Почему нам нужна копейка

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2 ноября, среда  |  Последнее обновление — 10:35  |  vz.ru
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США признали провал экономической блокады России

Экономика России не оправдала ожидания Запада Владимир Сергеев/РИА Новости
В США вынуждены констатировать, что России в этом году удалось избежать изоляции. Запад старался своими санкциями лишить нашу страну доходов, а Москва не оправдала их ожидания. Об этом свидетельствуют торговые данные ряда стран с Россией. Даже с некоторыми европейскими странами торговля выросла. Не говоря уже о главных бенефициарах геополитического противостояния Запада с РФ. Подробности...
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Симпатии Москвы и Вашингтона совпали в Бразилии

Ранее считалось, что карьера Лулы закончена: суд присудил ему 12 лет тюрьмы REUTERS/Amanda Perobelli
Победу на выборах президента Бразилии одержал 77-летний Лула да Силва, он уже занимал этот пост в 2003–2011 годах и считался пророссийским политиком. Однако отрыв Лулы от действующего лидера Болсонару минимален. Тот поражения не признал, но Москва и Вашингтон уже поздравили Лулу с победой. У них разные причины болеть именно за него. Подробности...
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Мобилизованные обеспечат успех новому наступлению России

Судя по всему, сейчас мобилизованные вливаются в уже существующие БТГ Павел Львов/РИА Новости
Из трехсот тысяч россиян, призванных на службу, сейчас лишь 87 тысяч направлены в район СВО. Такие данные, подводя итог завершившейся частичной мобилизации, привел министр обороны Сергей Шойгу. Все мобилизованные проходят боевое слаживание и обучение актуальным специальностям – от вождения танков до радиоэлектронной борьбы. На каких участках фронта и для каких задач могут быть востребованы новые бойцы? Подробности...
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Выезд русских поможет исчезновению Латвии

Города Латвии пустеют Alexander Welscher/DPA/ТАСС
Население Латвии, как подтверждает свежая статистика, стремительно уменьшается. Кризис настолько силен, что некоторые эксперты самому существованию этой страны из-за демографических проблем отводят не более двадцати лет. Как же такое произошло и почему русские жители Латвии могут даже ускорить этот процесс?  Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Почему нам нужна копейка

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Именно в текущей сложной военно-политической ситуации российские монетарные власти должны показать, что контролируют ситуацию, а санкции не достигли своей цели. Подробности...

Украина открыла российскому флоту фарватер на Одессу

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Теперь перед киевскими властями стоит вопрос, что выбрать – продолжать вывозить зерно, принадлежащее американским компаниям, или, рискуя вызвать их недовольство, снова минировать фарватер. Подробности...
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Нужно ли сейчас договариваться с Байденом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Путин и Джозеф Байден могут встретиться на саммите Большой двадцатки. Но какой будет результат от этих встреч? Подробности...
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В США хотят уничтожить Россию за православие

Обсуждение: 5 комментариев

Взлом Трасс и теракт на «Северных потоках»

Товарищ Си получил абсолютную власть

Обсуждение: 5 комментариев
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Обсуждение: 8 комментариев
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
  • Донбасское

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  • Харьковское

  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

  • Меньше месяца

  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
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    Александр Разуваев

    Почему нам нужна копейка

    Александр Разуваев
    независимый фондовый аналитик
    		2 ноября 2022, 09:30

    Два года назад я предложил вернуть в российское денежное обращение копейку, проведя деноминацию рубля 1 к 100. То есть обменять нынешние сто рублей на один новый российский рубль. Я также предложил вернуть на российские денежные знаки портреты великих россиян, список которых можно будет определить простым интернет-голосованием.

    Изначально компания, в которой я тогда работал, выпустила соответствующий аналитический обзор, плюс появилась пара комментариев в деловой прессе. Однако медиаволна оказалась столь значительной, что идею прокомментировали первые лица Российской Федерации, тема деноминации в России стала ключевой в Белоруссии, Азербайджане, Казахстане и других странах СНГ. Всё это говорит о том, что идея более чем актуальная. Ситуация в России принципиально не изменилась за последние два года – то есть, разумеется, она принципиально изменилась, но не в этом смысле. Рассмотрим основные плюсы и минусы, а также технические моменты проведения деноминации в России.

