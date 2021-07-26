Слово «национальность» – это совсем про другое

Взгляд
26 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:43  |  vz.ru
Разделы

Кому в России коронавирус принес сверхдоходы

Российская промышленность – один из выгодополучателей коронакризиса Денис Гришкин/Агентство «Москва»
Огромные деньги удалось заработать целым отраслям российской экономики в последнее время – и все благодаря кризису, вызванному коронавирусом. Кто выиграл от происходящего больше всего, сохранится ли этот денежный поток в будущем и на что в итоге будут потрачены коронавирусные сверхприбыли? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия представила Европе грехи Украины

Одним из основных пунктов обвинений в адрес ВСУ стали обстрелы городов Донбасса Mstyslav Chernov/AP/ТАСС
Москва впервые подала иск в Страсбургский суд против другой страны. Ответчиком названа Украина. Силовой захват власти, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны, дискриминация русских – таковы главные пункты обвинений, от которых судьям ЕСПЧ трудно будет отвернуться. Почему иск о событиях 2014-го подан только теперь, семь лет спустя?  Подробности...
Перейти в раздел…

В России начали прививать от COVID по новым правилам

Минздрав не торопится принимать решения по вакцинации подростков Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Прививки от коронавируса можно делать беременным и пациентам с онкологией. Соответствующие рекомендации подготовил Минздрав. Также обновились противопоказания для желающих привиться «ЭпиВакКороной»: людям с тяжелыми формами аллергии вакцина противопоказана. Однако в новой версии рекомендаций ничего не говорится о вакцинации детей и подростков. Перед учебным годом именно этот вопрос волнует россиян. Подробности...
Перейти в раздел…

Литва стонет от «гибридной агрессии» Лукашенко

Мигранты уже навязывают Литве свои правила Florian Bachmeier/Imagebroker/Global Look Press
В Литве, похоже, готовы признать поражение в борьбе с мигрантами и приступают к строительству городка для размещения 40 тыс. человек. Страна не может отгородиться от пришельцев, ибо в ней не хватает даже колючей проволоки. А незваные гости ведут себя столь чудовищно, что по стране раздаются призывы учиться стрелять, «чтобы очистить Литву от чужеродцев». Подробности...
Перейти в раздел…

Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
Перейти в раздел…

Слово «национальность» – это совсем про другое

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Этнос, народ и нация – это совершенно разные категории. Чеченец юридически является россиянином, так как имеет паспорт РФ, но по происхождению, по крови, он нохчи. Подробности...

Почему Ленин желал России поражения в Первой мировой

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Советские республики расцветали одна за другой – Баварская, Венгерская и даже Персидская. Причем в той же Баварии авторитет Москвы был выше, чем в самой Москве – цитаты Ленина и «опыт русских товарищей» были лучшими аргументами. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Трамп возвращается

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Это ситуация преддверия новой «войны Севера и Юга», войны гораздо более глобальной, чем та, что была когда-то. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Онлайн-букмекеры: вред и польза

«Северный поток – 2»: что теперь будет

НАТО доверят женщине

Перейти в раздел…

Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
Подробности...

Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
Подробности...

В Токио в условиях пандемии стартовала Олимпиада-2020

В Токио открылась Олимпиада-2020, которую пришлось перенести из-за пандемии. Впервые Игры пройдут без иностранных болельщиков, а сборная России выступит под нейтральным белым флагом. Саму церемонию открытия наблюдатели назвали скромной, а некоторые – даже «медленной и унылой»
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
  • Да

  • Нет

  • Будет зависеть от их выступлений
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по &laquo;Северному потоку-2&raquo;?
  • Германия

  • Россия

  • США

  • Украина
Вы готовы пройти вакцинацию/ревакцинацию от COVID ради работы?
  • Да

  • Нет

  • Сделал(а) прививку ради своей безопасности
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Подавший сигнал тревоги самолет «Белавиа» сел в Москве
    Россия отказалась принять протест Японии в связи с поездкой Мишустина на Итуруп В России начали создавать самолет на случай ядерной войны Россия из-за углеродного налога будет платить ЕС более 1 млрд евро в год Губерниев жестко оценил выступление российских пловцов на ОИ
    Экс-министр обороны ДНР захотел стать свидетелем против Украины в ЕСПЧ Украинский журналист возмутился из-за русской озвучки трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2 Австрийский мальчик рассказал, почему решил написать письмо Путину Стали известны подробности убийства семьи адмирала в отставке в Петербурге
    В Бундестаге заявили о необходимости достроить «Северный поток – 2» В США предсказали начало новой мировой войны из-за конфликта с Китаем Льву Лещенко грозит в Грузии участь Владимира Познера Умерла актриса из сериала «Мухтар»

    Главная тема


    Кому в России коронавирус принес сверхдоходы

    геополитическое значение


    Саакашвили подсказал решение для Украины после запуска «Северного потока – 2»

    «применение оружия»


    В Киеве призвали готовиться к силовому освобождению Донбасса

    отвергнутый протест


    Эксперт: Токио стал заложником собственной пропаганды по вопросу Курил

    Видео

    экспорт оружия


    Российские вооружения нанесли удар по монополии доллара

    «Георгий Победоносец»


