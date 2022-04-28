Россия отомстила на Украине американцам за оскорбление Китая

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28 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 23:31  |  vz.ru
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Польша и Болгария провоцируют мировой газовый кризис

Европа получила ответ от России за заморозку резервов Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/ТАСС
Первыми лишились поставок российского газа Польша и Болгария. Следующими могут оказаться страны Прибалтики и Нидерланды. Причина перекрытия газового вентиля – в нежелании этих стран использовать новую схему расчетов. Чем грозит польско-болгарский демарш для них самих, России и всего мирового рынка газа? Подробности...
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Что ждет Херсонщину при новой власти

Херсонская область объявила о переходе в рублевую зону GoFly/YouTube
В Херсонской области появилась новая власть. Назначены мэр города и руководитель региона. Также новые власти приняли решение войти в рублевую зону и исключили возвращение в состав «нацистской Украины». О чем свидетельствуют подобные планы и какие перспективы ожидают Херсонскую область под новым руководством?  Подробности...
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Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
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Китай раскрыл ущербность западных «красных линий»

Китайские ВМС очень пугают Австралию Zuma/ТАСС
Недопустимо, чтобы Китай пересек «красную линию» и разместил свои войска «прямо на пороге» Австралии – заявляют и Вашингтон, и Канберра. Казалось бы, вполне законные требования безопасности. Однако они выглядят лицемерием и цинизмом на фоне реакции Запада на аналогичные требования Москвы – особенно если заметить, где именно расположена эта «красная линия». Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Патриотизм должен стать технологией

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, генеральный директор АНО «Русские репортеры»
Мне кажется, самое важное слово сейчас – это слово «Освобождение». Оно описывает то, что происходит с Россией. Но не только. Оно описывает то, что Россия предлагает миру. Подробности...

Америка отвернулась от Христа

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В авангарде дехристианизации Демократическая партия США – большинство белых демократов больше не считают себя христианами. А среди тех, кто еще верит в Христа, в основном чернокожие и латиноамериканцы. Подробности...
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Газ в обмен на самолеты

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Надо понять, что мировой рынок кончился, мировая банковская система кончилась, мировые резервные валюты кончились, финансового капитализма больше нет. Запад обнулил все это своими «санкциями» и экономической войной против России. Подробности...
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Газпром «перекрыл вентиль» полякам и болгарам

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Генерал-губернаторша Украины

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Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Россия отомстила на Украине американцам за оскорбление Китая

    Россия неожиданно оказалась в роли союзника КНР в американо-китайских «ковидных» спорах
    		   28 апреля 2022, 23:15
    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
    Текст: Артур Приймак,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Большинство китайцев считают – в интересах Поднебесной поддержать Москву в ходе спецоперации на Украине. Таковы данные соцопроса, проведенного, что любопытно, при участии США. При этом одним из главных доводов, побудивших китайцев выступить на стороне Москвы, стали сообщения об обнаружении биолабораторий США на Украине. Что же так воодушевило китайцев и почему они увидели в этом возможность мести Америке?

    Специалисты исследовательской программы China Focus американского Центра Картера провели опрос среди почти 5 тысяч граждан Китая – об их отношении к конфликту на Украине. Как выяснилось, 75% респондентов считают, что поддержка Москвы в этом конфликте отвечает национальным интересам КНР. Более 60% опрошенных заявили, что Пекин должен оказывать моральную поддержку российской спецоперации. При этом 58% указали, что лучший вариант для Пекина – это быть посредником для прекращения конфликта. Данные опроса приводит портал программы Центра Картера «Мониторинг восприятия Соединенных Штатов в Китае» (US-China Perception Monitor).

    Один из результатов опроса весьма примечателен. Он позволяет предположить, по какой причине китайцы с пониманием отнеслись к действиям России на Украине – в регионе, географически весьма далеком от Поднебесной.  Исследование показало, что большинство опрошенных впечатлило то, что российскими войсками на Украине были обнаружены американские биолаборатории. Об этом заявили примерно 70% респондентов. 

