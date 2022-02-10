Российская дипломатия показывает западной мастер-класс

Взгляд
10 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 19:22  |  vz.ru
Разделы

Как США могут избавить Европу от российского газа

Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
Перейти в раздел…

Макрону померещился прогресс вокруг Донбасса

Вслед за немцами Макрон отказался поставлять Киеву летальное оружие Thibault Camus/Pool via REUTERS
В мире большой политики, где еще вчера обсуждали «почти неизбежное нападение России на Украину», сменился настрой: многие ждут прогресса на российско-украинском треке, якобы связанного с тем, что президент Франции Эммануэль Макрон удачно слетал в Москву и в Киев с интересными предложениями по безопасности. Оправдан ли этот оптимизм? Подробности...
Перейти в раздел…

Как предатель сдал Америке лучшего разведчика СССР

Так эту сцену обмена принято изображать в современном кинематографе "Шпионский мост",Amblin Entertainment
Ровно 60 лет назад произошло событие, ставшее одним из символов противостояния США и СССР – обмен легендарного советского разведчика на американского сбитого летчика. Кто и при каких обстоятельствах предал Рудольфа Абеля, почему смерть предателя до сих пор остается загадкой и какими сложностями сопровождалась уникальная операция по обмену?  Подробности...
Перейти в раздел…

Запад нашел лживое обоснование битвы против России

Плакаты советского времени актуальны даже сегодня Кукрыниксы
Мир снова, как во времена холодной войны, идеологически расколот на две части – и Россия находится в худшей из этих частей. По крайней мере, в этом пытаются убедить население планеты ведущие западные политики. О каком разделении идет речь, зачем Западу пропагандировать такую идею и почему она сама по себе изначально абсурдна? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Российская дипломатия показывает западной мастер-класс

Евгений Крутиков
Евгений Крутиков, военный эксперт
Чрезмерная «партийность» западных дипломатов заставляет их разговаривать идеологическими клише, поскольку они не могут выйти за рамки господствующей идеологии. Подробности...

Демократия не спасает от ошибок во внешней политике

Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Цена ошибки во внешней политике, которую платят партии на внутренних выборах, сплошь и рядом ничтожна, или недостаточно высока, чтобы оградить их от ошибок. Богатые страны еще и могут позволить себе эти ошибки оплатить деньгами. Богатые страны, это как правило, рыночные демократии. Подробности...

Зачем убивать НАТО и воскрешать ОБСЕ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Немецкий политолог Александр Рар предложил интересный способ обеспечить европейскую безопасность. Для этого всего лишь надо распустить НАТО и воскресить ОБСЕ. Но вот поможет ли это? Подробности...
Перейти в раздел…

Путь Жириновского: восемь прививок и ковид

Обсуждение: 17 комментариев

"Омикрон" приравняли к ОРВИ

Макрон в Кремле и в Киеве: главное

Перейти в раздел…

Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
Подробности...

Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
Подробности...

Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы боитесь заболеть коронавирусом?
  • Да, ещё не болели

  • Да, уже болели

  • Нет, ещё не болели

  • Нет, уже болели
За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
  • Биатлон

  • Бобслей

  • Керлинг

  • Конькобежный спорт

  • Лыжные виды спорта

  • Санный спорт

  • Фигурное катание

  • Хоккей
Вы отмечаете китайский Новый год?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Слова об Украине и «красавице» не имели «личного измерения»
    В посольстве Британии объяснили слова Трасс о Ростове и Воронеже Американский политик заявила об отсутствии демократии на Украине Захарова поздравила дипломатов мемом о гарантиях безопасности России Добровинский сравнил скандал вокруг Валиевой с историей шахматистки Асаубаевой
    Лавров указал на попытки Запада обмануть Россию Нарышкин: У СВР были сведения о подготовке беспорядков в Казахстане Лавров исправил ошибку переводчицы на переговорах с главой МИД Британии Роднина похвалила реакцию фигуристки Валиевой на ситуацию с награждением
    Трасс обозначила два пути для России по НАТО Минск направил ноту протеста Киеву за замену флага Белоруссии в Днепре Грузинские депутаты призвали премьера начать прямой диалог с Россией Обвиняемый в расстреле в пермском вузе проломил головой потолок в суде

