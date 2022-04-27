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США стали главным покупателем российского мороженого
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Россия в 2021 году увеличила экспорт мороженого в 1,5 раза – до рекордных 86 млн долларов, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при Минсельхозе. Ведущим импортером стали США, а замыкает пятерку лидеров Китай.
«В 2021 году российский экспорт мороженого поставил очередной рекорд, увеличившись на 50%, до 86 млн долларов. В физическом выражении объем поставок вырос на 26% и превысил 33 тыс. тонн», – говорится в материалах. Поставки осуществлялись в 45 стран (годом ранее их было 34), передает РИА «Новости».
«На первое место среди ведущих импортеров российского мороженого вышли США. В 2021 году отгрузки в эту страну увеличились в 2,8 раза, до 10,6 тыс. тонн в физическом выражении, и в 3,1 раза, до 29 млн долларов – в стоимостном», – сообщают эксперты.
Вторая позиция – у Казахстана, куда было поставлено 9,9 тыс. тонн мороженого (минус 11% по сравнению с 2020 годом) на 23 млн долларов (плюс 12%). На третьем месте – Монголия: в эту страну поставки выросли на 7,1% – до 2,2 тыс. тонн в натуральном объеме и на 19%, до 5,7 млн долларов – в денежном выражении.
Также в топ-5 покупателей российского мороженого вошли Украина, закупившая продукции на 5,6 млн долларов (плюс 23% к 2020 году), и Китай, куда поставлено мороженое на 4 млн долларов (минус 3,2%).
«Впервые российское мороженое отправлено в Нигерию – по итогам 2021 году объем поставок в эту страну составил 77 тонн, еще более 138 тонн продано в Бразилию», – сообщают в «Агроэкспорте». Кроме того, в 4,1 раза выросли отгрузки в Сенегал – до 653 тыс. долларов, в 1,5 раза в Кот-д'Ивуар – до 526 тыс. долларов, и в 3,1 раза во Вьетнам – до 277 тыс. долларов.
Россия на горизонте двух-трех лет сохраняет хороший потенциал для развития экспорта мороженого, но компаниям потребуется время на диверсификацию географии, приводятся в материалах слова гендиректора ООО «Стреда Консалтинг» Алексея Груздева. Эксперт считает, что есть возможность существенно усилить позиции в Китае, также перспективными могут стать страны Африки и Персидского залива. Кроме того, отметил Груздев, Россия еще практически не работает на крупнейшем в мире рынке – в странах Юго-Восточной Азии (за пределами Китая).
В Москве оценили заявление Пентагона об ослаблении Вооруженных сил России
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«ВС России нет необходимости прибегать к каким-то дополнительным мерам, чтобы довести план операции до логического завершения. Заявления Пентагона – просто риторика», – заявил газете ВЗГЛЯД академик, военный эксперт Александр Бартош. Ранее Пентагон призвал сделать все для ослабления России в результате конфликта на Украине.
«В высказываниях руководства США нет ничего нового. Они выдают желаемое за действительное. Операция идет успешно, и даже американские военные это признают. Ни о каком серьезном уроне Вооруженным силам РФ речи быть не может. Поэтому, я думаю, что операция продолжит идти в соответствии с планом и намеченными целями», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Соединенные Штаты, выстраивая свою политику в отношении России, исходят из политической конъюнктуры. Сейчас им важно продемонстрировать, что якобы Россия уже ослабла и не в состоянии выполнить поставленные задачи. Но это совершенно не так», – подчеркнул эксперт.
«Американцы прибегают к таким заявлениям, чтобы сплотить вокруг себя дополнительное количество сторонников. Они пытаются привлечь к санкциям, например, Индию и некоторые другие страны, но им это не удается. Поэтому они прибегают к очевидному передергиванию событий, для того чтобы изложить их в выгодных для себя вариантах», – отметил собеседник.
«Как известно, американцы уже в течение длительного времени ведут гибридную войну против России, Китая, Ирана и еще ряда стран, которые не согласны с идеями американской гегемонии. Именно поэтому они сейчас прибегают к разного рода пропагандистским уловкам, чтобы продемонстрировать мнимую успешность их стратегии, обещают этим странам некоторые дивиденды в будущем», – продолжил он.
Эксперт также обратил внимание на наращивание поставок дальнобойного оружия западными странами. «Передача из США, Великобритании и некоторых других стран на Украину артиллерии рассчитана, во-первых, на то, чтобы нанести урон нашей армии. А во-вторых, чтобы предоставить украинскому руководству возможности для нанесения ударов по территории России», – заявил Бартош.
