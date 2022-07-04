Украина переходит к диверсионной войне

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4 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:18  |  vz.ru
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Почему победа американского СПГ над Газпромом печалит Европу

Американский СПГ не может спасти Европу Excelerate Energy, Inc./Keystone Press
Agency/Global Look Press
США добились того, чего хотели и не скрывали: американский СПГ обошел в ЕС российский трубопроводный газ по объемам в июне. Это уникальный в истории Евросоюза случай. Однако радоваться этому факту европейцам не стоит. Как США удалось добиться желаемого и почему американский СПГ не спасает европейцев от дефицита газа? Подробности...
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Почему Литва лишилась тормозов в отношении Калининграда

Блокада Калининграда со стороны Литвы вызвала недовольство Берлина Виталий Невар/ТАСС
Берлин недоволен блокадой, которую Вильнюс организовал Калининграду. По данным немецких СМИ, правительство ФРГ настаивает на том, чтобы Литва изменила позицию в данном вопросе. При этом, как считают эксперты, власти Литовской Республики склонны к тому, чтобы не прислушаться к коллегам из Берлина по целому ряду причин. О каких именно причинах идет речь и как к этому относиться России? Подробности...
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Преступный удар ВСУ по Белгороду требует решительного возмездия

На дом в Белгороде упала кассетная часть украинской «Точки-У» Евгений Силантьев/ТАСС
Украинский обстрел Белгорода ракетами «Точка-У» унес жизни четверых мирных жителей, в том числе украинской семьи, бежавшей из Харькова. Прямая угроза жителям приграничных областей России со стороны ВСУ сохраняется уже несколько месяцев, но нынешняя атака на Белгород превзошла предыдущие. Преднамеренный удар баллистическими ракетами был совершен по жилым кварталам. Как решить проблему дальнобойной артиллерии ВСУ и каким должен быть военный ответ России? Подробности...
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Как прибалты и поляки готовятся воевать с Россией

Польские новобранцы EPA/TASS
Власти Польши и стран Прибалтики непрерывно делают воинственные заявления в адрес России, критикуя Францию и Германию за «капитулянтское» стремление выйти на какой-либо компромисс с Москвой. Но вот вопрос: готовы ли сами прибалты и поляки воевать с Россией? Речь идет, разумеется, не о политиках, а о простом населении. И картина здесь вырисовывается по меньшей мере неоднозначная.  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Украина переходит к диверсионной войне

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Украинские спецслужбы в полной мере используют технологии вербовки, которые использовал ИГИЛ, что указывает на то, что и здесь за всем стоят американцы и англичане. Подробности...

Краткая история украинского сепаратизма

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Украинский сепаратизм и национализм стали реальной политической силой сразу после Февральской революции 1917 года. Но начался он еще в XIX веке, когда население этой части Российской империи стало объектом хитроумных махинаций поляков и австрийцев. Подробности...
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России надо следить за Норвегией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
История с блокировкой Норвегией снабжения российских поселков на арктическом архипелаге Шпицберген заставила обратить внимание на соседнее с нами северное королевство. Есть устойчивое ощущение, что мы его недооцениваем. Подробности...
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Россия потеряла Аляску из-за коррупции

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Сербия назначила войну на октябрь

Блокада Шпицбергена: главное

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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Где в Москве должна появиться площадь Площадь Луганской Народной Республики?
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Что вы переносите легче?
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    Сергей Козлов

    Украина переходит к диверсионной войне

    Сергей Козлов
    ветеран спецназа
    		4 июля 2022, 09:04

    Угроза диверсионных действий украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территории России нарастает. Практически ежедневно на территорию России Главное управление разведки (ГУР) ВСУ направляет группы спецназа, которые угрожают объектам стратегической инфраструктуры. Недавний удар по ростовскому НПЗ показал, что ВСУ далеки от исчерпания своего диверсионного потенциала. Кроме того, по территории РФ ведутся обстрелы артиллерией, управляемыми ракетами и беспилотниками.

    Все это делается вполне открыто. Бойцы украинских спецподразделений даже хвастаются своей работой. В частности, британская газета «Таймс» публикует интервью с украинскими военнослужащими отряда спецназа «Шаман». Офицеры и сержанты рассказывают, что неоднократно высаживались в ночное время с вертолетов на территории России для осуществления диверсий на российских складах оружия и нефтебазах.

    Руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью Financial Times открыто пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории. Он заявил, что партизанская деятельность на подконтрольных РФ территориях усиливается. По словам Буданова, подобные атаки и диверсии «проходят повсеместно, и они были и будут проводиться в России и во многих других местах».

    Как отмечает издание, Буданов отказался уточнить, стоят ли за этими действиями украинские власти. Но, по-моему, и так понятно, что стоят. Это понятно и Следственному комитету России, который завел против Буданова уголовное дело. Отмечается, что глава украинской разведки публично «высказал угрозу совершения террористических актов на территории Российской Федерации».

    Но это касается не только территории России, но и освобожденных от нацистов территорий Украины. В частности, 24 июня в Херсоне в результате теракта погиб директор управления по молодежной политике Дмитрий Савлученко. Его автомобиль был подорван. Скорее всего, исполнение прошло по классической схеме. Отслежен маршрут и расписание движения цели. На месте остановки был заложен заряд ВВ с радиовзрывателем, и в нужный момент исполнитель послал радиосигнал на устройство.

    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Не исключено, что перед нами — всего лишь проверка возможностей подготовленных ГУР террористических групп, поскольку Савлученко не был важной политической фигурой. Для зачетного практического занятия он оптимальная цель. При этом одновременно решаются сразу две задачи. Первая – демонстрируется степень готовности исполнителей. Вторая – масштабный медийный эффект. О том, что это учебные мероприятия, говорит то, что попыток совершить теракт против чиновников временной администрации было несколько, но только эта достигла цели.

    Киев не сможет смириться с тем, что на освобожденной территории налаживается нормальная жизнь. И Херсон там играет первую скрипку, поскольку и город, и область в числе первых перешел под российское руководство с минимальными потерями. Не в пример Мариуполю и другим городам Украины, которые ВСУ и нацбаты сознательно уничтожали. Поэтому то, что не сделали сразу, они будут стараться сделать сейчас, применяя методы террористической войны.

    Переломить ситуацию возможно только созданием буферной зоны за счет активного наступления ВС РФ в глубь Сумской и Харьковской областей. Требуется координация действий силовых структур всех ведомств, действующих в районе боевых действий. Погранвойска в сложившейся ситуации необходимо усилить тяжелым вооружением и предоставить им право самостоятельного нанесения ударов по объектам на территории Украины по согласованию с командованием ВС РФ. 

    Для нейтрализации усилий противника необходимо более эффективно работать по разрушению созданных ГУР и ВСУ террористических сетей, работая на упреждение противника, поскольку алгоритм его действий ожидаем и понятен. Сейчас создаются и готовятся спящие террористические и диверсионные группы в учебных центрах Одессы и Днепропетровска для действий на территории областей, которые, вероятнее всего, будут освобождать ВС РФ – Одесской, Николаевской и Днепропетровской. И эти центры, и персонал, да и студенты этих учебных заведений должны стать приоритетными целями для ВС РФ и прежде всего для спецназа.

    Кроме того, важно не забывать – и ГУР, и ВСУ обладают потенциальным кадровым ресурсом на территории России. И это не только среда гастарбайтеров и мигрантов. Как ни странно, этой ресурсной базой являются радикальные молодежные течения, как правые, так и левые. Борясь с идеологией государства, и антифа, и нацисты, как ни парадоксально, объединяются под патронатом украинских спецслужб, умело направляющих их активность в нужную им сторону.

    В России отмечается растущее число нападений на военкоматы. Исполнители пока неизвестны, но не исключено, что молодежные группировки имеют к этому отношение, поскольку активизировалось идеологическое влияние на Россию и вербовочная работа в соцсетях. Все нападения на военкоматы исполнены, как под копирку, что позволяет догадаться об организованных, а не спонтанных действиях и едином характере подготовки.

    Контркультурными течениями в России теперь пытается манипулировать Киев. Украинские спецслужбы в полной мере используют технологии вербовки, которые использовал ИГИЛ*, что указывает на то, что и здесь за всем стоят американцы и англичане. 

    В работе используются принципы сетевой работы, создание идеологической франшизы, когда заказчик предлагает алгоритм конкретных действий, незамысловатую идеологию и нужные финансы. Для таких заказов обычно используется «даркнет» и местные «дилеры» подобных услуг в среде радикалов, работающих с сопредельной территории, в первую очередь, с Украины.

    То есть сейчас отрабатывается рекрутирование персонала и планирование удаленных операций руками нашей же молодежи. Следующим шагом будет создание и обучение закрытых ячеек, по типу того же ИГИЛ, для осуществления более сложных и масштабных, возможно террористических или диверсионных, акций. Беда в том, что государство в течение долгого времени намеренно остающееся глухим к призывам и аргументам в пользу создания и внедрения собственной консолидирующей идеологии, теперь вынужденно бороться с собственной радикальной молодежью, на которую должно опираться в пору перемен.

    Война – путь обмана, и любое затишье обманчиво. Нужно готовиться к более серьезным вызовам со стороны Украины, которые в скором времени обозначат себя. Думаю, к отражению диверсионных атак готовы и наши спецслужбы. 

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