Существуют ли англосаксы

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Высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2»

США обеспокоились возможной нехваткой газа в Европе зимой Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Госдеп США призвал Россию увеличить транзит газа через Украину на фоне высоких цен на голубое топливо в Европе. С аналогичным требованием выступили и в ряде стран ЕС, а в западных СМИ развернулась кампания с обвинениями в адрес России в провоцировании дефицита газа перед зимой. При этом Газпром отказывается бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, строго выполняя ранее подписанные контракты. Как воспринимать требования Вашингтона и чем они могут обернуться для Газпрома? Подробности...
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Зачем Британии понадобился новый фигурант по делу Скрипалей

Новый подозреваемый – некто Сергей Федотов, которого называют «сотрудником ГРУ» Metropolitan Police
Лондон во вторник вновь вспомнил об инциденте с якобы имевшим место отравлением «Новичком» перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери. Там заявили, что Петрову и Боширову провести эту операцию помогал третий агент ГРУ. Впрочем, никаких доказательств этого опять не предъявлено. Решение Британии реанимировать старый скандал преследует сразу несколько внутренних и внешнеполитических целей, считают эксперты. Подробности...
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Зачем Россия покоряла Кавказ

Борьба с горцами затянулась на десятилетия Ф. Рубо
Ровно 220 лет назад Россия сделала один из важнейших шагов в экспансии на Кавказе – присоединение Грузии (в ее тогдашних границах). 24 сентября 1801 года рескриптом императора Александра I в состав России было включено Картли-Кахетинское царство. Что дали в итоге нашей стране десятилетия войн, последовавших вслед за этим, и почему иначе было бы куда хуже? Подробности...
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Пентагон поручил Арктику боевому генералу с украинским прошлым

Пентагон приказал обеспечить в Арктике «порядок, основанный на правилах» army.mil
Главой регионального центра минобороны США в Арктике назначен отставной генерал ВВС Рэнди Ки. За плечами генерала не только боевые операции на Балканах и в Афганистане, но и опыт консультирования украинской армии летом 2014 года. Ходили даже слухи, что он был ранен на линии фронта в Донбассе. Почему именно такой военачальник понадобился Пентагону на берегах Северного Ледовитого океана? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Существуют ли англосаксы

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Недавнее спешное создание англо-американо-австралийского военного альянса, в ходе которого Франция – вроде бы союзник по НАТО – получила увесистую оплеуху от англосаксонских народов, показывает, что единство англосаксов – это объективная реальность, данная нам в ощущениях. Подробности...

Эрдоган ведет игру против всех

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Будет ли эрдогановская Турция для России комфортным партнером? Нет, не будет, потому что уж если самостоятельность – то от всех. Но в современном мире с удобными партнерами вообще проблемы. Подробности...
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«Оппозиция» для Запада – это представители колониальной администрации

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
США и ЕС волнует не судьба демократии в России. Если бы у нас сидел прозападный диктатор – ему бы там стоя аплодировали. Их интересует контроль над внешней политикой России, а как минимум частично – и над внутренней. Подробности...
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Вассерман и право на оружие

Кто покусился на Шефира

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Зеленский устраняет опасного конкурента

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Вулкан Кумбре-Вьеха превратил в ад один из Канарских островов

На испанском острове Пальма в Атлантическом океане продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Есть опасения, что потоки лавы достигнут побережья и смешаются с водой, что может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов. На данный момент лава покрыла 154 гектара земли, разрушены сотни зданий
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Стрельба в Пермском госуниверситете унесла жизни шести человек

На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кто должен определять единый стандарт зарядок для телефонов?
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    Максим Соколов

    Существуют ли англосаксы

    Максим Соколов
    публицист
    		24 сентября 2021, 09:20

    К числу творческих чудачеств писателя Д.Л. Быкова относится страстное неприятие людей, употребляющих этноним «англосаксы». С большим постоянством он их анафематствует: «Есть авторы, как, например, Лев Гумилев, любовь к которому для меня маркирует человека как однозначно враждебного. Так же, как произнесение слова «англосаксы».

    С Л.Н. Гумилевым понятно. Мало того, что он был сильно грешен по части евразийства, а это полный харам, ему принадлежит высказывание «Я не интеллигент, у меня профессия есть», что есть совсем народное стесненье, гнуснейшее меж всеми преступленье.

    Но с англосаксами все сложнее. Можно было бы, конечно, объявить, что произнесение такого этнонима есть язык ненависти, а пользующихся таким языком надо ненавидеть всеми силами. В самом деле: современный носитель русского языка, употребляющий слова «жид» или «чучмек», рекомендует себя как человека недостаточно политичного. То же и со словом «англосакс».

