Россия стала объектом международного газлайтинга

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27 января, четверг  |  Последнее обновление — 17:49  |  vz.ru
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Действия США в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис

США ищут газ для Европы по всему миру REUTERS/Christian Charisius
Вашингтон ведет переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру, чтобы найти у них топливо для Европы взамен российского. США тем самым хотят якобы подстраховать Европу на случай перебоев с поставками топлива из России. Почему американская «помощь» опасна для всего мира? Подробности...
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Военную помощь Донбассу сдерживает «Минск»

В ДНР прежде всего нуждаются в средствах против украинской авиации Константин Морозов/РИА Новости
«Единая Россия» попросила власти России начать военную помощь Донбассу. В Донецке говорят об острой нужде в средствах ПВО и радиоэлектронной борьбы для защиты от ударных украинских дронов. Но возникает вопрос: насколько реальна такая помощь с учетом того, что Россия остается страной-гарантом Минских соглашений. Какую поддержку Москва может оказать ДНР и ЛНР? Подробности...
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«Собачий холод». Откуда пошла эпидемия нападений собак

Якутск. Пункт передержки бездомных животных Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Трагедии в Забайкалье, где в поселке Домна от нападения стаи собак погибла семилетняя девочка, предшествовала схожая трагедия в Якутске. Жертвой нападения собак стала 53-летняя Сардана Слепцова, доцент Северо-Восточного федерального университета. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Якутске, где еще до трагедии пытались решить, как сделать, чтобы федеральный закон, защищающий бесхозных животных, в первую очередь обеспечил безопасность людей. Подробности...
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Как западная разведка врет руководству США о «российском вторжении»

Спутниковые снимки – главный инструмент американской разведки Maxar Technologies/REUTERS
Заявления о подготовке Россией вторжения на Украину, которые регулярно повторяют западные политики, базируются на данных военной разведки. Кто и как добывает эти разведданные, каким образом они интерпретируются – и почему вся эта трактовка с высокой степенью вероятности искажение или прямая ложь? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Россия стала объектом международного газлайтинга

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Разговор о смерти дипломатии, к сожалению, приобретает практический смысл. Уж если британцы свой легендарный Форин Офис используют как сливной бачок, то что же делать другим странам? Подробности...

Школьные уроки истории хотят деевропеизировать

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Какой в этом прок, если школьники не будут знать, как образовалось национальное русское государство или какие реформы проводили Петр I и Александр II. Не кажется ли авторам новой концепции, что русская история несколько важнее истории стран Азии и Африки? Подробности...
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«Омикрон» – это детская версия ковида

Алексей Федоров
Алексей Федоров, кардиохирург
Деликатный вопрос детской вакцинации: стал бы я теперь вакцинировать детей от ковида? Посмотрев, как болел сын – скорее, нет. Посмотрев, как болела дочь – скорее, да. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Зеленский отступил в Донбассе

Хорватия расколола НАТО и унизила Украину

Обсуждение: 5 комментариев

«Русские диктаторы Украины»: смотр кандидатов

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Аэромобиль AirCar получил разрешение на полеты в Евросоюзе

Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
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Британия с помощью авиации завозит тонны оружия на Украину

Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Игорь Караулов

    Россия стала объектом международного газлайтинга

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		27 января 2022, 17:00

    В последнее время приобрело популярность такое понятие как «газлайтинг». Суть его в том, что человека пытаются убедить, будто он утратил способность адекватно воспринимать окружающий мир и на самом деле вещи не таковы, как ему кажется. Делается это с помощью обмана, хитрых трюков или открытого вранья с честными глазами. Например, когда муж перепрятывает какие-то вещи, чтобы жена подумала, что она теряет память, и согласилась отправиться на лечение в клинику душевных расстройств. Или когда жена застаёт мужа с любовницей, а он убеждает её, что «это совсем другое» и что она напрасно так подозрительна.

    Но газлайтинг случается не только между физическими лицами, но и между государствами. Речь не об отдельных примерах «фейк ньюс» – явления, разговоры о котором стали модными в американском политическом обиходе во времена Трампа, – а о целой системе информационных фальшивок, которые запускаются согласованно, поддерживаются в активном обороте в течение длительного времени, мутируют, развиваются и разрастаются в соответствии со своей особой драматургией.

    Объектом подобной кампании газлайтинга уже не первый месяц является Россия. Начиналось всё с «утечек» о том, что «Россия планирует напасть на Украину». Затем потекли тревожные сообщения: Россия наращивает численность войск вдоль границы с Украиной. Это должно было свидетельствовать: да, Россия вот-вот нападёт. Появились тревожные сигналы от блогеров, неизвестно где сделанные фото какой-то техники. Хотя, казалось бы, что тут такого? Во-первых, эта граница не по дикому полю пролегает, у нас вдоль неё находятся густонаселённые области, у нас даже столица относительно близко, то есть попросту «живём мы тут». А где мы живём, там, само собой, размещена и наша армия.

    Во-вторых, согласно украинскому нарративу, господствующему и в официальных заявлениях, и в СМИ, сама Украина считает, что уже почти восемь лет находится в состоянии войны с Россией. И что, разве нам не нужны войска на границе со страной, которая с нами вроде бы как воюет (хотя мы с ней – нет)?

