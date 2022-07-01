Военная математика на стороне России

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1 июля, пятница  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Почему государство сознательно отказалось от денег Газпрома

Газпром обвалил собственные акции и фондовый рынок Ведомости/ТАСС
Отказ акционеров Газпрома выплачивать дивиденды за лучший в его истории финансовый 2021 год вызвал бурю не только на фондовых рынках, но и среди населения. Ведь Газпром – одна из крупнейших российских компаний, а главным получателем этих дивидендов является государство. Почему же государство впервые за 23 года не одобрило выплату себе же сотен миллиардов рублей от газовой монополии?  Подробности...
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Россия превратила Змеиный в ловушку для ВСУ

Важнейший остров близ Одессы оказался в серой зоне Maxar Technologies/REUTERS
Минобороны РФ вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Таким образом планируется исключить обвинения в адрес России в создании голода мирового масштаба из-за невозможности вывоза зерна с Украины. Какое значение этот шаг имеет с военной и политической точек зрения? Подробности...
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Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
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Европа предает свои принципы из-за угрозы остаться без газа

Евросоюзу придется еще долго смиряться с вредными выбросами в атмосферу AP Photo/Gerald Herbert/ТАСС
Европейские экологи возмущены: лидеры ЕС готовы отказаться от ряда «зеленых принципов», которые так громогласно декларировали еще совсем недавно. Опасность глобального потепления оказалась куда менее угрожающей, нежели проблемы, которые может доставить дефицит российского газа. Как ЕС ищет выход из этой дилеммы и может ли в итоге найти? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Военная математика на стороне России

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В разгар Первой мировой британский математик Фредерик Ланчестер разработал систему уравнений для определения исхода боя двух сражающихся сторон. Эта методика многократно проверена в буквальном смысле в бою. Подробности...

Когда настанет время для переговоров с Украиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Может сложиться парадоксальная ситуация, когда Россия будет в состоянии сделать украинскому государству более выгодное предложение, чем те страны, которые назвались его «союзниками». Подробности...
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У конкурентов России нет шансов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Можно прожить без зеленой, ровно нарезанной бумаги ФРС США. Можно прожить даже без макбука, айфона и выхода в интернет. Но без хлеба, воды и уютно потрескивающих дров в чугунной печке не прожить даже в Букингемском дворце и в Белом доме. Подробности...
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От Британии отваливается Шотландия

Эрдоган продал НАТО расширение на север

«План Маршалла» для Украины

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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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    Владимир Прохватилов

    Военная математика на стороне России

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		1 июля 2022, 12:02

    Зеленский потребовал от коллективного Запада немедленно предоставить 1000 гаубиц, 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 500 танков и множество других боевых единиц.

    Получив такую более чем щедрую военную помощь, киевский режим обещает наголову разбить союзные войска РФ и ЛДНР и вернуть себе Донбасс, Херсон и Крым.

    В принципе, ВСУ уже получили гаубицы, РСЗО, танки и прочую боевую технику – правда, не в таком количестве. Это позволило продлить агонию киевского режима, но не переломило, да и не могло переломить ход боевых действий, в ходе которых стратегическая инициатива неизменно принадлежит нашей армии.

    Поступающая на фронт зарубежная боевая техника стабильно уничтожается, а частично становится трофеем ВС РФ и ЛДНР.

    Почему так происходит? Разберем ситуацию на примере пресловутых американских гаубиц M777, поскольку судьба сражений на Украине решается прежде всего в контрбатарейной войне.

    Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

    Допустим, пентагоновские генералы снизошли-таки к мольбам ЗЕ-команды и согласились прислать Киеву целую тысячу таких гаубиц.

    Если бы по какому-то волшебству вся эта техника одномоментно оказалась на линии фронта вместе с подготовленными артиллеристами, запасными стволами и достаточным для длительной стрельбы боекомплектом, тогда, конечно, нашим военачальникам пришлось бы поискать дополнительные козыри в российском арсенале. И такие козыри бы нашлись.

    Но волшебники существуют, как известно, только в сказках и в сумеречном сознании киевских руководителей.

    Даже та сотня M777, которую уже получили ВСУ, была доставлена на Украину не за день и даже не за неделю. А уж тысячу гаубиц придется перебрасывать через океан не один месяц.

    И поступающее на фронт свежее артиллерийское подкрепление будет выбиваться в ходе контрбатарейной борьбы союзными вооруженными силами в строгом соответствии с уравнениями Ланчестера.

    В 1916 году, в разгар Первой мировой, британский математик Фредерик Ланчестер разработал систему уравнений для определения исхода боя двух сражающихся сторон. Эта методика многократно проверена в буквальном смысле в бою. Так вот, по Ланчестеру, компенсировать численный перевес противника можно только квадратом более высокой эффективности.

    Иными словами, если у вас пять пушек, а у врага десять (двукратный перевес), то чтобы победить, нужно стрелять лучше, чем противник, в четыре раза.

    А если русская артиллерия превосходит украинскую в десять раз, как утверждают в Киеве, то артиллеристы ВСУ должны превзойти русских пушкарей в 100 (!) раз. А такой перевес может дать лишь ядерное оружие, которого у ВСУ нет и не будет.

    Поступающие малыми партиями на линии фронта американские пушки будут планомерно превращаться в груды обгорелого железа, и никаких иных вариантов уравнения Ланчестера не предусматривают.

    «Большие батальоны всегда правы» – утверждал Наполеон, прекрасно понимая необходимость достижения численного перевеса над противником. 

    Ланчестер воплотил максиму великого полководца в чеканные формулы, которые прекрасно известны американским генералам, которые не строят иллюзий по поводу исхода боев на Украине.

    31 мая на совещании в ведущем американском мозговом центре – Совете по международным отношениям – бывший заместитель командующего Еврокомандования США генерал Стивен Твитти заявил: «У России чертовски бОльшая боевая мощь, чем у украинцев. И поэтому украинцы никогда не уничтожат или не победят русских… у украинцев никогда не будет достаточной боевой мощи, чтобы выбить русских с Украины».

    Таким образом, российская артиллерия – несомненный «Бог войны» и ее «чертовски большая огневая мощь» – с каждым днем приближает бесславный конец киевского режима. 

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