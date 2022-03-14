Какие условия мира Россия должна выставить Украине и Западу

На Украине редко что остается тайной. Не стали исключением и требования России по прекращению спецоперации. Некий источник в украинском МИД «слил» в прессу шесть требований. Среди них: 1) отказ от движения в НАТО и нейтральный статус Украины; 2) государственный статус русского языка и отмена ущемляющих его законов; 3) официальное признание Крыма российским; 4) признание ДНР и ЛНР в границах областей; 5) запрет неонацистских партий и формирований и прекращение их героизации; 6) полный отказ от наступательных вооружений.

Почти все требования кажутся злободневными и обоснованными. Вопрос вызывает только последний пункт. Какие именно наступательные вооружения подлежат запрету – непонятно. Можно предположить, что требование с российской стороны звучало более конкретное, но украинские дипломаты в пропагандистских целях свели его к столь абстрактной формулировке. На деле же речь наверняка идет о ракетах средней и меньшей дальности, химическом и биологическом оружии, отказе от попыток создания «грязной» ядерной бомбы.

Однако представляется, что в действительности речь может идти о куда более широком наборе требований, коих может насчитываться свыше двадцати. Ведь если исполнить только означенные пункты, сохранится значительный «возвратный потенциал», а украинская сторона при поддержке США и Евросоюза будет до бесконечности каждое из требований забалтывать и затягивать с его выполнением. Потому рискну предположить, какие требования должна будет немедленно исполнить Украина для прекращения спецоперации.

1. Признание Крыма территорией Российской Федерации; 2. Признание независимости ДНР и ЛНР в административных границах областей по состоянию на начало 2014 года; 3. Гарантированный со стороны Украины и стран НАТО отказ от приёма страны в Североатлантический альянс; 4. Отказ без согласия России от любого размещения на Украине иностранных объектов, которые могут использоваться в военных целях; 5. Создание постоянно действующих российских военных баз близ Харькова, Одессы, Днепра (Днепропетровска), Херсона и Шостки (на севере Сумской области); 6. Государственный статус русского языка на Украине и отмена всех ущемляющих его законов; 7. Возобновление работы средних и высших учебных заведений с преподаванием на русском языке; 8. Свободное использование русского языка и языков национальных меньшинств во всех сферах жизни; 9. Отмена запрета на российские и пророссийские украинские СМИ; 10. Свободная деятельность пророссийских партий на Украине;

11. Освобождение всех пророссийских активистов и прекращение их преследования; 12. Допуск российских следователей к расследованию убийств и иных преступлений в отношении противников действующей украинской власти, совершённых с начала 2014 года; 13. Полная амнистия участникам подразделений ДНР и ЛНР; 14. Наказание участников военных преступлений на территории Донецкой и Луганской областей; 15. Немедленный роспуск всех неонацистских и националистических добровольческих батальонов; 16. Прекращение героизации пособников нацизма в школьных и вузовских учебниках, переименование названных в их честь улиц и площадей; 17. Прекращение преследований канонической Украинской Православной Церкви и возврат ей всех храмов, отобранных после 2013 года; 18. Возобновление полноценного транспортного сообщения с Россией и Белоруссией; 19. Признание института двойного гражданства; 20. Прекращение украинской блокады Приднестровья; 21. Признание русин Закарпатья отдельным от украинцев народом и региональный статус их языка в Закарпатье; 22. Возвращение регионального статуса венгерскому, румынскому, молдавскому и болгарскому языкам в Закарпатской, Черновицкой и Одесской областях.

В случае невыполнения вышеозначенных требований или затягивания переговоров Россия должна оставить за собой право возобновить проведения специальной операции на Украине до полного их выполнения. Разумеется, России придётся на деле вести переговоры не только с Украиной, но и со стоящими за её спиной США, Евросоюзом, НАТО и другими представителями коллективного Запада. И отдельные пункты стоит адресовать им. Их должно быть меньше:

1. Признание Крыма частью России, независимости ДНР и ЛНР; 2. Прекращение любой военной деятельности на Украине; 3. Отмена всех санкций, введённых в отношении России, её физических и юридических лиц; 4. Допуск российских специалистов к расследованию гибели «Боинга» МН-17, случившейся 17 июля 2014 года; 5. Прекращение любой поддержки неонацистских и националистических движений на Украине; 6. Прекращение в странах Европы и Северной Америки судебного преследования лиц, воевавших в ополчении ДНР и ЛНР, и поддерживавших Россию все эти годы; 7. Отказ от преследования физических и юридических лиц, работавших с 2014 года в Крыму, Севастополе, ДНР и ЛНР; 8. Признание автономии Закарпатья и Буковины с возможным отделением от Украины ряда районов Закарпатской и Черновицкой областей.

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Естественно, трудно рассчитывать на то, что Украина, а уж тем более – стоящий за её спиной коллективный Запад, просто так примут все российские требования. Наверняка переговоры затянутся, а торг будет крайне жёстким. И на такой случай необходимо заранее очертить круг компромиссов, на который России придётся пойти. И среди них могут быть следующие вещи:

- Сохранение санкций, введённых против России до их ужесточения в связи с гибелью рейса MH-17; - Разрешение деятельности националистических партий (но без создания вооружённых отрядов); - Частичная амнистия бойцов Нацгвардии и добровольческих батальонов, не отметившихся военными преступлениями; ­– Сохранение более высокого, чем у русского, статуса украинского языка в западных (Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Ровенской (возможно – в Хмельницкой и Черновицкой) областях страны; - Оставить вопрос о венграх и румынах в Закарпатье и Черновицкой области на усмотрение Венгрии, Румынии и Евросоюза.

Здесь следует иметь в виду, что западные соседи Украины ряд пунктов поддержат. Скажем, законы о героизации ОУН*-УПА* наверняка потребуют отменить Польша и Чехия. Венгрия, Румыния и Болгария будут настаивать на региональном статусе для языков своих соплеменников в Закарпатской, Черновицкой и Одесской областях. Наконец, встанет вопрос о будущем статусе Закарпатья, чьё населения потребовало автономии ещё на референдуме в 1991 году. К слову, русин отдельным от украинцев народом давно признали и в Европе, и в Северной Америке.

Разумеется, крупной тактической целью России должно стать присоединение Украины к союзному государству России и Белоруссии, а стратегической – воссоединение трёх государств (с возможностью сохранения независимой Западной Украины). Однако сейчас самое главное, чтобы Украина перестала быть Антироссией, источником постоянно угрозы для нашей страны. А уже потом, одновременно с успешным развитием самой России, можно будет помечтать о чём-то большем.