    Однако тут есть небольшой нюанс. В массе своей евреи не любят, когда их называют жидами, точно так же народы Средней Азии не любят, когда их называют чучмеками или чурками. Поэтому приличнее воздерживаться от употребления таких этнонимов.

    Тогда как с англосаксонскими народами ничего такого не наблюдается. Сами англосаксы совершенно не обижаются на такое прозвание. Уж на что Цукерберг неистово рьян в борьбе с hate speech, но даже и он не устраивает гонений на употребляющих такое слово.

    Фото: Andrew Harnik/АР/ТАСС

    В англосаксонском вопросе Д.Л. Быков оказывается plus royaliste que le roi. Никак не будучи англосаксом, он налагает анафемы на произносящих это слово, при том, что самим англосаксам такое словоупотребление совершенно безразлично. Такой жанр – святее папы Римского – может быть даже истолкован, как комическое низкопоклонство.

    Более того, У. Черчилль тоже должен быть маркирован, как человек, однозначно враждебный, ибо он совершенно недвусмысленно отмечал, что англосаксонские народы – в первую очередь англичане и американцы – не просто говорят на одном языке, но представляют собой культурное и политическое единство. Строго говоря, саксы, вторгшиеся (вместе с англами и ютами) в V веке по Р. Х. на оставленные римлянами Британские острова и там образовавшие англосаксонское единство, – и саксы (саксонцы), оставшиеся на континенте, исторически были одним племенем, но спустя несколько веков их пути окончательно разошлись. Саксонцы влились в немецкий этнос, и Черчилль, а равно другие идеологи англосаксонства, никак не причисляли к великой общности также и континентальных кузенов.

    Описывая же основополагающие принципы демократических свобод, «о которых должны помнить в каждом доме и в каждой семье», Черчилль отмечал: «В этом же состоит и суть воззвания английского и американского народов, с которым они обращаются ко всему человечеству».

    И далее: «Трудно представить, чтобы обеспечение эффективных мер по предотвращению новой войны и развитию тесного сотрудничества между народами было возможно без создания того, что я бы назвал братским союзом англоязычных стран. Под этим я имею в виду особые отношения между Великобританией и Британским Содружеством наций, с одной стороны, и США, с другой. Такого рода братский союз означает продолжение тесного сотрудничества между нашими военными советниками с переходом в дальнейшем к совместному выявлению потенциальной военной угрозы, разработке схожих видов вооружений и инструкций по обращению с ними.

    Это должно сочетаться с такими мерами по обеспечению взаимной безопасности, как совместное использование всех имеющихся у каждой из наших стран в различных точках земного шара военно-морских и военно-воздушных баз, что позволит удвоить мобильность как американских, так и британских военно-морских и военно-воздушных сил и даст, в результате стабилизации мировой обстановки, значительную экономию финансовых средств».

    И еще: «Если народы Великобритании и Британского Содружества наций объединят свои усилия с народом Соединенных Штатов Америки на основе тесного сотрудничества во всех областях и сферах – и в воздухе, и на море, и в науке, и в технологии, и в культуре, – то мир забудет о том неспокойном времени, когда пресловутое, но столь неустойчивое равновесие сил, могло провоцировать некоторые страны на проведение политики непомерных амбиций и авантюризма».

    Не только, что говорится, «хорошо излагает, собака, учитесь, Киса», но ведь и мечтания Черчилля о военно-политическом союзе англосаксов (правда, при более сильной гегемонии США, чем то хотелось самому Черчиллю) вполне сбылись. Более того, особые отношения между англосаксонскими странами проявились и в сотрудничестве спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии – так называемый альянс «Пять глаз».

    Что, казалось бы, препятствовало привлечь к сотрудничеству разведок и прочие, не англосаксонские страны вроде Франции и ФРГ, тоже приверженные демократии. А польза от братского сотрудничества с BND или Сюрте Женераль была бы не меньшей и даже, возможно, большей, чем от сотрудничества с новозеландской разведкой. Но как-то не сложилось. Французы и немцы не говорят по-английски, и это как-то препятствует полному единению.

    Можно было бы и дальше считать англосаксонское единство химерой, придуманной коммунистами, а затем русскими националистами, пытавшимися таким образом навести тень на плетень и лживым наветом отпугнуть другие народы от демократических идеалов.

    Но недавнее спешное создание англо-американо-австралийского военного альянса, в ходе которого Франция – вроде бы союзник по НАТО – получила увесистую оплеуху от англосаксонских народов, показывает, что культурное и разное прочее единство англосаксов – это объективная реальность, данная нам в ощущениях.

    Это единство может нравиться или не нравиться, на вкус и на цвет товарища нет, но оно существует. И воздвигать анафемы на употребляющих технический термин «англосаксы» – это уже прямо из анекдота про Вовочку, искренне недоумевавшего: «Как же так? Жопа есть, а слова нет».

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