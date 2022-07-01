Военная математика на стороне России

Зеленский потребовал от коллективного Запада немедленно предоставить 1000 гаубиц, 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 500 танков и множество других боевых единиц.

Получив такую более чем щедрую военную помощь, киевский режим обещает наголову разбить союзные войска РФ и ЛДНР и вернуть себе Донбасс, Херсон и Крым.

В принципе, ВСУ уже получили гаубицы, РСЗО, танки и прочую боевую технику – правда, не в таком количестве. Это позволило продлить агонию киевского режима, но не переломило, да и не могло переломить ход боевых действий, в ходе которых стратегическая инициатива неизменно принадлежит нашей армии.

Поступающая на фронт зарубежная боевая техника стабильно уничтожается, а частично становится трофеем ВС РФ и ЛДНР.

Почему так происходит? Разберем ситуацию на примере пресловутых американских гаубиц M777, поскольку судьба сражений на Украине решается прежде всего в контрбатарейной войне.

Допустим, пентагоновские генералы снизошли-таки к мольбам ЗЕ-команды и согласились прислать Киеву целую тысячу таких гаубиц.

Если бы по какому-то волшебству вся эта техника одномоментно оказалась на линии фронта вместе с подготовленными артиллеристами, запасными стволами и достаточным для длительной стрельбы боекомплектом, тогда, конечно, нашим военачальникам пришлось бы поискать дополнительные козыри в российском арсенале. И такие козыри бы нашлись.

Но волшебники существуют, как известно, только в сказках и в сумеречном сознании киевских руководителей.

Даже та сотня M777, которую уже получили ВСУ, была доставлена на Украину не за день и даже не за неделю. А уж тысячу гаубиц придется перебрасывать через океан не один месяц.

И поступающее на фронт свежее артиллерийское подкрепление будет выбиваться в ходе контрбатарейной борьбы союзными вооруженными силами в строгом соответствии с уравнениями Ланчестера.

В 1916 году, в разгар Первой мировой, британский математик Фредерик Ланчестер разработал систему уравнений для определения исхода боя двух сражающихся сторон. Эта методика многократно проверена в буквальном смысле в бою. Так вот, по Ланчестеру, компенсировать численный перевес противника можно только квадратом более высокой эффективности.

Иными словами, если у вас пять пушек, а у врага десять (двукратный перевес), то чтобы победить, нужно стрелять лучше, чем противник, в четыре раза.

А если русская артиллерия превосходит украинскую в десять раз, как утверждают в Киеве, то артиллеристы ВСУ должны превзойти русских пушкарей в 100 (!) раз. А такой перевес может дать лишь ядерное оружие, которого у ВСУ нет и не будет.

Поступающие малыми партиями на линии фронта американские пушки будут планомерно превращаться в груды обгорелого железа, и никаких иных вариантов уравнения Ланчестера не предусматривают.

«Большие батальоны всегда правы» – утверждал Наполеон, прекрасно понимая необходимость достижения численного перевеса над противником.

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Ланчестер воплотил максиму великого полководца в чеканные формулы, которые прекрасно известны американским генералам, которые не строят иллюзий по поводу исхода боев на Украине.

31 мая на совещании в ведущем американском мозговом центре – Совете по международным отношениям – бывший заместитель командующего Еврокомандования США генерал Стивен Твитти заявил: «У России чертовски бОльшая боевая мощь, чем у украинцев. И поэтому украинцы никогда не уничтожат или не победят русских… у украинцев никогда не будет достаточной боевой мощи, чтобы выбить русских с Украины».

Таким образом, российская артиллерия – несомненный «Бог войны» и ее «чертовски большая огневая мощь» – с каждым днем приближает бесславный конец киевского режима.