«Нанесение ударов по территории РФ, в свою очередь, служит новым шагом в эскалации конфликта. Американцы это прекрасно понимают. Но они не отказываются от такой политики, а наоборот, пытаются раздуть конфликт, втянуть как можно больше стран в поддержку Украины», – резюмировал военный эксперт.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский застал Вашингтон врасплох, сообщив журналистам о визите в Киев министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, хотя те прибыли в страну в условиях строгой секретности, передает телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц.
По данным СМИ, сначала политики тайно прилетели в Польшу на разных самолетах, после чего отправились на поезде в Киев. В администрации Белого дома отказывались подтвердить эту информацию до тех пор, пока чиновники благополучно не покинули Украину.
Отмечается, что окончательное решение о визите Остина и Блинкена пришлось принимать «в последнюю минуту после оценки уровня безопасности», – передает РИА «Новости».
При этом Зеленский сообщил, что обсудил с Блинкеном и Остином военную и финансовую помощь Украине. Также был затронут вопрос об усилении санкций против России. До этого Остин заявил, что Соединенным Штатам трудно отслеживать, что происходит с переданным Украине оружием.
При этом после визита Блинкен и Остин настаивали на том, что военный потенциал России в результате кризиса на Украине должен быть ослаблен. Об этом сообщает СNN. «Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла делать то, что она сделала во время вторжения на Украину. И мы хотим, чтобы у них не было возможности очень быстро воспроизвести этот потенциал», – подчеркнул Остин.
«Комментарии Остина представляют собой дальнейшее расширение целей США, основанное на прошлых комментариях Блинкена и других официальных лиц о статусе Москвы в конце войны», – добавляет издание и акцентирует внимание на единстве мнений в Белом доме по этому вопросу:
«Отвечая на вопрос о комментариях министра обороны, представитель Совета национальной безопасности заявил: США хотят, чтобы Украина победила, и «поэтому мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине».
В The New York Times также считают, что заявление Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. Данная стратегия, констатирует в NYT, «связана с некоторыми рисками» для США.
Отдельное внимание в зарубежной прессе уделяется поставкам артиллерийского оружия Украине, о чем неоднократно заявляли в Пентагоне. Кроме того, тяжелую артиллерию на Украину отправляет Британия и Нидерланды при поддержке Германии. Кроме того, Лондон одобрил использование Украиной британских вооружений для ударов по территории России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине закончится договором, параметры которого будут определяться той стадией военных действий, во время которой его заключат.
Также Лавров назвал «иллюзией» желание Запада измотать ВС России на Украине. При этом глава МИД России отметил, что «здравые люди все понимают». Однако есть и такие, кто считает: «а вдруг у Зеленского получится нанести какой-то непоправимый ущерб русским и победить их на поле боя, когда русские должны будут просить пощады и соглашаться на гораздо менее выгодные условия, чем они рассчитывали».
«Еще раз подчеркну: у нас ощущение, что Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать, продолжала, как им кажется, изнашивать, изматывать российскую армию и российский военно-промышленный комплекс – это иллюзия», – добавил Лавров.
Отметим, президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. В телефонном разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем Путин назвал безответственными призывы представителей ЕС к военному решению ситуации на Украине.
Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
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Украина заявила США претензии на замороженные активы России
Киев и Вашингтон обсуждают вопрос использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине, в интервью телеканалу CBS заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Мы ведем такие переговоры с Соединенными Штатами и всеми нашими партнерами... Это очень важный международный вопрос и цель, международная цель для всего цивилизованного мира – найти решение, как забрать эти замороженные активы и профинансировать восстановление Украины», – цитирует его ТАСС.
Шмыгаль также ответил утвердительно на вопрос о том, что Украине ежемесячно необходимо до 5 млрд долларов финансовой помощи, и добавил, что западные партнеры, в числе которых страны Группы двадцати, Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), согласны с этой суммой.
«Мы ведем много переговоров со странами G20, министрами финансов этих стран, международными финансовыми организациями – МВФ, ВБ. Они все одобряют эту сумму и понимают, что нам нужна гуманитарная помощь для внутренне перемещенных лиц», – заявил украинский премьер.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
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NYT: Байден напрасно обвинил Россию в геноциде на Украине
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Обвинения России в «геноциде против Украины», которые выдвигает американский лидер Джо Байден, выглядят лицемерно и не могут привести ни к чему хорошему, заявил журналист New York Times Росс Даутхат.
