Россия ведет борьбу за возможность быть разными

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14 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:32  |  vz.ru
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Эпоха сильного доллара уходит в прошлое

Американская валюта достигла своего пика Lutz P. Kayser/Picture alliance/Global Look Press
После рекордного укрепления доллара к большинству мировых валют в этом году, американская монета начала резкое падение. И этот разворот может оказаться вовсе не временным. Эксперты ждут долгосрочное ослабление доллара в течение одного-двух лет. Какие хорошие новости это означает для простых граждан и что ждет российский рубль?  Подробности...
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О чем идут тайные переговоры России и США

Двум крупнейшим ядерным державам есть о чем поговорить помимо ядерного оружия imago images/Global Look Press
В последнее время все больше сообщений о том, что между главными антагонистами международной политики – Россией и США – ведутся тем не менее переговоры. О чем разговаривают сейчас Москва и Вашингтон, что заставляет сомневаться в искренности Соединенных Штатов и есть ли шансы договориться по поводу Украины? Подробности...
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Как России разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе

Взятие Угледара позволит заметно ослабить оборону противника Станислав Красильников/ТАСС
ВС России сохраняют наступательную инициативу в Донбассе. Освобождены поселок Майорск в районе Горловки и село Павловка близ Угледара, где ВСУ окапывались с 2014 года. При этом сам Угледар имеет важное значение из-за своего положения на господствующих высотах, а контроль над ним дает возможность ВС России зайти в тыл авдеевской группировке ВСУ. Как российские войска смогут выбить с этого плацдарма хорошо подготовленного противника? Подробности...
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Во Франции зреет бунт против господства Америки

Париж мечтает освободиться от американской опеки Peter Kneffel/DPA/ТАСС
Одна из ведущих стран ЕС, Франция, начала открыто высказывать недовольство своим главным союзником – Соединенными Штатами. Париж заявляет, что Европа нуждается в «большей автономии» от Вашингтона. Чем вызваны подобные настроения и как это связано с происходящим на Украине? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Россия ведет борьбу за возможность быть разными

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
В нынешнем противостоянии Достоевский – вне всякого сомнения – воин. Он – наш, как и многие другие гении старой Европы, русские и не русские по происхождению. Подробности...

В долгом противостоянии с Западом России нужно беречь дыхание

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда в следующий раз на услышанную новость вы почувствуете потребность завопить, что все пропало или, наоборот, что мы победили, остановитесь на минуту, сделайте глубокий вдох и вспомните, что впереди у нас может быть еще десять лет жизни в таком режиме. Подробности...

Как обычные площадные хамы вдруг стали активистами

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Германии обстановка такова, что тут леваки в почете у местных СМИ, и любого хулигана, который обливает краской какую-нибудь картину, называют активистом. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Украина додавила Болгарию

Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
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    Во Франции зреет бунт против господства Америки

    ядерные державы


    О чем идут тайные переговоры России и США

    курсы валют


    Эпоха сильного доллара уходит в прошлое

    Кинбурнская коса


    Почему ВСУ не могут избавиться от занозы в тылу

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    Игорь Караулов: За традиционные ценности мы боремся сами с собой

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    Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
    Андрей Полонский

    Россия ведет борьбу за возможность быть разными

    Андрей Полонский
    писатель, историк
    		14 ноября 2022, 16:25

    Одна из основных задач торжествующего на Западе леволиберального течения – окончательное смешение и смещение всех иерархий, ценностей и понятий.

    За столетие после русской революции дело зашло значительно дальше пресловутой кухарки, способной управлять государством. Проблема даже не в возможности бракосочетания юной девушки со старой слонихой, а юноши – с домашним компьютером. Она куда шире. Любое существо, обученное говорить, теперь убеждено, что имеет право выносить суждения и учить кого угодно чему угодно. Одно из последствий подобного положения вещей еще и в том, что способность услышать собеседника при разгуле изъявления частного, ничем не оправданного мнения падает до нуля. К тому же словом почти невозможно даже и пытаться остановить ненависть и отчуждение. Любые слова летят на ветер.

    Показательный эпизод произошел как раз в памятную годовщину, 7 ноября. Украинская послица в Соединенных Штатах по имени Оксана Маркарова вздумала в соцсетях немного поучить Римского Первосвященника Франциска. Еще бы. Папа, говоря о русско-украинском конфликте, осмелился заявить, что «находится между двумя народами, которые любит», а также призвал вспомнить о великих гуманистических традициях русской литературы, в частности о Достоевском, который «до сих пор вдохновляет людей на христианство».

    Казалось бы, вполне сдержанные слова понтифика с призывом к миру должны были по крайней мере вызвать внимательную благодарность, в том числе на Украине. Ан нет. Послица Маркарова написала, что папа-де плохо читал Достоевского, а там не сыскать и следа гуманизма. Больше того, во всей русской литературе, и в Пушкине, и в Куприне, и в Булгакове этого гуманизма отродясь не бывало. Дальше должно было стоять: поэтому любить Россию не за что, и она может быть стерта с лица земли – но вывода не последовало. Видимо, гражданка Маркарова сдержалась. Договорили за нее френды в комментариях. Подобными комментариями нас трудно удивить. Перечень, однако, у Маркаровой загадочный. Почему Куприн? А Бунина, Мережковского или Горького, скажем, нет? Их тоже много читали на Западе.

