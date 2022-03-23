Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что

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23 марта, среда  |  Последнее обновление — 13:12  |  vz.ru
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Продукты питания становятся оружием Запада

Крупные сельскохозяйственные западные компании остаются в России Yu Changjun/Sipa Asia/Global Look Press
Россия и Украина занимают почти треть мирового экспорта пшеницы. Западные страны предупреждают о грядущем колоссальном дефиците зерновых и еще большем росте цен. Смогут ли основные покупатели – страны Северной Африки и Ближнего Востока – найти альтернативу российской пшенице? И почему крупные западные сельскохозяйственные компании остаются в России? Подробности...
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Каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине

Вместо одного политического «полюса» в мире появится сразу несколько новых центров силы Martin Poole/moodboard/Global Look Press
Президент Байден анонсировал «новый мировой порядок», который возникнет по итогам нынешней украинской эпопеи. Похоже, между Москвой и Вашингтоном вдруг возникло согласие, но лишь по этому единственному пункту. В Москве ведь тоже говорят об «эпохальной битве» за новый миропорядок. Впрочем, Байден явно лукавит, поскольку он мечтает лишь реставрировать прежний уклад – с лидерством США. Каким же станет новый мир на самом деле? Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
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Определилось главное русофобское государство Прибалтики

Блогер Кирилл Федоров стал символом латвийских репрессий против тех, кто поддерживает Россию кадр из видео
Прибалтийские страны давно стали средоточием ненависти к России, но то, что происходит сегодня, невозможно было даже представить. На людей, осмелившихся публично высказать поддержку действиям РФ на Украине, заводят уголовные дела, вызывают на «беседы» и заносят их данные в свой местный «Миротворец». Всем этим отличаются власти Латвии – и эта страна, пожалуй, переплюнула своих соседей по русофобии.  Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
А ведь я помню, как по офисам ходили специальные мытари, проверяли, лицензионный ли у нас стоит на компьютерах Windows. И если пиратский, то страшно наказывали. Вот зачем это было, а? Теперь, надеюсь, такого не будет. Подробности...

Дискриминация русского языка – кощеева игла украинского нацизма

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Чтобы нацизм на Украине был уничтожен и никогда не возродился, мало истребить нацистов и разогнать их батальоны. Нужно искоренить всякую дискриминацию русского языка и русской культуры. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск № 13)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Украинские чиновники вновь поспорили о целесообразности эвакуации людей из прифронтовых городов под Киевом. О чем это говорит? О том, что они до сих пор не поняли одну простую истину: вовремя проведенная эвакуация равнозначна минимизации потерь среди мирного населения. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Россия ударила Японию в больное место

Обсуждение: 4 комментария

Полный разрыв отношений России и США

Зеленский достроил свою диктатуру

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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
  • Увеличу

  • Оставлю прежними

  • Уменьшу

  • Нет дачи
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
  • Да, влияние значительное

  • Да, влияние умеренное

  • Нет, не ощутил влияния
После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
  • Продолжу носить маску

  • Перестану носить маску

  • Не носил маску и не буду
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    Продукты питания становятся оружием Запада

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    Лавров: США невыгодно быстрое окончание конфликта на Украине

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    Украинский боксер Усик променял тероборону на поединок с Джошуа

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    нефтяное эмбарго


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    «тараканы, а не люди»


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    Алексей Нечаев: Что там по Киеву? (Выпуск № 11)

    на ваш взгляд


    В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
    Герман Садулаев

    Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		23 марта 2022, 12:18

    Долгие годы и десятилетия нам жужжали в уши о том, что мы теперь живем не при капитализме, а в «постиндустриальном» обществе, и что наша экономика вот-вот станет (а в развитых странах уже стала) полностью «цифровой». Другие времена, брат! Все эти ваши полезные ископаемые, территории, людские ресурсы больше не выгодны, да и не нужны никому. Цифра! Информационные технологии – вот какой бизнес сейчас рулит!

    Но сегодня вследствие войны санкций и попыток устроить экономическую блокаду России внезапно оказалось, что людям до сих пор нужны зерно и нефть. Несмотря на весь прогресс информационных технологий, отсталые биологические людишки по-прежнему кушают хлеб, сделанный из пшеницы, и заливают в баки своих автомобилей топливо, сделанное из нефти. Парадокс! Почему бы вам не испечь хлеб из биткойнов? Почему до сих пор нет такой технологии, чтобы заправить машину по wi-fi?

