Если Россия проснулась – кто её сможет остановить?

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17 марта, четверг  |  Последнее обновление — 12:06  |  vz.ru
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Санкции против России напугали даже союзников США

Саудовская Аравия ставит на юань вместо доллара Christian Ohde/face to face/Global Look Pess
Крупнейший экспортер нефти и давний партнер США – Саудовская Аравия – делает серьезный реверанс в сторону Китая. Саудиты готовы отказаться от доллара в пользу юаня при продаже нефти. Это говорит о серьезном подрыве доверия к американскому доллару. Мир испугался беспрецедентного по масштабу шага США – заморозки суверенных резервов России. Ведь следующим может оказаться кто угодно. Когда ждать заката гегемонии американской валюты? Подробности...
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От нового «вождя» Туркмении России нужно только одно

Сердара Бердымухамедова описывают как человека с железными нервами и тихим голосом Владимир Смирнов/ТАСС
В Туркмении избран новый президент, причем с благословения старого, хотя казалось, что туркменские президенты должны править пожизненно. Наследником газоносных жил, беломраморных городов и системы немыслимых табу стал сын уходящего лидера – Сердар. Он сможет менять свою уникальную страну, как вздумает, но есть важный для России момент, который измениться не должен.  Подробности...
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Украинское государство создавалось с помощью лжи и насилия

Так выглядели улицы Киева 105 лет назад РИА Новости
История независимой Украины началась с большого обмана и далее представляла непрерывную череду политических махинаций, грязных закулисных игр и бесстыдной манипуляции общественным мнением. Никем не избранная власть мгновенно погрузилась в пучину некомпетентности и коррупции – и в итоге была разогнана немцами. А началась эта череда обмана и лжи ровно 105 лет назад, 17 марта 1917 года. Подробности...
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Украина обнажила главное свойство нацизма

Этот украинский журналист призвал убивать русских детей кадр из видео
«Убивать русских детей». Это вовсе не цитата из фильма про немецкий фашизм – к таким преступлениям призвал своих зрителей журналист одного из украинских телеканалов. Перед нами далеко не единственный пример чудовищной пропагандистской работы по расчеловечиванию жителей России, которая ведется киевскими властями. И прямо доказывает, насколько связаны разбитый немецкий и современный украинский нацизм. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Если Россия проснулась – кто её сможет остановить?

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Освободившись от объятий своих «партнеров» и их правил жизни, которые они почему-то вообразили всеобщими, Россия может, наконец, расправить плечи и посмотреть туда, где, хлопая глазами, стоит перед ней последний человек Запада. Подробности...

Пять заблуждений о спецоперации на Украине

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Три недели Россия ведет специальную военную операцию на Украине. И люди внутри страны успели не только привыкнуть к новой реальности, но и породить в процессе множество мифов и заблуждений. Разберем самые главные из них. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Что там по Киеву? (Выпуск № 7)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Эвакуация из украинской столицы остановилась – ловили «диверсантов». Видимо, нацполиция Киева никогда не сталкивалась с реальными диверсантами, либо считает киевлян идиотами. Подробности...
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Последствия дефолта для России

Новый вождь Туркменистана

Китай принуждают предать Россию

Обсуждение: 6 комментариев
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
  • Продолжу носить маску

  • Перестану носить маску

  • Не носил маску и не буду
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
  • Да

  • Нет

  • Не пользуюсь им
Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?
  • С радостью

  • С безразличием

  • С огорчением
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    Видео

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    Насколько серьезны угрозы США о морской блокаде России

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    Япония запросила нового мирового порядка

    военное преступление


    Как найти украинских ракетчиков – убийц мирных жителей ДНР

    самолеты в лизинге


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    Тимофей Бордачёв: Три ответа на вопросы о будущем России и Китая

    устойчивая среда


    Борис Акимов: Пора валить в деревню

    на ваш взгляд


    После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы будете носить маску?
    Владимир Можегов

    Если Россия проснулась – кто её сможет остановить?

    Владимир Можегов
    публицист
    		17 марта 2022, 12:06

    Еще в самом начале 2022 года, когда все обсуждали «ультиматум Путина» и события в Казахстане, мы предупреждали, что совсем скоро станем свидетелями удивительных и необычайных событий. Разряженный, наэлектризованный воздух нового времени уже тогда чувствовался во всем. И эти предчувствия не обманули.

    Россия становится по-настоящему большим, суверенным миром со своим собственным взглядом на всё, со своим независимым суждением обо всем. «Россия – судебный приказ Европы», говорил Пушкин. Да, такова судьба России – быть судилищем мира. И хотя строже всех мы судим самих себя, но и мир будем судить не по вашим, а по своим (ну, не по своим, конечно, Христовым) законам. И миру – нравится ему или не нравится – придется это принять.

    Да, увы, в этом мире, сколь бы печальным это не казалось, уважают лишь силу. И уже завтра, утвердившись на руинах прежней украинской власти, Россия встанет как новый могучий полюс силы, с которым придется считаться каждому. Закончится и балаган с бегущими из страны иностранным компаниям и либеральными истериками по сему поводу. Ибо не западные компании, не гламурные «звезды» бегут из России, сегодня ее покидает сам либеральный миропорядок, в течение тридцати лет душивший ее и связывавший ее силы.

    Запад и сам, кажется, крайне далек еще от осознания происходящего. И в своем ослеплении совершает ошибку за ошибкой. Всё еще пребывая в странной иллюзии, что его образ жизни есть какой-то восхитительный идеал, к которому все должны стремиться. Что, лишая Россию доступа к своим «опциям», он лишает ее каких-то невероятных преференций. Но разрывая финансовые, экономические связи с Россией, сам того не понимая, он совершает великое благодеяние. То, что мы переживаем сегодня, стоит любых экономических кризисов и скачков валютных курсов. В этих спазмах и кризисах и создается задел нашей новой, настоящей, не только экономической, но и духовной мощи. Нас сегодня оставляет не Запад, от нас отлипают щупальца спрута, душившие нас тридцать лет.

    Лишив Россию ежедневной дозы привычного «наркотика», Запад совершил то, на что сами мы в ином случае, возможно, и не решились бы. Похоже, само Провидение его руками пробудило нас от объявшего морока. Но теперь морок развеивается, и мы чувствуем, как высвобождаются наши глубинные силы, как уже ищут себе достойное применение. Что ж, за тридцать лет сидения сиднем сил мы поднакопили. Переписать карту звездного неба? Взяться за два кольца, да притянуть небо к земле? Воистину, сегодня нам открывается время огромных возможностей. Время, которое (если мы им правильно распорядимся) может стать временем великих свершений.

    Фото: Донат Сорокин/ТАСС

    Освободившись от объятий своих «партнеров» и их правил жизни, которые они почему-то вообразили всеобщими, Россия может, наконец, расправить плечи и посмотреть туда, где, хлопая глазами, стоит перед ней последний человек Запада. Да, сегодняшний Запад далеко уже не тот герой-любовник, которым был когда-то. Сегодня это – глубоко больной старик, напичканный сильнодействующими наркотиками, снотворными и транквилизаторами. Вот он, голый король Запада: жалкий старик, с помощью лжи и фальсификаций пришедший к власти (да и власти-то не настоящей, наемной, ему не принадлежащей), поминутно забывающий кто он и где находится. И вот в ЭТО мы столько лет верили? Это он вещал нам про «свободу», гамбургер и колу из «Макдональдса»?

    Что ж, господа, мы пытались жить по вашим условиям. Спасибо, больше не будем. Мы пытались исполнять законы, которые вы для нас написали. Отныне их для нас не существует. Мы – сами себе теперь правила, сами себе законы. Ваша система лицензирования? Да ведь это просто схема узаконенного воровства. Увидеть, подслушать идею, успеть первым ее запатентовать. Ушлые американцы два века занимались этим: Маркони, Эдисон, братья Райт, прочие гении рейдерского захвата идей и их удачных вложений. Теперь у нас не сталось причин позволять делать вам это дальше. Но, как Пушкин «по праву гения» брал европейские сюжеты и создавал из них новое и высшее совершенство, так и мы теперь «перепишем карту звездного неба» уже на наших условиях.

