Молитва и магия – действия противоположные

Взгляд
10 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 09:47  |  vz.ru
Разделы

Российская нефть нашла свободный от санкций маршрут

По Северному морскому пути пустили российскую нефть Rosatom/Global Look Press
Россия второй раз в истории отправила свою нефть в Китай по Северному морскому пути. Нефтяное эмбарго ЕС, которое вступит в силу через месяц, делает этот маршрут более привлекательным. Он короче и быстрее, и главное – свободен от западных санкций. Сможет ли Севморпуть стать спасением для российской нефти?  Подробности...
Перейти в раздел…

Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

Демократы показали результат значительно лучше того, который им предсказывали REUTERS/Tom Brenner
Формально Республиканская партия имеет право праздновать победу: по итогам выборов в Конгресс ей досталось большинство в Палате представителей. Но это будет очень грустный праздник: победа оказалась горше поражения. Особенно для Дональда Трампа, позиции которого в партии пошатнулись. Его переизбрание президентом теперь крайне сомнительно.  Подробности...
Перейти в раздел…

По Херсону принято «непростое решение»

ВС России временно отойдут от Херсона Сергей Мальгавко/ТАСС
Обещанные месяц назад командующим СВО Сергеем Суровикиным «непростые решения» начинают реализовываться. В среду министр обороны Сергей Шойгу, заслушав доклад Суровикина, объявил об отводе войск из Херсона с правого берега Днепра на левый. Чем продиктовано такое решение и как оно отразится на зимней военной кампании 2023 года? Подробности...
Перейти в раздел…

Как вскрывать украинских агентов в Крыму

Украинских диверсантов готовят в Польше и Греции Larissa Schwedes/Reuters
Появляется всё больше утечек о том, что Украина планирует перенесение боевых действий в Крым. Сделано это будет сначала с помощью так называемой партизанской террористической армии. Кто и как готовит эти диверсионные силы, где именно они будут располагаться в Крыму и с помощью каких методов их можно будет уничтожать? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Молитва и магия – действия противоположные

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В тревожные времена люди охотно обращаются к «миру таинственного» – испуганный человек ищет чего-то, что дало бы ему чувство контроля над ситуацией. Церковь еще раз напоминает, что делать этого не нужно. По соображениям как практического, так и духовного характера. Подробности...

Как установить пророссийскую власть в Молдавии

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Молдавии идут митинги протеста против прозападной власти. Однако они вряд ли приведут к ее замене на власть пророссийскую. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Антиевропейская Мелони оказалась проевропейской

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нового итальянского премьера Мелони так долго называли «пост-фашисткой», ультраправой, подружкой Путина, Орбана и Берлускони, что сами себя загипнотизировали и полностью лишили способности мыслить здраво. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Выборы в Конгресс: победили не те

Дефицит лекарств на Западе

Кому нужны переговоры с Украиной

Перейти в раздел…

Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
Подробности...

В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...

Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы поддерживаете идею проведения переговоров с Украиной?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Стал ли праздник 4 ноября для вас более значимым за последние годы?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Как вы оцениваете риск начала конфликта с применением ядерного оружия в ближайшее время?
  • Очень высокий

  • Высокий

  • Умеренный

  • Низкий

  • Очень низкий
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ предотвратила теракт в военкомате Екатеринбурга
    Суровикин: ВС России возобновили наступление на отдельных направлениях Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно На Украине погиб еще один воевавший на стороне Киева британец Трамп оценил итоги выборов в США
    Суровикин назвал процент сбитых украинских ракет силами ПВО России ЕК решила выдавать Украине финансовую помощь только в кредит В ООН подсчитали количество украинских беженцев в Европе Вассерман исключил конец человеческой цивилизации к 2050 году
    В Черном море турецкий катер получил повреждения от украинской мины Ввезенный по параллельному импорту алкоголь стал поступать в магазины В Виннице предложили переименовать улицу Льва Толстого в честь Бандеры В Disney сообщили о планах создать сериал про Индиану Джонса

    Главная тема


    Российская нефть нашла свободный от санкций маршрут

    ДТП под Херсоном


    Опубликованы фото и видео с места гибели Стремоусова

    потери в живой силе


    Суровикин: В октябре ВСУ потеряли более 12 тысяч военнослужащих

    неудачная пародия


    Суд решил выдворить из России блогера Некоглая

    Видео

    неоднозначный итог


    Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

    Пессимистичный сценарий


    Россия предупредила мир о новой экономической опасности

    «паники нет»


    «Ситуация в городе непростая»: Как Херсон переживает украинскую угрозу

    британские спецслужбы


    В деле о теракте на Крымском мосту появился полковник МИ-6

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    хорошие перспективы


    Андрей Полонский: Путь к многополярному миру лежит через Индию

    Больше не враг


    Игорь Мальцев: Антиевропейская Мелони оказалась проевропейской

    митинг против власти


    Геворг Мирзаян: Как установить пророссийскую власть в Молдавии

    на ваш взгляд


    Вы поддерживаете идею проведения переговоров с Украиной?
    Сергей Худиев

    Молитва и магия – действия противоположные

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		10 ноября 2022, 08:44

    Как сообщается, Курганская епархия призывает верующих не пользоваться услугами оккультистов. В частности, речь идет о некоем шамане и колдуне Ярополке, который предлагает жителям Зауралья провести различные обряды. 

