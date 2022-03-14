Что ждет российскую киноиндустрию

Взгляд
14 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 12:08  |  vz.ru
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Российский уран держит Запад на привязи

Этот шестигранник и есть ядерное топливо российского образца Александр Кряжев/РИА Новости
После отказа Соединенных Штатов от закупки российской нефти звучит все больше спекуляций о том, что Запад может отказаться от поставок из России еще одного вида топлива – ядерного. Речь идет об уране и специальных топливных сборках для атомных электростанций. Украина уже заявила об отказе от них. Но что произойдет, если эти планы будут реализованы? Для Запада – ничего хорошего. Подробности...
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Наталия Нарочницкая: Послевоенный мир кончился

Нынешние проукраинские настроения европейцев – плод десятилетий пропагандистской обработки Pietro Recchia/Reuters
«На протяжении многих лет СМИ воспитывали в западной публике отношение к России как к «черному зигзагу мировой истории». И это действует – ведь западный обыватель не видел сожженных в Одессе, не знает ничего из того, что видели и знаем мы», – сказала газете ВЗГЛЯД историк и общественный деятель Наталия Нарочницкая, комментируя эпидемию русофобии, охватившей Запад. Остались ли в Европе друзья России? Подробности...
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Украинская операция разрушает репутацию «Байрактаров»

Турецкие «Байрактары» эффективны только в определенных условиях mil.gov.ua
Задолго до российской спецоперации украинские политики и военные заявляли, что турецкие беспилотники «Байрактар» дадут им мощное оружие против «страны-агрессора». Украина начала закупку этих БПЛА после победы Азербайджана во второй карабахской войне – именно тогда этим дронам была создана блестящая репутация. Почему же сейчас «Байрактары» оказались почти бессильны? Подробности...
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Берлин ударит по немецкой промышленности назло России

В первую очередь немцы планируют отказаться от российского угля Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Правительство Германии объявило о планах к концу осени отказаться от российского угля, к концу года – от нефти, в непонятной перспективе – от газа. Насколько реалистичен план Берлина и с какими трудностями столкнется страна в случае его реализации? Эксперты считают: речь может идти о деиндустриализации Германии. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Что ждет российскую киноиндустрию

Александр Молчанов
Александр Молчанов, сценарист
Если западное кино уйдет из российских кинотеатров хотя бы на два года, оно туда больше не вернется никогда. Если у российской киноиндустрии появится возможность пройти хотя бы один производственный цикл без лоббистского давления Голливуда, голливудское кино будет вытеснено из кинотеатров так же, как бразильские телесериалы были вытеснены с наших телеэкранов. Подробности...

Снова ненавидите русских? Это вы зря

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Хорошо, что русских можно снова открыто ненавидеть. Эта ненависть была всегда густо замешана на страхе. Нас боялись и ненавидели. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Что там по Киеву? (Выпуск № 4)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Потешные блокпосты стали объектом критики со стороны главы МВД Украины. Теперь не «російська пропаганда», а целый министр утверждает, что блокпосты создают пробки и мешают эвакуации. На осознание очевидных вещей у министра ушло почти три недели. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Meta против российских солдат

Япония увидела в России Китай

Лаборатории Пентагона на Украине

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Александр Молчанов

    Что ждет российскую киноиндустрию

    Александр Молчанов
    сценарист
    		14 марта 2022, 11:50

    Меня многие сценаристы и будущие сценаристы спрашивают: что, мол, теперь? Есть ли смысл вообще сейчас учиться писать сценарии и книги? Не хочу уподобляться всем тем шапкозакидателям, которые сейчас плюют на спину теряющему тапки Макдоналдсу. Поэтому уподоблюсь нехотя.

    Говорят, что у человека в жизни бывает только один шанс. На самом деле обычно у человека в жизни бывает два шанса. Немного предыстории.

    Помните телевидение 90-х? «Тропиканка», «Богатые тоже плачут», дикое что-то там – полноводные потоки привозного «мыла», в основном латиноамериканского. После кризиса 1998 года и падения курса рубля завозить «мыло» из-за рубежа стало невыгодно – и его стали варить на месте. Первая серия «Улиц разбитых фонарей» была снята с бюджетом 12 тыс. рублей. Чтобы вы понимали, сколько это в тех деньгах, это был мой заработок журналиста в провинции за пару месяцев. То есть копейки.

    А теперь внимание – когда вы в последний раз смотрели иностранный сериал по телевизору? Дайте-ка я угадаю. «Лост», «Сопрано» или «Секс в большом городе». То есть почти двадцать лет назад. А вот «Хаус» уже провалился, никто не стал его смотреть на «Домашнем». Посмотрите сегодня телепрограмму любого российского телеканала. Там нет ни одного не нашего сериала. Ни одного. Есть несколько, снятых в России на российском материале и совместно произведенных с иностранными компаниями, но это больше инвесторский проект, производственные мощности все наши. То есть для того, чтобы наши зрители посмотрели иностранный сериал, он должен выглядеть как наш сериал.

    Медицинский факт – российские телезрители предпочитают местные телесериалы иностранным. А что с платформами, что с интернетом? А вы вспомните, когда в последний раз у нас в интернете взахлеб обсуждали какой-нибудь резонансный сериал? Это были «Чики», «Мылодрама», «Звоните ДиКаприо», «Последний министр», «Эпидемия». А иностранные – что, совсем не обсуждали?

    Фото: Илья Питалев/РИА Новости

    Ага, был один сериал, который вызвал на постсоветском пространстве большой резонанс. Этот сериал назывался «Чернобыль». Упс. Резюмирую. Российские телесериалы всего за двадцать лет стали драйвером российской киноиндустрии и вывели ее на мировой уровень. Если интересно – посмотрите, сколько российских телесериалов продано на тот же «Нетфликс» за последние годы.

    И примерно лет пятнадцать назад был не очень длинный период, когда в киноиндустрию мог прийти буквально любой желающий с улицы. Брали всех, потому что рост был такой, что вузы не справлялись, кадров не хватало. Индустрия как пылесосом втягивала всех, кто был способен хоть что-то написать, сыграть, снять.

    Это был первый шанс. Кто успел, тот успел. А теперь внимание, следующее предложение – самое важное, что вы прочитаете за всю свою жизнь. Второй шанс – сейчас. Если западное кино уйдет из российских кинотеатров хотя бы на два года, оно туда больше не вернется никогда. Если у российской киноиндустрии появится возможность пройти хотя бы один производственный цикл без лоббистского давления Голливуда, голливудское кино будет вытеснено из кинотеатров так же, как бразильские телесериалы были вытеснены с наших телеэкранов.

    И если это будет, наше кино ждет лет пять невероятного роста и в производстве, и в деньгах, и в качестве. Великая киноиндустрия создает 10 шедевров в год. Для этого нужно, чтобы в год снимали 1000 фильмов. А для этого нужно писать в год 10 тысяч сценариев. Источник


     
     
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