Если Россия проснулась – кто её сможет остановить?

Еще в самом начале 2022 года, когда все обсуждали «ультиматум Путина» и события в Казахстане, мы предупреждали, что совсем скоро станем свидетелями удивительных и необычайных событий. Разряженный, наэлектризованный воздух нового времени уже тогда чувствовался во всем. И эти предчувствия не обманули.

Россия становится по-настоящему большим, суверенным миром со своим собственным взглядом на всё, со своим независимым суждением обо всем. «Россия – судебный приказ Европы», говорил Пушкин. Да, такова судьба России – быть судилищем мира. И хотя строже всех мы судим самих себя, но и мир будем судить не по вашим, а по своим (ну, не по своим, конечно, Христовым) законам. И миру – нравится ему или не нравится – придется это принять.

Да, увы, в этом мире, сколь бы печальным это не казалось, уважают лишь силу. И уже завтра, утвердившись на руинах прежней украинской власти, Россия встанет как новый могучий полюс силы, с которым придется считаться каждому. Закончится и балаган с бегущими из страны иностранным компаниям и либеральными истериками по сему поводу. Ибо не западные компании, не гламурные «звезды» бегут из России, сегодня ее покидает сам либеральный миропорядок, в течение тридцати лет душивший ее и связывавший ее силы.

Запад и сам, кажется, крайне далек еще от осознания происходящего. И в своем ослеплении совершает ошибку за ошибкой. Всё еще пребывая в странной иллюзии, что его образ жизни есть какой-то восхитительный идеал, к которому все должны стремиться. Что, лишая Россию доступа к своим «опциям», он лишает ее каких-то невероятных преференций. Но разрывая финансовые, экономические связи с Россией, сам того не понимая, он совершает великое благодеяние. То, что мы переживаем сегодня, стоит любых экономических кризисов и скачков валютных курсов. В этих спазмах и кризисах и создается задел нашей новой, настоящей, не только экономической, но и духовной мощи. Нас сегодня оставляет не Запад, от нас отлипают щупальца спрута, душившие нас тридцать лет.

Лишив Россию ежедневной дозы привычного «наркотика», Запад совершил то, на что сами мы в ином случае, возможно, и не решились бы. Похоже, само Провидение его руками пробудило нас от объявшего морока. Но теперь морок развеивается, и мы чувствуем, как высвобождаются наши глубинные силы, как уже ищут себе достойное применение. Что ж, за тридцать лет сидения сиднем сил мы поднакопили. Переписать карту звездного неба? Взяться за два кольца, да притянуть небо к земле? Воистину, сегодня нам открывается время огромных возможностей. Время, которое (если мы им правильно распорядимся) может стать временем великих свершений.

Освободившись от объятий своих «партнеров» и их правил жизни, которые они почему-то вообразили всеобщими, Россия может, наконец, расправить плечи и посмотреть туда, где, хлопая глазами, стоит перед ней последний человек Запада. Да, сегодняшний Запад далеко уже не тот герой-любовник, которым был когда-то. Сегодня это – глубоко больной старик, напичканный сильнодействующими наркотиками, снотворными и транквилизаторами. Вот он, голый король Запада: жалкий старик, с помощью лжи и фальсификаций пришедший к власти (да и власти-то не настоящей, наемной, ему не принадлежащей), поминутно забывающий кто он и где находится. И вот в ЭТО мы столько лет верили? Это он вещал нам про «свободу», гамбургер и колу из «Макдональдса»?

Что ж, господа, мы пытались жить по вашим условиям. Спасибо, больше не будем. Мы пытались исполнять законы, которые вы для нас написали. Отныне их для нас не существует. Мы – сами себе теперь правила, сами себе законы. Ваша система лицензирования? Да ведь это просто схема узаконенного воровства. Увидеть, подслушать идею, успеть первым ее запатентовать. Ушлые американцы два века занимались этим: Маркони, Эдисон, братья Райт, прочие гении рейдерского захвата идей и их удачных вложений. Теперь у нас не сталось причин позволять делать вам это дальше. Но, как Пушкин «по праву гения» брал европейские сюжеты и создавал из них новое и высшее совершенство, так и мы теперь «перепишем карту звездного неба» уже на наших условиях.

