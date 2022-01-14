Мультфильмы внедряют в детей идеи феминизма

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14 января, пятница  |  Последнее обновление — 12:58  |  vz.ru
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Как выгоднее распорядиться сбережениями в 2022 году

Геополитические риски – главный фактор, который отворачивает россиян от рублевых депозитов Алексей Сухоруков/РИА Новости
Каждый десятый россиянин стал частным инвестором, открыв брокерский счет. Бум розничного инвестирования в последние два года спровоцировали низкие ставки по депозитам. Однако к концу 2021 года вклады снова становятся привлекательными – проценты по ним достигли пятилетнего максимума и еще могут подрасти. Вернут ли россияне свои сбережения в банки и не съест ли их инфляция? Подробности...
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Что дала России молниеносная операция в Казахстане

Российские десантники возвращаются домой из Казахстана Гавриил Григоров/ТАСС
«Надо возвращаться домой. Мы свою задачу выполнили». Такими словами президент Владимир Путин отреагировал на доклад министра обороны Сергея Шойгу о завершении миротворческой операции в Казахстане. Как ОДКБ и российским Вооруженным силам удалась столь молниеносная операция, какие выгоды нашей стране она принесла – и какие выводы из нее сделают в других государствах? Подробности...
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Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
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Китай унижает поляков в пользу Калининграда

Китайский транзит оказался важнейшим инструментом политического давления Zhejiang Daily/Reuters
Польша стремительно теряет свое участие в транзитном проекте «Новый шелковый путь». Еще совсем недавно Варшава готовилась подсчитывать прибыли от этого важнейшего проекта Китая, однако теперь грузы из КНР переориентировались на Калининград. Почему такое произошло и как сделать так, чтобы Россия выиграла от происходящего еще больше? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Мультфильмы внедряют в детей идеи феминизма

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Нам, папам и мамам, хочется больше детских фильмов и мультфильмов, которые были бы современны, понятны нашим детям (в советских через сцену приходится то одно, то другое объяснять – мир изменился), но показывали бы правильные образцы поведения. Подробности...

Как Иран поможет России ответить Западу

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В январе Россию должен посетить президент Ирана Ибрагим Раиси. Иранский лидер надеется приехать с экономическими контрактами, а уехать с оборонными. Подробности...

В Казахстане столкнулись картины мира

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Казахстан – уникальный узел типичных для нашего времени противоречий. Поэтому так важно то, что происходит вокруг Казахстана в сфере идей и концепций. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Переговоры Россия – НАТО: главное

Русофоб во власти Казахстана

Обсуждение: 6 комментариев

Украина вернется к талонам на продукты

Обсуждение: 8 комментариев
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Первый российский Ту-160М поднялся в воздух

В России с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет ракетоносец Ту-160М. Этот самолет был собран с нуля. Он сможет нести новые виды вооружений, в том числе перспективные
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Первая миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане подходит к концу, через два дня начнется поэтапный вывод контингента. Это займет десять суток. Обстановка в стране нормализовалась. Численность российских военных не превышала 1480 человек
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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Герман Садулаев

    Мультфильмы внедряют в детей идеи феминизма

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		14 января 2022, 12:08

    Смотрим с младшей дочкой мультики. Российские и зарубежные. Фильмы хорошие, добрые. Учат дружбе, взаимопомощи, чуткости и прочим полезным вещам. Но всё же кое-что смущает. Какой-то слишком явный пропагандистский тренд. И пропаганда эта, как правило, феминистская в плохом смысле слова. Потому что феминизм в хорошем смысле слова – это Клара Цеткин и Роза Люксембург, это борьба за реальные политические, социальные и экономические права женщин. За право на образование, в том числе в мусульманских странах. За право равной оплаты с мужчинами. За право занимать руководящие должности. И так далее. А феминизм в плохом смысле – это какие-то странные обвинения в «гендерном фашизме» и стремление «получить компенсацию за века унижений», то есть, на самом деле, установить настоящий гендерный фашизм, только с противоположным знаком: учредить общество, где женщины будут угнетать мужчин.

    Вот мультфильм «Валли». Там вроде бы нет мужчин и женщин. Главные герои – роботы. Но первый робот явно мужского пола. А второй робот как бы девушка. И между ними бездна. «Мужской» робот – это старый ржавый мусорщик. Такой милый, наивный, но беспомощный. А «женский» робот – разведчица. Современный мощный супераппарат. Очень модная и красивая. Вся такая переливается и булькает модными электронными звуками, пока мусорщик скрипит гусеницами. А когда надо разведчица выхватывает бластер и демонстрирует способность к насилию и уничтожению всего вокруг. Понятно: женщина – сверхчеловек, мужчина – недочеловек. Потом они подружились, кажется. Наверное, разведчица из жалости снизошла. Смотреть до конца я не стал.

