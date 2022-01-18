Россия отодвинула Турцию от зоны своих национальных интересов

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18 января, вторник  |  Последнее обновление — 17:54  |  vz.ru
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Талибы решили усилить свою власть газопроводом

Афганистан назвал дату старта работ по газопроводу из Туркменистана в Индию VASSIL DONEV/EPA/ТАСС
Организация «Талибан», признанная ООН террористической, может совершить геополитический и экономический прорыв, если сумеет добиться строительства по своей территории газопровода из Туркменистана в Индию и Пакистан. Проект обсуждался десятилетиями, но так и не реализован, хотя выгоден каждой из сторон. Свои дивиденды от этого газопровода могла бы получить даже не имеющая к нему отношения Россия. Подробности...
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Порошенко ненароком оказал России большую услугу

Обвиняемый в госизмене Петр Порошенко выглядит триумфатором REUTERS/Gleb Garanich
План Зеленского – устроить громкий процесс, на котором главным обвиняемым станет его предшественник Порошенко – явно терпит фиаско. Попытка показательно арестовать экс-президента в аэропорту превратилась в фарс и позволила Порошенко публично унизить Зеленского. Не получилось и быстро отправить бывшего президента в СИЗО. По иронии судьбы борьба двух русофобов может пойти на пользу пророссийским силам. Подробности...
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Как советский моряк обхитрил фашистский «коридор смерти»

Александр Шабалин стал символом морского боя на катерах общественное достояние
Ровно сорок лет назад скончался человек, ставший легендой советского Военно-морского флота. Александр Шабалин дважды заслужил звание Героя Советского Союза. Почему его катер, несмотря на крохотные размеры, оказался грозным оружием против фашистов – и какие особые черты характера позволили моряку добиться такого успеха? Подробности...
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Каким будет конец Америки

Упадок США ближе, чем кажется обывателю REUTERS/Ed Zurga
«Америка идет к своему концу – и вопрос лишь в том, каким он будет». Это цитата одного из многих западных авторов, которые прямо сейчас рисуют сценарии кризиса, который должен разрушить США. Как выглядят эти сценарии и какие процессы, по мнению аналитиков, ведут Соединенные Штаты к гибели и развалу? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Россия отодвинула Турцию от зоны своих национальных интересов

Юрий Мавашев
Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Похоже, российской стороне удалось не только перехватить инициативу из рук турок на постсоветском пространстве, руководствуясь давними конструктивными связями со своими соседями, но даже в некоторой степени убедить в этом саму Турцию. Подробности...

Как прорывали блокаду Ленинграда

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
18 января 1943 года в ходе операции «Искра» была прорвана блокада Ленинграда. Враг все еще стоял под стенами города, но снабжение жителей продовольствием стало куда лучше. Почему удачей закончилась именно «Искра», что ее отличало от попыток 1941 и 1942 годов? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Принцам нельзя дружить с сутенерами

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Ситуации, когда мужчина уверен, что все было добровольно, он получил то, что хотел в обмен на деньги или еще какие-то проявления покровительства, а женщина потом вспоминает, что подверглась насилию, в условиях «свободной любви» возникают неизбежно. Подробности...
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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Юрий Мавашев

    Россия отодвинула Турцию от зоны своих национальных интересов

    Юрий Мавашев
    востоковед, директор Центра изучения новой Турции
    		18 января 2022, 17:11

    Попытка государственного переворота в Казахстане в январе 2022 года может подтолкнуть Турцию к пересмотру своей стратегии в Средней Азии и в отношении сотрудничества с Россией. Точнее было бы даже сказать, что новые обстоятельства диктуют Анкаре эту необходимость.

    Еще в ноябре 2021 года, когда Тюркский совет под эгидой турок был переименован в Организацию тюркских государств (ОТГ), а на последнем заседании была принята программа «Тюркское видение 2040», стало понятно, что на постсоветском пространстве таким влиятельным игрокам, как Россия и Турция, ужиться будет непросто. По существу обозначенный документ предназначался для политического месседжа или демонстрации, где адресатом была, разумеется, Москва.

    К слову сказать, по иронии судьбы Казахстан был соавтором идеи создания Тюркского совета в 2009-м. Судя по всему, точности восприятия Кремлем сигнала должны были способствовать итоги Второй Карабахской войны, завершившейся неудачно для союзника Москвы по ОДКБ – Еревана. Тогда многие критики и откровенные недоброжелатели на все лады спекулировали тем, что ОДКБ превратился в «бумажного тигра», а Армения была якобы отдана Россией чуть ли не на поругание Азербайджану и Турции. Впрочем, дальнейшие события лишь опровергли голословные и скоропалительные выводы.

    Теперь же, похоже, российской стороне удалось не только перехватить инициативу из рук турок на постсоветском пространстве, руководствуясь давними конструктивными связями со своими соседями, но даже в некоторой степени убедить в этом саму Турцию. Во всяком случае, турецкая пресса спустя некоторое время подошла к «стадии принятия», начав оценивать произошедшее в российских официальных категориях. Переворот в Казахстане не  удалось бы предотвратить настолько оперативно, если бы Россия осталась безучастной, полагает один из известных авторов проправительственного националистического издания Yeni Safak. Более того, отмечается, что влияние России (оказывается) в странах Средней Азии после распада СССР на самом деле никогда не угасало, а ОТГ не только «не представляет угрозы Москве», но, напротив, «действует с ней в одном ключе», когда противостоит деструктивным попыткам Запада подмять это пространство под себя. В частности, речь идет о необходимости развивать и поддерживать двусторонние контакты России и Турции в том числе по гуманитарной линии.

    Кстати, показательно, что в ходе онлайн-совещания министров иностранных дел государств-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) 11 января произошедшее в Казахстане назвали «террористическим актом». «Отмечая важность соблюдения основных норм и принципов международного права, в заявлении подчеркнута поддержка казахстанским руководством контртеррористических операций против террористов, радикалов, экстремистов и преступников, нацеленных на нарушение конституционного строя в стране», – отмечалось в сообщении.

    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

    С одной стороны, как говорится, свежо предание, а верится с трудом. Совсем недавно турецкие политические и общественные деятели, не говоря уже о СМИ, заявляли едва ли не об условиях поддержки в рамках ОДКБ, которые Москва, по их версии, выдвинула Нур-Султану.

    В частности, среди них было «признание Крыма», «предоставление России военных баз» и «восстановление русского языка в качестве второго официального». На поверку выяснилось, что говорить о каких-либо из перечисленных условий не приходится. Ярким подтверждением этому может послужить назначение на пост министра информации откровенного русофоба.

    Вместе с тем признание турками за Россией ее первенства и авторитета в странах СНГ, и шире, – в Евразии – сигнал несомненно важный. По всей видимости, турецкие власти действительно стали понимать, что Кремль не допустит вмешательства в зону своих национальных интересов. Очевидно, что в дальнейшем своевременная реакция России на международные события может стать моделью для российско-турецких отношений: там, где успевает Москва – Анкаре останется только согласиться с этим.

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