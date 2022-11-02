Почему нам нужна копейка

Два года назад я предложил вернуть в российское денежное обращение копейку, проведя деноминацию рубля 1 к 100. То есть обменять нынешние сто рублей на один новый российский рубль. Я также предложил вернуть на российские денежные знаки портреты великих россиян, список которых можно будет определить простым интернет-голосованием.

Изначально компания, в которой я тогда работал, выпустила соответствующий аналитический обзор, плюс появилась пара комментариев в деловой прессе. Однако медиаволна оказалась столь значительной, что идею прокомментировали первые лица Российской Федерации, тема деноминации в России стала ключевой в Белоруссии, Азербайджане, Казахстане и других странах СНГ. Всё это говорит о том, что идея более чем актуальная. Ситуация в России принципиально не изменилась за последние два года – то есть, разумеется, она принципиально изменилась, но не в этом смысле. Рассмотрим основные плюсы и минусы, а также технические моменты проведения деноминации в России.

Начнем с последнего. У России уже есть успешный опыт деноминации 1998 года. При этом сейчас, осенью 2022 года, доля расчетов наличными значительно меньше, чем в 1998-м. Тогда даже крупные покупки и расчеты между предприятиями часто осуществлялись за наличный расчет. Ясно, что в течение какого-то достаточно длительного периода времени, например 6-12 месяцев, «новые» и «старые» деньги будут находиться в обращении одновременно. Старые будут постепенно исчезать из оборота. При этом у россиян должна быть возможность осуществить обмен старых денег на новые в отделениях «Сбера» в течение 10 лет после выхода старых денежных знаков из обращения. Конечно, деноминация 1998 года оказалась несколько смазанной августовским дефолтом. Однако для нынешней финансовой системы России особых рисков не просматривается. Всё самое плохое, что могло случиться – заморозка международных резервов Банка России, обнуление суверенных рейтингов, финансовая блокада России и массовый уход западных инвесторов из страны – уже случилось. Бояться за Мосбиржу сейчас тоже однозначно не стоит.

Плюсы деноминации

Главный плюс деноминации – это возврат копейки и естественных ценовых пропорций. Бутылка воды или проезд в московском метро – 50 копеек, бутылка итальянского вина – 10 рублей, посиделки на двоих в ресторации средней руки – 100 рублей, средняя российская зарплата 600-700 рублей, квартира – 100 000 рублей. Курс доллара или евро, как в советские времена – 60 копеек.

Деноминация показывает, что Банк России и Министерство финансов доверяют рублю. Российские монетарные власти контролируют макроэкономическую ситуацию и уверены в своих силах. Период высокой потребительской инфляции, высоких инфляционных ожиданий, процентных ставок и высокой волатильности и турбулентности на финансовых рынках, который продлился последние 30 лет, остался в прошлом. Экономическая реформа, начатая еще Егором Гайдаром и Виктором Черномырдиным в 1992-1993 годах, закончена.

Частью россиян до сих пор советское время воспринимается как период стабильности, люди помнят ту жизнь. Хорошо помнят, что проезд в метро и мороженое стоило именно копейки. Соответственно возврат копейки – это возврат стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Знаковый момент для общества, которое пережило несколько шоков.

Деноминация – техническая мера, она никак не скажется на уровне цен. Торговцы не смогут заработать на округлении в большую сторону. Это просто физически невозможно. Один современный рубль станет одной копейкой. Положительный эффект от деноминации в странах ЕАЭС и шире – странах СНГ. Большинство бывших советских республик, прежде всего Белоруссия, страны Центральной Азии и Закавказья, по-прежнему сильно экономически завязаны на Российскую Федерацию. И в их восприятии России не последнюю роль играют российские деньги. Все человечество сейчас – это прежде всего глобальное монетарное общество. Возврат копейки и новый дизайн банкнот автоматически повышает статус рубля – а значит, и самой России.

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Минусы деноминации

Из минусов деноминации можно выделить только один. Обычно на него и ссылаются противники. Это расходы на ее проведение. Однако они не столь велики, да и наличный оборот значительно меньше, чем в 1998 году. Относительно недавно деноминацию смогла себе позволить совсем небогатая Белоруссия. Многие россияне даже привозили из турпоездок в Минск новые белорусские деньги в качестве сувениров.

Два года назад некоторые коллеги из московских финансовых компаний говорили мне, что идея правильная, только не совсем вовремя. Народ и так на нервах из-за пандемии COVID-19. Надо подождать. Однако COVID-19 плавно перешел в СВО. А что будет дальше – мы точно не знаем. Жить надо здесь и сейчас, не откладывая жизнь на потом. Именно в текущей сложной военно-политической ситуации российские монетарные власти могут показать, что контролируют ситуацию, а санкции не достигли своей цели.

Недавнее открытие для инвесторов из дружественных стран торгов акциями российских компаний позволяет обходить запрет на международные финансовые операции с участием России в долларе и других западных валютах. Создан быстрый трехступенчатый шлюз: «валюты недружественных стран/криптовалюты – валюты дружественных стран – рубли – акции российских предприятий». Схема обеспечивает движение в обоих направлениях. Вопрос деноминации назрел и перезрел, давно пора привести денежную систему России в порядок.