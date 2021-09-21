Европу ставят перед выбором между США и Китаем

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21 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 17:45  |  vz.ru
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Европа нашла виноватого в газовом кризисе

В Европе требуют наказать Газпром Егор Алеев/ТАСС
Европа нашла виновного в энергетическом кризисе – это Газпром. По крайней мере, так считают 43 депутата Европарламента. Даже аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной и требуют от ЕК начать антимонопольное расследование, наказав Россию. У Газпрома имеются сильные аргументы в противовес обвинениям. Однако во время прошлого антимонопольного расследования Газпрому пришлось пойти на компромисс. Подробности...
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Вассерман предложил облегчить доступ к оружию ради благих целей

«Закон по сути разрешает вооружаться только преступникам», – считает Анатолий Вассерман Владимир Вяткин/РИА Новости
«Я не собираюсь ужесточать запреты. Я собираюсь добиться организации системы воспитания граждан – так, чтобы им пореже приходила в голову возможность массового убийства», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Анатолий Вассерман, комментируя расстрел в университете Перми. Накануне он был избран депутатом Госдумы по одному из округов Москвы. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени

Видимо, Австралия получит эти подводные лодки – американские класса «Вирджиния» Chris Oxley/U.S. Navy
Уже через несколько лет в мире появится еще одна страна, обладающая атомным подводным флотом – Австралия. Какие именно подводные лодки получит эта страна от своих союзников, какие они дают боевые возможности и по какому сценарию могут быть использованы для того, чтобы сдержать военную мощь Китая? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Европу ставят перед выбором между США и Китаем

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
США предельно ясно показали, что их игра с Китаем идет по-крупному, и Евросоюз теперь должен решить — готов он повышать ставки или лучше спасовать. Подробности...

Зачем сумасшедшим детям огнестрел

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Я не понимаю, зачем в России вообще продаются полуавтоматические помповые ружья всем, кто желает их купить, включая прыщавых «школьных стрелков». Единственная задача таких ружей – это дешевые понты. Но они иногда обходятся нам очень дорого. Чудовищно дорого. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

В чем суть конфликта Москвы и Константинополя

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Отстоять свободу Церкви от диктата со стороны одного из патриархов – значит, отстоять ее свободу от тех вполне мирских сил, которые за ним стоят. И это имеет большое значение не только для Церкви, но и для всего мира. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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США предали Францию

Трамп и ядерная война с Китаем

Перевести Украину на латиницу

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Стрельба в Пермском госуниверситете унесла жизни шести человек

На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Василий Федорцев

    Европу ставят перед выбором между США и Китаем

    Василий Федорцев
    политолог, германист
    		21 сентября 2021, 17:25

    Людям свойственна вера в чудо, и европейские политики в этом плане не исключение. Все четыре года президентства Дональда Трампа они спорили о том, что тот из себя представляет — временную флуктуацию американской политики или же признак ее долгосрочных изменений. К четвертому году в этих спорах возобладала вполне рациональная точка зрения, утверждавшая, что и мир, и США слишком сильно изменились за последнее время, поэтому «как прежде» в трансатлантических отношениях уже никогда не будет, и надеяться Евросоюзу теперь следует в первую очередь на себя. Но как только на выборах победил Джо Байден, в европейцах взыграла та самая вера в чудо, и они, забыв про все свои рассуждения, с возгласами «Америка вернулась!» бросились в объятия нового хозяина Белого дома.

    И поначалу действительно казалось, что чудо произошло: американцы из новой администрации радушно принимали европейцев в Вашингтоне и сами охотно прилетали на переговоры в Европу, не хамили и не ставили ультиматумов, называли Германию и Францию в числе «самых близких союзников» и даже не стали противиться достройке «Северного потока-2». Но потом что-то пошло не так — за спиной Байдена явно замаячил призрак Трампа.

    Первый «звоночек» прозвучал еще в апреле, когда США объявили, что уходят из Афганистана, просто поставив своих участвовавших в афганской операции союзников перед фактом — с ними не согласовали ни само решение, ни дату вывода войск. Несколько месяцев спустя та же самая история, хотя и в меньшем масштабе, но с большим драматизмом, повторилась в кабульском аэропорту. Тогда весь мир наблюдал, как европейцы своими собственными, прямо скажем, не очень большими силами пытаются в сжатые сроки провести эвакуацию, чтобы успеть до ухода американцев вывезти всех своих граждан и местных афганских сотрудников. И в итоге не успели — одних только немцев в Кабуле осталось около ста человек.

