Как работает феминизм и все прочие политтехнологии

Взгляд
11 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:00  |  vz.ru
Разделы

Зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора

Западная пресса сообщает о двух десятках застрявших у Босфора танкеров Zuma/ТАСС
Десятки танкеров с миллионами баррелей нефти скопились у Босфора. Анкара не пропускает корабли, ссылаясь на страховые требования. Под введенные ЕС эмбарго и потолок цен на российскую нефть эти суда не подпадают. Да и везут они в основном казахскую нефть. Что происходит в турецких проливах? Подробности...
Перейти в раздел…

Запад с помощью ультиматумов захотел навязать России «Минск-3»

США перестают сдерживать Киев от ударов по территории России Senior Airman Beaux Hebert/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В НАТО всё чаще говорят о риске прямого столкновения с Россией, но надеются этого избежать. Западные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают, что США уже отказались от призывов к Киеву не наносить удары по России. Чего хочет добиться Запад ультимативными заявлениями в адрес Москвы? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина принесла в Херсон голод и репрессии

Жители Херсона испытывают проблемы с самым необходимым, включая питьевую воду REUTERS/Anna Voitenko
После того как российские военные приняли решение отвести войска из Херсона, в город приехал Владимир Зеленский. Он пообещал оставшимся там жителям возвращение к нормальной жизни в максимально возможные сроки. Сейчас в Херсоне нет продовольствия, питьевой воды, электричества и тепла. Но власти Украины занимаются не вопросами жизнеобеспечения, а исключительно репрессиями. Похожая обстановка и в соседнем Николаеве. Подробности...
Перейти в раздел…

«Укроборонпром» продолжает жить воровством и фантазиями

Провалы в деятельности концерна переполнили чашу терпения даже нынешних киевских властей Денис Соловых/ТАСС
Украинский госконцерн «Укроборонпром» объявил о планах по совместному производству современных тяжелых вооружений и беспилотников со странами НАТО. О какой именно технике и о каких государствах альянса может идти речь? Насколько вообще можно доверять заявлениям концерна, главная заслуга которого – это проматывание советского наследства?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Как работает феминизм и все прочие политтехнологии

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
Конфликт заставляет любого нейтрала занять позицию. Он буквально задает вопрос: с кем ты? Конфликт драматургичен, потому что заставляет сопереживать. Подробности...

Создаст ли Шольц Четвертый рейх

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Канцлер Германии Олаф Шольц хочет под сурдинку украинского кризиса сделать Германию военно-политическим лидером Европы. Свои претензии он уже предъявил письменно. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Деиндустриализация Европы будет протекать стремительно

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Решение о релокации производств из Старого Света в Новый не будет временным: получателей льгот в Штатах обложат такими обязательствами, которые еще долго (а вероятней – никогда) не позволят вернуться домой. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Немцы опять хотят обмануть

Флаг ДНР в Конгрессе США

Обсуждение: 4 комментария

Виктор Бут вернулся в Россию

Перейти в раздел…

Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
Подробности...

Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
Подробности...

Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто больше выиграл от обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер?
  • Россия

  • США
Является ли для вас авторитетным мнение Аллы Пугачевой?
  • Да

  • Нет
Вы верите в будущее российского автопрома?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Милиция ДНР заявила об уничтожении трех танков и гаубицы М777 ВСУ
    Медведев заявил о наращивании производства мощных средств поражения Жертвами удара HIMARS по Мелитополю стали мирные жители Британия захотела заменить Россию для Азии, Африки и Латинской Америки Москвичей предупредили о тропическом дожде
    Обстрел ВСУ повредил детсад в Донецке На Западе заявили об усталости от украинских беженцев Полиция Косово сообщила о трех перестрелках на севере края В ЕС образовалась коалиция из 12 стран за снижение потолка цен на газ
    Мобилизованные рассказали о столкновении с иностранными наемниками на фронте в Донбассе Российским дипломатам не разрешили возложить цветы к могилам советских летчиков на Аляске Боррель потребовал от Турции соблюдать санкции против России Сестра Роналду обвинила тренера футбольной сборной в «убийстве» Португалии

    Главная тема


    «Укроборонпром» продолжает жить воровством и фантазиями

    ЧВК «Моцарт»


    «Черные трансплантологи» прибыли за органами украинских военных под Артемовск

    «обманывать и лгать»


    Вучич дал оценку признанию Меркель о Минских соглашениях

    «клинический случай»


    Полянский назвал постпреда Украины при ООН паяцем

    Видео

    за линией огня


    Украина принесла в Херсон голод и репрессии

    Неуправляемые события


    Албанцы отомстили сербам Косово за позорное бегство

    управление Галицией


    План Польши по возврату Львова получил новое подтверждение

    казахская нефть


    Зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора

    14 лет в американской тюрьме


    Россия заставила США вернуть Бута на своих условиях

    сиюминутное совпадение


    Тимофей Бордачев: В чем секрет венгерской аномалии

    становление единства


    Владислав Исаев: Не надо ставить идеологию впереди реальности

    разблокированные возможности


    Виталий Трофимов-Трофимов: «Творческая элита» не политически активна, а профнепригодна

    на ваш взгляд


    Кто больше выиграл от обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер?
    Антон Беликов

    Как работает феминизм и все прочие политтехнологии

    Антон Беликов
    художник, кандидат философских наук
    		11 декабря 2022, 12:24

    В Сети распространяется письмо некоего Феминистского антивоенного сопротивления. Стандартная, банальная политтехнология. И было бы хорошо понимать, как это работает. Предположим, перед нами стоит задача перехвата дискурса в медиа и атака на информационное поле с целью вброса, а затем и прямого навязывания нашей позиции большинству. Что нам нужно? Конечно, конфликт. Ничто так не привлекает внимание людей, как конфликт. Мы так устроены, новая американская школа драматургии и сериал «Игра престолов» это подтвердят.

