Вашингтон приступил к закату Европы в ручном режиме Дмитрий Дробницкий

политолог, американист 23 сентября 2021, 09:28 Джо Байден много о чем сказал в своей речи на Генассамблее ООН. В ней нашлось место и для ковида, и для сексуальных меньшинств, и для глобального изменения климата, и даже для инженерной инфраструктуры развивающихся стран. Говорилось и о союзниках. Были упомянуты Австралия, Индия, Япония и Южная Корея. Соответственно, индо-тихоокеанский регион был объявлен важнейшим для судеб мира. Вскользь был затронут Ближний Восток. Но только в части призыва к Израилю проводить в жизнь принцип «два государства для двух народов», а к Талибану* — соблюдать права человека. Несколько раз (правда, походя) Байден сказал об Африке и Латинской Америке. И лишь один раз — и в прошедшем времени, как указание на прошлые заслуги Белого Дома — речь зашла о ЕС и НАТО. Мол, мы возобновили сотрудничество с ними и заверили их в нашей приверженности пятой статье устава североатлантического блока. И всё. А далее — только о четырехстороннем партнерстве — Соединенных Штатов, Индии, Японии и Австралии. Удивительным образом из списка «выпала» Великобритания. И это вряд ли оговорка или ошибка спичрайтера. Партнерство названо именно четырехсторонним. В него также настойчиво приглашают Южную Корею. Но не Европу. Что возвращает нас к так называемому блоку AUKUS, торопливое создание которого предшествовало консультациям с Индией и Японией уже накануне Ассамблеи. Скандальная размолвка между США и Францией, ставшая побочным продуктом нового индо-тихоокеанского альянса под руководством США, конечно, многое говорит о нынешних нравах в Вашингтоне, но всё же выглядит несколько странно. Срыв контракта между Францией и Австралией на строительство дизель-электрических подлодок вовсе не был обязательным. Ничто не мешало США оставить дверь в новый блок AUKUS открытой. Или изначально пригласить туда Францию. Для этого были все основания. Во-первых, Эммануэль Макрон почти наверняка согласился бы. Он в преддверии президентских выборов 2022 года не преминул бы заявить о новых амбициозных планах Франции по осуществлению глобальной проекции, пусть и в качестве младшего партнера США. Во-вторых, у Парижа есть собственные территории в индо-тихоокеанском регионе — те же Новая Каледония и Французская Полинезия. Разве при сдерживании Китая бывают лишние союзники? Да и дизель-электрические подлодки Fabriqué en France вряд ли оказались бы лишними. У Австралии не хватило бы денег одновременно и на американские ядерные, и на французские обычные субмарины? Так дали бы Австралии кредит! Или предоставили госгарантии Франции. Или попросту заплатили бы Парижу по контракту. Не сегодня, через пару-тройку лет… «Печатный станок» в США пусть и стал давать сбои в последнее время, но всё еще функционирует. Можно также было подключить французские компании к строительству новых подлодок в самой Австралии. На эту тему Даже если что-то у администрации Байдена не сходилось — а у нее многое из рук валится в последнее время — оставалась опция подкупа хотя бы части французской элиты. Ну или шантажа, что в наше время примерно одно и то же. В общем, с Парижем совершенно точно можно было договориться полюбовно. Но этого не было сделано. Францию унизили. Ее поставили перед фактом одновременно со всем остальным миром. Да и о Британии, как уже было сказано выше, «вдруг забыли». Понятно, что Лондон в AUKUS был нужен лишь для того, чтобы Австралия могла легитимно войти в этот блок. Ведь главой этого материкового государства по-прежнему является монаршая особа Великобритании. Теперь же, когда Канберра вписалась в проект, Туманный Альбион можно и «задвинуть». Само собой, «кидают» европейцев не в первый раз. Помните историю проекта «украинский майдан»? В 2014 году в сеть была слита запись телефонного разговора замгоссекретаря Виктории Нуланд с тогдашним послом США в Киеве Джеффри Пайеттом. Нуланд тогда распределяла должности в будущем украинском правительстве. Она поведала Пайетту о том, кто будет временным президентом, кто — премьер-министром, кто — мэром Киева, а кто возглавит страну после первых «по-настоящему демократических выборов». В связи с этим все ранее достигнутые договоренности с Януковичем предписывалось расторгнуть и установить новый режим под прямым управлением Вашингтона. Пайетт, конечно, калач тертый, он прекрасно понимал, что такое «экспорт демократии» и с чем его едят, но даже он тогда опешил, ведь компромиссные договоренности были достигнуты в Киеве при прямом посредничестве Евросоюза. Ему не хватило выдержки и он выпалил: «А как же ЕС?». На что получил быстрый и ставший крылатой фразой ответ: «К чёрту ЕС!». По-английски это звучало грубее — «F…ck the EU!». Это случилось во времена Обамы, которого считали лучшим другом Европы после Гарри Трумэна! Повод для обиды был стопроцентный. И все-таки тот, 2014 года «F…ck the EU», был несколько другим. Это был приватный разговор, который американские дипломаты, потеряв всякую осмотрительность, вели по незащищенной линии. Никакого публичного унижения Европы не предполагалось. А уж что думают о ЕС их «лучшие друзья» по ту сторону Атлантики, лидеры Старого Света знали и без невольного откровения г-жи Нуланд. Поэтому, кстати, очень недолгой была шумиха вокруг вскрывшейся прослушки телефона Ангелы Меркель американскими спецслужбами. Ну, нужно это было зачем-то хозяевам мира. Жаль, конечно, что вскрылось, но не подрывать же из