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Западные бренды бегут с Русского ковчега? Счастливого пути! Сохранив рабочие коллективы, мы переведем ваши дочерние предприятия под наше управление, по необходимости национализируя их, и наполняя собственным содержанием. Скажем, тот же «Макдональдс». Это не просто символ. Это знак мировой американской экспансии. Знак России девяностых, купленной за булочку гамбургера. Пускать назад такой символ точно нельзя. Свалил – значит навсегда. Необходимо найти ему достойную замену. Непременно, на тех же локациях, с тем же менеджментом и персоналом. Но – с новым смыслом. Работал на Запад? Теперь ты будешь работать на нас.

В конце концов, мы были просто обольщены американской мечтой, которая воплотилась для нас в американской булочке. А вот теперь расставили приоритеты. Вместо омерзительного знака американской оккупации – символ «Z», уже ставший русским и узнаваемым во всем мире. Знак русской победы. Как вам франшиза? Вот так, хватая за хвост убегающие бренды, сдирая с них шкуры, мы наведем новые хозяйственные связи, наполним своим креативом, сделаем своими.

Ну, ладно, гамбургеры, возьмем ИТ. В этой самой активно развивающейся отрасли современного мира уже 20 лет как ничего, по сути, не происходит. Кроме кромешной стагнации и упадка. Старые архитектуры ветшают и не работают, интернет превратился в огромную выгребную яму, на которой сидят монструозные выкидыши Марка Цукерберга – машины для переваривания миллионов мозгов. А все живое, что пытается прорасти, профессиональные киллеры вроде «Майкрософт» и «Эппл», убивают в зародыше: скупают и хоронят патенты, поглощают юные фирмы, закапывают идеи. 20 лет они занимаются своим кладбищенским бизнесом. Не пора ли сказать им: хватит?

В первые дни начала нашей спецоперации вся Россия встала и ушла с богомерзкого «Фейсбука» в исконно русский «ВКонтакте». Это был настоящий исход! Дружно выйдя из адской трансгуманистической мета-вселенной, Россия сделала шаг одновременно и символический, и реальный. Перешла на новый фундамент, новую платформу, в новый архитектурный ландшафт. Одно это – настоящий переворот сознания. Настоящая революция (конечно – консервативная).

А в мире все еще масса юных творческих сил, изнывающих под пятой могущественных цукербринов (термин В. Пелевина). А если всем этим юным мозгам дать новое пространство, свободное от адских монстров? Через три года здесь можно будет ожидать настоящее чудо: новый Китеж-град, поднявшийся из-под вод. Да, для этого нужно пространство, свободное от транснациональных корпораций (слава Богу, оно уже есть), государственный фундамент (а это движок помощнее любых цукербринов), и – творческая атмосфера. Дерзайте во благо великой идеи, ничего невозможного нет. Осталось лишь сформулировать идеи и открыть двери: мозги притекут сами, и – сделают революцию. И так не только в АйТи. В любой техногенной сфере, где мы откажемся играть по смертоносным западным правилам.

Конечно, надо восстанавливать фундамент: машиностроение, станкостроение, приборостроение. А значит и Центробанку, вместо спекуляций на бирже (где пути ему уже отрезаны), и окончательно отвязавшись от доллара (что уже происходит), придется заняться прямым своим делом: финансированием национальной экономики. Стать тем, чем и должен быть национальный банк – государственной кассой. И экономике, протрезвевшей от иллюзий «свободного рынка», придется стать по-настоящему национальной. А торговым схемам – простыми и ясными. Двусторонними, какими они только и могут быть (а ВТО и офшорам – раствориться в небытии). Иначе не получится. Но если получится, тогда всё, что мы загубили в 60-70-х, когда отказались от программ разработки собственных ЭВМ, собственного интернета, собственных систем управления, можно будет откатить назад и сделать снова. Построить на новом фундаменте – лучше, мощнее, масштабнее.

Но! Еще в полном разгроме находится наша наука, задушенная, закованная в железные кандалы WoS, Scopus, индексов цитирования, брошенная подыхать в атмосферу тоталитарно-разнузданного либерал-большевизма, царящего в западных универах, и ставшей обязательной в наших. И в еще большем раздрае – наша культура, пространство высших идей, самое сердце нашей вновь возникающей цивилизации. Где особенно важно и необходимо полное и глубокое консервативно-революционное обновление.

Но если Россия проснулась, кто сможет ее остановить?