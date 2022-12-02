Тревожность – это новая нормальность

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2 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 09:35  |  vz.ru
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Почему Европу спасает российский, а не американский СПГ

Federico Gambarini/DPA/Global Look Press
Пока поставки трубопроводного газа из России находятся под пристальным вниманием, ЕС втихую скупает все большие объемы другого российского газа – СПГ. Затраты Европы на импорт российского СПГ взлетели до рекордного уровня, выяснило Bloomberg. Как Россия начала больше поставлять именно сжиженного газа в Европу и, главное, почему сами европейцы не видят в этом ничего страшного? Подробности...
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Зачем Брюссель вспомнил про «100 тысяч погибших» в ВСУ

В голове многолетнего министра обороны Германии ничего не щелкнуло, когда она с трибуны заявила о ста тысячах погибших украинских военных Olivier Hoslet/EPA/ТАСС
Власти Украины странно отреагировали на слова главы Еврокомиссии о том, что потери убитыми в ВСУ перевалили за сто тысяч человек: не стали подтверждать, но и не опровергли. Странно и то, что Урсула фон дер Ляйен вообще это сказала, и то, как в Брюсселе дезавуировали ее слова. Что за интрига скрывается за всем этим? Подробности...
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Для технологического прорыва России пригодится сталинский подход

Обеспечить технологический суверенитет России должны молодые ученые REUTERS/Marko Djurica
Уход иностранных компаний из России и западные санкции освободили отечественным производителям рыночную нишу в триллионы рублей. Но чтобы отечественная промышленность смогла наладить выпуск товаров на замену иностранным и внедрять высокотехнологичные разработки, ей придется решить кадровую проблему. Как подготовить необходимых специалистов и инженеров, не допустить утечку мозгов за рубеж и вернуть уже уехавших профессионалов? Подробности...
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Европа трибуналом по Украине скрывает собственные преступления

Лидеры Запада изобретают новые русофобские инициативы IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press
МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине. Ранее о схожих намерениях заявили в Еврокомиссии. В чем заключается суть подобных шагов Парижа и Брюсселя, на что конкретно они направлены и как России относиться к подобным инициативам?  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Тревожность – это новая нормальность

Никита Сетов
Никита Сетов, замруководителя департамента спецпроектов КГ «Полилог»
Ощущения тревожности настоящего и тревожности будущего, вероятно, знакомы каждому жителю современной России. Но есть и не совсем очевидный аспект тревоги, связанный с прошлым. Подробности...

Россия столкнулась с «нефтяным эмбарго наоборот»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Инициатива США и Евросоюза установить предельную цену на российскую нефть, поступающую на мировой рынок, является продуктом их неспособности решить стоящие перед Западом задачи с использованием рыночных механизмов. Подробности...

С проституцией и наркотиками надо бороться, а не учитывать в ВВП

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
В свое время на фондовом рынке была шутка: супруга оказывает вам интимные услуги, а значит, если оценить их по тарифу тружениц сексуального фронта, то их можно включить в ВВП. Оказалось, что это не совсем шутка. Подробности...
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Европа готовит трибунал по Украине

Польша готовится вернуть Львов

100 тысяч жертв Урсулы фон дер Ляйен

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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Никита Сетов

    Тревожность – это новая нормальность

    Никита Сетов
    замруководителя департамента спецпроектов КГ «Полилог»
    		2 декабря 2022, 08:52

    Категория тревожности в 2022 году стала одной из ключевых в описании состояния российского общества. Измученные пандемией россияне столкнулись с гораздо более нервной реальностью специальной военной операции, к которой еще не успели адаптироваться. В недавнем – ноябрьском – выпуске «Доминанты» фонда «Общественное мнение» кривая тревожности опять поползла вверх, прибавив 7%.

    Понятно, что в интерпретациях экспертов такие изменения связываются с международными и внутрироссийскими событиями. Динамика цен, ситуация на фронте, заявления политиков действительно влияют на этот показатель. Но, как представляется, тревога сейчас связана не только и не столько с событиями повестки. Она становится параметром повседневности и, как это ни странно, проецируется не только на будущее, но и на прошлое.

    Образ, план, даже контуры будущего для большинства жителей России сегодня отсутствуют. Не то чтобы их нет совсем, но они настолько размыты и изменчивы, что сложить их в понятную картинку не получается. Каждый ищет ответ на вопрос о том, что ждет в будущем лично его, родных и близких, город, где он живет, страну в целом. И пока ответов на эти вопросы найти не может, этому мешает постоянно меняющая реальность.

    Помимо невозможности создания траекторий будущего, сложности есть и с восприятием настоящего. Переизбыток информации и скорость ее доставки, иногда дополняемые взаимоисключающими позициями по одному и тому же вопросу, ведут к постоянному ожиданию чего-то, дестабилизирующего повседневность. Иными словами, от новостей мы ничего хорошего не ждем. И привыкаем к тому, что тревога становится чем-то обыденным, базовой настройкой реальности.

    Ощущения тревожности настоящего и тревожности будущее, вероятно, знакомы каждому жителю современной России. Но есть и не совсем очевидный аспект тревоги, связанный с прошлым.

    Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Экстремальные ситуации в истории любого государства, связанные с масштабными кризисами или военно-политическими конфликтами, всегда порождают страх возможной утраты национальной идентичности и разрыва с историческим прошлым. А так как искать ответы на волнующие вопросы в будущем мы пока не научились, обращаемся к этому самому прошлому – кто мы, откуда пришли, куда и зачем идем, как раньше решались аналогичные проблемы. Все это, на самом деле, сейчас не менее важно, чем вопрос о том, что ждет нас в будущем. Поэтому тревога о прошлом, о том, можем ли мы его утратить в случае неудачного для России сценария, о том, что в прошлом может не оказаться ответов на вопросы, которые нам нужны, объяснима и оправданна.

    Итого: тревожность окружает нас, мы к ней привыкаем и стараемся делать вид, что это норма. В каком-то смысле это так и есть – тревожность сегодня есть неотъемлемая часть новой нормальности, о которой много говорят в последние месяцы. Особенность момента – одновременная проекция тревоги на прошлое и будущее. Но вопрос: потерять прошлое или не обрести будущее – возникать не должен. Надо сохранить и приобрести. Поэтому нам все предстоит найти ответ на вопрос «кто мы?» со всеми вытекающими уточнениями, определить себя в настоящем и начертить самим себе образ желаемого будущего. Просто не будет, это потребует многих усилий. Но сделав это, с тревожными состояниями удастся покончить.

    Останется только одно из них – тревожное настоящее, с которым каждый день нужно будет работать, не давая ему вновь вернуться в прошлое или отразиться на будущем.

     
     
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