Обозреватель заявил, что никаких доказательств своим словам Байден не привел, как не смогла подтвердить его заявление и американская разведка, передает NYT.
«В противостоянии с ядерной державой обвинения в геноциде должны выдвигаться только при наличии максимально убедительных доказательств, то же самое касается призывов к смене режима», – заметил Даутхат.
Автор написал, что США используют термин «геноцид» очень избирательно и только там, где им это выгодно. По словам журналиста, Вашингтон вообще не обращал внимание на многие этнические конфликты и истребление людей во многих местах мира.
В других же странах, утверждает автор, США слишком активно вмешивались в их внутренние дела, открыто поддержав смену режимов в Ливии и Ираке.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему «геноцидом». Французский лидер призвал к «осторожности с терминами».
Также от этого термина отказалась кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, отметив, что геноцид имеет юридически очень четкое определение.
Вместе с тем ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что спецоперация стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских.
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США поддержали намерение Киева «выдавить россиян» с востока Украины
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Госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США, рассказал, какую цель, по его мнению, ставит перед собой президент Украины Владимир Зеленский в противостоянии с Россией.
«Считаю, было бы справедливо сказать, это не было бы ошибкой, что его цель – выдавить россиян с территории, которую они пытаются занять на востоке Украины», – сказал он, добавив, что Киев также хочет «гарантировать, что Россия будет не в состоянии повторить это упражнение через месяц, год или пять лет».
Блинкен отметил, что «речь идет в том числе о том, чтобы гарантировать, что у Украины имеется эффективный потенциал, позволяющий обеспечивать сдерживание и самооборону». Кроме того, подразумевается, что у России не будет «эффективных средств, позволяющих вновь это сделать», передает ТАСС.
Когда Блинкена попросили пояснить, поддерживает ли Белый дом задачу Киева, заключающуюся в том, чтобы выдавить силы России с востока Украины, госсекретарь заявил, что «не хочет говорить за» Зеленского. «Но, если они таким образом формулируют свои цели как суверенная, демократическая, независимая страна, то это мы будем поддерживать», – заявил Блинкен.
Напомним, как указывали американские СМИ, заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. В начале российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден «настаивал на том, что не хочет превращать ее в столкновение США и России», однако в последнее время «линии размылись, а риторика стала более резкой», пишет New York Times.
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Россия потребовала от США прекратить поставки оружия на Украину
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Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие, сообщил посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия 24».
Антонов указал, что США планируют поставлять оружие на сумму 800 млн долларов, «это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации», передает ТАСС.
«Передавали ли мы ноту – да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики», – добавил он.
Посол отметил, что США «пытаются еще больше взвинтить ставки и обострить ситуацию».
«Задача – не допустить того, как говорят [американские] сенаторы открыто, чтобы Россия твердо стояла на ногах, чтобы российские интересы уважались в мире, чтобы российский голос был слышен», – указал дипломат.
Ранее президент США Джо Байден объявил о предоставлении военной помощи Украине на 800 млн долларов. Также СМИ раскрыли детали новой поставки оружия из Британии на Украину. Кроме того, отмена штурма «Азовстали» сорвала провокацию Запада с оружием массового поражения.
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США предложили 10 млн долларов за информацию о «хакерах ГРУ»
Объявлена награда до 10 млн долларов за информацию о шести «офицерах Главного разведывательного управления» России, подозреваемых в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya в 2017 году, следует из сообщения Госдепа США.
Речь идет о программе Rewards for Justice – «Вознаграждение за помощь правосудию». В рамках программы предлагается «до 10 млн долларов за информацию, ведущую к идентификации или установлению местонахождения любого лица», которое участвовало в «злонамеренной деятельности в киберпространстве» против «критически важной инфраструктуры США» и действовало при этом «по распоряжению или под контролем иностранного правительства», передает ТАСС.
В частности, США хотят получить информацию об «офицерах ГРУ» и их «роли в преступном сговоре, связанном» с хакерской деятельностью. По мнению американской стороны, эти лица причастны к «сговору» с использованием «вредоносного ПО», а также «другими подрывным действиям». В качестве целей их деятельности указано получение Россией «стратегической выгоды посредством несанкционированного доступа к компьютерам жертв». Имеется в виду кибератака с применением вируса NotPetya в 2017 году.
В 2020 году в министерстве юстиции США заявили, что предъявили обвинения в совершении кибератак шести россиянам, якобы причастным к распространению вируса NotPetya в 2017 году.
Напомним, эксперт в сфере компьютерной безопасности Рустам Миркасымов заявлял, что вредоносные коды WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper для вирусных атак, за которые Запад решил ввести санкции против России, скорее всего, изготовили китайские и северокорейские, а вовсе не российские хакеры.
Белый дом собрался попросить Конгресс США облегчить конфискацию активов
Администрация США попросит Конгресс расширить ее полномочия в вопросе конфискации активов, заявил министр юстиции страны Меррик Гарленд.
Как заявил Гарленд в комитете Сената по ассигнованиям, он ждет, что «последует запрос на внесение изменений» в законы, чтобы «облегчить конфискации». Он отметил «возможность изъятия средств из фонда конфискованных активов» и «отправку их Украине», передает ТАСС.
Гарленд полагает, что запрос направят в течение нескольких дней. Минюст США поддержал бы выработку законопроекта, позволяющего американским властям передать Киеву часть конфискованных из-за антироссийских санкций активов, сообщил он.
Напомним, после начала российской спецоперации на Украине страны Запада не только заморозили часть золотовалютных резервов России, но и устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов.
Средства консульства России в Нью-Йорке заблокированы
Средства генконсульства России в Нью-Йорке, находящиеся на счетах Bank оf America, заблокированы – миссия функционирует за счет запаса наличных средств, сообщил и.о. генконсула Вячеслав Славкин.
«У нас с 16 марта заблокированы и заморожены все счета в Bank of America. Мы полностью ограничены в оплате коммунальных услуг – за бензин, за страховки мы не можем платить. Мы не можем платить за элементарные вещи, необходимые для функционирования генконсульства», – сказал Славкин РИА «Новости».
По его словам, «есть ограничения по выплате зарплаты сотрудникам» консульства. «Все средства заблокированы – мы не имеем права выписывать чеки, заблокированы все карты. Через электронные каналы мы не имеем права оплачивать никакие услуги», – отметил дипломат, назвав заблокированную сумму большой.
По его словам, все оплаты для обеспечения работы консульства проводятся из запаса наличных средств, имеющихся в кассе миссии на случай экстремальных событий. «Вдобавок используем те средства, которые выплачивают граждане за консульские услуги», – добавил он. Так, по его словам, оплачиваются коммунальные услуги, бензин. «Мы полностью практически ограничили выезд наших сотрудников, так как это трата топлива. Коммуникации – мобильную, телефонную связь - оплачиваем. Самое насущное, в общем», – добавил Славкин.
И.о. генконсула не стал строить прогнозов, насколько хватит запаса средств
По словам Славкина, консульство полноценно работает и принимает граждан каждый день.
«У нас нет никаких ограничений ни по каким услугам, несмотря на то, что у нас практически в три раза сократилось число сотрудников генконсульства», – сказал Славкин. Он пояснил, что сейчас в консульстве работают 5 человек.
Кроме того, он рассказал, что генконсульство в отместку за военную операцию на Украине угрожали забросать коктейлями Молотова, на прошлой неделе поступила угроза минирования, которая оказалась ложной.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что счета двух генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. Также Антонов заявил, что с момента избрания президентом Джо Байдена получены отказы в ответ на предложения конгрессменам провести встречи, ощущается нехватка контактов с высокопоставленными сотрудниками американской администрации.
До этого глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с Россией на уровне посольств и считают важным сохранить дипломатические контакты в период роста напряженности.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию.
В США заявили о провале попытки Запада настроить мир против России
Западу не удалось настроить большую часть мира против России после начала военной операции на Украине, написал в статье для журнала Foreign Policy обозреватель Ховард Френч.
Как отметил автор публикации, многие государства не поддержали санкции против России, в том числе такие крупные страны, как Индия, Китай.
«В действительности при подсчете численности населения этих стран становится понятно, что государства, представляющие большинство человечества, не заняли чью-либо позицию в этом конфликте, увидев в нем знакомые отголоски былого соперничества между Востоком и Западом», – передает РИА «Новости» слова Френча.
Как считает обозреватель, сложившаяся в начале двадцатого века международная политическая система с самого начала отвела странам «третьего мира» статус государств второго сорта. В качестве примера он привел колонизацию Африки европейскими странами.
