А зачем нам демократия?

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20 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:27  |  vz.ru
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Почему всегда дешевые капуста и морковь резко подорожали

За год капуста подорожала почти в три раза Лысцева Марина/ТАСС
Россияне привыкли, что «борщевой набор» – капуста, картофель, свекла, морковь и лук – всегда дешевый. Однако всего за один 2021 год этот набор подорожал в полтора раза. Особенно сильно – почти в три раза – выросла цена капусты. Это уникальное удорожание овощей открытого грунта. До пандемии целых десять лет их ценники не дорастали даже до уровня инфляции. Что происходит и кто виноват? Подробности...
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Президент Бразилии послал из Кремля сигнал всему миру

«Для меня большая честь получить ваше приглашение. Мы испытываем чувство солидарности с Россией», – заявил Болсонару Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Скандальный бразильский лидер Жаир Болсонару побывал на переговорах с Владимиром Путиным в Москве и дал понять буквально всему миру, что прилетел в гости к другу и союзнику. Чем объясняется этот резкий геополитический разворот от политика, который прежде во всем ориентировался на США и даже мешал сотрудничеству своей родины с Москвой? Подробности...
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Какие мигранты заслуживают депортации из России

Путин призвал полицию принять жесткие меры против нелегальной миграции Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая на коллегии МВД, Путин велел резко ужесточить борьбу с нелегальной миграцией. В частности, выдворять из страны за любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка. Ясно, что после таких указаний массовые депортации нарушителей неизбежны. Но по каким критериям отбирать нарушителей для высылки? И будет ли успех такой работы МВД измеряться лишь количеством высланных из страны? Подробности...
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Как Украина готовится к штурму Донбасса

Украинские войска активно готовятся к наступлению в Донбассе Vadim Ghirda/АР/ТАСС
Впервые за долгое время Украина подвергла массовому обстрелу территорию непризнанных донецких республик. Это произошло на следующие сутки после того, как Россия начала отвод войск со своих западных границ по завершении крупных учений. Какие еще признаки свидетельствуют о том, что перед нами – подготовительные мероприятия перед масштабным наступлением на Донбасс? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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А зачем нам демократия?

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Главная цель демократии – уничтожение культуры, культурных кодов народа, обращение народа в население, стирание его исторической памяти. Только когда мы это поймем, только тогда мы и начнем находить союзников. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Когда США приблизятся к демократии советского уровня

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Почему в США, стране образцовой демократии, за всё время их существования президентом ни разу не стал простой фермер или рабочий? А вот в тоталитарном СССР генеральными секретарями и министрами становились дети рабочих и крестьян. Подробности...
Обсуждение: 73 комментария

Почему признание ЛДНР не противоречит «Минску-2»

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Россия вольна определять дальнейшую судьбу Минского процесса, исходя из своих национальных интересов и гуманитарных соображений. Именно поэтому Москва может признать ЛДНР сейчас или позже. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Канада отменила демократию

Обсуждение: 9 комментариев

Обстрел Донбасса. Началось?

Лукашенко обидел Армению

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Российские фигуристки получили медали на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
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Жертвами паводка в Рио-де-Жанейро стали десятки человек

В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость – 2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
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    Владимир Можегов

    А зачем нам демократия?

    Владимир Можегов
    публицист
    		20 февраля 2022, 13:25

    В самом деле – зачем нам демократия? В «Альянс демократий» нас точно не возьмут. Само же слово «демократия» давно растеряло весь свой положительный смысл. Да и слово-то – заемное, навязанное, не наше. И пока мы будем продолжать говорить о какой-то своей особой, суверенной, национальной, да какой угодно демократии, звучать это будет неинтересно, вяло, пресно. Этого не услышат, ничьих сердец это не зажжет.

