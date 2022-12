Если тебе грозит гибель, можно выключить и снова включить компьютер Андрей Полонский

писатель, историк 4 декабря 2022, 13:00 В ноябре сотни СМИ облетела новость. Суперкомпьютер предсказал гибель человечества к 2050 году. История о том, как эта информация появилась и исчезла, много говорит и о мире, в котором мы живем, и о нас самих, современных людях. В тех сообщениях месячной давности утверждалось, что машина – действительно сверхмашина, и уже предсказала многие беды. Иранский колдун и балканская старица вместе с благословенным Нострадамусом обещают неслыханные потрясения трем территориям и восьми знакам Зодиака. Где-то мы это читали. Но тут ведь машина, компьютер, ее величество цифра, а цифра – как хотят уверить обывателя – не ошибается. Она нам помогает, защищает, всё решает и организует, за цифровыми технологиями будущее. Это как дважды два, любой первоклассник знает. Однако сказка о гибели всех и вся куда древнее любых устройств. Человечество, состоящее из смертных существ, на протяжении всей истории грезило о конце времен. Это настолько естественно, что совсем не стыдно – никому не хочется умирать в одиночку. Апокалипсисом назывался один из самых распространенных жанров еврейской и раннехристианской литературы на рубеже тысячелетий. Все знают Апокалипсис Иоанна Богослова, вошедший в Новый Завет, но вряд ли читали десятки одноименных текстов, хранящихся на пыльных полках архивов и библиотек. И нынешние апокалипсисы, скупые и безОбразные на псевдонаучный лад, отличаются от старинных только отсутствием художественных достоинств. Когда-то главными авторитетами были религиозные учителя и пророки, нынче – компьютерные программы. За любой информацией чаще всего встает реальность, уводящая далеко от самого предмета сообщения. Так случилось и с «гибелью всерьез», о которой вспомнили в нынешнем ноябре. Выяснилось, что никакая это не новость, тем более в 2022 году. Один журналист что-то где-то услышал, перефразировал на свой лад, и пошло-поехало, примерно одними и теми же словами и в той же последовательности. Если же попробовать найти источник информации, станет ясно, что предсказание выдала компьютерная программа World One, разработанная Джеем Форестером и его аспирантом Деннисом Медоузом из Массачусетса по заказу Римского клуба в 1970 году. По принципу своей работы она должна перезапускаться каждые десять лет на новом железе. Принцип программы относительно прост, как минимум для описания. С десятилетним циклом она «поедает» самого разного свойства статистику и выдает прогноз. О вероятном конце света к середине 21-го века умная игрушка сообщила еще 50 лет назад – в 1973-м, на австралийском компе. Тогда крайний срок был обозначен 2060 годом. Как мы видим, с тех пор немногое поменялось. Выдавая новые графики и расчеты раз в десять лет, машина «предупреждала» о самых разных вещах, которые легко могут прийти в голову всякому обывателю, наблюдающему окружающую жизнь. Она говорила о загрязнении окружающей среды – о нем к последней четверти прошлого века не толковал только ленивый, о возможных эпидемиях – их люди страшились во все времена, и наконец, о том, что к 2020 году население Земли начнет сокращаться – это предсказание, как когда-то реальный социализм, осуществилось только «в отдельно взятых странах». Что ж до остального мира, то он взирает на него с саркастической ухмылкой. Нехватка воды и еды для новых сотен миллионов жителей планеты остается куда большей проблемой. Еще интереснее, что и о гибели цивилизации как таковой программа ничего не сказала. Эта версия – полностью на совести толкователей и репортеров. Машина указала только на то, что к середине нынешнего века население Земли может сократиться до уровня 1900 года. Казалось бы, ничего страшного, в 1900-м тоже довольно цивилизованно жили. Тем более это предсказание с треском проваливается. Как раз в середине нынешнего ноября в районе армянского городка Гегард родилась восьмимиллиардная жительница Земли, милая девочка Арпи Закарян. Ей и ее ровесникам, скорее всего, суждено будет узнать реальную цену нынешним компьютерным прогнозам. Поживем, как говорится, и увидим. …И в нынешнем, и в том же 20-м веке, фантасты исписали тысячи страниц, повествуя об угрозах, которые власть цифры и искусственный интеллект несут человечеству. Много говорили о чем-то подобном и Стивен Хокинг, и Илон Маск, и множество других самых разнообразных авторитетов. Механизм тут простой: в конечном итоге программа, предсказывающая человечеству гибель, может начать работать на то, чтобы ее предсказание осуществилось. Конечно, железо, на котором запускали World One, на такую подлость неспособно, но самообучающиеся программы на квантовом компьютере уже гораздо ближе к фантастическим сценариям. И философы, мечтающие о постчеловечестве, готовы разогнать ситуацию. Танатос – божок древний, и с Эросом у него особые счеты. На эту тему Однако у людей всегда есть идеальный выход. Если «железяка сломалась», ее всегда можно вырубить из сети. Но тут начинается самое интересное. Ирония судьбы, что западное общество развивается таким образом, что человека, способного осуществить в решающий момент эту простую и незамысловатую операцию, может просто не оказаться. Он будет думать, что машина права и следует подчиниться «объективному ходу вещей». Роковым образом сложилось, что западная цивилизация, напуганная тоталитаризмом и утопиями 20-го века, больше доверяет «системе», объективному «правилу», «порядку», чем отдельной человеческой воле и субъективным ценностям. Во время холодной войны в этом и была главная сила США и их союзников. Рыночной системе всё равно, какие нравственные и интеллектуальные качества у участников рынка. Она остается функциональной в любом случае. Если вспомнить знаменитое двустишие Пушкина, злато, механизмы финансовых потоков, будут делать свою работу при любых обстоятельствах, сами из себя. И цифра тут – лучший помощник, идеальный регулятор и распределитель. А «булату», то есть «внеэкономическому принуждению», как раз нужна заточенная человеческая воля. Однако сильные качества, исчерпав себя в изменившейся ситуации, легко превращаются в гибельную слабость. Когда ты «доверяешь системе», кто рискнет выключать «железяку»? Тем более, если она лучше человека играет в шахматы и продуктивно рассчитывает экономические стратегии и тактики? Чтобы убедиться, как это воплощается на практике, достаточно посмотреть на галерею нынешних западных политиков: на теряющего ориентацию в пространстве Байдена, на филистера Шольца, на взращенного Ротшильдами Макрона и на их идеальную куклу – бывшего комика из КВН государства 404. Их личности настолько растворены в системе, что теряют всяческое значение. Еще один шаг – и будет всё равно, кто есть кто. Программа среди программ, ничего больше. В этих обстоятельствах сама возможность и умение держаться за субъектность, личную и государственную суверенность, потенциальная воля идти против правил, выключить «железку», разорвать детерминирующие сети глобальной системы становятся важнейшей политической задачей, которая призвана сделать пустыми и забавными любые предсказания претенциозных программ типа World One. Если тебе сулят гибель, можно выключить и снова включить компьютер. Поменять или перезапустить игру. Другие материалы автора