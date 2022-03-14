Какие условия мира Россия должна выставить Украине и Западу

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Российский уран держит Запад на привязи

Этот шестигранник и есть ядерное топливо российского образца Александр Кряжев/РИА Новости
После отказа Соединенных Штатов от закупки российской нефти звучит все больше спекуляций о том, что Запад может отказаться от поставок из России еще одного вида топлива – ядерного. Речь идет об уране и специальных топливных сборках для атомных электростанций. Украина уже заявила об отказе от них. Но что произойдет, если эти планы будут реализованы? Для Запада – ничего хорошего. Подробности...
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Наталия Нарочницкая: Послевоенный мир кончился

Нынешние проукраинские настроения европейцев – плод десятилетий пропагандистской обработки Pietro Recchia/Reuters
«На протяжении многих лет СМИ воспитывали в западной публике отношение к России как к «черному зигзагу мировой истории». И это действует – ведь западный обыватель не видел сожженных в Одессе, не знает ничего из того, что видели и знаем мы», – сказала газете ВЗГЛЯД историк и общественный деятель Наталия Нарочницкая, комментируя эпидемию русофобии, охватившей Запад. Остались ли в Европе друзья России? Подробности...
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Украинская операция разрушает репутацию «Байрактаров»

Турецкие «Байрактары» эффективны только в определенных условиях mil.gov.ua
Задолго до российской спецоперации украинские политики и военные заявляли, что турецкие беспилотники «Байрактар» дадут им мощное оружие против «страны-агрессора». Украина начала закупку этих БПЛА после победы Азербайджана во второй карабахской войне – именно тогда этим дронам была создана блестящая репутация. Почему же сейчас «Байрактары» оказались почти бессильны? Подробности...
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Берлин ударит по немецкой промышленности назло России

В первую очередь немцы планируют отказаться от российского угля Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Правительство Германии объявило о планах к концу осени отказаться от российского угля, к концу года – от нефти, в непонятной перспективе – от газа. Насколько реалистичен план Берлина и с какими трудностями столкнется страна в случае его реализации? Эксперты считают: речь может идти о деиндустриализации Германии. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Какие условия мира Россия должна выставить Украине и Западу

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
России в качестве условия прекращения спецоперации на Украине следует выдвинуть соседней стране 21 требование. Кроме того, еще восемь условий следует предъявить стоящему за украинскими властями коллективному Западу. Стратегическая цель – максимальное сближение Украины с Россией и Белоруссией. Подробности...

Россия получила реальный шанс на возрождение

Ольга Ускова
Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
У меня для отъезжающих плохая новость. Сейчас и здесь в России – время расцвета и разворачивания технологических стартапов. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Что ждет российскую киноиндустрию

Александр Молчанов
Александр Молчанов, сценарист
Если западное кино уйдет из российских кинотеатров хотя бы на два года, оно туда больше не вернется никогда. Если у российской киноиндустрии появится возможность пройти хотя бы один производственный цикл без лоббистского давления Голливуда, голливудское кино будет вытеснено из кинотеатров так же, как бразильские телесериалы были вытеснены с наших телеэкранов. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Запад познает цену русофобии

Meta против российских солдат

Япония увидела в России Китай

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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Какие условия мира Россия должна выставить Украине и Западу

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		14 марта 2022, 16:45

    На Украине редко что остается тайной. Не стали исключением и требования России по прекращению спецоперации. Некий источник в украинском МИД «слил» в прессу шесть требований. Среди них: 1) отказ от движения в НАТО и нейтральный статус Украины; 2) государственный статус русского языка и отмена ущемляющих его законов; 3) официальное признание Крыма российским; 4) признание ДНР и ЛНР в границах областей; 5) запрет неонацистских партий и формирований и прекращение их героизации; 6) полный отказ от наступательных вооружений.

    Почти все требования кажутся злободневными и обоснованными. Вопрос вызывает только последний пункт. Какие именно наступательные вооружения подлежат запрету – непонятно. Можно предположить, что требование с российской стороны звучало более конкретное, но украинские дипломаты в пропагандистских целях свели его к столь абстрактной формулировке. На деле же речь наверняка идет о ракетах средней и меньшей дальности, химическом и биологическом оружии, отказе от попыток создания «грязной» ядерной бомбы.

    Однако представляется, что в действительности речь может идти о куда более широком наборе требований, коих может насчитываться свыше двадцати. Ведь если исполнить только означенные пункты, сохранится значительный «возвратный потенциал», а украинская сторона при поддержке США и Евросоюза будет до бесконечности каждое из требований забалтывать и затягивать с его выполнением. Потому рискну предположить, какие требования должна будет немедленно исполнить Украина для прекращения спецоперации.