    Когда в «Совместном российско-китайском заявлении» мы продолжаем говорить о том, что «демократия – это способ участия граждан в управлении собственной страной», что «народ вправе выбирать (свои) формы и методы реализации демократии», что только он имеет «право судить о том, является ли государство демократическим», наконец, что «Россия и Китай… имеют глубокие традиции демократии, основанные на тысячелетнем опыте развития», то что и кому мы хотим доказать? Кого и в чем убедить?

    Да, Россия и Китай – это два мира с тысячелетней историей… А американская демократия? Это как будто встретились два мудрых старца и вынуждены изъясняться на жаргоне тринадцатилетнего недоумка, не обученного даже азам культуры. 

    Давайте скажем как есть: «демократия» – это исключительно модернистский, главным образом американский концепт, крайне агрессивный и враждебный всем традиционным формам общественного, государственного, национального бытия. Демократия – это слом вековых традиций, это кровь революций, это миллионы жертв мировых войн. Не было в мире ничего более антигуманного, ничего более революционного, ничего более античеловечного и антикультурного, чем демократия. «Демонократия» – как любят шутить консерваторы, и это уже гораздо ближе к сути дела.

    Под демоническим флагом «демократии» уничтожались великая французская монархия и народ в кровавой бойне «Великой французской революции». Под демоническим флагом демократии в мясорубке мировой войны уничтожались великие европейские монархии. Под кровавым флагом «демократии» уничтожалась традиционная Россия и перемалывались десятки миллионов жизней… Мы все еще не наелись «демократии»? Что ж, именно тоталитарным катком «демократии» уничтожаются сегодня остатки великой европейской культуры.

    Фото: Агентство «Москва»

    Демократическим госпереворотом был на глазах всего мира свергнут президент Трамп. И теперь мы вынуждены рассуждать о прелестях демократии с товарищем, пришедшем к власти в результате государственного переворота. Доказывая ему, что и мы тоже – демократия. Не хватит ли уже этих игр? Может пора уже перестать играть в чужие, навязанные нам слова и смыслы? И найти уже свои?

    Если уж мы так держимся за идею народовластия, то давайте и назовем нашу демократию народовластием. Даже в советские времена у нас была своя «народная демократия», чтобы отличить ее от буржуазной. А лучше и вовсе перестать носится как с писанной торбой с этой идеей и понять простую вещь: демократия – это фикция, которая никогда ничем иным и не была. Что прекрасно понимали уже Платон с Аристотелем, убедительно показывая, что «демократия» – не только худшая из всех возможных форм правления, но и самая опасная, чреватая самыми омерзительными формами власти олигархата и неминуемым революционным хаосом, к которому неизбежно скатывается. И что красноречиво демонстрирует нынешняя мировая демократия, как никогда еще прежде тоталитарная.

    Да, любая демократия по своей природе прежде всего беспринципна, лжива и безответственна. Никому не известный человечек, вынырнувший из тумана, пришедший во власть по каким-то мутным спискам непонятно какой партии, и через четыре года снова исчезающий в тумане – и не может нести ни перед кем никакой ответственности (кроме, разумеется, своих кукловодов). Это и есть принцип демократии. Но во всяком случае «демократия» сохраняла иллюзию «свободного выбора», когда любой обыватель мог выбрать из двух (или больше) иероглифов тот, который по каким-то причинам понравился ему больше. Но сегодня и этой иллюзии нет. В мире, в котором СМИ спокойно затыкают рот президенту самой могущественной страны мира, не осталось даже иллюзии свободы. Наконец, главная священная корова демократии – власть большинства – вдруг мановением палочки оборачивается властью меньшинств, и спокойно, без тени смущения заявляет вам прямо в лицо: вот это теперь и есть демократия. И что же? Мы все еще надеемся, назвав себя «демократией, вид сбоку», увлечь этим измученные столетием демагогии народы? Нет, так у нас ничего не получится.

    А как? Давайте прежде определимся немного с терминами. Итак, народовластие. Кто-нибудь и правда верит в то, что народ может находиться у власти? И главное, что народ хочет власти?

