Украинские нацисты используют военные приемы вермахта

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4 марта, пятница  |  Последнее обновление — 18:27  |  vz.ru
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США принуждают Европу предать планету из-за российского газа

Радикальный газовый план США очень выгоден Польше REUTERS/David W Cerny
Международное энергетическое агентство разработало десять шагов, пройдя которые Евросоюз станет свободным от трети российского газа. Свобода неполная, дорогая и не быстрая. Поэтому подконтрольное США агентство предложило альтернативный и радикальный план. Европа может более чем в два раза сократить поставки газа из России и намного быстрее. Но придется пожертвовать спасением мира.  Подробности...
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Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

Британские и американские ЧВК уже давно освоились на Украине constellis.com
Владимир Зеленский заявил – на помощь Украине уже отправлены 16 тысяч иностранных добровольцев. Но на самом деле речь идет не об энтузиастах, а профессиональных наемных военных – специалистах из западных ЧВК. На Украину, как предполагается, в основном отправятся люди с опытом войн на Балканах. Как российская группировка готовится к встрече с этими «солдатами удачи» из стран НАТО? Подробности...
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Новым живым щитом для бандеровцев стали студенты из Индии, Китая и Африки

Многие из живущих на Украине иностранных студентов оказались там на положении заложников ROBERT GHEMENT/ЕРА/ТАСС
Бандеровцы насильно удерживают иностранцев в городах, где идут бои, например, в Харькове, где в роли заложников оказались тысячи студентов из Индии и Китая. Об этом заявил президент Путин. В остальных уголках Украины власти тоже больше не притворяются толерантными – граждане из стран Африки массово жалуются на издевательства. Есть ли у иностранцев шанс сбежать из враждебной для них Украины в Россию? Подробности...
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Зеленский пошел на атомный шантаж

Российские военные заняли площадку Запорожской АЭС Валерий Матыцин, Борис Дворный/ТАСС
На крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в результате столкновения российских и украинских войск произошло возгорание. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в случае ядерного взрыва последствия в 10 раз превзошли бы чернобыльскую катастрофу. Кто мог стоять за этой провокацией и почему России критически важно взять под контроль все АЭС Украины?  Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Украинские нацисты используют военные приемы вермахта

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Натасканные немцами и англосаксами ВСУ и нацисты идут на предельно опасные для самих же украинцев провокации. Военные приемы гитлеровского вермахта не помогут украинским нацистам, но лишь продлят кровавую агонию киевского режима. Подробности...

Ложь, лицемерие и трусость – девиз «коллективного Запада»

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Где эти пацифисты были все предыдущие годы, когда США утюжили одну страну за другой, без счета убивая мирное население? Держали свои языки глубоко в задницах? Так пусть засунут их туда снова. Подробности...
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Что станет с космосом, если санкции будут длиться годами

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Худшее, что может сделать Россия за время санкций, это потерять накопленный потенциал пилотируемой космонавтики. Всеми силами надо стараться не допустить этого. Подробности...
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От Китая ждут «второго фронта»

Зеленский: крах комедианта

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США потеряли Латинскую Америку

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
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    Владимир Прохватилов

    Украинские нацисты используют военные приемы вермахта

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		4 марта 2022, 18:17

    Восьмой день спецоперации России на Украине в полной мере высветил основной шверпункт ВСУ – создание укрепрайонов в крупных городах и их пригородах, превращение их в настоящие фестунги – крепости по примеру гитлеровского вермахта в 1944 году.

    Употребление германских военных терминов вполне оправданно, так как оборонительная стратегия ВСУ выстроена немецкой разведкой BND (Bundesnachrichtendienst), глава которой Бруно Каль за несколько дней до начала спецоперации по денацификации Украины отправился туда, чтобы дать последние инструкции украинским военным. А начало спецоперации застало главного германского шпиона врасплох, пишет немецкий еженедельник Focus.

    «После того, как министр иностранных дел Анналена Бербок призвала всех немцев покинуть страну, специальный отдел федеральной полиции по личной охране за границей принял меры и эвакуировал дипломатов и офицеров связи федеральной уголовной полиции по суше», – пишет издание. Однако эвакуаторы не нашли, если верить немецкому журналу, шефа разведки ФРГ, и пришлось высылать за ним спецназ BND, который и доставил его в Фатерланд.

    На самом деле, дело было не так. Глава BND специально задержался на Украине, чтобы скорректировать действия ВСУ и СБУ в условиях начавшейся спецоперации Z. Когда инструктаж был закончен, спецназ BND, который, как мне представляется, сопровождал своего шефа в его вояже на Украину, вывез Бруно Каля в Германию. Несмотря на то, что ведущая роль во внешнем управлении Украиной принадлежит англосаксам, разработкой оборонного шверпункта занималась BND, созданная в 1956 году бывшим гитлеровским генералом Райнхардом Геленом.

    Шверпункт, по Карлу фон Клаузевицу, это стратегический приоритет. Генерал-фельдмаршал фон Гинденбург в свое время сказал: «План без шверпункта – это все равно что человек без характера». Так вот, шверпунктом германского вермахта в 1944 году, когда Красная армия неудержимо рвалась на запад, стали фестунги (Festung) – укрепленные города, ведущие бои в окружении. Практика фестунгов потерпела полный крах во время операции «Багратион», но достаточно успешно возродилась в последние месяцы существования Третьего рейха. Фестунги в Познани и Бреслау позволили серьезно замедлить темп наступления РККА.

    Фото: REUTERS/Carlos Barria

    И немудрено: ведь еще Сунь Цзы учил, что нет ничего хуже, чем осаждать крепости. Стратегический приоритет ВСУ носит сегодня откровенно нацистский характер. Борьба за фестунги в 1944 году стала сражением в каменных джунглях, в развалинах зданий, заводских цехов и хитросплетениях городских коммуникаций. Штурмовые отряды РККА применяли огнеметы, артиллерию и бронетехнику, а обреченные на смерть немецкие гарнизоны отбивались фаустпатронами и самодельным оружием.

    Борьба с украинскими фестунгами уже сейчас стала для российских войск на порядок более тяжелой, чем сражения Второй мировой войны, так как ВСУ используют мирных жителей как живой щит, не позволяя им покинуть города по гуманитарным коридорам, предоставленным российскими военными. Розданы десятки тысяч единиц стрелкового оружия, что превратило Киев в арену войны всех против всех. Мародеры с автоматами грабят мирных горожан, тербаты стреляют в мародеров, ВСУ воюет с тербатами, так как в огне, дыму и пыли невозможно отличить где свой, а где чужой.

    В столице Украины воцарился хаос, что, на мой взгляд, входило в задачу западных постановщиков этого кровавого спектакля. Они дали старт тотальной Kleine Krieg или, в современных терминах, гибридной партизанской войне, жертвуя мирным населением Украины. Натасканные немцами и англосаксами ВСУ и нацисты идут на предельно опасные для самих же украинцев провокации. Так, ночью 4 марта был инсценирован обстрел самой крупной атомной станции Европы – Запорожской АЭС и подожжен административный корпус на территории АЭС.

    Когда пожар был потушен, ВСУ установили РСЗО «Град» прямо у стен АЭС и открыли из них огонь по нашим войскам. Однако провокация не удалась. Российские военные грамотно обезвредили огневые точки врага, не причинив вреда АЭС, которая сейчас перешла под контроль ВС РФ. Несмотря на все ухищрения киевского режима, войска России и республик Донбасса продолжают наступление, освобождая все новые территории Украины. Военные приемы гитлеровского вермахта не помогут украинским нацистам, но лишь продлят кровавую агонию киевского режима.

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