    Западные бренды бегут с Русского ковчега? Счастливого пути! Сохранив рабочие коллективы, мы переведем ваши дочерние предприятия под наше управление, по необходимости национализируя их, и наполняя собственным содержанием. Скажем, тот же «Макдональдс». Это не просто символ. Это знак мировой американской экспансии. Знак России девяностых, купленной за булочку гамбургера. Пускать назад такой символ точно нельзя. Свалил – значит навсегда. Необходимо найти ему достойную замену. Непременно, на тех же локациях, с тем же менеджментом и персоналом. Но – с новым смыслом. Работал на Запад? Теперь ты будешь работать на нас.

    В конце концов, мы были просто обольщены американской мечтой, которая воплотилась для нас в американской булочке. А вот теперь расставили приоритеты. Вместо омерзительного знака американской оккупации – символ «Z», уже ставший русским и узнаваемым во всем мире. Знак русской победы. Как вам франшиза? Вот так, хватая за хвост убегающие бренды, сдирая с них шкуры, мы наведем новые хозяйственные связи, наполним своим креативом, сделаем своими.

    Ну, ладно, гамбургеры, возьмем ИТ. В этой самой активно развивающейся отрасли современного мира уже 20 лет как ничего, по сути, не происходит. Кроме кромешной стагнации и упадка. Старые архитектуры ветшают и не работают, интернет превратился в огромную выгребную яму, на которой сидят монструозные выкидыши Марка Цукерберга – машины для переваривания миллионов мозгов. А все живое, что пытается прорасти, профессиональные киллеры вроде «Майкрософт» и «Эппл», убивают в зародыше: скупают и хоронят патенты, поглощают юные фирмы, закапывают идеи. 20 лет они занимаются своим кладбищенским бизнесом. Не пора ли сказать им: хватит?

    В первые дни начала нашей спецоперации вся Россия встала и ушла с богомерзкого «Фейсбука» в исконно русский «ВКонтакте». Это был настоящий исход! Дружно выйдя из адской трансгуманистической мета-вселенной, Россия сделала шаг одновременно и символический, и реальный. Перешла на новый фундамент, новую платформу, в новый архитектурный ландшафт. Одно это – настоящий переворот сознания. Настоящая революция (конечно – консервативная).

    А в мире все еще масса юных творческих сил, изнывающих под пятой могущественных цукербринов (термин В. Пелевина). А если всем этим юным мозгам дать новое пространство, свободное от адских монстров? Через три года здесь можно будет ожидать настоящее чудо: новый Китеж-град, поднявшийся из-под вод. Да, для этого нужно пространство, свободное от транснациональных корпораций (слава Богу, оно уже есть), государственный фундамент (а это движок помощнее любых цукербринов), и – творческая атмосфера. Дерзайте во благо великой идеи, ничего невозможного нет. Осталось лишь сформулировать идеи и открыть двери: мозги притекут сами, и – сделают революцию. И так не только в АйТи. В любой техногенной сфере, где мы откажемся играть по смертоносным западным правилам.

    Конечно, надо восстанавливать фундамент: машиностроение, станкостроение, приборостроение. А значит и Центробанку, вместо спекуляций на бирже (где пути ему уже отрезаны), и окончательно отвязавшись от доллара (что уже происходит), придется заняться прямым своим делом: финансированием национальной экономики. Стать тем, чем и должен быть национальный банк – государственной кассой. И экономике, протрезвевшей от иллюзий «свободного рынка», придется стать по-настоящему национальной. А торговым схемам – простыми и ясными. Двусторонними, какими они только и могут быть (а ВТО и офшорам – раствориться в небытии). Иначе не получится. Но если получится, тогда всё, что мы загубили в 60-70-х, когда отказались от программ разработки собственных ЭВМ, собственного интернета, собственных систем управления, можно будет откатить назад и сделать снова. Построить на новом фундаменте – лучше, мощнее, масштабнее.  

    Но! Еще в полном разгроме находится наша наука, задушенная, закованная в железные кандалы WoS, Scopus, индексов цитирования, брошенная подыхать в атмосферу тоталитарно-разнузданного либерал-большевизма, царящего в западных универах, и ставшей обязательной в наших. И в еще большем раздрае – наша культура, пространство высших идей, самое сердце нашей вновь возникающей цивилизации. Где особенно важно и необходимо полное и глубокое консервативно-революционное обновление.

    Но если Россия проснулась, кто сможет ее остановить?

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