    Сейчас в китайской медиа-среде активно обсуждается тема военнных биологических лабораторий, созданных США, и работавших на территории Украины. В частности, о том, что российская армия нашла в ходе спецоперации «множество доказательств» того, что центры связанные с Пентагоном, производили бактериологическое оружие, сообщила в конце марта газета Global Times – англоязычное приложение к изданию ЦК КПК «Жэньминь жибао».

    Показателен заголовок этой публикации – «Исследования подтверждают, что COVID был произведен американской компанией». В статье указывается, что имеются веские доказательства того, что Россия нашла в лабораториях документы с подписями правительственных чиновников США и печатями соответствующих американских ведомств. Все произошедшее «на один шаг приблизило нас к истине» относительно происхождения коронавируса, отмечается в тексте. «США используют летучих мышей для изучения коронавирусов и производят компоненты для биологического оружия», – отмечают авторы.

    Тема в китайской соцсети Weibo, где обсуждается статья Global Times о возможной связи вируса COVID-19 и биолабораторий Пентагона на Украине, стала в своем роде «вирусной» – у нее более 1,5 млрд просмотров и около 300 тысяч веток комментариев. Многие пользователи выразили возмущение действиями Вашингтона, некоторые призвали провести расследование в США, а другие предлагали казнить американских чиновников как «военных преступников».

    «Именно представители России еще в середине 2000-х сделали предметом публичного обсуждения тему американских биологических лабораторий в различных странах мира. С 2020 года ту же тему подхватил и Китай», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин. Он пояснил, что так Пекин отреагировал на решение администрации Дональда Трампа после провальной реакции Соединенных Штатов на коронавирус, возложить ответственность за пандемию на КНР, который чуть ли не специально спровоцировал утечку вируса SARS-CoV-2 с некими зловещими целями.

    «Китай в ответ выдвинул теорию, что в город Ухань, где произошла первая вспышка ковида, вирус принесли американские военные, которые участвовали там в международных соревнованиях в конце 2019 года. Был выдвинут ряд других теорий, – отметил Кашин. – Довольно быстро китайцы приняли на вооружение информацию России относительно американских биолабораторий».

    Эксперт отметил также, что китайская пресса тиражировала появившиеся в марте в российских СМИ (в частности в издании «Известия»), публикации о том, что в соседней с Китаем Монголии американцы намерены создать биолабораторию для исследований особо опасных патогенов. Сообщалось, что лаборатория создается на базе Национального центра изучения зоонозных инфекций. Предметом изучения, по некоторым сведениям, намерены создать, чумы, холеры, малярии, гепатита, энцефалита – и, что в данном контексте крайне важно – коронавирусов.

    «К этой теме есть определенный интерес, появлялись публикации повествовательного и даже алармистского характера о том, что американцы не останавливаются и предпринимают опасные шаги», – отметил Кашин.

    Основным заказчиком биопрограмм, предположительно, станет медицинское подразделение Научно-исследовательского института медицинских наук Вооруженных сил США (US Medical Directorate of the Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, USAMD-AFRIMS).

    Создать биолабораторию для исследований особо опасных патогенов США собираются на базе Национального центра изучения зоонозных инфекций, который находится в Улан-Баторе.

    «Есть серьезные основания полагать, что это будут те самые лаборатории, которые они свернули на Украине.

    Им важно по-прежнему оставаться вплотную к России», – сказал по этому поводу агентству Life вице-спикер Совета Федерации Консантин Косачев.  Появилась информация о том, что США уже вступили в переговоры с правительством Монголии по вопросу размещения лабораторий на территории страны, цитировал сенатора портал URA.Ru. Косачев также отметил, что лаборатории США находятся в десятках стран мира.

