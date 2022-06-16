Какой должна быть настоящая украинская мечта

1000 гаубиц. 300 установок РСЗО. 500 танков. Все это – далеко не полный список вооружений, которые, как выяснилось, немедленно хочет получить от Запада Украина. Причем получить бесплатно. Иначе, говорят представители украинского руководства, Украина не может достичь паритета с Россией на поле боя. А значит – неизбежно проиграет. Капитулирует. Рано или поздно, но гарантированно.

В Киеве правы. Без резкого – на порядки – усиления ВСУ тяжелым вооружением Украина не может долго противостоять такой военной силе, как российская армия. Даже если бросит в окопы миллионы своих граждан. И все же список этот настолько же фантастичен, насколько и показателен. В Киеве даже не представляют суть того, о чем они просят Запад. Сколько сил, знаний и ресурсов приложено, чтобы изготовить все это оружие.

Он фантастичен потому, что никто и никогда столько оружия Украине не даст. 1000 гаубиц – это вообще все, что есть прямо сейчас в распоряжении США. 500 танков – чуть меньше, чем есть в распоряжении трех крупнейших вооруженных сил Европы – Франции, Великобритании и Германии. У США больше, конечно, несколько тысяч — но немедленная переброска такого количества данного вида оружия в Европу означает гигантскую, дорогостоящую и длительную транспортную операцию. Выполнить хотелки киевского режима невозможно технически, физически и организационно. Даже если закрыть глаза на то, что сотням танков нужны сотни же экипажей, которые еще надо обучать.

Он показателен потому, что демонстрирует феерическую наглость и самомнение киевского руководства. То, что оно воображает о себе и о своей роли в этом мире. То, как Зеленский и его соратники гипертрофируют значение своей страны. Ее экономики, политики, армии. Украина, вероятно, думает, что своим масштабом соответствует США. Или хотя бы сопоставима с ними.

Украина вообразила, что в состоянии на равных длительный срок противостоять главному военному противнику США – государству, имеющему в своем распоряжении несколько тысяч ядерных боеголовок. Государству с тысячелетней историей, огромной территорией, колоссальными человеческими, техническими, природными и финансовыми ресурсами. Частью которого Украина когда-то была и достижения которого (например, самолет Ан-225 «Мрия») мошеннически присваивала. Только дайте, мол, 1000 гаубиц и 500 танков – и все, дойдем до Москвы.

Перед нами либо колоссальная наивность, либо глупость того же размера. Любое оружие – лишь производная от общего состояния государства, которое его создает или же применяет. Из песка и палок нельзя создать самолет. Из толпы дикарей невозможно создать танковую армию.

Украина – государство, предавшее свою настоящую историю, ту, в которой она была вместе с Россией. Именно в этой истории Украина была частью гигантской империи, которая контролировала половину мира, выводила первого человека в космос и создавала ядерную энергетику. Но после предательства, после откола от России Украина 30 лет превращалась в заброшенный провинциальный хутор на глухом полустанке Европы.

Столько лет киевский режим обманывал сам себя и украинский народ. Имитировал свободу там, где на самом деле строил тюрьму. Называл демократией насилие над большинством. Дружбой – свое полное подчинение Западу. Ложь, фальшь и имитация стали отличительным признаком киевского режима. Неудивительно, что итогом такой имитации стали фантазии о «тысяче гаубиц». Только близость к России, противостояние с Россией, паразитирование на России придавали Украине хоть какую-то значимость как государству. Украина имела смысл как осколок России – и более никакого другого. Построенные в советское время газовая труба, атомные электростанции, склады оружия, сталелитейные заводы и морские порты все последние 30 лет кормили эту страну.

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Ничего своего придумать украинские власти за все это время так и не смогли. Единственное внедренное Украиной ноу-хау – прикрываться своим же народом во время военных действий. До такого не доходили даже фашисты во времена Великой Отечественной. Специальная военная операция обнуляет Украину не столько военным, сколько прежде всего идейным путем. Россия отказалась дальше следовать логике упадка, унижений и игры по чужим правилам. Возвращая исконно русские территории – Херсон, Бердянск, Мелитополь, и список этот будет продолжен – Россия возвращает миру свое истинное значение. То, которое она утрачивала после распада СССР.

Но даже после катастрофы 1990-х годов наша страна смогла преодолеть кризис и сохранить ключевые параметры мировой державы. Воссоздала армию. В разы увеличила госбюджет. Построила сотни новых заводов, тысячи километров дорог. Провела Олимпиаду и вернула Крым. И вместе с Россией свое истинное значение может вернуть и Украина, а точнее те территории, которые пока еще носят это название. Если они хотят иметь достойное будущее, то должны вернуться туда, откуда ушли. Малое способно снова оказаться большим, только вернувшись в состав большого.

Хотите стать великими? Есть простой способ – станьте снова частью чего-то великого. Мысль о желании Украины тянуться к сильной России можно встретить (в извращенном, конечно, виде) даже у киевского пропагандиста Арестовича.

Это и есть та мечта, способная стать реальностью, к которой и должно стремиться сколько-нибудь ответственное украинское руководство. Мечта гораздо более светлая и правильная, чем 1000 гаубиц и 300 установок РСЗО.