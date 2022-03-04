Украинские нацисты используют военные приемы вермахта

Восьмой день спецоперации России на Украине в полной мере высветил основной шверпункт ВСУ – создание укрепрайонов в крупных городах и их пригородах, превращение их в настоящие фестунги – крепости по примеру гитлеровского вермахта в 1944 году.

Употребление германских военных терминов вполне оправданно, так как оборонительная стратегия ВСУ выстроена немецкой разведкой BND (Bundesnachrichtendienst), глава которой Бруно Каль за несколько дней до начала спецоперации по денацификации Украины отправился туда, чтобы дать последние инструкции украинским военным. А начало спецоперации застало главного германского шпиона врасплох, пишет немецкий еженедельник Focus.

«После того, как министр иностранных дел Анналена Бербок призвала всех немцев покинуть страну, специальный отдел федеральной полиции по личной охране за границей принял меры и эвакуировал дипломатов и офицеров связи федеральной уголовной полиции по суше», – пишет издание. Однако эвакуаторы не нашли, если верить немецкому журналу, шефа разведки ФРГ, и пришлось высылать за ним спецназ BND, который и доставил его в Фатерланд.

На самом деле, дело было не так. Глава BND специально задержался на Украине, чтобы скорректировать действия ВСУ и СБУ в условиях начавшейся спецоперации Z. Когда инструктаж был закончен, спецназ BND, который, как мне представляется, сопровождал своего шефа в его вояже на Украину, вывез Бруно Каля в Германию. Несмотря на то, что ведущая роль во внешнем управлении Украиной принадлежит англосаксам, разработкой оборонного шверпункта занималась BND, созданная в 1956 году бывшим гитлеровским генералом Райнхардом Геленом.

Шверпункт, по Карлу фон Клаузевицу, это стратегический приоритет. Генерал-фельдмаршал фон Гинденбург в свое время сказал: «План без шверпункта – это все равно что человек без характера». Так вот, шверпунктом германского вермахта в 1944 году, когда Красная армия неудержимо рвалась на запад, стали фестунги (Festung) – укрепленные города, ведущие бои в окружении. Практика фестунгов потерпела полный крах во время операции «Багратион», но достаточно успешно возродилась в последние месяцы существования Третьего рейха. Фестунги в Познани и Бреслау позволили серьезно замедлить темп наступления РККА.

И немудрено: ведь еще Сунь Цзы учил, что нет ничего хуже, чем осаждать крепости. Стратегический приоритет ВСУ носит сегодня откровенно нацистский характер. Борьба за фестунги в 1944 году стала сражением в каменных джунглях, в развалинах зданий, заводских цехов и хитросплетениях городских коммуникаций. Штурмовые отряды РККА применяли огнеметы, артиллерию и бронетехнику, а обреченные на смерть немецкие гарнизоны отбивались фаустпатронами и самодельным оружием.

Борьба с украинскими фестунгами уже сейчас стала для российских войск на порядок более тяжелой, чем сражения Второй мировой войны, так как ВСУ используют мирных жителей как живой щит, не позволяя им покинуть города по гуманитарным коридорам, предоставленным российскими военными. Розданы десятки тысяч единиц стрелкового оружия, что превратило Киев в арену войны всех против всех. Мародеры с автоматами грабят мирных горожан, тербаты стреляют в мародеров, ВСУ воюет с тербатами, так как в огне, дыму и пыли невозможно отличить где свой, а где чужой.

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В столице Украины воцарился хаос, что, на мой взгляд, входило в задачу западных постановщиков этого кровавого спектакля. Они дали старт тотальной Kleine Krieg или, в современных терминах, гибридной партизанской войне, жертвуя мирным населением Украины. Натасканные немцами и англосаксами ВСУ и нацисты идут на предельно опасные для самих же украинцев провокации. Так, ночью 4 марта был инсценирован обстрел самой крупной атомной станции Европы – Запорожской АЭС и подожжен административный корпус на территории АЭС.

Когда пожар был потушен, ВСУ установили РСЗО «Град» прямо у стен АЭС и открыли из них огонь по нашим войскам. Однако провокация не удалась. Российские военные грамотно обезвредили огневые точки врага, не причинив вреда АЭС, которая сейчас перешла под контроль ВС РФ. Несмотря на все ухищрения киевского режима, войска России и республик Донбасса продолжают наступление, освобождая все новые территории Украины. Военные приемы гитлеровского вермахта не помогут украинским нацистам, но лишь продлят кровавую агонию киевского режима.