялась, и вспоминает сегодня себя, как традиционную великую воинскую империю, вспоминает себя как мир Рюрика, Святослава, Владимира, Евпатия Коловрата, Александра Невского, Ивана Третьего, Петра Великого.

    Но спасение мира и создание новой цивилизации – дело не одного дня. Рим не сразу строился. И наше противостояние с глобальным либеральным проектом пост-Запада одной спецоперацией явно не ограничится. Сегодняшняя глава – только начало большой истории.

    Сегодняшняя Россия – это Константин Великий, который, высадившись на Босфоре, у бедного городка Византий, очерчивает границы будущего великого города, которому суждено на целое тысячелетие стать центром вселенной. Какими будут сегодняшние наши границы? Какие закладные камни будут положены в основу Русской Империи будущего – именно это решается сегодня. 

    Да, дело это небыстрое. Но обновление человечества и возвращение человека в сознание – цель достойная, и какой бы на нее не потребовался срок – он не будет слишком большим. 

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