    Главная тема


    Запад нашел лживое обоснование битвы против России

    регионы России


    Глава британского МИД отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями

    ошибки США


    Пушков объяснил актуальность Мюнхенской речи Путина

    конец зимы


    Синоптик: Метеорологическая весна наступит в этом году немного раньше

    Видео

    соцсеть TikTok


    Молодежь во всем мире программируют на ненависть к России

    Рудольф Абель


    Как предатель сдал Америке лучшего разведчика СССР

    визиты в Москву и Киев


    Макрону померещился прогресс вокруг Донбасса

    «Каспийский монстр»


    Как советский конструктор научил парить корабли над морем

    судьба «Северного потока – 2»


    Как США могут избавить Европу от российского газа

    приличное поведение


    Олег Степанов: «Устойчивое развитие» приведет к созданию социалистического концлагеря

    идеальный шторм


    Глеб Простаков: Ослабление России как ключ к сохранению мирового господства для США

    социальная революция


    Владимир Можегов: Правительствам США, Канады и ЕС пора начинать паниковать

    на ваш взгляд


    Вы боитесь заболеть коронавирусом?
    Евгений Крутиков

    Российская дипломатия показывает западной мастер-класс

    Евгений Крутиков
    военный эксперт
    		10 февраля 2022, 18:35

    10 февраля в России свой профессиональный праздник отмечают дипломаты и дипломатические работники. По счёту это двадцатый «день МИДа» с момента его учреждения в 2002 году президентом Путиным. И в этом году 220 лет собственно Министерству иностранных дел – в 1802-м император Александр I повелел создать профильное министерство на базе Коллегии, которую, в свою очередь, учредил ещё Пётр I вместо прежнего Посольского приказа.

    В этом году День дипработника совпал с экстренным приездом в Москву министра иностранных дел и по делам Содружества Великобритании Элизабет (Лиз) Мэри Трасс. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это «подарком к празднику», а министр Трасс во вступительном слове перед началом переговоров с Лавровым также упомянула профессиональный праздник российских дипломатов. Забегая вперёд, скажем, что первый день переговоров закончился практически ничем, а миссис Трасс проявила стойкое нежелание слышать и понимать аргументы российской стороны, не выходя за рамки идейных клише и риторики по сиюминутной проблеме «российского вторжения на Украину». Стратегические вопросы региональной безопасности ей неинтересны и, скорее всего, просто по-человечески непонятны.

    Ранее её выступления вызывали у той же Захаровой даже не иронию, а откровенный смех. Да и всю остальную публику очень развлекали исторические и географические пассажи миссис Трасс (фамилия её мужа О’Лири, но политическую карьеру она сделала под девичьей фамилией).

    Началось всё с «храбрых украинцев», которые неоднократно отражали вторжения – от «монголов до татар». Ладно, Трасс училась в государственной школе в пролетарском Лидсе и не обязана знать, что в XIII веке никакой Украины, как и украинцев, в принципе не было, а монголо-татары – это тогда одно и то же, а не два разных народа, которые, в её представлении, нападали по очереди.

    Как только отсмеялись по монголо-татарскому поводу, случилась история с географией. В интервью Би-би-си министр Трасс заявила, что Великобритания предоставит дополнительную помощь своим «балтийским союзникам через Чёрное море». Тут все сперва задумались, не веря своим ушам и мрачно глядя на карту Европы. А затем отреагировала Захарова, которая такое особенно любит: «Миссис Трасс, Ваши знания в области истории – ничто по сравнению с Вашими познаниями по географии», – написала она.

    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

    А вишенкой на торте, конечно же, стало заявление Трасс о том, что «Великобритания никогда не признает суверенитета России» над Воронежской и Ростовской областями. Британскому послу в России пришлось специально и публично объяснять своей начальнице, что и Воронеж, и Ростов-на-Дону находятся на российской территории.

