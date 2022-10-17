Мобилизация в Москве закончилась. Задачи выполнены в полном объеме. Вообще за словами «задачи», «мобилизация» стоят, конечно люди, москвичи, которые пошли в военкоматы потому что Родина позвала.

Как мобилизация шла, можно посмотреть в репортаже моих коллег. Семьями на фронт. Или в ЗАГС перед фронтом. Там кадры – сердце разрывается, просто иллюстрация к «Жди меня» Симонова.

Но вообще, ещё до официальной мобилизации, Москва отправила на фронт три добровольческих батальона. И сейчас, добровольцев было очень много. Уже даже когда вроде план закрыли (слово такое казённое, неуместное), мужики продолжали идти. Многие, кого не взяли, уехали добровольцами в подразделения республик или в ЧВК.

Честно сказать, окончание мобилизации мало что меняет для сознательных людей. Я писал как-то, что все мы мобилизованы ситуацией.

Как закупали для фронта коптеры и прочее снаряжение, так и будем дальше работать. Как шили московские волонтёры доя военных носилки и коврики, так и дальше будут. Как ездили депутаты Мосгордумы, возили в республики гуманитарку, так и будут возить.

Будут и курсы дальше бесплатные работать, которые люди сами организовали, по тактической медицине и по тактике боя. Ну и ошибок, которые при мобилизации налепили, тоже осталось немало, ещё разгребать и разгребать.

И самое главное, семьи московских мобилизованных. Их вот надо особенно беречь, им нужна забота. Для мэра понятно, это приоритет. Потому и центры поддержки семей мобилизованных открыли. Но Родина это же не только власть, это мы все. Если у вас есть мобилизованные соседи, коллеги, друзья, то поддержите семьи этих людей. Мы победим только вместе. Никак иначе не получится. За нас никто хорошо нам не сделает.

Да, мобилизация в Москве завершена. Но честно-то говоря, мы же понимаем, что это всё надолго. Вся ситуация я имею ввиду. Путь наш труден, нам предстоит пройти непростые испытания. Так что мобилизуемся. Иначе никак. Источник