    При этом в самой Монголии категорически отвергли сообщения о развертывании в стране (или переносе в нее с Украины) американских лабораторий. «Об этом не было никаких разговоров, никаких договоров. Каждый имеет право подозревать. Особенно во время пандемии во всех странах активизировалось сотрудничество в связи с вирусом. В российской газете «Известия» были опубликованы статьи, посвященные этой теме. Первым источником этой информации является ученый. Мы готовы доказать, что таких биолабораторий в Монголии нет», – заявила глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

    Но, как бы то ни было, тема американских биолабораторий упоминается уже не только в публикациях китайских СМИ, но и в выступлениях сотрудников МИД КНР в разных международных организациях и, в частности, в ООН, отмечает Кашин. По словам эксперта, «информация находит отклик в китайском обществе».

    Данные об американских биоразработках на Украине «играют» в пользу версии об искусственном происхождении ковида – и не из Уханьского института вирусологии, а из лабораторий США. Это обстоятельство добавляет симпатий китайцев и к российской спецоперации на Украине, и к поведению России на международной арене, полагают эксперты.

    Отношение к российской операции на Украине одинаково как среди рядовых китайцев, так и политического руководства КНР, считает Кашин. Попытки Запада искать признаки раскола между Москвой и Пекином ни к чему не приводят.

    «Китайцы явно сочувствуют нам.

    С одной стороны, согласно заявлениям китайского правительства, Пекин поддерживает территориальную целостность всех стран и выражает надежду на скорейшее заключение мира путем переговоров, но с другой стороны, в этих заявлениях указывается, что политическую ответственность за кризис несут США и НАТО, которые занимались расширением, не обращая внимания на позицию России», – подчеркнул собеседник.

    Директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова ВШЭ Алексей Маслов отмечает, что китайцы заинтересованы прежде всего в восстановлении собственного национального достоинства, нахождении Китаем места в новой гоеополитической конфигурации. Именно этим чаяниям отвечает проводимая Россией спецоперация, отметил востоковед. «То, что происходит на Украине, откликается в сердцах китайцев – и это не фигура речи», – пояснил Маслов. При этом он отметил, что определенные опасения открыто поддерживать связи с Россией на фоне санкций Запада могут быть у китайских предпринимателей. «С бизнесом все немного по-другому. Он подчинен четким политическим решениям государства, а сейчас не принято новых бизнес-форм взаимодействия с Россией», – говорит эксперт.

    То, что некоторые крупные китайские компании опасаются вторичных санкций Запада и приостанавливают деловые связи с Россий, продиктовано тем, что они «заточены» на глобальный рынок и действуют в долларовой зоне, говорит Кашин. «Бизнес работает по своим законам, никто не будет разрушать свою же компанию. С нами могут работать те китайские компании, которые не зависят серьезным образом от мирового рынка или не связаны тесно с контролируемой Западом финансовой системой, либо те, кто уже под санкциями. И тех, и других довольно много, но у нас самих до последнего времени Сбербанк боялся работать в Крыму. Какой тут может быть вопрос к китайцам, что они не хотят лезть под вторичные санкции?» – указал Кашин.

    Маслов согласен, что такие гиганты китайского бизнеса, как производитель смартфонов и процессоров Huawei или платежная система UnionPay не хотят попадать под вторичные санкции, поскольку это заметно угрожает их благосостоянию. «Мы требуем от Китая примитивного ответа вроде «за нас или не за нас». А Пекин пытается понять общую конфигурацию ситуации и каким образом он может выиграть в ней – то есть не потерять выгодный американский и европейский рынок и не сдать пророссийские позиции. Государственная политика Китая крайне аккуратна», – заявляет собеседник.

    Маслов добавляет, что Китай пытается усидеть чуть ли не трех стульях – сохраняя отношения и с США, и с Россией, и с Европой. Но в Пекине понимают, что главная схватка будет с Вашингтоном. Тем не менее, Пекин осуждает любые действия против России на внешней арене. «Китай сейчас должен понять, где есть рычаги для его усиления. Китай не будет сражаться по мелочам, а будет разрабатывать большой ответ. И здесь без России он вряд ли проживет. Если Россия сильно ослабнет, то Китай остается один на один с США, чего он очень не хотел бы сейчас», – считает Маслов.

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