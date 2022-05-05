Русским в Китае быть не стыдно.  

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5 мая, четверг  |  Последнее обновление — 09:17  |  vz.ru
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В чем сила российской валюты

Курс доллара может вернуться к давно забытым 60 рублям YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
Российская валюта показывает постоянное укрепление, хотя санкционный удар Запада следует один за другим. Доллар и евро стоят уже как два с лишним года назад. Более того, эксперты не исключают дальнейшего укрепления рубля вплоть до фантастических 60 за доллар. Что происходит? Подробности...
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Католики испортили план НАТО в самый ответственный момент

Франциск сравнил политику НАТО в отношении России с лаяньем у двери, Миланович – с тыканьем ручкой в глаз медведю IPA/Sipa USA/Reuters
Президент Хорватии или, как говорят сербские радикалы, «окатоличенной части Сербии» Зоран Миланович вновь проявил себя как главный друг России в ЕС: пообещал заблокировать ускоренное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Параллельно политику альянса в отношении России осудил Папа Римский Франциск. Зачем это все католикам?  Подробности...
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Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
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Уничтожению Киевом прошлого мешает народная память

Уничтожение памяти о Великой Отечественной может оказаться камнем преткновения для украинизаторов Александр Река/ТАСС
Киевские власти утверждают, что масштабное уничтожение на Украине всего, что напоминает о России – памятников, улиц и т. д. – поддерживает большинство жителей страны. В реальности выясняется совсем другая картина. Украинцам по-прежнему святы жертвы, которые принесли их предки во время Великой Отечественной – и это легко заметить. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Русским в Китае быть не стыдно

Вадим Чекунов
Вадим Чекунов, писатель, литературный критик (Шанхай)
Надо понимать, что для Поднебесной, которую со многих сторон окружают не слишком дружественные ей страны, Россия очень важна как надежный геополитический партнер. Поэтому будьте уверены – нам в Китае желают только победы. Подробности...

Как Германия стала обиженной колбасой

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Европа в своей борьбе с Россией сделала ставку на политические силы, находящиеся за гранью любых допустимых в приличном обществе норм поведения. Поэтому ее собственные высокомерные жалобы по поводу того, что партнер ведет себя соответственно своему культурному уровню, ничего, кроме смеха, вызвать не могут. Подробности...
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Культ смерти – официальная идеология киевского режима

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Украина, наверное, единственный в современном мире случай, когда целая страна оказалась во власти неоязыческого деструктивного культа. Всё украинское общество тяжело больно. Оно заражено не только национализмом, но и сектантством, и сатанизмом. Подробности...
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Евросоюз не смог отказаться от русской нефти

Самая жуткая страна в мире

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Херсон не вернется в состав Украины

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В мире отпраздновали день «Звездных войн»

На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
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В городах России широко отпраздновали Первомай

В городах России прошли торжественные демонстрации по случаю праздника Весны и Труда – именно так сейчас называется знаменитый на весь мир праздник, истоки которого уходят в XIX век. Флаги, цветы, шарики и транспаранты – неотъемлемая часть первомайских мероприятий
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Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца &laquo;обиженной ливерной колбасой&raquo;?
  • Вышлет из страны

  • Потребует извинений

  • Будет терпеть оскорбления
Решится ли Польша ввести войска и взять под контроль Западную Украину?
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Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
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    Вадим Чекунов

    Русским в Китае быть не стыдно

    Вадим Чекунов
    писатель, литературный критик (Шанхай)
    		5 мая 2022, 09:04

    «Китай нам не друг!». «Ну вот и сдала нас Поднебесная!». «Слили нас китайцы!»...

    Надо ли говорить, что практически поголовно эти горе-синологи если и были в Китае, то пару недель туристами или несколько месяцев по бизнес-визе, а уровень их китайского не выходит за пределы «нихао» и «сесе». Впрочем, нельзя исключать и того, что за всеми этими активно распространяемыми «фактами» стоят люди образованные и умелые, точно дозирующие уровень очередных «вбросов».

    Ладно, попробуем разобраться, что же вообще происходит и как китайцы на самом деле относятся к нам и к актуальным событиям, происходящим сейчас. 

    Начнём с Китая «официального». Образ его нам хорошо знаком – азиатские чиновники в очках и дорогих костюмах, с именами, которые запомнить невозможно и с речами, слушать которые неинтересно – настолько предсказуемы и пресны были их выступления. Во всяком случае, до недавнего времени.

    Теперь же в риторике Пекина зазвучали новые ноты. Антиамериканские настроения и взгляды стали открыто и довольно резко выражаться официальными представителями властей.  Украино-российская ситуация рассматривается прежде всего как результат враждебной деятельности США – именно эту страну китайцы винят в разжигании очередной войны и сталкивании лбами двух народов. Достаточно, например, найти в «Твиттере» страницу посольства КНР в России и увидеть иллюстрации с американскими бомбардировщиками и подписи «Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру».

    Фото: Petra Wallner/Global Look Press

    В целом тенденция такова: если раньше критические высказывания в адрес США носили, скорее, характер происходящих время от времени уколов, то теперь слышны громкие выступления по всем политическим фронтам. Судя по всему, к ним скоро прибавятся и действия на фронтах экономических, как минимум.