    Но система газлайтинга не стояла на месте, она развивалась. Стали появляться конкретные даты, зазвучала разноголосица дат: Россия нападёт ещё до Нового года; нет, прямо в новогоднюю ночь; нет, до конца января; нет, во время китайской Олимпиады; а впрочем, всё-таки после Олимпиады, ведь Си Цзиньпин попросил своего друга Путина не портить ему праздник спорта. Хотя, конечно, Россия должна напасть, пока не настала весенняя распутица, а то танки не пройдут (есть же опыт Финской войны, не забывайте). А если русские не успеют? Тогда, конечно, война будет весной, когда грунт подсохнет. Но в любом случае война будет.

    Фото: Сергей Ильин/ТАСС

    Появились и карты с красными и синими стрелками, как будто бы похищенные из сейфа Генштаба. По своей реалистичности они сопоставимы с картами толкиеновского Средиземья; там, например, были изображены такие диковины, как «оккупированная Россией Молдова». А впрочем, и карты тоже были разные; видимо, у этих шизоидных русских не один Генштаб.

    Потом в дело пошёл эксклюзив CNN о зловещем плане русских напасть на Донбасс, переодевшись в украинскую форму. Вспомнили Гляйвиц! Вспомнили Майнильский инцидент! (Хотя кто о нём знает среди американской публики?) В течение 24 часов канал обещал представить леденящие душу подробности, но сакраментальный вопрос «какие ваши доказательства?» так и замылили. Главное ведь прокукарекать.

    При этом видно, что сеть фейков, накинутая на российско-украинскую тему, разрастается сама собой: на субстрате одних фейков самозарождаются другие, да и вообще происходит срастание фейка и факта. Скажем, распоряжения об эвакуации сотрудников американского, британского и других посольств – это, конечно, фейки (никто ведь не собирается бежать из мирной страны), но, с другой стороны, это факты, поскольку они исходят от официальных органов власти. За ложной информацией может следовать фальшивое опровержение, за опровержением – лукавое уточнение, но всё это служит одной цели: газлайтинг. Выставить Россию невменяемой. Ввести её в тот контекст, в котором она не хотела бы присутствовать. Заставить взвешивать варианты действий, которые не имеют под собой правдоподобного основания.

    Последним шедевром в этом ряду стал британский вброс о том, что Россия собирается посадить в Киеве своего человека. Этот вброс тоже прошёл по всем мировым каналам. При этом называются конкретные фамилии украинских политиков: Мураев (находится под санкциями РФ), Арбузов, Азаров (давно отыгранные фигуры). Тут изюминка не в достоверности (с этим более-менее понятно), а в источнике. Это не публикация таблоида, а официальная информация британского МИД. Прежде такого, кажется, не делалось. Если отделу пропаганды ЦК КПСС нужно было распространить явный бред, для этого использовалась ручная газета в какой-нибудь латиноамериканской глуши, на которую потом ссылались «Известия». Да и те же англосаксы в прошлые годы предпочитали сливать информацию через «независимых расследователей» из Bellingcat.

    То есть разговор о смерти дипломатии, к сожалению, приобретает практический смысл. Уж если британцы свой легендарный Форин-офис используют как сливной бачок, то что же делать другим странам? Быстро учить своих дипломатов стриптизу или кулачному бою? Но не в меньшей степени это и смерть пропаганды как своего рода искусства, поскольку в ход идут довольно тупые приёмы. Что будет придумано дальше? Что русские похитили Зеленского и заменили его другим юмористом? Гариком Мартиросяном? Впрочем, ничему удивляться уже не приходится.

    Наблюдая за этим вулканом фантазии, не стоит забывать о цели всего предприятия. Для чего проводятся кампании газлайтинга? Чтобы прикрыть какую-нибудь гадость: мошенничество, растрату, измену. Поэтому гораздо внимательнее стоит смотреть на другие вещи: а что же происходит на самом деле? А происходит резкая и невиданная прежде милитаризация Украины. Киевские власти в эти дни получают вооружение на сотни миллионов долларов в режиме нон-стоп. Получают из США, Великобритании и даже стран Прибалтики. Идут сигналы об ускоренном приёме в НАТО Швеции и Финляндии – стран, которые долгое время гордились своим нейтралитетом. Джо Байден планирует направить в ту же Прибалтику тысячи американских военных с перспективой расширить этот контингент до десятков тысяч. Наконец, продолжаются украинские обстрелы Донбасса и даже операции по похищению донбасских ополченцев. Вот и ответ на вопрос, откуда исходит угроза миру.

    Тяжело жить в мире, где тебя не слышат и не хотят слышать. Где тебя стремятся дезориентировать, завести в чащобу иллюзорных сущностей. Но что же происходит с самими режиссерами газлайтинга? Могут ли они сами внутри себя отделить порождаемые ими фейки от реальности? Или же задача набрать как можно больше очков в пропагандистской игре заслоняет от них насущные интересы их стран? Если последнее верно, то наша планета, увы, становится довольно опасным местом.  

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