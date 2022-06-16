Какой должна быть настоящая украинская мечта

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Российский бизнес «Икеи» расхватают по кусочкам

От шведской мебельной компании ждут полного ухода из России Руслан Кривобок/РИА Новости
Надежда, что шведская компания сохранит свой бизнес в России, практически умерла. IKEA заявила о продаже своих четырех мебельных заводов, но оставила под вопросом розничный бизнес. Однако эксперты уверены, что после распродажи складских остатков шведская компания окончательно покинет Россию. Какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA? Подробности...
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Донбасс и Причерноморье открывают огромные возможности для всей России

Донбасс готов дать России высококвалифицированные рабочие кадры Николай Тришин/ТАСС
Херсонский порт, вслед за мариупольским, возобновляет отправку грузов – за донецкой сталью последует пшеница из Причерноморья. Синхронно воссоздается автомобильное и железнодорожное сообщение с Крымом и «большой Россией». Возврат к нормальной жизни позволяет не только ставить задачи по подъему Донбасса из руин, но строить планы взаимовыгодной интеграции. Что освобожденные районы могут предложить России? Подробности...
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Спецоперация на Украине меняет понимание госизмены

«Свобода России» - написано у этих людей на рукаве. Это значит, что перед нами – предатели, перешедшие на сторону Украины с оружием в руках Telegram
Россия вводит уголовное наказание за переход военнослужащих на сторону врага – и это будет прямо касаться в том числе текущих событий на Украине. Почему ранее понятия «переход на сторону врага» в Уголовном кодексе не было, какие уловки применяются для оправдания госизмены и как новые изменения будут касаться российской несистемной оппозиции, выступающей против спецоперации? Подробности...
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Унижение Европы грозит развалом Британии

Граница между Великобританией и Ирландией внезапно стала предметом сомнений Peter Morrison/AP/ТАСС
Европейское руководство получило публичную пощечину от одного из своих главных внешнеполитических партнеров – Великобритании. Лондон решил «не уважать свою подпись» и отказаться от выполнения важнейших условий выхода из Евросоюза. О чем идет речь, почему Европа оскорблена и каким образом это может способствовать развалу Великобритании? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Какой должна быть настоящая украинская мечта

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Требования Украины демонстрируют феерическую наглость и самомнение киевского руководства. То, что оно воображает о себе и о своей роли в этом мире. То, как Зеленский и его соратники гипертрофируют значение своей страны. Ее экономики, политики, армии. Подробности...

Санкции против удобрений из России вернули Америку к навозу

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
«Зеленая экономика» выходит человечеству боком. В частности, США. Ее издержки вкупе с антироссийскими санкциями уже привели страну к энергодефициту и нехватке продовольствия. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Киев списал людей со счетов

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Каждый день из Донецка мы видим и слышим все то, чего не хотели бы видеть и слышать никогда в жизни. Рынок. Роддом. Центр города. Телецентр. Но дело не только в Донецке. Мы видим, что к своим солдатам власти Украины относятся так же. Подробности...
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Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
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  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

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Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
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  • Заменить казнь пожизненным заключением

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  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

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    Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
    Андрей Колесник

    Какой должна быть настоящая украинская мечта

    Андрей Колесник
    ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
    		16 июня 2022, 09:08

    1000 гаубиц. 300 установок РСЗО. 500 танков. Все это – далеко не полный список вооружений, которые, как выяснилось, немедленно хочет получить от Запада Украина. Причем получить бесплатно. Иначе, говорят представители украинского руководства, Украина не может достичь паритета с Россией на поле боя. А значит – неизбежно проиграет. Капитулирует. Рано или поздно, но гарантированно.

    В Киеве правы. Без резкого – на порядки – усиления ВСУ тяжелым вооружением Украина не может долго противостоять такой военной силе, как российская армия. Даже если бросит в окопы миллионы своих граждан. И все же список этот настолько же фантастичен, насколько и показателен. В Киеве даже не представляют суть того, о чем они просят Запад. Сколько сил, знаний и ресурсов приложено, чтобы изготовить все это оружие.