    Критики действий России официальный Китай не допускает принципиально. Даже само слово «война» категорически не используется в речах представителей власти, равно как и «вторжением» происходящее Китай признавать отказывается. Ван И, глава китайского МИД, неоднократно выражает надежду лишь на «прекращение огня и боевых действий». Термин «боевые действия», в китайском языке лишен оценочной окраски. Это нейтральное понятие, которое часто используется при репортажах из различных «горячих точек».

    И уж тем более в китайских СМИ нет и в помине антироссийской истерии. А душераздирающие фейки, с которыми носятся западные СМИ, никому тут не нужны. То есть официально занимая позицию нейтралитета, Китай на деле оказывает России существенную поддержку – отсекает недобросовестные информационные вбросы, а на заседаниях Генассамблеи ООН воздерживается от голосований с призывами осудить «акт российской агрессии» и не поддерживает требования вывода российских войск.

    Надо понимать, что для Поднебесной, которую со многих сторон окружают не слишком дружественные ей страны, Россия очень важна как надежный геополитический партнер. Поэтому будьте уверены – нам в Китае желают только победы. Китайцы отнюдь не дураки, им и в голову не придет способствовать поражению и краху России – им нужен сильный и лояльный сосед, каким мы и являемся. Хаос и опасность с севера Китаю уж точно совсем ни к чему.

    А вскрики о том, что Китай отказался от сотрудничества с Россией... Тут надо отдавать себе отчёт, что, когда некая китайская фабрика не договаривается в итоге со своими российскими клиентами из-за расхождений в расценках или условиях поставок – это частный случай частного бизнеса, и ничего более. Такое бывает всегда. В конце концов, когда мне не удается выгодно поторговаться на шанхайском рынке и прикупить себе носки со скидкой – я же не пишу в СМИ статью о том, что «Китай присоединился к мировым санкциям против русских!».

    Конечно, имеются случаи отказа в банковской или иной сфере – но это, опять же, чистой воды бизнес, и нежелание некоторых китайских банков и фирм попасть под американские санкции понятно. Однако всё далеко не катастрофично, особенно на фоне ясного понимания самими китайцами – их зависимость от США обязательно выйдет им боком, необходимо вырываться из-под давления уже сейчас.

    В неофициальных китайских СМИ терминология конфликта менее подконтрольна, однако и там критики нашей страны практически нет. Во всяком случае, я такие статьи не видел. Конечно, случаются и тут единичные случаи «белых ворон».  Хайп есть хайп, и некоторые пользователи выкладывают свои фоточки с раскрашенными в жёлто-голубой цвет листочками бумаги в руках. Только вот беда – часто вверх ногами эти флажки-самоделки держатся. Это говорит о степени «вовлеченности» и «понимания» таких деятелей и вызывает насмешки над ними у остальных пользователей.

    Социальная сеть «Вэйбо» полна постов и комментариев в нашу поддержку. Миллионы пользователей однозначно восхищаются и президентом России, и нашими войсками, и вообще российским народом. Путин – невероятно популярная личность в Китае, буквально образец решительного политика для многих местных.

    Ко мне на шанхайских улицах, услышав русскую речь, неоднократно подходили китайцы, показывали большой палец или говорили: «Отличная работа!», «Путин молодец!» и «Русские – боевой народ!». Я говорю «подходили», потому что сейчас мы все второй месяц в жестком карантине из-за вспышки ковида. Улицы теперь пустые, а для местных сейчас актуальнее стала повестка питания и вообще выживания. Но даже в такие моменты они про нас не забывают и всячески пробуют поддержать. Они и раньше, еще в феврале, скупили все российские продукты, чтобы помочь нам экономически. И сейчас, в условиях сильно ограниченных поставок продуктов, не унывают и не бросают нас. Например, в «Вэйчате» в одном из сообществ по закупкам я увидел такой призыв: «Чтобы поддержать мир во всем мире и поддержать Россию, давайте скорее закажем путинское мороженое!» И заказали мороженое от российского производителя. Причем цены сейчас из-за сбоев в поставках задраны, но это людей не остановило.

    Да, это может показаться наивным. Но, согласитесь, это и довольно трогательно – особенно если учесть, что к еде, к продуктам вообще, китайцы относятся крайне уважительно и даже трепетно. По историческим меркам ещё совсем недавно китайцы в качестве приветствия спрашивали друг друга: «Ты поел ли?». В том числе и поэтому к Украине и её новым «друзьям-партнерам», пичкающим страну оружием, а не продовольственной помощью, у китайцев отношение весьма скептическое. В соцсетях полно горьких шуток о том, что циничные «западные друзья» Украины давно определили население её страны на убой, поэтому и не хотят тратиться на гуманитарные конвои.

    А вот за тем, как Россия налаживает жизнь на освобожденных территориях, как снабжает население необходимым и оказывает людям помощь, в том числе и раненым военнопленным – китайцы смотрят очень внимательно и с большой симпатией.

    Относятся к нам тут тепло. У меня есть бейсболка с гербом и флагом России. Вчера в очереди на ежедневный ПЦР-тест в нашем жилкомплексе меня в ней увидел один из приехавших медработников. Подошёл, поздоровался, уточнил – из России ли я. Получив утвердительный ответ, достал телефон, показал фото – он и его жена на Красной площади. Сказал, что у нас великая страна и великий народ. Руки друг другу мы пожать не могли – врач был в защитном костюме, да и не рекомендуется в связи с пандемией. Поэтому просто показали друг другу большими пальцами: все будет хорошо!

    Русским в Китае быть не стыдно.  


     
     
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