    А на прошлой неделе в Евросоюзе с удивлением узнали, что у США, Великобритании и Австралии теперь, оказывается, есть новый оборонный альянс — AUKUS. И объявлено о нем было ровно в тот же день, когда сам ЕС презентовал свою новую стратегию для Индо-Тихоокеанского региона. Заодно выяснилось, что подводные лодки для австралийских ВМС будут строить не французы, с которыми был заключен договор, а американцы, и лодки эти будут не дизельными, как планировалось ранее, а атомными. Пекин сразу же расценил эту новую сделку как нарушение договора о нераспространении ядерного оружия, и стабильности региону все это явно не прибавит, как и отношениям Китая с Западом, то есть и с Евросоюзом в том числе. В общем, все получилось в лучших традициях трамповского стиля — примерно так же, как было в 2017 году, когда Вашингтон решил выйти из договора о ракетах малой и средней дальности в Европе.

    Потерявшая контракт на 50 миллиардов Франция сейчас, конечно, в бешенстве — отзывает послов, отменяет переговоры и требует от партнеров по ЕС разделить ее негодование. Но дело тут не только в деньгах. Европейцам предельно ясно показали, что игра с Китаем идет по-крупному, и они эту игру явно «не тянут». Даже Франция с ее достаточно весомым военным присутствием в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и тем более Германия, отправившая туда пока только один свой фрегат, который как раз сейчас на полных парах следует в австралийский Дарвин. С точки зрения американцев, все это хорошо, но очень мало.

    Фото: Oliver Contreras/Consolidated News <br>Photos/Global Look Press

    То, что американо-китайские отношения постепенно движутся в направлении конфликта, европейцам было ясно еще десять лет назад. Так же, как и то, что от Евросоюза этот конфликт потребует совсем иной роли в мировых политических и военных делах.

    Отсюда, кстати, и все эти разговоры про стратегическую автономию и общеевропейскую армию, начавшиеся еще в те времена, когда президентом США был Барак Обама. Но при этом чрезмерно обострять отношения с Пекином европейцы всегда откровенно побаивались, и до самого недавнего времени оттягивали тот момент, когда нужно было прямо заявить, на чьей они стороне, и начать предпринимать в отношении Китая какие-то активные действия.

    В начале этого года, когда после смены власти в Вашингтоне со стороной Евросоюз все-таки определился, в европейской прессе активно обсуждали статью бывшего австралийского премьер-министра Кевина Радда, опубликованную в Foreign Affairs. Радд тогда писал, что война между Китаем и США вполне вероятна, но ее можно избежать, если американцы не будут излишне провоцировать Пекин, как это делал Трамп, и стороны четко согласуют между собой «красные линии».

    Европейские политики, поверившие в то, что Байден — это полная противоположность Трампу, похоже, решили, что новый президент провоцировать не будет, а значит в американо-китайском противостоянии можно поучаствовать без особых потерь: отправлять к берегам Китая свои военные корабли, но при этом продолжать с ним активно торговать — примерно так, как Западная Европа торговала с СССР во времена «холодной войны». Собственно, в таком духе и выдержана опубликованная на прошлой неделе индо-тихоокеанская стратегия ЕС — там много говорится про экономику и торговлю, инклюзивность и готовность к сотрудничеству с Пекином, но есть также и про намерение расширять свое военное присутствие в регионе.

    Теперь, когда выяснилось, что Байден совсем не анти-Трамп, а мир и американская политика действительно бесповоротно изменились, все эти надежды рассыпаются прямо на глазах. Вариантов у европейцев сейчас, по сути, два: ввязываться в американскую игру с повышенными ставками и всеми сопутствующими для себя рисками, либо отказаться от своих глобальных амбиций и спасовать. Поразмыслив, в Евросоюзе, скорее всего, выберут первый вариант, тем более, что у Вашингтона, наверняка, найдется, что предложить взамен. И глава внешнеполитической службы ЕС в понедельник в разговоре с австралийским министром иностранных дел Мэрис Пэйн уже выразил сожаление, что европейские страны не пригласили в AUKUS. Так что вполне вероятно, что этот новый альянс скоро расширится. Правда, свою свежую индо-тихоокеанскую стратегию Евросоюзу в этом случае придется поменять — в сегодняшнем ее виде она ему уже вряд ли понадобится.

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