    Представить себе какие-то подобные, скажем так, неуклюжие, а на самом деле просто безграмотные высказывания, исходящие от российских дипломатов, просто невозможно. Кстати, любой профессиональный министр иностранных дел не стал бы кататься на танке в чужой стране – это аттракцион скорее для министра обороны. А кадровый дипломат таких ассоциаций предпочёл бы избегать. Это если он действительно хотел бы решать вопросы дипломатическим путём.

    Возникает вопрос: а англичане где своих таких министров берут? Ответ: из парламентской демократии. То есть, по сути, по объявлению. Ведь как дело было с Трасс. В 2010 году с третьей попытки она избралась в парламент по деревенскому округу в Норфолке. В этот период коалиционное правительство Дэвида Кэмерона, помимо печали с Брекситом, регулярно сотрясали однообразные скандалы. То секретарь Казначейства из госбюджета оплатит квартиру своему гомосексуальному партнёру. То министр обороны попросит субсидию своему другу. То министр энергетики попытается переписать на жену штрафы за превышение скорости.

    В конце концов, Кэмерон произвёл примерно полсотни перестановок в правительстве. В Британии людей могут переставлять с места на место вне зависимости от их профессиональных навыков, образования и пристрастий.

    И вот в 2012 году парламентский организатор (это правительственная должность) Эндрю Митчелл подрался с полицейским, используя при этом нецензурные выражения. Так взошла звезда Лиз Трасс, которая стала парламентским помощником министра образования. А уже в 2014 году она становится министром сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды. А в 2016-м она уже министр юстиции и лорд-канцлер в правительстве Терезы Мэй.

    В 2017 году Тереза Мэй снимает Трасс с должности лорд-канцлера как не справившуюся (официально это называлось «за допущенный ряд ошибок»). Тут бы и задуматься. Но уже во втором кабинете Мэй Трасс занимает должность главного секретаря Казначейства (по-нашему это министр финансов). Примерно такие же кульбиты Лиз Трасс проделывала и в правительстве Бориса Джонсона. И наконец в сентябре 2021 года она становится министром иностранных дел Соединённого Королевства, что считается вершиной карьеры для любого британского политика. Дальше можно только возглавить Консервативную партию и стать премьер-министром.

    Тут принцип такой. Победившая на выборах партия (в данном случае консерваторы) формирует сложносоставной кабинет министров из членов партии. Профподготовка не важна. Все назначения внутри кабинета носят политический характер. На позиции министра иностранных дел Королевства за последние полсотни лет оказывались самые разные люди, большинство из которых не были профессиональными дипломатами. У одного из них – Дэвида Милибэнда – даже была двоюродная тётя в Москве (Софья Давидовна Милибанд, известный советский и российский учёный востоковед-иранист и библиограф). И он, кстати, до того, как возглавить Форин Офис, тоже был министром сельского хозяйства.

    Нечто подобное творится и с должностью министра обороны. Нынешний министр Бен Уоллес, собирающийся 11 февраля в Москву, хотя бы действительно военную академию закончил и в Шотландской гвардии служил. Хотя и его назначение исключительно политическое. А вот до него кто на этой должности только не был! Пенелопа Мордонт начинала свою карьеру помощницей иллюзиониста (её в цирке разрезали в ящике), а до того, как возглавить британскую армию, где только не трудилась: министерство по делам людей с ограниченными возможностями, министерство внешнего развития, министерство по делам женщин и равных возможностей. Также недавно министром обороны Великобритании был Гэвин Уильямсон, запомнившийся заявлением, что Россия «должна уйти в сторону и заткнуться». Он вообще унитазами и каминами торговал, пока не стал парламентским координатором. А с позиции министра обороны Борис Джонсон переместил его на пост министра образования. Ладно армия. А вот британских школьников искренне жаль.

    (Кстати, примерно так вели себя большевики. Ну, вы знаете: «нет таких крепостей». Считалось, что хороший партийный кадр может работать сперва на крупной стройке, затем в издательстве, потом в колхозе в национальной республике, а дальше и на внешнеполитическом поприще. Другое дело, что к середине 1930-х годов эта практика всё-таки прекратилась, и началась эпоха профессионализма во всём. И в первую очередь в советской дипломатии.)

