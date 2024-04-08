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    Армения мешает себе заключить мир с Азербайджаном

    @ AP/TASS

    8 апреля 2024, 08:44 Мнение

    Армения мешает себе заключить мир с Азербайджаном

    И в Азербайджане, и в Армении в последнее время много говорят о заключении мирного договора, который откроет обеим странам перспективы для развития. Однако на деле и та, и другая страна делают шаги в прямо противоположном направлении.

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    «Ереван и Баку близки к миру как никогда, ведь последние годы стали одними из самых спокойных на границе в истории двух стран». Такое заявление сделал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    Внешне согласуется с этим заявлением и позиция армянского премьера Никола Пашиняна. На словах он неоднократно подтверждал намерение подписать мирный договор. Однако на деле пока выходит нечто прямо противоположное.

    К примеру, на днях представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде подчеркнул: в Баку отрицательно смотрят на намерение премьера Армении встретиться с представителями Запада в ближайшие дни. 5 апреля в Брюсселе состоится встреча Пашиняна с госсекретарем Энтони Блинкином и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Заявленный предмет переговоров: «вопросы, связанные с развитием Армении» и «устойчивостью республики».

    Более того, в Баку в этой связи отметили, что Вашингтон и Брюссель занимают «проармянскую позицию» – а значит, понесут «ответственность за любые дестабилизирующие действия Армении».

    В такой противоречивый клубок превратились армяно-азербайджанские отношения. С одной стороны, два закавказских государства «близки к миру как никогда», а с другой – этот мир всё никак не наступит, напоминая скорее подготовку Еревана и Баку к новой войне. Причем с вовлечением таких внерегиональных игроков, как США, Франция и ЕС в целом.

    Хотя в скорейшей нормализации отношений, немыслимой без заключения мирного договора между Ереваном и Баку, прослеживается очевидная экономическая заинтересованность как на Востоке, так и на Западе. Намерения Азербайджана и Турции разблокировать транспортные коммуникации через Армению для реализации проекта «Зангезурского коридора» соответствуют и планам Евросоюза.

    Во время встречи президентов Турции и Азербайджана в Нахичевани последний обратил внимание, что «Зангезурский коридор» призван «стать связующим звеном с Европой». И действительно возможно, что в потерявшем российский транзитный потенциал ЕС могут питать на этот счет некоторые иллюзии. Например, что азербайджано-турецкий проект позволит Европе получать энергоносители из Туркмении через Каспий, Азербайджан, Армению и Турцию. Алиев и Эрдоган вполне могли бы сыграть на этих надеждах. Тем более, что Турция всеми путями хочет превратиться в газовый хаб, чтобы в итоге диктовать Брюсселю свои условия.

    И, кажется, пока европейская рыбка клюет на тюркское предложение. Во всяком случае, азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявлял, что в Брюсселе «очень позитивно на это смотрят». В частности, Алиев привел мнение председателя Евросовета Шарля Мишеля, разделяющего оптимизм по этому поводу. Еврочиновник заявление Алиева не дезавуировал.

    Впрочем, стоит упомянуть и о других транспортно-логистических проектах. В частности, это касается проекта Еревана по налаживанию региональной коммуникации – «Перекресток мира». Его осенью прошлого года представил премьер Пашинян на международном форуме «Шелковый путь».

    Реализуйся проект Армении на практике, была бы восстановлена Мегринская железная дорога. Она связала бы не только Азербайджан и Армению через юг Армении, но и южные регионы Армении с северо-западными областями, а юго-западные районы Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой. Более того, в перспективе речь пошла бы о появлении системы перекрестного транспортного сообщения для Армении, Грузии, Азербайджана, Турции, Ирана. Вдобавок «Перекресток мира» связал бы сразу несколько акваторий – Каспийское, Средиземное, Черное моря и Персидский залив.

    Кстати, наша страна фактически участвует в этом проекте, финансируя его через Евразийский фонд стабилизации и развития. Причина – проект отвечает интересам реализации другой приоритетной для нашей страны инициативы – Международного транспортного коридора «Север – Юг» между Россией, Индией, Ираном и соседними странами, пояснял в конце прошлого года вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

    Не говоря уже о том, что мир с Азербайджаном важен для Армении, чтобы укрепить контакты и сотрудничество с такой глобальной и ядерной державой, как Индия. 14 марта на бизнес-форуме «Индия – Армения: объединение горизонтов бизнеса» замминистра экономики республики Нарек Терян заявил о совместных планах Еревана и Дели по открытию торгового коридора «Индия – Иран – Армения».

    Однако на данный момент Армения бесконечно далека от выгод, которые обещают перечисленные проекты. Главная причина – во взаимоисключающих элементах политики Пашиняна. С одной стороны, он пытается наводить мосты с коллективным Западом, с другой – не способен наладить отношения с непосредственными соседями: Азербайджаном и его союзником Турцией. При том, что последняя географически выступает в роли безальтернативной двери в Евросоюз.

    Но в Анкаре совсем не торопятся распахнуть границы Еревану, увязывая этот шаг как минимум с заключением мира между Арменией и Азербайджаном. Предположу, что есть у турок и азербайджанцев и две другие позиции, которые никак не сочетаются с политикой Пашиняна. Во-первых, и Анкару, и Баку сильно раздражает вмешательство Парижа в дела региона, а также готовность Еревана к этому вмешательству. По данным мартовского опроса International Republican Institute, именно Францию большинство армянских респондентов (61%) воспринимают, как «наиболее важного политического партнера для Армении». При этом Азербайджан опрошенные видят, как «наибольшую политическую угрозу» (86%). Такой результат неудивителен после стольких лет прозападного курса Пашиняна.

    Во-вторых, едва ли в Баку и Анкаре в восторге от растущего военно-технического сотрудничества между Ереваном и Дели. После второй карабахской войны – 2020 Индия активизировала свое взаимодействие с Арменией в этом отношении. Она поставляет армянской стороне артиллерийские системы, противотанковые ракеты, боеприпасы на сотни миллионов долларов. Примечательно, что Армения стала первым иностранным оператором ЗРК «Акаш» – мобильной зенитной ракеты средней дальности. В продолжение этого процесса в ноябре 2023 года Армения заказала разработанную в Индии систему противодействия беспилотникам Zen (ZADS), систему противодействия беспилотным летательным аппаратам (CUAS), предназначенную для обеспечения комплексной безопасности от атак беспилотников.

    Вероятно, у Индии есть свои мотивы накачивать Армению оружием. Например, в ответ на подписанную в январе 2021 года трехстороннюю Исламабадскую декларацию с участием вечного врага Индии – Пакистана, а также Турции и Азербайджана, которые к тому же провели трехсторонние военные учения «Три брата».


    Наконец, для заключения мира с Азербайджаном у Армении нет политико-юридических оснований. В Основном законе республики содержится отсылка к Декларации независимости, в которой закреплена территориальная претензия к Азербайджану. В частности, речь идет о постановлении Национального совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха».

    Соответственно, для подписания мирного договора с Азербайджаном Пашиняну потребуется новая конституция. А учитывая глубину и величину антиазербайджанских настроений в стране, сомнительно, что на ближайшем референдуме граждане подавляющим большинством поддержат принятие нового основного закона.

    Пересматривать Пашиняну придется и массу других нормативно-правовых документов, в которых также содержатся территориальные претензии. Например, это касается многих конвенций, подписанных Арменией за 30 лет, уточнил президент Азербайджана Алиев. В противном случае, предупредил он Ереван, мирный договор не будет заключен.

    То есть, надо полагать, в обозримом будущем он точно заключен не будет.

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