«Именно труд порабощенных миллионов людей, которые выращивали в огромных количествах сахар и хлопок, расчищали земли и выполняли всю прочую неоплачиваемую работу, сделал американские колонии прибыльными для Европы, а так называемый «Старый Свет» новым и богатым», – подчеркнул автор.
Френч призвал не игнорировать обостренное чувство справедливости у бывших колонизированных народов.
Ранее обозреватель Бранко Марцетич в статье для издания Jacobin написал, что беспрецедентная санкционная политика президента США Джо Байдена в отношении России может привести к подрыву мирового господства доллара.
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Пентагон: Нет оснований для перерастания конфликта на Украине в ядерный
Власти Соединенных Штатов не собираются менять степень готовности сил сдерживания, так как не видят оснований для того, чтобы конфликт на Украине перерос в ядерный, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.
«Я соглашусь с господином [министром иностранных дел России Сергеем] Лавровым в том, что в ядерной войне не может быть победителей и ее не следует начинать. Нет никаких причин для того, чтобы нынешний конфликт на Украине вышел на этот уровень. Как я ранее говорил, мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы не видим ничего, что заставило бы нас изменить степень готовности наших стратегических ядерных сил сдерживания, нашей готовности защищать свою страну и своих союзников», – передает ТАСС его слова со ссылкой на телеканал CNN.
Ранее министр обороны США во время выступления в Польше после посещения Киева, говоря о целях Вашингтона, отметил, что Штаты «хотят увидеть ослабление России». Таким образом, по мнению журналиста, Вашингтон констатировал «трансформацию конфликта» на Украине, который теперь характеризуется «более прямым противостоянием Вашингтона с Москвой». Также в Пентагоне пообещали продолжить военную помощь Киеву.
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Госдеп назвал условие «смены курса» в отношениях с Россией
США «сменят курс» в отношениях с Россией, если Россия «изменит свой курс» на Украине, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс сказал, что «пока Москва эскалирует», США также «продолжают эскалировать санкции и экономические меры», хотя те и не являются самоцелью, а призваны способствовать прекращению боевых действий на Украине. Однако, как подчеркнул Прайс, «это не означает, что привлечения к ответственности не будет». По его словам, «ответственность должна быть». «Мы проговаривали различные механизмы для этого», – приводит его слова РИА «Новости».
Руководитель пресс-службы Госдепа заявил: «Мы хотим, чтобы Украина победила». Он пояснил, что для этого США предоставляют Киеву военную помощь, размер которой с начала специальной российской военной операции достиг уже 3,8 млрд долларов. Кроме того, США оказывают давление на Москву с помощью санкций, визовых и экспортных ограничений, передает ТАСС.
Напомним, как указывали американские СМИ, заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. В начале российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден «настаивал на том, что не хочет превращать ее в столкновение США и России», однако в последнее время «линии размылись, а риторика стала более резкой», пишет New York Times.
Россия построила свою часть железнодорожного моста через Амур в Китай
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Первый в России трансграничный железнодорожный мост через реку Амур в Китай Нижнеленинское – Тунцзян завершен в Еврейской автономной области.
На торжественную церемонию запуска движения прибыл вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. После осмотра железнодорожного пункта пропуска первый замгендиректора АО «Бамтонельстрой-Мост» Сергей Юрченко доложил о завершении строительства объекта.
«Сегодня произошло важное событие как для Дальнего Востока, так и для всей нашей страны. Строителям удалось преодолеть все трудности природно-климатического характера. Масштабы инфраструктурного сооружения соответствуют его значению для развития российско-китайского экономического сотрудничества, особенно особенно в ситуации новых вызовов со стороны недружественных стран. Первый железнодорожный переход между нашими дружественными странами станет ключевым звеном нового экспортного маршрута, стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока», – передает РИА «Новости» слова Трутнева.
«Мы готовы к открытию мостового переезда с российской части, как только китайские партнёры объявят об открытии своего», – добавил он.
Длина моста составляет более 2,2 км, 309 м из них приходится на российскую сторону. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста – 4,96 км. Мост однопутный с совмещенной колеей российского и китайского стандартов. Проект реализовался Российским фондом прямых инвестиций через Российско-китайский фонд (CIC) (доля в проектной компании – 56,25%), АО «РЖД» (25%) и ВЭБ.ДВ (18,75%). Стоимость составила порядка 10 млрд рублей. Во время строительства моста пришлось пересматривать проект из-за возникших трудностей (углублялось русло реки с российской стороны).
