«Мутная каша, которая заварилась в головах»

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21 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 13:33  |  vz.ru
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Как Россия создавала защиту от санкций Запада

Поставки российского газа теперь идут не только на Запад, но и на Восток Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Многие российские проекты 2014-2022 годов вызывали вопросы у экспертов: газопроводы казались проложенными «в никуда», спасение президента Турции от заговора ЦРУ удивляло, действия с банковскими картами выглядели загадочными. Сегодня причины этих действий понятны: Москва готовилась к агрессивным действиям Запада сильно заранее. Что же именно и как было сделано? Подробности...
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Для России пришла пора отменять Польшу

Для Польши «больше нет красных линий в санкциях против России». России они тоже не нужны REUTERS/Kacper Pempel
Власти Польши категорически не устраивают те санкции, которые были наложены на Россию Евросоюзом. Поэтому они изобрели свои – с грабежом по национальному признаку и «железным занавесом» для всех, у кого есть российский паспорт. Варшава пытается «отменить» Россию, а это значит, что России стоит пересмотреть свою внешнюю политику и отменить Польшу первой. Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
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Байка про «русский военный корабль» стала поражением Украины

Украинские спецслужбы придумали яркую фразу, за которой ничего не стоит Alex Blokha/Wikipedia
Одним из главных достижений Украины в информационной войне считается знаменитая байка про «русский военный корабль» и остров Змеиный. Теперь полностью доказано, что эта история на самом деле насквозь фальшива. Как на самом деле вели себя украинские войска на Змеином и почему само существование этого мифа обнажает слабость украинской политики, идеологии и самого государства? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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«Мутная каша, которая заварилась в головах»

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Вот зачем нужен сегодня Булгаков и его книга – чтобы понять, как случилось, что судьба Киева, судьба Города снова зависит от того, как скоро удастся пересилить зло, прогнать накопившуюся муть, чтобы вместо оперетки начался – эпос. Подробности...

Приговор капитализму подписали сами капиталисты

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
США торопятся, им надо успеть провернуть свой ультраглобалистский проект. Но в самый неудобный момент на сцене появляется Россия и говорит: мы тут подумали и решили, что тоже поучаствуем в переменах. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Что там по Киеву? (Выпуск № 11)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Отдельного внимания заслуживает решение местных властей запретить использование видеорегистраторов «с целью пресечь разглашение информации, которая может помочь противнику узнать о перемещении и выполнении заданий сил обороны». Подробности...
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Германия увидела истинное лицо Украины

Обсуждение: 5 комментариев

Чем Байден вооружил Зеленского

Как нам наказать Польшу

Обсуждение: 7 комментариев
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    «Мутная каша, которая заварилась в головах»

    Алексей Зензинов
    сценарист, драматург
    		21 марта 2022, 12:20

    Русская семья в Киеве. Споры о политике за домашним столом. Вооруженные люди, которые грабят горожан, невзирая на национальную принадлежность. Гримасы украинской государственности.

    Очень своевременная книга, как сказал, правда, по другому поводу, один политический деятель, приложивший руку к созданию этой самой государственности. Правда, название какое-то не сегодняшнее – «Белая гвардия».

    Булгаков – писатель-киевлянин, в романе которого Киев назван Городом с большой буквы, видел его и военным, и мирным, и хмурым, и нежным, и наполненным беженцами, и напуганным слухами. События в Киеве, случившиеся после падения монархии, а потом и Временного правительства, современники окрестили «кровавой опереткой». Булгаков с такой оценкой был согласен и подробно и пристрастно изобразил всю эту чехарду правителей и режимов в «Белой гвардии».

    Большая часть русской послереволюционной эмиграции роман не приняла, увидев в нем одно лишь отрицание Белого движения и белой идеи. Сходными соображениями руководствовалась и советская цензура, разрешившая все же роман напечатать. Обе (и цензура, и эмиграция) не правы. Булгаков никого не обличал. Он соотносил выбор героев с логикой истории и доводил конфликт до конца, когда монархисты начинали петь: «Так за Совет народных комиссаров…»

    По сравнению с пьесой «Дни Турбиных», где действуют те же герои, «Белая гвардия», можно сказать, осталась незамеченной. «Турбины», поставленные во МХАТе, вызвали настоящую бурю в театральной Москве. В зале случались истерики и обмороки, на каждом спектакле дежурила бригада скорой помощи. Десятки рецензий опубликованы в прессе. Такого внимания к театру не проявляла прежде и власть. Сталин смотрел «Турбиных» не менее пятнадцати раз. Запретили спектакль во многом под влиянием украинских писателей, которые на встрече со Сталиным пожаловались: «Стало почти традицией в русском театре выводить украинцев какими-то дураками или бандитами». Обострять национальный вопрос вождю не хотелось – «Дни Турбиных» сняли с репертуара.

    Фото: Егоров Василий/Фотохроника ТАСС

    А что же роман? При жизни автора был напечатан частично, полностью опубликован в СССР только в 1966 году. В наши тревожные дни перечитать, а кому-то и впервые прочесть его – стоит непременно. Михаил Афанасьевич многое предвидел. Вот хотя бы стишки из юмористической газеты «Чертова кукла», которую принесли в дом Турбиных:

    Рожают овцы под брезентом.
    Родзянко будет президентом.
    Игривы Брейтмана остроты.
    Но где же сенегальцев роты?

    Замените Родзянко на Зеленского, а Брейтмана (издатель киевской газеты «Последние известия») на телевизионщика Шустера, поставьте вместо «сенегальцев роты» – «натовские роты» – и ничего не изменится. Дело не в отдельных личностях, а в той исторической парадигме, что вновь и вновь воспроизводит схожие ситуации. «Всё пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?».

    Русский писатель Булгаков, битый жизнью, битый критикой и собратьями-литераторами, пишет роман о том, какая сила разделила, развела, сделала соотечественников врагами. Сила эта – лютая ненависть, питаемая десятилетиями раздоров, «мутная каша, которая заварилась в головах». Вот зачем нужен сегодня Булгаков и его книга – чтобы понять, как случилось, что судьба Киева, судьба Города снова зависит от того, как скоро удастся пересилить зло, прогнать накопившуюся муть, чтобы вместо оперетки начался – эпос.

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