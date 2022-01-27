Россия стала объектом международного газлайтинга

В последнее время приобрело популярность такое понятие как «газлайтинг». Суть его в том, что человека пытаются убедить, будто он утратил способность адекватно воспринимать окружающий мир и на самом деле вещи не таковы, как ему кажется. Делается это с помощью обмана, хитрых трюков или открытого вранья с честными глазами. Например, когда муж перепрятывает какие-то вещи, чтобы жена подумала, что она теряет память, и согласилась отправиться на лечение в клинику душевных расстройств. Или когда жена застаёт мужа с любовницей, а он убеждает её, что «это совсем другое» и что она напрасно так подозрительна.

Но газлайтинг случается не только между физическими лицами, но и между государствами. Речь не об отдельных примерах «фейк ньюс» – явления, разговоры о котором стали модными в американском политическом обиходе во времена Трампа, – а о целой системе информационных фальшивок, которые запускаются согласованно, поддерживаются в активном обороте в течение длительного времени, мутируют, развиваются и разрастаются в соответствии со своей особой драматургией.

Объектом подобной кампании газлайтинга уже не первый месяц является Россия. Начиналось всё с «утечек» о том, что «Россия планирует напасть на Украину». Затем потекли тревожные сообщения: Россия наращивает численность войск вдоль границы с Украиной. Это должно было свидетельствовать: да, Россия вот-вот нападёт. Появились тревожные сигналы от блогеров, неизвестно где сделанные фото какой-то техники. Хотя, казалось бы, что тут такого? Во-первых, эта граница не по дикому полю пролегает, у нас вдоль неё находятся густонаселённые области, у нас даже столица относительно близко, то есть попросту «живём мы тут». А где мы живём, там, само собой, размещена и наша армия.

Во-вторых, согласно украинскому нарративу, господствующему и в официальных заявлениях, и в СМИ, сама Украина считает, что уже почти восемь лет находится в состоянии войны с Россией. И что, разве нам не нужны войска на границе со страной, которая с нами вроде бы как воюет (хотя мы с ней – нет)?

Но система газлайтинга не стояла на месте, она развивалась. Стали появляться конкретные даты, зазвучала разноголосица дат: Россия нападёт ещё до Нового года; нет, прямо в новогоднюю ночь; нет, до конца января; нет, во время китайской Олимпиады; а впрочем, всё-таки после Олимпиады, ведь Си Цзиньпин попросил своего друга Путина не портить ему праздник спорта. Хотя, конечно, Россия должна напасть, пока не настала весенняя распутица, а то танки не пройдут (есть же опыт Финской войны, не забывайте). А если русские не успеют? Тогда, конечно, война будет весной, когда грунт подсохнет. Но в любом случае война будет.

Появились и карты с красными и синими стрелками, как будто бы похищенные из сейфа Генштаба. По своей реалистичности они сопоставимы с картами толкиеновского Средиземья; там, например, были изображены такие диковины, как «оккупированная Россией Молдова». А впрочем, и карты тоже были разные; видимо, у этих шизоидных русских не один Генштаб.

Потом в дело пошёл эксклюзив CNN о зловещем плане русских напасть на Донбасс, переодевшись в украинскую форму. Вспомнили Гляйвиц! Вспомнили Майнильский инцидент! (Хотя кто о нём знает среди американской публики?) В течение 24 часов канал обещал представить леденящие душу подробности, но сакраментальный вопрос «какие ваши доказательства?» так и замылили. Главное ведь прокукарекать.

При этом видно, что сеть фейков, накинутая на российско-украинскую тему, разрастается сама собой: на субстрате одних фейков самозарождаются другие, да и вообще происходит срастание фейка и факта. Скажем, распоряжения об эвакуации сотрудников американского, британского и других посольств – это, конечно, фейки (никто ведь не собирается бежать из мирной страны), но, с другой стороны, это факты, поскольку они исходят от официальных органов власти. За ложной информацией может следовать фальшивое опровержение, за опровержением – лукавое уточнение, но всё это служит одной цели: газлайтинг. Выставить Россию невменяемой. Ввести её в тот контекст, в котором она не хотела бы присутствовать. Заставить взвешивать варианты действий, которые не имеют под собой правдоподобного основания.

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Последним шедевром в этом ряду стал британский вброс о том, что Россия собирается посадить в Киеве своего человека. Этот вброс тоже прошёл по всем мировым каналам. При этом называются конкретные фамилии украинских политиков: Мураев (находится под санкциями РФ), Арбузов, Азаров (давно отыгранные фигуры). Тут изюминка не в достоверности (с этим более-менее понятно), а в источнике. Это не публикация таблоида, а официальная информация британского МИД. Прежде такого, кажется, не делалось. Если отделу пропаганды ЦК КПСС нужно было распространить явный бред, для этого использовалась ручная газета в какой-нибудь латиноамериканской глуши, на которую потом ссылались «Известия». Да и те же англосаксы в прошлые годы предпочитали сливать информацию через «независимых расследователей» из Bellingcat.

То есть разговор о смерти дипломатии, к сожалению, приобретает практический смысл. Уж если британцы свой легендарный Форин-офис используют как сливной бачок, то что же делать другим странам? Быстро учить своих дипломатов стриптизу или кулачному бою? Но не в меньшей степени это и смерть пропаганды как своего рода искусства, поскольку в ход идут довольно тупые приёмы. Что будет придумано дальше? Что русские похитили Зеленского и заменили его другим юмористом? Гариком Мартиросяном? Впрочем, ничему удивляться уже не приходится.

Наблюдая за этим вулканом фантазии, не стоит забывать о цели всего предприятия. Для чего проводятся кампании газлайтинга? Чтобы прикрыть какую-нибудь гадость: мошенничество, растрату, измену. Поэтому гораздо внимательнее стоит смотреть на другие вещи: а что же происходит на самом деле? А происходит резкая и невиданная прежде милитаризация Украины. Киевские власти в эти дни получают вооружение на сотни миллионов долларов в режиме нон-стоп. Получают из США, Великобритании и даже стран Прибалтики. Идут сигналы об ускоренном приёме в НАТО Швеции и Финляндии – стран, которые долгое время гордились своим нейтралитетом. Джо Байден планирует направить в ту же Прибалтику тысячи американских военных с перспективой расширить этот контингент до десятков тысяч. Наконец, продолжаются украинские обстрелы Донбасса и даже операции по похищению донбасских ополченцев. Вот и ответ на вопрос, откуда исходит угроза миру.

Тяжело жить в мире, где тебя не слышат и не хотят слышать. Где тебя стремятся дезориентировать, завести в чащобу иллюзорных сущностей. Но что же происходит с самими режиссерами газлайтинга? Могут ли они сами внутри себя отделить порождаемые ими фейки от реальности? Или же задача набрать как можно больше очков в пропагандистской игре заслоняет от них насущные интересы их стран? Если последнее верно, то наша планета, увы, становится довольно опасным местом.