    Начнем с последнего. У России уже есть успешный опыт деноминации 1998 года. При этом сейчас, осенью 2022 года, доля расчетов наличными значительно меньше, чем в 1998-м. Тогда даже крупные покупки и расчеты между предприятиями часто осуществлялись за наличный расчет. Ясно, что в течение какого-то достаточно длительного периода времени, например 6-12 месяцев, «новые» и «старые» деньги будут находиться в обращении одновременно. Старые будут постепенно исчезать из оборота. При этом у россиян должна быть возможность осуществить обмен старых денег на новые в отделениях «Сбера» в течение 10 лет после выхода старых денежных знаков из обращения. Конечно, деноминация 1998 года оказалась несколько смазанной августовским дефолтом. Однако для нынешней финансовой системы России особых рисков не просматривается. Всё самое плохое, что могло случиться – заморозка международных резервов Банка России, обнуление суверенных рейтингов, финансовая блокада России и массовый уход западных инвесторов из страны – уже случилось. Бояться за Мосбиржу сейчас тоже однозначно не стоит.

    Плюсы деноминации

    Главный плюс деноминации – это возврат копейки и естественных ценовых пропорций. Бутылка воды или проезд в московском метро – 50 копеек, бутылка итальянского вина – 10 рублей, посиделки на двоих в ресторации средней руки – 100 рублей, средняя российская зарплата 600-700 рублей, квартира – 100 000 рублей. Курс доллара или евро, как в советские времена – 60 копеек.

    Деноминация показывает, что Банк России и Министерство финансов доверяют рублю. Российские монетарные власти контролируют макроэкономическую ситуацию и уверены в своих силах. Период высокой потребительской инфляции, высоких инфляционных ожиданий, процентных ставок и высокой волатильности и турбулентности на финансовых рынках, который продлился последние 30 лет, остался в прошлом. Экономическая реформа, начатая еще Егором Гайдаром и Виктором Черномырдиным в 1992-1993 годах, закончена.

    Частью россиян до сих пор советское время воспринимается как период стабильности, люди помнят ту жизнь. Хорошо помнят, что проезд в метро и мороженое стоило именно копейки. Соответственно возврат копейки – это возврат стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Знаковый момент для общества, которое пережило несколько шоков.

    Фото: Сергей Венявский/РИА Новости

    Деноминация – техническая мера, она никак не скажется на уровне цен. Торговцы не смогут заработать на округлении в большую сторону. Это просто физически невозможно. Один современный рубль станет одной копейкой. Положительный эффект от деноминации в странах ЕАЭС и шире – странах СНГ. Большинство бывших советских республик, прежде всего Белоруссия, страны Центральной Азии и Закавказья, по-прежнему сильно экономически завязаны на Российскую Федерацию. И в их восприятии России не последнюю роль играют российские деньги. Все человечество сейчас – это прежде всего глобальное монетарное общество. Возврат копейки и новый дизайн банкнот автоматически повышает статус рубля – а значит, и самой России.

    Минусы деноминации

    Из минусов деноминации можно выделить только один. Обычно на него и ссылаются противники. Это расходы на ее проведение. Однако они не столь велики, да и наличный оборот значительно меньше, чем в 1998 году. Относительно недавно деноминацию смогла себе позволить совсем небогатая Белоруссия. Многие россияне даже привозили из турпоездок в Минск новые белорусские деньги в качестве сувениров.

    Два года назад некоторые коллеги из московских финансовых компаний говорили мне, что идея правильная, только не совсем вовремя. Народ и так на нервах из-за пандемии COVID-19. Надо подождать. Однако COVID-19 плавно перешел в СВО. А что будет дальше – мы точно не знаем. Жить надо здесь и сейчас, не откладывая жизнь на потом. Именно в текущей сложной военно-политической ситуации российские монетарные власти могут показать, что контролируют ситуацию, а санкции не достигли своей цели.

    Недавнее открытие для инвесторов из дружественных стран торгов акциями российских компаний позволяет обходить запрет на международные финансовые операции с участием России в долларе и других западных валютах. Создан быстрый трехступенчатый шлюз: «валюты недружественных стран/криптовалюты – валюты дружественных стран – рубли – акции российских предприятий». Схема обеспечивает движение в обоих направлениях. Вопрос деноминации назрел и перезрел, давно пора привести денежную систему России в порядок.

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