Изначально запуск движения по мосту планировался в августе 2021 года, но из-за несвоевременной реконструкции инфраструктуры станции Ленинск и Ленинск-2 неоднократно переносился.
Напомним, в августе строители завершили укладку рельсов на мосту между Россией и Китаем через реку Амур и сомкнули российскую и китайскую части железнодорожного полотна.
NYT: США планируют длительное противостояние с Россией
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Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой, считает журналист газеты The New York Times Дэвид Сангер.
Сангер пишет, что в начале российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден «настаивал на том, что не хочет превращать ее в столкновение США и России», однако в последнее время «линии размылись, а риторика стала более резкой», передает ТАСС.
«Тщательно спланированное» заявление главы Пентагона призвано в ближайшие месяцы обозначить поддержку США Украины в «том или ином виде мирных переговоров», указывает автор, ссылаясь на источники в Госдепартаменте США.
В долгосрочной же перспективе заявление Остина говорит о том, что Вашингтон готовится «к многолетнему противостоянию с Москвой за власть и влияние», считает Сангер. Данная стратегия, констатирует он, «связана с некоторыми рисками» для США.
Ранее министр обороны США во время выступления в Польше после посещения Киева, говоря о целях Вашингтона, отметил, что Штаты «хотят увидеть ослабление России». Таким образом, по мнению журналиста, Вашингтон констатировал «трансформацию конфликта» на Украине, который теперь характеризуется «более прямым противостоянием Вашингтона с Москвой». Также в Пентагоне пообещали продолжить военную помощь Киеву.
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Пентагон счел угрозой российские беспилотники в Белоруссии
Поблизости от американских сил в Европе у белорусской границы замечены беспилотники, возможно, российские, сообщил представитель Пентагона высокого ранга.
Высокопоставленный представитель ведомства заявил, что «было несколько случаев с беспилотными летательными аппаратами, близко к границе Белоруссии». Беспилотники оказались «близко к некоторым силам» США. В Пентагоне не смогли ответить на вопрос о том, были ли дроны российскими или белорусскими. Представитель Пентагона сказал, что БПЛА в любом случае рассматриваются «как угроза», передает РИА «Новости».
«Ничего такого, что вызвало бы тревогу, или такого, к чему мы не были готовы. Но такое имело место», – заявил он, добавив, что США и союзники устанавливают центр контроля и координации доставок на Украину, он будет расположен в немецком Штутгарте.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в храм Преображения Господня в городском поселке Копысь Оршанского района призвал соседние страны республики беречь мир и жить дружно.
Посол Китая заявил о совместном противостоянии Москвы и Пекина гегемонии на мировой арене
Китайско-российские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, Москва и Пекин будут укреплять стратегическое взаимодействие и сообща противостоять попыткам установить гегемонию на международной арене, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй на молодежном форуме «Китайско-российские отношения – безграничное будущее».
«Как бы ни менялась международная обстановка, Китай и Россия всегда будут упорно углублять стратегическое взаимодействие, спина к спине, плечом к плечу стоять на страже международной справедливости, противостоять гегемонии и политике силы, продвигать строительство международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества, чтобы внести больший конструктивный вклад в совершенствование системы глобального управление и поддержание стабильности во всем мире», – цитирует ТАСС посла.
Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что китайско-российские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. «Объем двустороннего товарооборота превысил 148 млрд долларов, годовой прирост составил более 35%. Большие результаты были достигнуты в сотрудничестве в таких сферах, как энергетика, финансы, цифровая экономика, высокие технологии, аэрокосмическая промышленность, транспорт и логистика, сельское хозяйство и культурно-гуманитарная область».
По его словам, успешно реализуется ряд стратегических масштабных проектов. Посол отметил, что совместное заявление России и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, подписанное в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пекин в феврале, оказывает важное влияние на совершенствование глобального управления в новых реалиях.
Ранее спецпредставитель Министерства иностранных дел КНР по вопросам внешней безопасности Чэн Гопин и посол России в Китае Андрей Денисов обсудили двустороннее сотрудничество в сфере безопасности.
Напомним, Китай выступил против антироссийских санкций.
США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Вашингтон ясно сигнализировал о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе, а также в регионах Индийского и Тихого океанов.
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