Европа разрешила нападения на русских

Вообще-то странно, что вы все удивляетесь тому, как расчехлились демократичные и толерантные европейцы на предмет ненависти к русским. Каждому, кто жил в Европе не туристом, или не слушал местных московских пропагандистов, которые рисовали за бугром страны из молока и меда и, конечно, с самой прекрасной выборной системой, было понятно уже давно – лишь тонкая пленочка «нельзя» отделяет этих людей от того, чтобы они выплеснули всю ненависть, которая там копилась с года эдак 1945-го, на русских. Просто на евреев нападать нельзя, на негров нельзя, на русских тоже было вроде как нельзя, но стало можно в чудный миг.

Дело в том, что уже давным-давно немецкие, например, медиа рисуют все, что связано с русскими, с Россией, в высокомерном, раздраженном стиле. Собственно, образ врага создавался именно основными медиа страны. Это было полезно, например, для выборного процесса – потому что такие партии как «Линке» или «АфД» назывались в статьях «прорусскими» или даже «поддерживающими Путина» и только за это их следовало предать анафеме. Ну, и тот страх, который заслуженно немцы пережили в 1945-м, – он тоже никуда не делся, хранился в семейных преданиях от дедушек и бабушек. И всем хотелось реванша.

И вот уже в нейтральной по статусу Австрии, как нам сообщают, в частной школе, где учатся и русские дети, им вручают плакаты с русофобской надписью и водят по кругу. Детей. Так что же, вы думаете, они делают со взрослыми?

Для начала, конечно, не со всеми взрослыми, а с теми, кто не может дать отпор, – например, с женщинами. Из Берлина звонит девушка-казашка, которая на улице говорила с мамой по-русски по телефону, – ее пытались избить добрые немецкие граждане. В Оснабрюке русским детям плюют в лицо. Потом оказывается, что эти дети беженцев из Молдавии. И вся «вина» их в том, что они говорят по-русски. Тут в одной немецкой фирме решили моего приятеля уволить за то, что он русский. И все это ему начальник с группой подпевал высказал в лицо. Приятель выслушал и говорит: «Я вообще-то в Германию приехал в девяностые с родителями по еврейской линии», – и наблюдал, как сереют от страха и ужаса лица «борцов с Россией», потому что за такое в Германии можно и сесть, за то, что ты антисемит. Потому что это натуральный расизм и hate – относительно любого народа или нации.

И только с русскими сегодня можно делать что угодно. Трусливая дрянь царапает и калечит машины, обливает краской дома, запугивает детей. Имейте в виду, что в европейских странах большие украинские диаспоры, и сейчас они себе ни в чем не отказывают. Вот в Португалии буллят девушку-продавца Наталью в магазине «Troika» в городе Брага семеро (!!!) украинцев во главе с каким-то ряженым попом.

И словно из «кино про немцев», выползает немецкая клиника, которая ни разу не стесняясь совершенно расистской подоплеки своего текста, объясняет, что с сегодняшнего дня она отказывает в медицинском обслуживании людям с русскими и белорусскими паспортами. Эти люди даже не понимают, что этим вообще-то они полностью разрушают основу своей профессии и этики. Да в общем и Женевскую конвенцию тоже, раз уж у нас военная операция.

Вообще-то русские в войну лечили пленных немцев, если на то пошло. А немцы – нет. Вот и вся разница. Фашизм и нацизм никуда не делись. И никакая война не может в момент уничтожить гуманизм твоей профессии, если ты сам давно этого не сделал для себя.

Сейчас, когда самые низкие и расистские выступления стали достоянием общественности, политики немного испугались, и полиция наконец начала фиксировать такие случаи, в том числе и в Германии, – после нескольких реплик нашего МИДа по этому поводу. Но не дайте себя обмануть. Русских просто терпели – во многом, из-за денег и из-за «приличий», сейчас приличия слетели, как с яблонь белый дым.

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Неслучайно одна черная дама-республиканка Кэндис Оуэнс, которая считается поклонницей Трампа, тут давеча написала у себя в «Твиттере»: «Абсолютно ужасно то, как обращаются с русскими в Америке и за рубежом. То, что наши лидеры и правительственные институты допускают, а иногда и призывают к такой дискриминации после их глобальной истерии по поводу «черных жизней», весьма показательно. Жизни русских имеют значение». И у нее три миллиона подписчиков.