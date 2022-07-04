Украина переходит к диверсионной войне

Угроза диверсионных действий украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территории России нарастает. Практически ежедневно на территорию России Главное управление разведки (ГУР) ВСУ направляет группы спецназа, которые угрожают объектам стратегической инфраструктуры. Недавний удар по ростовскому НПЗ показал, что ВСУ далеки от исчерпания своего диверсионного потенциала. Кроме того, по территории РФ ведутся обстрелы артиллерией, управляемыми ракетами и беспилотниками.

Все это делается вполне открыто. Бойцы украинских спецподразделений даже хвастаются своей работой. В частности, британская газета «Таймс» публикует интервью с украинскими военнослужащими отряда спецназа «Шаман». Офицеры и сержанты рассказывают, что неоднократно высаживались в ночное время с вертолетов на территории России для осуществления диверсий на российских складах оружия и нефтебазах.

Руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью Financial Times открыто пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории. Он заявил, что партизанская деятельность на подконтрольных РФ территориях усиливается. По словам Буданова, подобные атаки и диверсии «проходят повсеместно, и они были и будут проводиться в России и во многих других местах».

Как отмечает издание, Буданов отказался уточнить, стоят ли за этими действиями украинские власти. Но, по-моему, и так понятно, что стоят. Это понятно и Следственному комитету России, который завел против Буданова уголовное дело. Отмечается, что глава украинской разведки публично «высказал угрозу совершения террористических актов на территории Российской Федерации».

Но это касается не только территории России, но и освобожденных от нацистов территорий Украины. В частности, 24 июня в Херсоне в результате теракта погиб директор управления по молодежной политике Дмитрий Савлученко. Его автомобиль был подорван. Скорее всего, исполнение прошло по классической схеме. Отслежен маршрут и расписание движения цели. На месте остановки был заложен заряд ВВ с радиовзрывателем, и в нужный момент исполнитель послал радиосигнал на устройство.

Не исключено, что перед нами — всего лишь проверка возможностей подготовленных ГУР террористических групп, поскольку Савлученко не был важной политической фигурой. Для зачетного практического занятия он оптимальная цель. При этом одновременно решаются сразу две задачи. Первая – демонстрируется степень готовности исполнителей. Вторая – масштабный медийный эффект. О том, что это учебные мероприятия, говорит то, что попыток совершить теракт против чиновников временной администрации было несколько, но только эта достигла цели.

Киев не сможет смириться с тем, что на освобожденной территории налаживается нормальная жизнь. И Херсон там играет первую скрипку, поскольку и город, и область в числе первых перешел под российское руководство с минимальными потерями. Не в пример Мариуполю и другим городам Украины, которые ВСУ и нацбаты сознательно уничтожали. Поэтому то, что не сделали сразу, они будут стараться сделать сейчас, применяя методы террористической войны.

Переломить ситуацию возможно только созданием буферной зоны за счет активного наступления ВС РФ в глубь Сумской и Харьковской областей. Требуется координация действий силовых структур всех ведомств, действующих в районе боевых действий. Погранвойска в сложившейся ситуации необходимо усилить тяжелым вооружением и предоставить им право самостоятельного нанесения ударов по объектам на территории Украины по согласованию с командованием ВС РФ.

Для нейтрализации усилий противника необходимо более эффективно работать по разрушению созданных ГУР и ВСУ террористических сетей, работая на упреждение противника, поскольку алгоритм его действий ожидаем и понятен. Сейчас создаются и готовятся спящие террористические и диверсионные группы в учебных центрах Одессы и Днепропетровска для действий на территории областей, которые, вероятнее всего, будут освобождать ВС РФ – Одесской, Николаевской и Днепропетровской. И эти центры, и персонал, да и студенты этих учебных заведений должны стать приоритетными целями для ВС РФ и прежде всего для спецназа.

Кроме того, важно не забывать – и ГУР, и ВСУ обладают потенциальным кадровым ресурсом на территории России. И это не только среда гастарбайтеров и мигрантов. Как ни странно, этой ресурсной базой являются радикальные молодежные течения, как правые, так и левые. Борясь с идеологией государства, и антифа, и нацисты, как ни парадоксально, объединяются под патронатом украинских спецслужб, умело направляющих их активность в нужную им сторону.

В России отмечается растущее число нападений на военкоматы. Исполнители пока неизвестны, но не исключено, что молодежные группировки имеют к этому отношение, поскольку активизировалось идеологическое влияние на Россию и вербовочная работа в соцсетях. Все нападения на военкоматы исполнены, как под копирку, что позволяет догадаться об организованных, а не спонтанных действиях и едином характере подготовки.

Контркультурными течениями в России теперь пытается манипулировать Киев. Украинские спецслужбы в полной мере используют технологии вербовки, которые использовал ИГИЛ*, что указывает на то, что и здесь за всем стоят американцы и англичане.

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В работе используются принципы сетевой работы, создание идеологической франшизы, когда заказчик предлагает алгоритм конкретных действий, незамысловатую идеологию и нужные финансы. Для таких заказов обычно используется «даркнет» и местные «дилеры» подобных услуг в среде радикалов, работающих с сопредельной территории, в первую очередь, с Украины.

То есть сейчас отрабатывается рекрутирование персонала и планирование удаленных операций руками нашей же молодежи. Следующим шагом будет создание и обучение закрытых ячеек, по типу того же ИГИЛ, для осуществления более сложных и масштабных, возможно террористических или диверсионных, акций. Беда в том, что государство в течение долгого времени намеренно остающееся глухим к призывам и аргументам в пользу создания и внедрения собственной консолидирующей идеологии, теперь вынужденно бороться с собственной радикальной молодежью, на которую должно опираться в пору перемен.

Война – путь обмана, и любое затишье обманчиво. Нужно готовиться к более серьезным вызовам со стороны Украины, которые в скором времени обозначат себя. Думаю, к отражению диверсионных атак готовы и наши спецслужбы.