    Вот другой блокбастер – «Зверополис». Снова у нас главная героиня – женского пола зверушка. Она зайчиха. Над ней подтрунивают, ей не дают серьезные задания в полиции. Но она, конечно же, доказывает всем, что она лучше всех, разоблачая мафию и спасая город. У нее есть приятель – зверушка мужского пола, лис. В принципе, симпатичный. Но аферист, плут, воришка. Человек, то есть зверь, второго сорта. Наша зайчишка его перевоспитывает. В мультфильме есть даже попытка критически отнестись к феминистической повестке: лис произносит тираду о том, что ему не доверяют, его дискриминируют только потому, что он «хищник» (читай – «мужчина»), а ведь не все хищники одинаковые, это просто обозначение и «хейт-слово», вроде ниггера. Зайка понимает свою ошибку и начинает доверять другу-лису.

    То есть «Зверополис» рассказывает нам о феминистском мире будущего, где слово «мужчина» стало настолько оскорбительным, что мужчины просят не называть их больше мужчинами, как негры требуют не называть их неграми. И уже как бы заранее авторы борются с дискриминацией мужчин, объясняя, что не все мужчины – такие мужчины, многие вполне могут быть милыми и уживаться с настоящими зверями, то есть с людьми, то есть с женщинами.

    Могу привести еще много примеров, но и этих достаточно. А если вы думаете, что такая пропаганда характерна только для западных мультиков, а у нас всё по «Домострою», всё исконно-посконно, то фигушки. Наши новые мультфильмы вполне в духе диснеевских. Если у нас появляется какая-то подруга богатыря Алёнушка, то она теперь оказывается и мудрее, и быстрее, и сильнее самого богатыря. Она всех спасает и учит жизни. А мужики при ней сразу оказываются какими-то второсортными недотыкомками.

    Фото:

    Есть еще десятки и сотни фильмов вроде «Ангелов Чарли», где совершенные девушки пачками «мочат» бессмысленных мужчин. И артхаусные кинокартины тоже могут в это играть. В общем, далее везде. Когда в комедии Гайдая «невеста товарища Саахова», возлюбленная Шурика, оказывается физически подготовленнее разбойников-мужчин, да и самого Шурика, то это: 1) комедийный элемент, потому что в жизни женщина, как правило, слабее; 2) оправдано по сюжету, потому что она спортсменка, а разбойники только пиво пьют, Шурик же – ботаник очкастый.

    В современных фильмах и мультиках превосходство женщины – не комедийный элемент, не гэг, не гротеск, не абсурд, а привычная догма. Это уже не может быть гэгом. Потому что это уже не смешно. Женщина сильнее, умнее, современнее, образованнее, лучше во всех отношениях, чем мужчина? Ну да. А что, бывает иначе? Женщина побила трех мужиков? Угу. И где тут смеяться? Ошеломленные «борцы за права мужчин» публикуют доказательства обратного: мы не говорим про ум и характер, но по физическим показателям женщина до сих пор, как правило, уступает мужчине. Вот вам записи боев женщин с мужчинами – избиение младенцев (женщин). Женщина уровня чемпиона способна завалить хулигана на улице, но в спорте может на равных биться только с новичком на три ранга ниже ее. Да о чем говорить? До сих пор женщины и мужчины соревнуются раздельно. Не догадываетесь, почему? Только ли чтобы не возникло необходимости пользоваться одним душем и одной раздевалкой?

    Это уже никому не интересно. Новые «гендерные» стереотипы победили. Теперь женщина не только умнее, красивей и так далее, чем мужчина, но и физически более сильна. Сомневаться в этом нельзя. Надо принять. Вопреки очевидному. Потому что женщина уберменш, а мужчина – унтерменш. Нет, это не матриархат. Потому что «власть матерей» подразумевает, что женщина становится матерью, а современные феминистки не очень жалуют семью и традиционные семейные роли. Это гендерный фашизм. И направлен он против девочек, девушек, женщин. Потому что внушает им ложные ориентиры. Мешает достичь семейного и личного счастья. А несчастные женщины сделают несчастными мужчин. В любви и счастье женщины действительно правят миром, всегда правили и будут править.

    А нам, папам и мамам, хочется больше детских фильмов и мультфильмов, которые были бы современны, понятны нашим детям (в советских через сцену приходится то одно, то другое объяснять и не всегда получается – мир изменился), но показывали бы правильные образцы поведения. Учили мальчиков быть мужчинами, а девочек – женщинами. То и другое прекрасно. Никто не должен никого по признаку пола унижать и оскорблять, использовать и угнетать. Нужно оставаться собой и любить другого таким, какой он (или она) есть. Мужчина – сильный, храбрый, защитник. Женщина – мягкая, добрая, хранительница. Это стереотипы? Да, но в этих стереотипах нет ничего плохого. Надо следовать пути, данному природой. В этом не ограничение прав, в этом – гармония.

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