Количественные оценки к боевым действиям не применимы

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23 ноября, среда  |  Последнее обновление — 13:42  |  vz.ru
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Украина толкает Россию перекрыть газовый вентиль

Украина подталкивает Россию лишить ее денег за транзит газа REUTERS/Gleb Garanich
Газпром обнаружил воровство Украиной газа, идущего в Молдавию. Киев и Кишинев этого не признают. Пока Газпром грозит лишь снизить прокачку через Украину. Но если хищения продолжатся, стоит ждать полной остановки транзита, как это уже случалось во времена масштабного газового кризиса 2009 года. С той лишь разницей, что быстрое восстановление транзита вряд ли случится. Кто пострадает и что ждет украинский транзит? Подробности...
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В Японии наконец-то нашелся «голос разума»

Ёсиро Мори и Владимир Путин в 2013 году POOL New/Reuters
Экс-премьер Японии Ёсиро Мори неожиданно обрушился на политику Токио в отношении России и на президента Украины Владимира Зеленского лично. Это первый случай в Японии, когда бывший руководитель правительства столь открыто и резко критикует политику своего однопартийца – нынешнего премьера Кисиды и власти в Киеве. Может ли это стать началом перемен?  Подробности...
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Почему региональные политики отправляются на передовую

Депутат гордумы Братска Денис Шепель был ранен в ходе СВО, но после лечения он вернулся к сослуживцам из личного архива Дениса Шепеля
На этой неделе сразу несколько региональных политиков присоединились к спецоперации России на Украине. Среди добровольцев оказался и мэр Читы Александр Сапожников, который в прошлом был десантником. Что их зовет на передовую, почему люди, сделавшие успешную политическую карьеру, меняют служебный кабинет на армейский окоп – об этом они рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Украинские спецслужбы покусились на самое святое

СБУ все чаще можно увидеть в украинских храмах и монастырях REUTERS/Vladyslav Musiienko
Служба безопасности Украина провела обыски в одном из самых святых для русского православия месте – Киево-Печерской лавре. Это далеко не первый за последнее время случай, когда украинские спецслужбы ищут российских диверсантов в храмах и монастырях. Действительно ли православное духовенство является проводником русского мира на Украине? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Количественные оценки к боевым действиям не применимы

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
В нынешней неспокойной ситуации в мире стоит воздерживаться от вердиктов и проявить мужество созерцания событий в их принципиальной неопределенности. Подробности...

Во второй холодной войне Россия может опереться на Азию

Рустам Хайдаров
Рустам Хайдаров, заместитель директора Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова НАНТ
Как показывает история, Россия всегда был сильна на евразийском пространстве, когда у нее были сильны позиции в Центральной Азии. Подробности...

Церковь пережила их всех – переживет и СБУ

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Обыски в лавре – это признак того, что здравый смысл, увы, в очередной раз не возобладал. Разговоры о «небывалом национальном единстве» обычно сопровождаются нарастающими поисками «изменников и шпионов» среди своих сограждан. Подробности...
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Голос разума в Японии

Ссора между Зеленским и Западом

«Перестройка» в Казахстане

Обсуждение: 4 комментария
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – три российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Виталий Трофимов-Трофимов

    Количественные оценки к боевым действиям не применимы

    Виталий Трофимов-Трофимов
    политический аналитик
    		23 ноября 2022, 13:00

    По комментариям, сопровождающим те или иные новости с Запада, часто видно, что жанр панических атак у нас в стране намного популярнее конспирологии. У многих россиян настроение зависит от того, движется ли холодный фронт НАТО к нашим границам, выпадают ли на Херсонщине свинцовые дожди, формируется ли над нашей страной область высокого дипломатического давления, ожидать ли ночью заморозки очередных двусторонних отношений. И это естественно для людей, чьи привычки мышления сформированы в мирное время: «мирная» логика оценки событий и их последствий не подходит для нынешнего времени.

    Война является темой, традиционно избегаемой европейским сознанием. Например, страх перед приходом военных к власти отражен во многих литературных и кинематографических произведениях. Но там же, на уровне культуры и коллективной психологии, мы признаем необходимость связанных с войной брутальных компетенций за специальным сословием, если оно не пытается управлять нашей обыденной жизнью.

    Результатом этого стало появление специфического – мироцентрического – мышления. У большинства есть убеждение, что мир – это само собой разумеющееся состояние, а война, наоборот, результат заговора злодеев, и притом обязательно в корыстных целях. Хотя история показывает нам, что ни одна революция или война не заканчивались бурным и безудержным ростом доходов и уровня жизни. Они заканчивались насилием и разрухой, которые необходимо было обуздать – и строить мирную жизнь. В результате мир является состоянием, требующим каждодневных усилий.

    Искаженными оказываются и наши промежуточные оценки новостей с линии соприкосновения. Так, например, для оценки военных событий не подходят количественные методы, в которых мы привыкли оценивать приобретения. Бизнес во многом построен на количественных оценках: на подсчете объемов продаж, единиц выпущенной продукции, лидов, актов взаимодействия с клиентами. Но когда мы начинаем считать количество контролируемой территории, а затем видим их «утрату» – это количественное бизнес-мышление выдает нам паническую картинку. Такую же, как если бы сгорела партия только что изготовленных нами пар обуви.