    Конфликт заставляет любого нейтрала занять позицию. Он буквально задает вопрос: с кем ты? Конфликт драматургичен, потому что заставляет сопереживать. Конфликт создает новые группы и резко повышает уровень взаимного доверия внутри этих групп, одновременно повышая уровень агрессии вовне. Спорт, театр, современное искусство, шоу-бизнес, кино – везде конфликтуют позиции. Конфликт заставляет человека сопереживать тогда, когда касается лично его, когда он прямо начинает ассоциировать себя с одной из сторон. Включается психологический механизм «наших бьют!», и вот человек уже начинает, не рассуждая, действовать. Запомните этот момент, он очень важен для дальнейшего рассуждения.

    А теперь представим, что нам нужно качнуть общество целиком. Не какую-то отдельную его часть (такую как футбольные фанаты, цветоводы или домохозяйки), а именно общество целиком. Мы будем готовить конфликт как суп.

    Самый главный и наименее заметный ингредиент – вода. Это то, без чего невозможна жизнь, без чего невозможен суп. Вода настолько привычна, что незаметна, и всё же она везде. Что будет водой нашего конфликтного супа? Это должна быть какая-то всепроникающая группа людей, которая может и не осознавать себя отдельной группой со своей солидарностью и интересами. Давайте в качестве основания для выделения группы возьмем пол. Например, «слабый» пол. Женщины – наша вода. Они везде, они в любой другой группе, они составляют половину общества, имеют равные права – и всё же часто ощущают себя ущемленными. Идеальная вода.

    Вторым ингредиентом будут овощи. Это меньшие по численности индентичности, сформированные в обществе. Например, национальные или языковые (русские, татарские, кавказские), или социальные (креативный класс, рабочие, бюрократия, бюджетники и т. д.), или профессиональные (дизайнеры, сантехники, таксисты, фермеры).

    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

    Мясом для нас будут любые другие идентичности, некоторые из которых могут возникать и утрачиваться со временем. Такие группы формируются как реакция общества на исторические обстоятельства, в которых оно оказалось.

    Варим бульон нашего конфликта. Берем в качестве воды «слабую», но очень большую группу – женщин. Чтобы «включить» этот конфликт, нам нужно нечто большее, чем слабая идентичность «я – женщина». Как усилить идентичность и вовлеченность? Легко: нам нужно найти точки пересечения групп. Добавить в воду овощи. Сформировать идентичности – такие, как «женщина-бухгалтер», или «женщина-мусульманка», или «женщина-дизайнер». Очень хорошо, если мы сумеем найти пересечение двух больших идентичностей, например, «женщина-мать». Теперь мясо – ситуационные группы. Идет война, и у нас сформированы уже такие группы (мобилизованные, добровольцы, гуманитарщики, истерики, болельщики, раненые). Проблема в том, что бОльшая часть представителей этих групп сосредоточена на линии фронта, а нам нужно разжечь конфликт в обществе целиком – от московского офиса до петербуржского лофта, от уральской деревни до кавказской мечети. Как нам быть?

    Вспоминаем о воде. Наша аудитория: женщина – мать солдата. Идеальная группа для того, чтобы начать разогревать конфликт. Сформированная большая идентичность, представители которой есть в любой другой группе. Эта группа уже разогрета переживаниями за близких. Кроме того, эта группа имеет большую поддержку со стороны других женщин, чьи дети еще не на фронте, но могут там оказаться. Огнем, который будет разогревать наш суп, станет любой информационный повод, повторяю – любой. Есть информация о победах – они скажут об огромных потерях, нет информации о потерях – «бюрократы скрывают». Есть помощь от государства раненым – этой помощи недостаточно, не будет помощи – геров бросили. Будет закупаться военная техника – будут качать тему отсутствия палаток и бронежилетов, будут палатки и бронежилеты – будут разжигать что-то еще.

    Вы чувствуете, как закипело?

    Теперь приправы для вкуса и остроты. Возьмите и сформируйте боевые группы на пересечениях нескольких идентичностей. Например, «мусульманские матери солдат». Дайте им идею «наши дети идут первыми, русским генералам плевать на потери мусульман». Чувствуете, какую ярость это начинает вызывать? Или, например, «образованные матери-горожанки»: «нашего сыночка с университетским образованием бросили наедине с лопатой в лесопосадке, он там погибнет от голода и холода». Все они ищут того, кто виноват. А теперь возьмите и натравите эти «боевые группы» на кого хотите. Хотите на министра, хотите на губернатора, хотите на журналиста, на соседа, на другую группу, на мужчин, на садоводов, на таксистов, на кого угодно. Истерика и «голос крови» заставят людей действовать, не рассуждая. А дальше будут суды и посадки. У конфликта появятся живые и мертвые герои.

    Теперь соль – «лидеры общественного мнения» и эксперты. Они сами вовлекутся в конфликт и предадут ему привычный для общества вкус.

    И вуаля: конфликт готов и подан к столу услужливыми руками медиа и социальных сетей.

    Поздравляю тебя читатель/читательница: только что ты узнал/узнала, как работает интерсекциональный феминизм. Успехов тебе. И не позволяй себя одурачить.

     

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •