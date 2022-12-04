Если тебе грозит гибель, можно выключить и снова включить компьютер

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4 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:17  |  vz.ru
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Запад подорвал рыночные механизмы на рынке нефти

Кардинальная перестройка мирового рынка нефти началась Егор Алеев/ТАСС
После долгих дебатов европейцы установили потолок цен на российскую нефть. Он оказался жестче, чем заявляли изначально. Тем самым Запад впервые искусственным образом вмешался в рыночное ценообразование, за что всегда ругал другие страны. Чего Европа хочет добиться и к каким последствиям это приведет? Подробности...
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Православных украинцев отправят в подполье

Власти Украины решили запретить УПЦ и захватить святыни русского православия Maxym Marusenko/
NurPhoto/Reuters
Украинская власть решила запретить связанные с Россией религиозные организации. Под удар в первую очередь попадет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Почему Киев решился на этот шаг именно сейчас? И что ждет тысячи священнослужителей и миллионы прихожан УПЦ? Подробности...
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«Понимаю, что в России не пропаду». Как на Дальнем Востоке устроились беженцы из Мариуполя

Разрушенный Мариуполь восстанавливают, но его жители могут устроиться и на других территориях России Илья Питалев/РИА Новости
«По сравнению с тем, что мы пережили, здесь – рай», заявляют переселенцы из Мариуполя, которые более полугода живут и работают на Дальнем Востоке. Еще в Таганроге сотрудники Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики объяснили переселенцам, почему для дальнейшей жизни в России можно выбрать далекий Хабаровский край. Подъемные, вакансии, помощь с документами и полная программа адаптации. Общее мнение собеседников газеты ВЗГЛЯД: «Нам повезло, бояться ехать через всю страну, если предложат – не стоит». Подробности...
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Как Байдену пришлось разочаровать Макрона

Байден принимал Макрона как «лучшего друга США» Alex Brandon/AP/ТАСС
Грандиозный и крайне дорогостоящий ужин, похоже, стал главным событием визита президента Франции Эммануэля Макрона в Соединенные Штаты. А ведь цель поездки была вовсе не в поисках гастрономических удовольствий. В чем Макрон пытался убедить Байдена и почему он в итоге был жестоко разочарован? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Если тебе грозит гибель, можно выключить и снова включить компьютер

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Человечество, состоящее из смертных существ, на протяжении всей истории грезило о конце времен. Это настолько естественно, что совсем не стыдно – никому не хочется умирать в одиночку. Подробности...

Бардак на ЧМ в Катаре – повод России уйти из УЕФА в Азию

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Нельзя исключать, что на мировом первенстве в США и Канаде 2026 года перед каждым матчем исполнят гимн ЛГБТ-сообщества, а в каждую команду обяжут включить по два гея и одному трансгендеру. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Казахстан внезапно оказался нужен всему миру

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Напряжение в Центральной Азии (не только в Казахстане) продолжит нарастать. Виной тому будут и проблемы в мировой экономике, и попытки крупных игроков использовать Казахстан как козырь в большой геополитической игре. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Потолок цен на русскую нефть

Казахи оценили спецоперацию

Европа готовит трибунал по Украине

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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Если тебе грозит гибель, можно выключить и снова включить компьютер

    Андрей Полонский
    писатель, историк
    		4 декабря 2022, 13:00

    В ноябре сотни СМИ облетела новость. Суперкомпьютер предсказал гибель человечества к 2050 году. История о том, как эта информация появилась и исчезла, много говорит и о мире, в котором мы живем, и о нас самих, современных людях. В тех сообщениях месячной давности утверждалось, что машина – действительно сверхмашина, и уже предсказала многие беды. Иранский колдун и балканская старица вместе с благословенным Нострадамусом обещают неслыханные потрясения трем территориям и восьми знакам Зодиака. Где-то мы это читали.

    Но тут ведь машина, компьютер, ее величество цифра, а цифра – как хотят уверить обывателя – не ошибается. Она нам помогает, защищает, всё решает и организует, за цифровыми технологиями будущее. Это как дважды два, любой первоклассник знает. Однако сказка о гибели всех и вся куда древнее любых устройств.

    Человечество, состоящее из смертных существ, на протяжении всей истории грезило о конце времен. Это настолько естественно, что совсем не стыдно – никому не хочется умирать в одиночку. Апокалипсисом назывался один из самых распространенных жанров еврейской и раннехристианской литературы на рубеже тысячелетий. Все знают Апокалипсис Иоанна Богослова, вошедший в Новый Завет, но вряд ли читали десятки одноименных текстов, хранящихся на пыльных полках архивов и библиотек. И нынешние апокалипсисы, скупые и безОбразные на псевдонаучный лад, отличаются от старинных только отсутствием художественных достоинств. Когда-то главными авторитетами были религиозные учителя и пророки, нынче – компьютерные программы. За любой информацией чаще всего встает реальность, уводящая далеко от самого предмета сообщения. Так случилось и с «гибелью всерьез», о которой вспомнили в нынешнем ноябре.

    Выяснилось, что никакая это не новость, тем более в 2022 году. Один журналист что-то где-то услышал, перефразировал на свой лад, и пошло-поехало, примерно одними и теми же словами и в той же последовательности. Если же попробовать найти источник информации, станет ясно, что предсказание выдала компьютерная программа World One, разработанная Джеем Форестером и его аспирантом Деннисом Медоузом из Массачусетса по заказу Римского клуба в 1970 году. По принципу своей работы она должна перезапускаться каждые десять лет на новом железе.  

    Принцип программы относительно прост, как минимум для описания. С десятилетним циклом она «поедает» самого разного свойства статистику и выдает прогноз. О вероятном конце света к середине 21-го века умная игрушка сообщила еще 50 лет назад – в 1973-м, на австралийском компе. Тогда крайний срок был обозначен 2060 годом. Как мы видим, с тех пор немногое поменялось. Выдавая новые графики и расчеты раз в десять лет, машина «предупреждала» о самых разных вещах, которые легко могут прийти в голову всякому обывателю, наблюдающему окружающую жизнь. Она говорила о загрязнении окружающей среды – о нем к последней четверти прошлого века не толковал только ленивый, о возможных эпидемиях – их люди страшились во все времена, и наконец, о том, что к 2020 году население Земли начнет сокращаться – это предсказание, как когда-то реальный социализм, осуществилось только «в отдельно взятых странах». Что ж до остального мира, то он взирает на него с саркастической ухмылкой. Нехватка воды и еды для новых сотен миллионов жителей планеты остается куда большей проблемой.

    Фото: SVEN SIMON/picture alliance/Global Look Press

    Еще интереснее, что и о гибели цивилизации как таковой программа ничего не сказала. Эта версия – полностью на совести толкователей и репортеров. Машина указала только на то, что к середине нынешнего века население Земли может сократиться до уровня 1900 года. Казалось бы, ничего страшного, в 1900-м тоже довольно цивилизованно жили. Тем более это предсказание с треском проваливается. Как раз в середине нынешнего ноября в районе армянского городка Гегард родилась восьмимиллиардная жительница Земли, милая девочка Арпи Закарян. Ей и ее ровесникам, скорее всего, суждено будет узнать реальную цену нынешним компьютерным прогнозам. Поживем, как говорится, и увидим.

    …И в нынешнем, и в том же 20-м веке, фантасты исписали тысячи страниц, повествуя об угрозах, которые власть цифры и искусственный интеллект несут человечеству. Много говорили о чем-то подобном и Стивен Хокинг, и Илон Маск, и множество других самых разнообразных авторитетов. Механизм тут простой: в конечном итоге программа, предсказывающая человечеству гибель, может начать работать на то, чтобы ее предсказание осуществилось. Конечно, железо, на котором запускали World One, на такую подлость неспособно, но самообучающиеся программы на квантовом компьютере уже гораздо ближе к фантастическим сценариям. И философы, мечтающие о постчеловечестве, готовы разогнать ситуацию. Танатос – божок древний, и с Эросом у него особые счеты.

    Однако у людей всегда есть идеальный выход. Если «железяка сломалась», ее всегда можно вырубить из сети. Но тут начинается самое интересное. Ирония судьбы, что западное общество развивается таким образом, что человека, способного осуществить в решающий момент эту простую и незамысловатую операцию, может просто не оказаться. Он будет думать, что машина права и следует подчиниться «объективному ходу вещей».

    Роковым образом сложилось, что западная цивилизация, напуганная тоталитаризмом и утопиями 20-го века, больше доверяет «системе», объективному «правилу», «порядку», чем отдельной человеческой воле и субъективным ценностям. Во время холодной войны в этом и была главная сила США и их союзников. Рыночной системе всё равно, какие нравственные и интеллектуальные качества у участников рынка. Она остается функциональной в любом случае. Если вспомнить знаменитое двустишие Пушкина, злато, механизмы финансовых потоков, будут делать свою работу при любых обстоятельствах, сами из себя. И цифра тут – лучший помощник, идеальный регулятор и распределитель. А «булату», то есть «внеэкономическому принуждению», как раз нужна заточенная человеческая воля.

    Однако сильные качества, исчерпав себя в изменившейся ситуации, легко превращаются в гибельную слабость. Когда ты «доверяешь системе», кто рискнет выключать «железяку»? Тем более, если она лучше человека играет в шахматы и продуктивно рассчитывает экономические стратегии и тактики?

    Чтобы убедиться, как это воплощается на практике, достаточно посмотреть на галерею нынешних западных политиков: на теряющего ориентацию в пространстве Байдена, на филистера Шольца, на взращенного Ротшильдами Макрона и на их идеальную куклу – бывшего комика из КВН государства 404. Их личности настолько растворены в системе, что теряют всяческое значение. Еще один шаг – и будет всё равно, кто есть кто. Программа среди программ, ничего больше. В этих обстоятельствах сама возможность и умение держаться за субъектность, личную и государственную суверенность, потенциальная воля идти против правил, выключить «железку», разорвать детерминирующие сети глобальной системы становятся важнейшей политической задачей, которая призвана сделать пустыми и забавными любые предсказания претенциозных программ типа World One.

    Если тебе сулят гибель, можно выключить и снова включить компьютер. Поменять или перезапустить игру.

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