    И наоборот, с точки зрения мышления войной – количество не имеет решающего значения. Учебники истории полны рассказов о том, как катастрофически малые силы побеждали многократно превосходящего противника, применив удачный маневр, особенности географии или поймав нужный момент. Важно именно качество – географии, времени или вектора удара. И отступление с правого берега надо рассматривать с точки зрения этих качеств. Насколько они помогают: 1) сохранить личный состав; 2) обеспечить бесперебойное снабжение; 3) защитить инфраструктуру; 4) обеспечить удар в следующем такте военных действий. То, что выглядит травмирующе для «мирного» разума – потеря территории, ранее захваченной ценой жизни и здоровья наших солдат – для «военного» мышления может выглядеть удачным шагом. Политики и полководцы всегда смотрят по-разному на такие решения.

    Фото: РИА Новости

    Мирное, или политическое время – это время электоральных циклов. Оно также измеряется в линейном приросте эффективности. В нем располагаются причины и вытекающие из них следствия. Здесь решения могут быть однозначно хорошими или плохими. Но время для военных – это череда упорядоченных тактов, разрушающих логику причинности.

    В ходе первого такта одна сторона наступает, а другая обороняется. В ходе следующего они меняются ролями: первая закрепляется на завоеванных рубежах, а другая переходит в контрнаступление. В третьем меняются снова. На войне нельзя бесконечно наступать и бесконечно обороняться – со временем в наступлении или обороне будет пройдена так называемая «кульминационная точка» – и эффект от постоянного наступления или обороны обратится в противоположный. Чтобы этого не допустить, каждая сторона предпочитает закончить такт на выгодных для нее позициях, и тогда удача будет благоприятствовать ей в следующем такте. Свой такт можно пропускать. Тогда противник после наступления перегруппируется, освежит силы и продолжит наступление. По сути, состояние мира – это когда одна из сторон не может в своем такте ответить контрударом, а другая надежно удерживает в обороне свои предыдущие достижения. С этой точки зрения очевидно, что переход территорий из рук в руки – обычное дело во время военного конфликта. «Утрата» завоеванной территории сама по себе вообще ничего не говорит об эффективности армий.

    Российские войска переходят к обороне на тех рубежах, на каких в следующем такте они получат преимущества. Частью таких маневров нередко является оставление части территории, заманивание на какую-то территорию противника, дезинформация. Все это стратегическая рутина и банальности, плохо понимаемые «мирным» разумом.

    Другой особенностью нынешнего времени является запутанность оценок. Когда армия оставляет часть захваченной и контролируемой территории, это может выглядеть как неудача. Но когда в следующем такте противник, оставивший свои укрепления и выдвинувшийся на сданную территорию, попадает в котел и несет повышенные потери – это уже выглядит успехом. Когда же через 30 лет кто-то из отставных офицеров Генштаба выпустит мемуары и расскажет, сколько они потратили сил и средств, чтобы с помощью дезинформации и маневров втянуть войска противника на освобождаемую территорию – это даже могут посчитать гениальным. Станет сразу понятно, почему тогда этому офицеру, например, дали Героя России.

    Никто не говорит об «успехе» прорыва, если прорывающаяся группировка тут же попадает в огромный котел. Мы не встретим в учебнике фразу: «Батальон успешно прорвал линию фронта и, будучи окруженным, был полностью разгромлен». Именно последующий разгром красноречиво говорит нам, что прорыв не был успешным. Решение перспективно оценивается как успешное или провальное только в логике мирного времени. На войне не стоит торопиться с оценками. Бывает, что ложный плацдарм оказывался стратегически более важным, чем основной, который не удалось захватить (Прибалтийская операция ВОВ). Или, наоборот, удержание важного укрепления привело к трате на него всех военных ресурсов. Ретроспективно становится очевидно, что его стоило сразу сдать (Верден).

    Главное послание Кристофера Нолана в фильме «Довод» (2020) заключается в том, что движение вперед во времени – это просто наша привычка так воспринимать время. Возможно, наше движение во времени происходит как-то по-другому. Именно этим отличается реальность от ее восприятия.

    Если мы напишем собственную биографию без указания дат, а потом проставим даты событий биографии, то можем столкнуться с необычным явлением – причины наших поступков будут хронологически находиться позднее самих поступков. То есть мы можем понимать, что что-то происходит, и только потом узнаем причину происходящего. Смысл догоняет нас во времени, хотя действовал на наши поступки раньше, чем проявился. Другими словами, мы можем оценивать всю эту спецоперацию в целом, отдельные тактические события и техническую сторону СВО в тех или иных формулировках, но стоит всегда помнить, что мы делаем это только для своего успокоения. Нам сейчас доступна только часть смысла происходящего. Все это будет полностью понятно только по прошествии времени. Именно поэтому надо воздерживаться от вердиктов и проявить мужество созерцания событий в их принципиальной неопределенности.

    Срочная аналитика подходит для событий мирной жизни, так как мирная жизнь прозрачна для оценок. Но военная аналитика, оперирующая только половиной смысла, больше напоминает гадание. Эта аналитика может быть как ошибочной, так и пророческой, но, как и всякое гадание, не лишена суеверий, предрассудков и всяческих когнитивных причуд.

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