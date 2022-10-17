Окончание мобилизации мало что меняет

Взгляд
17 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:53  |  vz.ru
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Россия и Турция разделят Европу надвое

Россия разыграет новый газовый гамбит Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россия выдвинула идею, которая может радикальным образом повлиять на экономический ландшафт всей Европы. Речь идет о создании на территории Турции газового хаба – системы распределения и дальнейшей перепродажи российского газа. В случае реализации проект принесет одной группе стран колоссальные выгоды, а другая группа будет подсчитывать большие убытки. Подробности...
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Для дискредитации российской армии использовали «Виагру»

Спецпредставитель ООН Прамила Паттен не представила ни одного доказательства в подтверждение своих лживых обвинений Zeus/ТАСС
Изобретение фальшивок о действиях российской армии на Украине вышло на новый уровень. На этот раз заявления о «массовых изнасилованиях» и даже «использовании для этого «Виагры» прозвучали от спецпредставителя генсека ООН. Новые обвинения в адрес российских военных один в один повторяют фейки, стоившие поста одному из украинских чиновников – и даже те, что придумывались еще двести лет назад. Подробности...
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Как в России готовят операторов боевых беспилотников

В России немного вузов, где учат новой военной специальности – оператор боевого дрона Георгий Зимарев/РИА Новости
Отечественный ВПК наладит крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов, заявили в Совбезе России. Одновременно Минобороны заявляет об особом значении массовой подготовки операторов боевых дронов. Где и как можно овладеть этой профессией, какие требования предъявляются к ее обладателям и почему операторы БПЛА настолько важны для армии?  Подробности...
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Прибалтика дерется за российский транзит

Порты Прибалтики по-прежнему зависят от российского транзита portofventspils.lv
Страны Прибалтики встали в авангарде антироссийских санкций – но в то же время, как выяснилось, отчаянно конкурируют за проходящий через их территорию транзит российских грузов. В частности, некоторые из них даже наращивают транспортировку зерна из России. Однако даже эта лазейка в ближайшее время для Прибалтики может закрыться. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Окончание мобилизации мало что меняет

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Родина это же не только власть, это мы все. Если у вас есть мобилизованные соседи, коллеги, друзья, то поддержите семьи этих людей. Мы победим только вместе. Никак иначе не получится. Подробности...

Российские атомщики совершили «Прорыв» за всё человечество

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
У жителей Земли осталось совсем немного времени и свободного урана, его дефицит нарастает с каждым годом. Если его сжечь на Земле в ближайшее столетие, у нас не останется энергии, чтобы вырваться в дальний космос. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

В Британии планируют военный переворот

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Вряд ли консерваторам удастся спасти Соединенное Королевство от экономического коллапса. Британская экономика рушится как карточный домик. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Франция прозрела и нищает

Россия превратит Турцию в Германию

Ядерный удар по Украине и ответ НАТО

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Экоактивистки в Лондоне облили консервированным супом шедевр Винсента ван Гога «Подсолнухи»

Две участницы британского экологического движения облили томатным супом картину нидерландского художника Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Акция была направлена против реализации в стране проектов по добыче нефти и газа. Картина стоимостью более 84 млн долларов защищена стеклом, поэтому пострадала только деревянная рама
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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?
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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
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  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
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    Андрей Медведев

    Окончание мобилизации мало что меняет

    Андрей Медведев
    Политический обозреватель
    		17 октября 2022, 14:48

    Мобилизация в Москве закончилась. Задачи выполнены в полном объеме. Вообще за словами «задачи», «мобилизация» стоят, конечно люди, москвичи, которые пошли в военкоматы потому что Родина позвала.

    Как мобилизация шла, можно посмотреть в репортаже моих коллег. Семьями на фронт. Или в ЗАГС перед фронтом. Там кадры – сердце разрывается, просто иллюстрация к «Жди меня» Симонова.

    Но вообще, ещё до официальной мобилизации, Москва отправила на фронт три добровольческих батальона. И сейчас, добровольцев было очень много. Уже даже когда вроде план закрыли (слово такое казённое, неуместное), мужики продолжали идти. Многие, кого не взяли, уехали добровольцами в подразделения республик или в ЧВК.

    Честно сказать, окончание мобилизации мало что меняет для сознательных людей. Я писал как-то, что все мы мобилизованы ситуацией.

    Как закупали для фронта коптеры и прочее снаряжение, так и будем дальше работать. Как шили московские волонтёры доя военных носилки и коврики, так и дальше будут. Как ездили депутаты Мосгордумы, возили в республики гуманитарку, так и будут возить.

    Фото: Александр Щербак/ТАСС

    Будут и курсы дальше бесплатные работать, которые люди сами организовали, по тактической медицине и по тактике боя. Ну и ошибок, которые при мобилизации налепили, тоже осталось немало, ещё разгребать и разгребать.

    И самое главное, семьи московских мобилизованных. Их вот надо особенно беречь, им нужна забота. Для мэра понятно, это приоритет. Потому и центры поддержки семей мобилизованных открыли. Но Родина это же не только власть, это мы все. Если у вас есть мобилизованные соседи, коллеги, друзья, то поддержите семьи этих людей. Мы победим только вместе. Никак иначе не получится. За нас никто хорошо нам не сделает.

    Да, мобилизация в Москве завершена. Но честно-то говоря, мы же понимаем, что это всё надолго. Вся ситуация я имею ввиду. Путь наш труден, нам предстоит пройти непростые испытания. Так что мобилизуемся. Иначе никак. Источник

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