    1. Признание Крыма территорией Российской Федерации; 2. Признание независимости ДНР и ЛНР в административных границах областей по состоянию на начало 2014 года; 3. Гарантированный со стороны Украины и стран НАТО отказ от приёма страны в Североатлантический альянс; 4. Отказ без согласия России от любого размещения на Украине иностранных объектов, которые могут использоваться в военных целях; 5. Создание постоянно действующих российских военных баз близ Харькова, Одессы, Днепра (Днепропетровска), Херсона и Шостки (на севере Сумской области); 6. Государственный статус русского языка на Украине и отмена всех ущемляющих его законов; 7. Возобновление работы средних и высших учебных заведений с преподаванием на русском языке; 8. Свободное использование русского языка и языков национальных меньшинств во всех сферах жизни; 9. Отмена запрета на российские и пророссийские украинские СМИ; 10. Свободная деятельность пророссийских партий на Украине;

    11. Освобождение всех пророссийских активистов и прекращение их преследования; 12. Допуск российских следователей к расследованию убийств и иных преступлений в отношении противников действующей украинской власти, совершённых с начала 2014 года; 13. Полная амнистия участникам подразделений ДНР и ЛНР; 14. Наказание участников военных преступлений на территории Донецкой и Луганской областей; 15. Немедленный роспуск всех неонацистских и националистических добровольческих батальонов; 16. Прекращение героизации пособников нацизма в школьных и вузовских учебниках, переименование названных в их честь улиц и площадей; 17. Прекращение преследований канонической Украинской Православной Церкви и возврат ей всех храмов, отобранных после 2013 года; 18. Возобновление полноценного транспортного сообщения с Россией и Белоруссией; 19. Признание института двойного гражданства; 20. Прекращение украинской блокады Приднестровья; 21. Признание русин Закарпатья отдельным от украинцев народом и региональный статус их языка в Закарпатье; 22. Возвращение регионального статуса венгерскому, румынскому, молдавскому и болгарскому языкам в Закарпатской, Черновицкой и Одесской областях.

    Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

    В случае невыполнения вышеозначенных требований или затягивания переговоров Россия должна оставить за собой право возобновить проведения специальной операции на Украине до полного их выполнения. Разумеется, России придётся на деле вести переговоры не только с Украиной, но и со стоящими за её спиной США, Евросоюзом, НАТО и другими представителями коллективного Запада. И отдельные пункты стоит адресовать им. Их должно быть меньше:

    1. Признание Крыма частью России, независимости ДНР и ЛНР; 2. Прекращение любой военной деятельности на Украине; 3. Отмена всех санкций, введённых в отношении России, её физических и юридических лиц; 4. Допуск российских специалистов к расследованию гибели «Боинга» МН-17, случившейся 17 июля 2014 года; 5. Прекращение любой поддержки неонацистских и националистических движений на Украине; 6. Прекращение в странах Европы и Северной Америки судебного преследования лиц, воевавших в ополчении ДНР и ЛНР, и поддерживавших Россию все эти годы; 7. Отказ от преследования физических и юридических лиц, работавших с 2014 года в Крыму, Севастополе, ДНР и ЛНР; 8. Признание автономии Закарпатья и Буковины с возможным отделением от Украины ряда районов Закарпатской и Черновицкой областей.

    Естественно, трудно рассчитывать на то, что Украина, а уж тем более – стоящий за её спиной коллективный Запад, просто так примут все российские требования. Наверняка переговоры затянутся, а торг будет крайне жёстким. И на такой случай необходимо заранее очертить круг компромиссов, на который России придётся пойти. И среди них могут быть следующие вещи:

    - Сохранение санкций, введённых против России до их ужесточения в связи с гибелью рейса MH-17; - Разрешение деятельности националистических партий (но без создания вооружённых отрядов); - Частичная амнистия бойцов Нацгвардии и добровольческих батальонов, не отметившихся военными преступлениями; ­– Сохранение более высокого, чем у русского, статуса украинского языка в западных (Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Ровенской (возможно – в Хмельницкой и Черновицкой) областях страны; - Оставить вопрос о венграх и румынах в Закарпатье и Черновицкой области на усмотрение Венгрии, Румынии и Евросоюза.

    Здесь следует иметь в виду, что западные соседи Украины ряд пунктов поддержат. Скажем, законы о героизации ОУН*-УПА* наверняка потребуют отменить Польша и Чехия. Венгрия, Румыния и Болгария будут настаивать на региональном статусе для языков своих соплеменников в Закарпатской, Черновицкой и Одесской областях. Наконец, встанет вопрос о будущем статусе Закарпатья, чьё населения потребовало автономии ещё на референдуме в 1991 году. К слову, русин отдельным от украинцев народом давно признали и в Европе, и в Северной Америке.

    Разумеется, крупной тактической целью России должно стать присоединение Украины к союзному государству России и Белоруссии, а стратегической – воссоединение трёх государств (с возможностью сохранения независимой Западной Украины). Однако сейчас самое главное, чтобы Украина перестала быть Антироссией, источником постоянно угрозы для нашей страны. А уже потом, одновременно с успешным развитием самой России, можно будет помечтать о чём-то большем.

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