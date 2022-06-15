Спецоперация на Украине меняет понимание госизмены

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Канада нанесла болезненный удар по «Северному потоку»

Газовое сотрудничество Германии и России оказалось под угрозой Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Поставки газа из России в Европу до сих пор не подпадали под санкции – это слишком чувствительно для обеих сторон. Неожиданный удар был нанесен Канадой: ее санкции сделали невозможным ремонт оборудования для «Северного потока – 1». Появились реальные риски, что газопровод могут полностью остановить уже в ближайшее время. Парадоксально, но такой сценарий может дать шанс заработать «Северному потоку – 2». Подробности...
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Ущерб от антироссийских санкций встревожил США

К западным лидерам пришло понимание того, что санкции – это обоюдоострое оружие Sarabeth Maney/Global Look Press
Белый дом встревожен тем, что санкции против России все сильнее бьют по экономике самих США. Избыточностью санкций также озаботился американский Минфин. На этом фоне Вашингтон стал поощрять, например, сельскохозяйственные компании за закупки российских удобрений. Почему американцы не соблюдают собственные санкции и стоит ли Москве рассчитывать на отмену каких-либо ограничений? Подробности...
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Последней надеждой ВСУ стали «семерки» из США и польские «крабы»

Западные кураторы уже наладили поставку на Украину американских гаубиц M777 Global Look Press/Keystone Press Agency
Украинское руководство в Киеве и в прифронтовых районах жалуется западным кураторам на недостаток дальнобойной артиллерии как едва ли не главную причину поражений ВСУ. Здесь есть элемент лукавства – передача крупнокалиберных орудий и муштра персонала идут полным ходом. Но Украина просит уже не меньше тысячи гаубиц. Если она их получит, станут ли они серьезной помехой для спецоперации? Подробности...
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ВСУ превзошли в жестокости сталинские заградотряды

Режим Зеленского превзошел в жестокости те самые сталинские методы, которые он публично так проклинает Andriy Andriyenko/Reuters
Вооруженные силы Украины, включая так называемые нацбатальоны, все больше похожи не на военную, а на чисто террористическую организацию. Примером тому стало применение Украиной заградотрядов, которые уничтожают желающих сдаться в плен. Чудовищность происходящего превосходит даже то, как действовали советские заградотряды во время Великой Отечественной. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Санкции против удобрений из России вернули Америку к навозу

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
«Зеленая экономика» выходит человечеству боком. В частности, США. Ее издержки вкупе с антироссийскими санкциями уже привели страну к энергодефициту и нехватке продовольствия. Подробности...

Киев списал людей со счетов

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Каждый день из Донецка мы видим и слышим все то, чего не хотели бы видеть и слышать никогда в жизни. Рынок. Роддом. Центр города. Телецентр. Но дело не только в Донецке. Мы видим, что к своим солдатам власти Украины относятся так же. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Растление не должно быть выгодным

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
За ЛГБТ-идеологией стоят огромные деньги и политическое влияние. Если им ничего не противопоставить, то мы достаточно скоро столкнемся с тем, с чем уже столкнулись консерваторы в западных странах — их страны уходят у них из-под ног, и уже поздно с этим что-то делать. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
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  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

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    Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?

    Спецоперация на Украине меняет понимание госизмены

    «Свобода России» - написано у этих людей на рукаве. Это значит, что перед нами – предатели, перешедшие на сторону Украины с оружием в руках
    		   15 июня 2022, 20:30
    Фото: Telegram
    Текст: Евгений Крутиков

    Россия вводит уголовное наказание за переход военнослужащих на сторону врага – и это будет прямо касаться в том числе текущих событий на Украине. Почему ранее понятия «переход на сторону врага» в Уголовном кодексе не было, какие уловки применяются для оправдания госизмены и как новые изменения будут касаться российской оппозиции, выступающей против спецоперации?

    Госдума приняла в I чтении законопроект о внесении поправок в две статьи Уголовного кодекса (УК РФ): 275 (государственная измена, известная в определенных кругах как «смерть шпионам») и 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). Суть законопроекта в расширении толкования понятия «государственная измена». Участие гражданина РФ в «вооруженном конфликте или военных действиях против интересов России при отсутствии признаков государственной измены», как и прямой переход на сторону противника в ходе военного конфликта, в котором участвует Россия, будет считаться государственной изменой. До 20 лет колонии и полмиллиона штрафа.

    Есть основания считать, что расширение толкования понятия госизмены именно сейчас связано с лакуной в действующем УК. В целом современный Уголовный кодекс формировался в постсоветские времена, хотя затем и несколько раз правился. Но в нем не было предусмотрено никаких обстоятельств, связанных с «горячими» военными действиями.

    В начале 1990-х годов российские правоведы, писавшие как Конституцию, так и Уголовный кодекс, были убеждены, что новая демократическая Россия более никогда ни в каких вооруженных конфликтах участвовать не будет. Совсем убрать из УК понятие шпионажа было невозможно. Но в УК не попали понятия «переход на сторону врага», как и совсем фантастическое по тем временам «участие гражданина РФ в вооруженном конфликте против интересов РФ». Такое в начале 1990-х представить было невозможно. «Переход на сторону противника» и вовсе отсутствовал как событие преступления. Между тем «событие преступления» – юридическое понятие. Нет события преступления – нет самого преступления.

    Понятие же «госизмены» было связано исключительно с передачей информации, то есть классическим шпионажем. Событием преступления считалось до недавнего времени сбор, хранение и передача информации, содержащей гостайну, иностранным государствам, гражданам или организациям, что повлекло или могло повлечь за собой ущерб национальной безопасности РФ. Сама подобная трактовка понятия «госизмены» сильно суживала правоприменение.

    Как и, например, трактовка понятия «гостайна». Ранее «гостайной» считался только перечень документов, кодифицированных определенными грифами, которые при этом сильно разнились от ведомства к ведомству. Если же бумага не кодифицирована, то она вроде как и не гостайна. Но злодей мог раздобыть и передать врагу просто копию (без формального штампа на ней) или рабочие, предварительные материалы, еще не прошедшие кодификацию.

    Условно говоря, завтра утром эти бумаги должны были попасть в первый отдел какого-нибудь оборонного НИИ и получить гриф «совершенно секретно». Но злодей получил их вечером предыдущего дня. И формально никакой статьи УК не нарушил. Он же, когда их копировал, как бы «не знал», что утром эти данные будут секретными. Уловка для адвокатов. Кроме того, есть отдельная статья за разглашение гостайны, переквалификации на которую обычно и стремятся добиться адвокаты.

    Но более серьезные новшества связаны именно с действиями, осуществляемыми в ходе вооруженных конфликтов против интересов России. Надо подчеркнуть, что такая особая норма ранее была попросту не актуальна, поскольку и таких прецедентов не было. Условному исламскому боевику с российским паспортом, скажем, выходцу из одной из республик Северного Кавказа, уехавшему в Сирию, такое вменить было нельзя. Он формально воевал против правительственных войск Сирии.

    Также вводится специальная норма ответственности за сбор, похищение, хранение с целью передачи и саму передачу противнику сведений, которые могут нанести вред Вооруженным Силам РФ в условиях вооруженного конфликта. Все та же «смерть шпионам» – от 10 до 20 лет.

    С одной стороны, эта норма заставит трижды подумать всяких «телефонных друзей», которые звонили в посольство Украины и рассказывали о проходящих мимо эшелонах с военной техникой. С другой же – вред ВС РФ наносит и вполне сознательная передача информации порой даже не военного характера. Ужесточение законодательства в этом вопросе давно требовалось.

    Наибольшее внимание привлекает именно новая трактовка «ответственности за участие гражданина РФ в вооруженном конфликте или военных действиях против интересов нашей страны при отсутствии признаков государственной измены». Отсутствие «признаков госизмены» означает, что никаких секретных бумаг или слухов ты врагу не передавал, но либо просто открыто выступил на его стороне, либо что-то такое сказал или сделал, что оказало деятельную помощь противнику и работало против государственных интересов России.

    Через некоторое время после начала спецоперации украинская военная разведка попыталась в пропагандистских целях сформировать в составе бывшей «Интербригады» (сводного отряда иностранных наемников) некий «Легион Свобода» (употребляется также название «Свобода России» или «Свободная Россия») из числа российских военнопленных. Таковых нашлось трое, их показали перед камерами. Численность батальона далее не задалась, и более о нем ничего не было слышно, кроме этой единственной пресс-конференции. Даже пропагандистская история не получилась.

    Ранее эти граждане РФ с трудом попадали под действующие нормы УК, поскольку там просто не было никакого «перехода на сторону врага в условиях вооруженного конфликта против интересов РФ». Они даже могли не попасть под понятие «госизмена», поскольку ничего такого очень секретного могли и не передать. Максимум, что им можно было вменить, – это все то же дезертирство, то есть пара лет штрафбата. Теперь же это однозначно 275-я статья, причем сразу по двум составам преступления.

    Отдельная история с враждебной пропагандой и участием в запрещенных и нежелательных на территории РФ организациях.

    Ранее уголовная (до этого еще и административная) ответственность наступала только за участие в таких организациях на территории РФ и против ее интересов. По новым нормам под 275-ю статью попадают также лица, активно участвующие в деятельности против интересов РФ в рамках запрещенных организаций (государственных или международных НКО) и за пределами России.

    Да, есть небольшая группа лиц с подвижной психикой, которые на территории Украины участвуют в деятельности нескольких неонацистских организаций, запрещенных в России. С ними все понятно. Там даже не всегда 275-я статья нужна, а психиатрическая экспертиза. Но под эту новую норму и новое ее толкование теперь попадают не только подростки с наколками свастики, но и вполне солидные люди, считающие себя «спасителями страны».

    Дело в том, что теперь вводится ответственность за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против РФ, либо к воспрепятствованию исполнению органами власти и их должностными лицами полномочий по обеспечению безопасности РФ. От 2 до 4. А если группой лиц и/или с использованием СМИ и интернета, то от 4 до 6. И штраф еще в геометрической прогрессии.

    То есть если ты где-то в Вильнюсе коллективно призываешь вводить паспорта «хороших русских» или составляешь «списки на санкции», то это однозначно статья 275, только срока поменьше, чем за «обычную» госизмену. Ранее все это вообще было никак не наказуемо, разве что только морально.

    Следующий блок изменений наказаний касается наемничества, также направленного против интересов России в условиях вооруженного конфликта. Вербовка, обучение, финансирование и любые иные формы материальной поддержки наемников, действующих против России, теперь также проходят по 275-й как госизмена. От 12 до 18 лет. Особенно подумать теперь стоит тем «деятелям культуры и искусства» пока еще с российским паспортом, кто из далекого Израиля жертвует деньги украинской армии. Для самого наемника ответственность увеличена до 15 лет (ранее было от 3 до 7, и критерии там были сильно размыты).

    Все эти изменения юридически означают лишь более расширенное и подробное толкование понятия государственной измены. С одной стороны, можно решить, что все эти изменения приняты «по случаю», но многие из этих положений (особенно в вопросе пропаганды и работы в запрещенных организациях) назрели давно.

    Чисто «военные» поправки устраняют имевшиеся лакуны, хотя почти наверняка вызовут всплеск ненависти со стороны деятелей «интеллектуальной оппозиции», которые практически все до единого попадают под новое толкования статьи 275. В конце концов, идеологических перебежчиков и предателей заметно больше, чем единичных случаев перехода на сторону Украины российских военнослужащих. Это в принципе проблема более идеологическая, чем военная.


     
     
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