    Что же, тревожные времена создают огромные возможности для колдунов и магов. Например, как сообщает сам «шаман Ярополк Лютич», «около десяти мужчин получили заговор на защиту от пуль и других предметов, которые могут принести увечья. Обряд состоял из работы с духами, силами стихий и чтения старинных заговоров». На это можно смотреть со снисходительной улыбкой – ну, если людям это помогает найти утешение, обрести спокойствие, то чем бы дитя ни тешилось... В действительности оккультизм (и неоязычество, которое часто идет в том же флаконе) может быть серьезной проблемой – и на психологическом, и на политическом уровне. 

    Но сначала нам стоит ответить на вопрос, который часто ставят люди, далекие от каких бы то ни было духовных практик. Разве православные священники не выступают тут как члены корпорации, ревниво оберегающей свой «рынок сбыта»? Разве священник не предоставляет те же «услуги», что и шаман с колдуном? Человек со стороны видит людей, которые, облачившись в особые одеяния, произносят таинственным речитативом какие-то непонятные слова, которые должны как-то воздействовать на невидимый мир, и не знает, как их различить. 

    Между тем молитва и магия есть действия по смыслу противоположные. Маг претендует на то, что может манипулировать сверхъестественным в интересах клиента – и брать за это деньги. Молящийся обращается к Богу, зная, что не может навязать Ему свою волю, а может только смиренно просить о прощении грехов, помощи и руководства. Эту противоположность уже очень давно заметил светский британский религиовед Джордж Фрезер в своем классическом труде «Золотая Ветвь»:

    «Священника не могла не возмущать высокомерная самонадеянность колдуна, его надменность в отношении к высшим силам, бесстыдное притязание на обладание равной с ними властью».

    Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER/Global Look Press

    Любая оккультная практика резко осуждена еще в глубинах Ветхого Завета и категорически отвергается Церковью. Но, переходя от духовных к чисто практическим вопросам, стоит заметить, что, как показывают долгие века опыта, магия не работает. 

    Если бы «заговор на защиту от пуль и других предметов» был эффективен, у нас (и не только у нас, в любой армии мира) было бы по штатному колдуну в каждой части – своих заколдовывать на защиту, противников, наоборот, расколдовывать и наводить на них сглаз и порчу. Но это не работало никогда – вся история говорит о том, что победитель в схватке пуль и «древней магии» вполне предсказуем. У народов Азии и Африки, которые столкнулись с европейскими колонизаторами, продвинутого колдовства было сколько угодно. Им это не помогло. Делать ставку на то, что заведомо не работает, безрассудно и опасно. 

    Здесь мы можем отметить первую практическую опасность оккультизма: люди принимают решения на основании совершенно ложных ожиданий. Это всегда ведет к беде – и на уровне частных лиц, и тем более на уровне тех, чьи решения могут отразиться на других. 

    Второе, что стоит сказать: продавцы оккультных услуг работают, естественно, за деньги. И, более того, как правило, умело используют психологическую уязвимость своих клиентов, чтобы вытрясти из них все их сбережения и еще заставить их влезть в разорительные кредиты. Об этом есть замечательный фильм-расследование Бориса Соболева «Идущие к черту». 

    С оккультным бизнесом тесно связано другое явление – неоязычество, которое предлагает поклониться «древним богам» ради исполнения своих желаний. Тот же «шаман Ярополк Лютич» учит поклоняться «Макоши – славянской богине Судьбы». 

    Неоязычество – тоже безобидная причуда? Не совсем. У нашего народа есть сложившаяся идентичность, есть тысячелетняя история, есть свои святые, герои и гении. Но все это тысячелетие русской истории прошло под знаком православия, которое и сформировало нашу культуру. Неоязычество делает русского человека чужим и посторонним в собственной культуре, предлагает ему искусственную идентичность, не только никак не укорененную в русской истории, но активно враждебную к реально существующей русской идентичности, которую предлагается отвергнуть ради реконструкции воображаемого языческого прошлого. О дохристианских верованиях славянских племен нам известно исчезающе мало, и любая попытка их возрождения неизбежно носит фэнтезийный характер. 

    Но нам стоит заметить, что некоторые попытки создания искусственной идентичности с очевидно ложными претензиями на древность оказались пугающе успешными – можно вспомнить хотя бы поклонение Перуну в укронацистском батальоне «Азов». Это не значит, что неоязычников стоит преследовать – по закону люди имеют право на какие угодно верования. Но это значит, что нам стоит отдавать себе отчет в том, что разные верования приносят разные плоды. 

    В тревожные времена люди охотно обращаются к «миру таинственного» – испуганный человек ищет чего-то, что дало бы ему чувство контроля над ситуацией. Церковь еще раз напоминает, что делать этого не нужно. По соображениям как практического, так и духовного характера. Если невидимый мир существует – и с ним возможно установить отношения, – нам стоит, перед какими-либо попытками это делать, постараться разобраться в том, что мы можем о нем знать и в какой духовной традиции нам искать ответы на наши вопросы. 

    Неосторожно призвав в свою жизнь каких-то духовных существ, обещающих вам решение проблем и различные материальные блага, вы можете потерять далеко не только деньги. 

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •