Европа разрешила нападения на русских

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11 марта, пятница  |  Последнее обновление — 17:44  |  vz.ru
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Десять выгод Китая от экономического передела мира

Главным бенефициаром экономической войны может стать Китай Zuma/ТАСС
Третьи страны могут выиграть от экономического противостояния Запада с Россией. Но особенный куш в этом глобальном переделе получит Китай как крупнейшая экономика в мире. Выгоды у Пекина буквально во всем – он может превзойти Запад и на сырьевых, и на финансовых рынках, и даже в сфере авиаперевозок. Газета ВЗГЛЯД составила 10 главных преимуществ, которые может получить Пекин от происходящего передела мира. Подробности...
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Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
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Как Красная армия разбила фашистскую пропаганду

Одним из трюков фашистской пропаганды были попытки создать у красноармейцев беспокойство за семьи в тылу, описывая его, как «царство голода, нищеты и бесправия» общественное достояние
Проводимая Россией военная операция на Украине столкнулась с гигантской волной фальсификаций, дезинформации и прямой лжи, развязанной против нашей страны всем коллективным Западом. Это заставляет вспомнить о том, как во время Великой Отечественной нацистская Германия занималась тем же самым против бойцов Красной армии. Как советскому командованию удалось с этим справиться? Подробности...
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Япония увидела в России Китай

Премьер Японии Фумио Кисида пророчит миру крупнейший кризис со времен Второй мировой войны TORU HANAI/POOL/EPA/ТАСС
Официальный Токио обратился в международный суд в Гааге в связи с действиями армии РФ на Украине. Ранее Япония уже позволила себе несколько беспрецедентных шагов, которые обрушивают ее отношения с Россией в пропасть. Зачем японцам конфликт, о котором они рискуют сильно пожалеть впоследствии? Ведь еще совсем недавно отношения лидеров двух стран были почти дружескими. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Европа разрешила нападения на русских

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Русских просто терпели – во многом, из-за денег и из-за «приличий». Сейчас приличия слетели, как с яблонь белый дым. Подробности...

Фейсбук прошел путь от «нет войне» до «убей русского»

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
То, что было нельзя по правилам соцсети, вплоть до удалений аккаунтов – теперь разрешено. Достаточно указать контекст, произнести волшебную формулу «вторжение на Украину» – и правила исчезают: можно призывать к убийствам Russians. Подробности...
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Бандеровский мир не просто тесен, он конкретно жмет

Алексей Блюминов
Алексей Блюминов, публицист
Поддержав «их Украину» сегодня, вы с гарантией получите с доставкой на дом продолжение их политики завтра. Причем в еще более мракобесном и агрессивном изводе, ибо они будут считать себя победителями, а значит – в своем праве. Подробности...
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Япония увидела в России Китай

Лаборатории Пентагона на Украине

Денацификация Украины: как и зачем

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Игорь Мальцев

    Европа разрешила нападения на русских

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		11 марта 2022, 16:50

    Вообще-то странно, что вы все удивляетесь тому, как расчехлились демократичные и толерантные европейцы на предмет ненависти к русским. Каждому, кто жил в Европе не туристом, или не слушал местных московских пропагандистов, которые рисовали за бугром страны из молока и меда и, конечно, с самой прекрасной выборной системой, было понятно уже давно – лишь тонкая пленочка «нельзя» отделяет этих людей от того, чтобы они выплеснули всю ненависть, которая там копилась с года эдак 1945-го, на русских. Просто на евреев нападать нельзя, на негров нельзя, на русских тоже было вроде как нельзя, но стало можно в чудный миг.

    Дело в том, что уже давным-давно немецкие, например, медиа рисуют все, что связано с русскими, с Россией, в высокомерном, раздраженном стиле. Собственно, образ врага создавался именно основными медиа страны. Это было полезно, например, для выборного процесса – потому что такие партии как «Линке» или «АфД» назывались в статьях «прорусскими» или даже «поддерживающими Путина» и только за это их следовало предать анафеме. Ну, и тот страх, который заслуженно немцы пережили в 1945-м, – он тоже никуда не делся, хранился в семейных преданиях от дедушек и бабушек. И всем хотелось реванша.

    И вот уже в нейтральной по статусу Австрии, как нам сообщают, в частной школе, где учатся и русские дети, им вручают плакаты с русофобской надписью и водят по кругу. Детей. Так что же, вы думаете, они делают со взрослыми?

    Для начала, конечно, не со всеми взрослыми, а с теми, кто не может дать отпор, – например, с женщинами. Из Берлина звонит девушка-казашка, которая на улице говорила с мамой по-русски по телефону, – ее пытались избить добрые немецкие граждане. В Оснабрюке русским детям плюют в лицо. Потом оказывается, что эти дети беженцев из Молдавии. И вся «вина» их в том, что они говорят по-русски. Тут в одной немецкой фирме решили моего приятеля уволить за то, что он русский. И все это ему начальник с группой подпевал высказал в лицо. Приятель выслушал и говорит: «Я вообще-то в Германию приехал в девяностые с родителями по еврейской линии», – и наблюдал, как сереют от страха и ужаса лица «борцов с Россией», потому что за такое в Германии можно и сесть, за то, что ты антисемит. Потому что это натуральный расизм и hate – относительно любого народа или нации.

    И только с русскими сегодня можно делать что угодно. Трусливая дрянь царапает и калечит машины, обливает краской дома, запугивает детей. Имейте в виду, что в европейских странах большие украинские диаспоры, и сейчас они себе ни в чем не отказывают. Вот в Португалии буллят девушку-продавца Наталью в магазине «Troika» в городе Брага семеро (!!!) украинцев во главе с каким-то ряженым попом.

    Фото: Euronews

    И словно из «кино про немцев», выползает немецкая клиника, которая ни разу не стесняясь совершенно расистской подоплеки своего текста, объясняет, что с сегодняшнего дня она отказывает в медицинском обслуживании людям с русскими и белорусскими паспортами. Эти люди даже не понимают, что этим вообще-то они полностью разрушают основу своей профессии и этики. Да в общем и Женевскую конвенцию тоже, раз уж у нас военная операция.

    Вообще-то русские в войну лечили пленных немцев, если на то пошло. А немцы – нет. Вот и вся разница. Фашизм и нацизм никуда не делись. И никакая война не может в момент уничтожить гуманизм твоей профессии, если ты сам давно этого не сделал для себя. 

    Сейчас, когда самые низкие и расистские выступления стали достоянием общественности, политики немного испугались, и полиция наконец начала фиксировать такие случаи, в том числе и в Германии, – после нескольких реплик нашего МИДа по этому поводу. Но не дайте себя обмануть. Русских просто терпели – во многом, из-за денег и из-за «приличий», сейчас приличия слетели, как с яблонь белый дым.

    Неслучайно одна черная дама-республиканка Кэндис Оуэнс, которая считается поклонницей Трампа, тут давеча написала у себя в «Твиттере»: «Абсолютно ужасно то, как обращаются с русскими в Америке и за рубежом. То, что наши лидеры и правительственные институты допускают, а иногда и призывают к такой дискриминации после их глобальной истерии по поводу «черных жизней», весьма показательно. Жизни русских имеют значение». И у нее три миллиона подписчиков.

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