этого евроатлантическое единство! Cвой «F*ck the EU» преподнес и Трамп, когда в одностороннем порядке разорвал иранскую ядерную сделку, в которой, помимо России, Китая и США, участвовали три европейские страны — Франция, Великобритания и Германия. Однако это было публичным предвыборным обещанием «невозможного Дональда», причем таким, которое он мог с легкостью исполнить. Европейцы, конечно, ставили на Хиллари Клинтон, но не могли не понимать, что шансы у Трампа есть. А значит, было и время подготовиться к расторжению сделки. Чего лидеры ЕС не сделали, так это не выполнили собственного обещания — поддержать сделку даже после выхода из нее Вашингтона. Байден обещал в сделку вернуться. Но, как известно, обещать — не значит жениться. Натолкнувшись на первые же дипломатические сложности, новая администрация бросила эту затею. И снова Европа утерлась. Нормально всё. У больших людей есть свои большие соображения. Нынешний кризис — совсем другое дело. Во-первых, «F*ck the EU» брошено подчеркнуто демонстративно. Как если бы в такой демонстрации был свой особый смысл. Во-вторых, на сей раз реакция Старого Света была весьма резкой. Дело дошло до отзыва французского посла из Вашингтона, а это беспрецедентный демарш внутри НАТО и в целом в рамках Запада. Свой протест выразил не только Париж. К критике США присоединились практически все высокопоставленные еврочиновники. Даже Трампу не давали столь единодушную отповедь. Много говорится о расколе Запада, о потере доверия и о «недопустимом» и «несоюзническом» поведении. Но из-за чего? Из-за нескольких подлодок? Из-за денег? В наше-то время так называемого «количественного смягчения» (говоря по-русски — непрерывной эмиссии)? Из-за очередного оскорбления, нанесенного Вашингтоном? По всей видимости, дело тут вовсе не в субмаринах (причем как французских, так и американских), не в миллиардах долларов (в США сейчас разбрасываются триллионами) и не в очередном хамском поступке США, а в чем-то гораздо более существенном. И в целом Байден в своей речи на Генассамблее дал понять, о чем идет речь. Повторюсь, индо-тихоокеанский регион назван важнейшим для мира «сегодня и завтра». Евросоюз же назван партнером «в решении всего спектра важных проблем, стоящих сегодня перед миром». То есть ЕС — это о климате, возможно, о ковиде, но не о военно-стратегическом сдерживании. Как сказал Байден, «сегодня фокус США смещается в индо-тихоокеанский регион». Стало быть, там и сосредотачиваются союзники, ресурсы, военное присутствие США. НАТО (а вместе с ним и ЕС) было сосредоточением всего перечисленного только тогда, когда «фокусом» была западная часть Евразии. Само возникновение Североатлантического альянса в 1949 году на том месте, где всего за год до этого продолжала свое существование антигитлеровская коалиция, было продиктовано двумя соображениями — изолировать СССР с запада и добиться для США постоянного присутствия в Европе. Сторонники подобного сценария (который и был реализован) были по обе стороны Атлантики. Но с тех пор европейские элиты крепко-накрепко запомнили, что американский стратегический «зонтик» над Старым Светом обеспечивает им власть и возможность пользоваться всеми благами долларовой экономики. А возможности долларовой экономики истощаются на глазах. Только ленивый сегодня не говорит о том, что США, оставаясь державой номер один, действует в условиях сокращающихся ресурсов. Именно так и оправдывалось администрацией Байдена поспешное бегство из Афганистана — конкуренция с Китаем несовместима с продолжением затратных кампаний на Ближнем Востоке. О чем и сказал хозяин Белого Дома в речи, посвященной выводу войск. Ладно бы бросили только Афганистан! Но ведь выведены были и американские системы ПВО/ПРО Patriot из Саудовской Аравии, ведущей войну в Йемене! Демократы в Конгрессе собираются также изъять из бюджета США 1 млрд долларов помощи Израилю на обновление противоракетной системы «Железный купол». Не то чтобы США совсем уйдут из региона. Базы остаются. Точечный контроль, важный для Вашингтона, останется. Но тотального «зонтика» больше не будет. В том числе над теми, кого называли союзниками. Кстати, важнейшим союзником США де-юре являлся и Афганистан. Для «ответа на вызовы России» (слова Байдена из той же речи об Афганистане) необязательно содержать под «зонтиком» (а значит, и допускать ко всем «пряникам» всемирной долларовой экономики) всю Европу. Достаточно нескольких особо рьяных союзников — Польши, стран Прибалтики, алчущих особого статуса Грузии и Украины, нескольких других стран. Не говоря уже о том, что после сделки с Берлином по «Северному потоку-2» Вашингтон рассчитывает контролировать (хотя бы частично) энергетический сектор Старого Света. Остальные страны попросту не нужны и должны рассчитывать на собственные силы. Фокус сместился. Всем спасибо. Вот что было сказано европейцам. И вот от чего они пришли в ужас и стали обиженно ругать заокеанское начальство. Понятно, что новая стратегическая линия США вполне может и не быть выдержана до конца. Все-таки очень много разных фракций сражается в аппаратной войне в нынешней администрации. Но европейцы переполошились не просто так. Ну а нам, как в случае с уходом американцев из Афганистана (тоже ведь до конца не было понятно, уйдут ли, а если уйдут, то когда), необходимо начинать оценивать будущие вызовы от заката Европы. Настоящего заката. Который Вашингтон начал осуществлять в ручном режиме. Другие материалы автора