    У России есть зерно и есть нефть. Но нет Apple Pay. По замыслу авторов санкций, отключение Apple Pay должно было, наверное, ввергнуть Россию в катастрофу. Голод, холод, стая бродячих собак дожевывает последнего хипстера, который не смог купить спасительное кофе-ту-гоу, потому что Apple Pay не работает. Однако совершенно неожиданно цены на еду и бензин стали сумасшедшими темпами расти не только (и даже не столько) в России, сколько во всем остальном мире, особенно в тех странах, которые придумали санкции и у которых есть Apple Pay.

    Потому что в России есть продовольствие и есть нефть. А с платежными и коммуникационными системами можно что-то придумать. В конце концов, жили же мы как-то раньше совсем без смартфонов. А вот без еды и топлива жить человек не может. Все эти информационные технологии хороши, когда есть что пожрать. А когда нечего, то не особенно-то они и помогут. Запад построил такую модель экономики, в которой он получает деньги ни за что, меняет стеклянные бусы так называемой интеллектуальной собственности на вполне реальные богатства народов: нефть, металлы, зерно и так далее. Ровно так же, как раньше тот же Запад выменивал у индейцев их земли и золото за свои дешевые побрякушки. Такова система патентов.

    Конечно, технологии и ноу-хау – это не только развлекательные приложения для смартфонов. Это и чертежи приборов, и рецепты лекарств, и много чего еще действительно нужного и полезного. Но сама система, при которой обладатель технологии наживается на всех пользователях, является изощренной эксплуатацией. Именно так Америка стремится эксплуатировать весь мир. У США сейчас самый большой фонд патентов, примерно на шесть триллионов долларов. Они получают лицензионные выплаты, сопоставимые с доходами от экспорта сельхозпродукции. Это налог, который Америка собирает со всего мира, потому что выманила к себе ученых, специалистов и может финансировать исследования. Другие страны вынуждены платить за лицензии и не могут финансировать собственные исследования и удержать специалистов. Замкнутый круг.

    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

    Но этот узел легко может быть разрублен отказом от признания американских патентов. Ведь «интеллектуальная собственность» – понятие конвенциональное. Чаще всего чертежи можно скопировать, изделие повторить, рецепт лекарства получить в лаборатории, разложив одну таблетку. И американская экономика лишится громадных средств. Ох, не стоит кидаться камнями, когда живешь в стеклянном доме! Сама же Америка и подала исторический пример: во время борьбы за независимость США не признавали патенты на изобретения, выданные в Великобритании, а выдавали на те же самые изобретения свои патенты собственным гражданам. Мы тоже так можем – репатентовать объекты интеллектуальной собственности в России, чтобы выплаты не уходили за границу.

    Еще один хороший пример – Китай. Формально Китай присоединился к конвенциям о защите интеллектуальной собственности еще в 1980-х годах (до этого никаких авторских прав для иностранцев в коммунистическом Китае вообще не было). Но фактически китайцы продолжили распоряжаться чужой интеллектуальной собственностью весьма свободно. США постоянно жаловались, что к ним же, в Америку, идет огромный поток экспортируемой из Поднебесной контрафактной продукции: изготовленной по неоплаченным технологиям, с нарушениями интересов правообладателей и подделанными торговыми марками. Ну и что? Главное, чтобы работало.

    Думаю, китайское руководство сознательно допускало нарушения прав американских владельцев патентов и торговых марок, чтобы не платить, чтобы сэкономить средства для разработки собственных технологий. Еще вчера Китай всё подделывал, но сегодня у него достаточно оригинальных технологий. И качество продукции улучшается. А еще Голливуд. То, что у нас будут меньше показывать голливудских фильмов – это хорошо. Но неужели кто-то думает, что российские кинозрители не увидят чего-то? Все всё увидят. Просто не заплатят за это Голливуду. Это будет тоже «нарушение авторских прав», и что? Если российский законодатель декриминализирует нарушение прав американских правообладателей, то кто же нас накажет?

    А ведь я помню, как ходили по офисам специальные мытари, проверяли, лицензионный ли у нас стоит на компьютерах Windows. И если пиратский, то страшно наказывали и штрафовали. Вот зачем это было, а? Теперь, надеюсь, такого не будет.

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