    Он фантастичен потому, что никто и никогда столько оружия Украине не даст. 1000 гаубиц – это вообще все, что есть прямо сейчас в распоряжении США. 500 танков – чуть меньше, чем есть в распоряжении трех крупнейших вооруженных сил Европы – Франции, Великобритании и Германии. У США больше, конечно, несколько тысяч — но немедленная переброска такого количества данного вида оружия в Европу означает гигантскую, дорогостоящую и длительную транспортную операцию. Выполнить хотелки киевского режима невозможно технически, физически и организационно. Даже если закрыть глаза на то, что сотням танков нужны сотни же экипажей, которые еще надо обучать.

    Он показателен потому, что демонстрирует феерическую наглость и самомнение киевского руководства. То, что оно воображает о себе и о своей роли в этом мире. То, как Зеленский и его соратники гипертрофируют значение своей страны. Ее экономики, политики, армии. Украина, вероятно, думает, что своим масштабом соответствует США. Или хотя бы сопоставима с ними.

    Украина вообразила, что в состоянии на равных длительный срок противостоять главному военному противнику США – государству, имеющему в своем распоряжении несколько тысяч ядерных боеголовок. Государству с тысячелетней историей, огромной территорией, колоссальными человеческими, техническими, природными и финансовыми ресурсами. Частью которого Украина когда-то была и достижения которого (например, самолет Ан-225 «Мрия») мошеннически присваивала. Только дайте, мол, 1000 гаубиц и 500 танков – и все, дойдем до Москвы.

    Фото: Latin America News Agency/Reuters

    Перед нами либо колоссальная наивность, либо глупость того же размера. Любое оружие – лишь производная от общего состояния государства, которое его создает или же применяет. Из песка и палок нельзя создать самолет. Из толпы дикарей невозможно создать танковую армию.

    Украина – государство, предавшее свою настоящую историю, ту, в которой она была вместе с Россией. Именно в этой истории Украина была частью гигантской империи, которая контролировала половину мира, выводила первого человека в космос и создавала ядерную энергетику. Но после предательства, после откола от России Украина 30 лет превращалась в заброшенный провинциальный хутор на глухом полустанке Европы.

    Столько лет киевский режим обманывал сам себя и украинский народ. Имитировал свободу там, где на самом деле строил тюрьму. Называл демократией насилие над большинством. Дружбой – свое полное подчинение Западу. Ложь, фальшь и имитация стали отличительным признаком киевского режима. Неудивительно, что итогом такой имитации стали фантазии о «тысяче гаубиц». Только близость к России, противостояние с Россией, паразитирование на России придавали Украине хоть какую-то значимость как государству. Украина имела смысл как осколок России – и более никакого другого. Построенные в советское время газовая труба, атомные электростанции, склады оружия, сталелитейные заводы и морские порты все последние 30 лет кормили эту страну.

    Ничего своего придумать украинские власти за все это время так и не смогли. Единственное внедренное Украиной ноу-хау – прикрываться своим же народом во время военных действий. До такого не доходили даже фашисты во времена Великой Отечественной. Специальная военная операция обнуляет Украину не столько военным, сколько прежде всего идейным путем. Россия отказалась дальше следовать логике упадка, унижений и игры по чужим правилам. Возвращая исконно русские территории – Херсон, Бердянск, Мелитополь, и список этот будет продолжен – Россия возвращает миру свое истинное значение. То, которое она утрачивала после распада СССР.

    Но даже после катастрофы 1990-х годов наша страна смогла преодолеть кризис и сохранить ключевые параметры мировой державы. Воссоздала армию. В разы увеличила госбюджет. Построила сотни новых заводов, тысячи километров дорог. Провела Олимпиаду и вернула Крым. И вместе с Россией свое истинное значение может вернуть и Украина, а точнее те территории, которые пока еще носят это название. Если они хотят иметь достойное будущее, то должны вернуться туда, откуда ушли. Малое способно снова оказаться большим, только вернувшись в состав большого.

    Хотите стать великими? Есть простой способ – станьте снова частью чего-то великого. Мысль о желании Украины тянуться к сильной России можно встретить (в извращенном, конечно, виде) даже у киевского пропагандиста Арестовича.

    Это и есть та мечта, способная стать реальностью, к которой и должно стремиться сколько-нибудь ответственное украинское руководство. Мечта гораздо более светлая и правильная, чем 1000 гаубиц и 300 установок РСЗО.

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