    Конечно, всегда есть пассионарные личности, которые становятся лидерами и готовы вести за собой людей. Но народ в целом (любой народ) хочет не власти, а совсем другого: счастья, свободы, любви, мира и сытости. Наконец народ хочет, чтобы его чаяния доходили до ушей власти, чтобы между ним и властью не было непреодолимых границ, но вовсе не самой власти.

    Таким образом, народовластие – такая же, в общем, фикция, как и демократия. Народное представительство? Да. Вече? Конечно. Самоуправление? Разумеется. И в этом смысле наши русские «традиции демократии» действительно глубже и старше британских. Только не надо переворачивать здравый смысл с ног на голову и называть это «властью народа».

    Человек устроен именно так: ноги ходят (это умеют все), руки делают (это умеют многие), голова думает (это умеют редкие). Суммой всего этого, скрепленной железной волей, обладают единицы. Это – вожди. Общество – это большой человек. И сколько жив человек, общество выделяло из себя немногих, немногие выделяли из себя единицы, единицы выделяли из себя одного, чтобы он был их представителем (перед небесами, конечно же, прежде всего). Так рождались монархии. Так всегда жили нормальные, на ногах, а не на голове, стоящие общества. Общества, в которых крестьяне пахали и кормили солдат, а те их защищали и служили государю, который своей мантией покрывал всех и за все общество ответствовал перед Богом, как отец за свою семью. Египет прожил так четыре тысячи лет, христианские монархии – еще полторы тысячи лет. Последние пятьсот лет мир, сорванный с оснований, катится горящим колесом, все ускоряясь, в мрак и хаос, которому имени нет. И где тот демократический мудрец, который скажет нам сегодня – куда? Нет такого мудреца. Потому что никто этого не знает, а если и знает, то никогда не скажет. Потому что колесо катится туда, куда и должно катиться, согласно закону всемирного тяготения – в самую нижнюю точку бездны. Достаточно ли нам окажется там демократии? Или стоит уже, наконец, остановится на той крайней точке, где это еще возможно? Кажется, у нас (не у всего мира) есть еще такой шанс. И будет весьма глупым упустить его просто потому, что мы плохо разобрались в значении незнакомых и плохо усвоенных иностранных слов и значений.

    Ограничусь одним только фактом. Греческая, афинская демократия – была сугубо инклюзивной, аристократической, националистической, шовинистической, и плюс к тому – рабовладельческой формой правления. Ее электоратом были исключительно несколько тысяч (сегодня это формат большой деревни или городской многоэтажки) зажиточных афинских мужей-собственников, прекрасно знавших друг друга, имеющих представление о характере и возможностях каждого. Ни женщины, ни подневольные, ни иные неполноценные граждане Афин отношения к демократии не имели. Это было нормальное вечевое самоуправление, как правило, под единоличной властью: как позднее в Риме, Киеве, Новгороде. Только такая вечевая демократия в принципе и возможна. Все остальное – мошенничество. Как сегодняшняя мировая демократия, представляющая собой альянс американских олигархических кланов и подчиненных им европейских сателлитов.

    Ну а нам-то все это зачем? В тот самый момент, когда мы заявляем о своей принципиальной оппозиции вашингтонскому режиму и неприемлемости сноса традиционных ценностей – то есть именно того, что и является главной целью сегодняшней демократии?

    Хорошо. Как же нам себя называть? Да так и называть: консервативным миром, традиционным обществом, народным, самобытным, автократическим, наконец. А еще лучше – культуроцентричным. Потому что главная цель смертоносного жала демократии – уничтожение культуры, культурных кодов народа, обращение народа в население, стирание его исторической памяти. Только когда мы это поймем, когда начнем называть вещи своими именами (понимаю, это самое трудное в мире всеобщего демократического лицемерия и тотальной цензуры) – только тогда мы и начнем находить союзников, только тогда к нам начнут обращаться лица народов, измученных тоталитарным игом* «демократии» и почти уже стертых ею из бытия.

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