    И после парламентских выборов в случае проигрыша вся эта компания одномоментно уходит в оппозицию. Приходит новая, и чехарда начинается заново. Для того, чтобы попытаться «сохранить преемственность», в Великобритании существует институт «постоянного заместителя министра». Эту должность занимает беспартийный профессионал, который призван одёргивать политических назначенцев, когда они начинают нести совсем уж пургу. Показывать, как вообще тут всё устроено («здесь входящие, там – исходящие, тут вообще ничего не трогайте, госпожа министр, ключ от сейфа у меня, позвоните в колокольчик»), и объяснять, что балтийские страны расположены на Балтике, а не на Чёрном море. Эта схема худо-бедно работала в ХХ веке, когда политическая элита Великобритании была менее проницаема для совсем уж посторонних людей. Слом аристократическо-кастовой системы привёл к условному Гэвину Уильямсону на посту министра обороны и образования и к конкретной Лиз Трасс на посту министра иностранных дел. И в этих случаях никакой постоянный замминистра не спасёт, поскольку отвечать на вопросы приходится в прямом эфире, а переговоры с Лавровым надо вести здесь и сейчас, желательно гибко и понимая, как глобус устроен.

    Ни один российский дипломат такое себе не позволит. Невозможно вспомнить ни одного публичного ляпа такой убойной силы, которые позволяют себе дипломаты западных демократий. Образование и традиции не позволяют.

    Можно, конечно, по инерции критиковать олдскульный, немного чопорный стиль, доставшийся в наследство от советской дипломатической школы. Но и он сильно изменился за последние лет двадцать. Главное, что принципиально не меняется высокий уровень профессионализма, опирающийся на энциклопедичность знаний. И это тоже пока ещё советское наследие. Есть ещё один принципиально важный момент, критично влияющий на современную западную дипломатию. Наши западные партнёры абсолютно перестали оперировать стратегическими целями, понятиями и схемами. Не то чтобы совсем уж не просчитывают ходы и действия на два–три вперёд. Просчитывают. Но всё это только тактические схемы, направленные на решение некой сиюминутной задачи.

    Например, им говорят про стратегическую стабильность безопасности на целом континенте на минимум полсотни лет вперёд. А они в ответ про Украину и «вторжение». И не потому, что им так важна Украина, а потому, что стратегические вопросы выходят за пределы их текущего электорального цикла. Проиграют консерваторы выборы, и Лиз Трасс с лёгким сердцем вернётся к проблемам сельского хозяйства в оппозиции. Или к вопросам гендерного равенства и пресловутого разнообразия. Ей лично нет смысла напрягаться, учить глобус, выяснять разницу между Чёрным и Балтийским морями. Как и углубляться в вопрос, на кого ещё нападали сперва монголы, а затем татары и как всё это связано с современной политикой (на пресс-конференции в Москве на вопрос про монголо-татар она ответила про «вторжение России на Украину»). А само правительство Её Величества в целом, как и американская администрация, как и германский канцлер, заняты собственными электоральными проблемами.

    «После нас хоть потоп» (apres nous la deluge) было сказано в другую эпоху и в другой стране, но в современных западных парламентских демократиях эта крылатая фраза наполнилась новым смыслом. И российским дипломатам сложно разговаривать с западниками, с той же Лиз Трасс сегодня – даже не потому, что есть проблемы с общим образованием, а потому что у них горизонт планирования ограничен предвыборной кампанией. Кроме того, чрезмерная «партийность» западных дипломатов заставляет их разговаривать идеологическими клише, поскольку они не могут выйти за рамки господствующей идеологии. Именно в этом в своё время обвиняли советскую дипломатию.

    Современная российская дипломатия на этом фоне выглядит куда более профессионально. В либеральной прессе сейчас стало общим местом ругать МИД и лично Лаврова, но это должно остаться на совести этих людей, которые сами никогда в жизни ничего смыслосодержащего не совершали. Сейчас позиция и практическая работа российского МИДа оказываются куда более прагматичны и профессиональны, чем крайне идеологизированный и сиюминутный подход к проблемам современности, который мы видим в первую очередь у англосаксов. И это не «поздравлялка» к профессиональному празднику, а констатация факта.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •