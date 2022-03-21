«Мутная каша, которая заварилась в головах»

Русская семья в Киеве. Споры о политике за домашним столом. Вооруженные люди, которые грабят горожан, невзирая на национальную принадлежность. Гримасы украинской государственности.

Очень своевременная книга, как сказал, правда, по другому поводу, один политический деятель, приложивший руку к созданию этой самой государственности. Правда, название какое-то не сегодняшнее – «Белая гвардия».

Булгаков – писатель-киевлянин, в романе которого Киев назван Городом с большой буквы, видел его и военным, и мирным, и хмурым, и нежным, и наполненным беженцами, и напуганным слухами. События в Киеве, случившиеся после падения монархии, а потом и Временного правительства, современники окрестили «кровавой опереткой». Булгаков с такой оценкой был согласен и подробно и пристрастно изобразил всю эту чехарду правителей и режимов в «Белой гвардии».

Большая часть русской послереволюционной эмиграции роман не приняла, увидев в нем одно лишь отрицание Белого движения и белой идеи. Сходными соображениями руководствовалась и советская цензура, разрешившая все же роман напечатать. Обе (и цензура, и эмиграция) не правы. Булгаков никого не обличал. Он соотносил выбор героев с логикой истории и доводил конфликт до конца, когда монархисты начинали петь: «Так за Совет народных комиссаров…»

По сравнению с пьесой «Дни Турбиных», где действуют те же герои, «Белая гвардия», можно сказать, осталась незамеченной. «Турбины», поставленные во МХАТе, вызвали настоящую бурю в театральной Москве. В зале случались истерики и обмороки, на каждом спектакле дежурила бригада скорой помощи. Десятки рецензий опубликованы в прессе. Такого внимания к театру не проявляла прежде и власть. Сталин смотрел «Турбиных» не менее пятнадцати раз. Запретили спектакль во многом под влиянием украинских писателей, которые на встрече со Сталиным пожаловались: «Стало почти традицией в русском театре выводить украинцев какими-то дураками или бандитами». Обострять национальный вопрос вождю не хотелось – «Дни Турбиных» сняли с репертуара.

А что же роман? При жизни автора был напечатан частично, полностью опубликован в СССР только в 1966 году. В наши тревожные дни перечитать, а кому-то и впервые прочесть его – стоит непременно. Михаил Афанасьевич многое предвидел. Вот хотя бы стишки из юмористической газеты «Чертова кукла», которую принесли в дом Турбиных:

Рожают овцы под брезентом.

Родзянко будет президентом.

Игривы Брейтмана остроты.

Но где же сенегальцев роты?

Замените Родзянко на Зеленского, а Брейтмана (издатель киевской газеты «Последние известия») на телевизионщика Шустера, поставьте вместо «сенегальцев роты» – «натовские роты» – и ничего не изменится. Дело не в отдельных личностях, а в той исторической парадигме, что вновь и вновь воспроизводит схожие ситуации. «Всё пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?».

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Русский писатель Булгаков, битый жизнью, битый критикой и собратьями-литераторами, пишет роман о том, какая сила разделила, развела, сделала соотечественников врагами. Сила эта – лютая ненависть, питаемая десятилетиями раздоров, «мутная каша, которая заварилась в головах». Вот зачем нужен сегодня Булгаков и его книга – чтобы понять, как случилось, что судьба Киева, судьба Города снова зависит от того, как скоро удастся пересилить зло, прогнать накопившуюся муть, чтобы вместо оперетки начался – эпос.