    Зато с Булгаковым все понятно. Он в «Белой гвардии» хорошенько приложил Петлюру. Нелюбовь к Петлюре для госпожи послицы и ее единомышленников с гуманизмом несовместима. Такой у них принципиальный подход, этнически обостренный.

    Возможно, других великоросских писателей Маркарова и не открывала. Читала ли она малоросских, вот в чем вопрос? Но это, в конце концов, ее личное дело. Призывать к интеллектуальной честности таких персонажей – занятие бессмысленное и неблагодарное. Впрочем, чем сильна Оксана, решившая прыгнуть на римского папу, тоже интересно посмотреть. Личный взгляд всегда содержательней абстрактного, за ним встает реальность, в которой мы живем.

    46-летняя Маркарова – наполовину армянка с Западенщины. Родилась в Ровно. Училась на эколога в Киеве. Потом – семья-то была обеспеченной – в Индиане, в Штатах. Работала первые годы там же в Америке, в инвестиционных фондах. Стажировалась во Всемирном банке. При Порошенко сделала карьеру в министерстве финансов. Стала министеркой. Служила во главе министерства до самой смены власти. Должность в Вашингтоне при Зеленском – своего рода «блистательная ссылка», получившая, однако, особое значение в связи с начавшимся военным конфликтом. Так что окололитературные высказывания госпожи послицы лежат в далекой от ее профессиональных и личных интересов области. Она все больше про деньги. Но запись в соцсетях о Достоевском идеально свидетельствуют о стереотипах массового сознания, которые нынешняя Украина стремится навязать окружающему миру. Даже не русофобия, нет – априорная ненависть к русской культуре и цивилизации отныне и навек.

    Как бы там ни было, подобных заявлений о «коллективной вине» культуры, литературы и музыки западный мир не слышал со времен Второй мировой войны. А теперь ничего, кажется, привык. Вот и Маркарова, молодая глобалистка с двадцатилетним стажем, извергает их безо всякой внутренней неловкости. Не боится, уверенная в себе, что коллеги пожурят. Принцип «политикалкоррекшн» на русских и русское не распространяется.

    Что же до Достоевского, то ему не впервой. Его ненавидели еще отцы-основатели СССР. Ленин писал: «На эту дрянь у меня нет времени». Кстати, есть ощущение, что и Оксана Маркарова Федора Михайловича по-настоящему не читала.

    В 30–50 годах ХХ века в Советском Союзе Достоевский был практически запрещен. На Первом съезде советских писателей любитель всяческого модернизма и формализма литературовед Шкловский провозглашал: «Если бы сюда пришел Федор Михайлович, то мы могли бы его судить как наследники человечества, как люди, которые судят изменника, как люди, которые сегодня отвечают за будущее мира. Ф. М. Достоевского нельзя понять вне революции и нельзя понять иначе как изменника». Чуть мягче высказывался Горький: «Достоевский – гений. Но он злой гений».

    Первое собрание Достоевского в СССР вышло в середине 1950-х годов. Только в 1970-х в школах стали изучать «Преступление и наказание». 

    И действительно, никакого «пролетарского гуманизма» в писателе не было ни на грош. Он был именно христианином, судьбой и творчеством подтверждающим верность гуманистическим принципам большой европейской христианской цивилизации. О чем и напомнил современному миру папа Франциск.

    У антихристова царства, против которого восставал Достоевский, есть одна характерная черта. Оно несет с собой всеобщее уравнение, стирание различий, торжество «серых» из фантазий Ивана Карамазова, власть финансовых потоков, общие права и общие правила и, в конечном счете, исчезновение того человека, который в полноте свободы призван на Землю. Нынешняя Россия, при всех ее неловкостях, ошибках, сомнениях и разочарованиях, как раз и ведет борьбу за различия, за право оставаться собой, за возможность быть разными. И этот пафос остро чувствуют не только люди в Донбассе и в Новороссии, но и наши союзники по всему миру.

    Возможно, конфликт, свидетелями и участниками которого мы становимся, это пролог к большому, может даже большему, чем мы можем себе предположить, походу против всемирного уравнивания, торжества энтропии. И в этом противостоянии Достоевский – вне всякого сомнения – воин. Он – наш, как и многие другие гении старой Европы, русские и не русские по происхождению.

    И это – не умом, но чутьем – понимают украинские чиновники разных рук.

    Только одно «но». Гуманизм – наше слово. Русская культура отстаивает человеческое в человеке перед лицом множества вызовов, как уже вполне очевидных, так и тех, о которых мы можем только догадываться. И в этом ее сила.

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