    У главной золотой монеты России огромный потенциал

    многовекторная политика


    Киев вспомнил о покровительстве Китая назло Западу

    жалоба в ЕСПЧ


    Россия представила Европе грехи Украины

    особый случай


    Какие уроки следует извлечь из дела автоинспектора с золотым унитазом

    Газовый вопрос


    Геворг Мирзаян: Либо украинский ишак сдохнет, либо американский падишах

    Система ценностей


    Алексей Алешковский: Метафизика идиотизма

    разгул стихии


    Игорь Мальцев: Деньги на защиту от наводнений Германия потратила на беженцев

    на ваш взгляд


    Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
    Валерий Коровин

    Слово «национальность» – это совсем про другое

    Валерий Коровин
    директор Центра геополитических экспертиз
    		26 июля 2021, 12:00

    В Госдуме задумались о возвращении в паспорт графы «национальность». С научной точки зрения, на основе этносоциологического метода, «национальность» – это строго политическая категория, тождественная понятию «гражданство». Национальность «англичанин» означает наличие паспорта Британии. Национальность «француз» означает наличие гражданства Франции. И в том, и в другом случае, это никак не связано с происхождением. То есть англичанином может быть турок по происхождению, а французом, то есть, обладателем французского паспорта – араб.

    Таким образом, когда речь идёт о гражданах России, имеющих паспорт РФ, их «национальность» автоматически и по умолчанию – «россиянин», то есть, гражданин России. Вне зависимости от происхождения. В таком случае, в графе «национальность», если её вернуть, у всех обладателей паспорта РФ автоматически должно быть проставлено «россиянин», а это не имеет никакого смысла, так как все россияне, поэтому и графа не нужна.

    Другое дело – идентичность, принадлежность к органической общности, от латинского корня id – «такой же, как тот».

    Органическая общность, с точки зрения этносоциологии, это принадлежность к тому или иному этносу или народу (лаос). Этнос – это кровь, происхождение от общего предка. Например, чеченцы – нохчи – люди Ноя, произошедшие от Ноя (Ноах), это этнос. Чеченцем нужно родиться. Совсем другое дело, например, русский – это принадлежность к надэтнической общности – народу (лаос. Не этнос) – культурно-исторической общности, имеющей социальную иерархию, стратификацию (помимо общего языка) и другие признаки народа (см. учебник по этносоциологии). Русским можно стать, вне зависимости от своей крови, происхождения, отказавшись от своей прежней идентичности, например, чеченской, или любой другой, и приняв русскую идентичность.

    Таким образом, этнос, народ и нация – это совершенно разные категории. Чеченец юридически является россиянином, так как имеет паспорт РФ, но по происхождению, по крови, он нохчи. Ему нет никакого смысла указывать в графе «национальность россиянин», тем более, что это и так понятно. Есть смысл указать, что он нохчи. Но тогда это не «национальность», а принадлежность к этносу, то есть идентичность. Или русский - он тоже россиянин, и это тоже и так понятно, но он хочет, чтобы у него в паспорте было указано, что он русский, это принадлежность к народу (лаос).

    Фото: Саид Гуциев/РИА Новости

    Так какую графу тогда ввести? Национальность – россиянин – бессмысленно. Если в графе «национальность» писать «чеченец», или «русский», как было в советские времена – неправильно. Согласно марксистскому подходу, все органические общности, такие как этнос и народ (лаос) были преодолены путём политического самоопределения в политические нации и создания так называемых «национальных республик».

    То есть, юридически осталась только политическая категория – национальность, но фактически этносы и народы никуда не делись. Поэтому их и определяли последним разрешённым термином «национальность». Так чеченцы стали не этносом, а национальностью, и русские стали не народом (лаос), а тоже национальностью, и все остальные этносы и народы, порядка 250, если брать только РСФСР, и раза в два больше, если брать весь остальной СССР - все они скопом стали «национальностями». Хотя представляли собой целую палитру многообразия народов и этносов.

    Исчезла марксистская идеология, была отменена руководящая роль партии, исчезли все марксистские, позитивистские, прогрессистские, материалистические предпосылки, по крайней мере, их обязательность, а этот атавизм марксизма – «национальность» – остался, внося страшную путаницу во всю эту тему. У нас теперь «национальности» совмещаются с «национальными интересами» и «национальной безопасностью», взятыми в политический оборот прямо из американского кино. Но какой «национальности» эти «интересы» и эта «безопасность» – никто ответить не может.

    Таким образом, если и говорить о возвращении графы, то, как мы определили, это не может быть графа «национальность». Может, графа «этнос»? Но ведь есть и народы (лаос). Может быть графа «народ»? Это теплее. Этносы иногда для упрощения тоже называют «народами». Но тут упрощение идёт ещё дальше. Народом также называют всех граждан РФ. А ещё народом называют группу людей, собравшихся под окном. То есть, как минимум, четыре совершенно разных явления именуют понятием «народ». Всё ради упрощения. Не даром говорят – «простота – хуже воровства». Именно поэтому я здесь везде рядом со словом народ в скобочках указываю «лаос», чтобы было понятно, что здесь имеется ввиду органическая общность, а не группа людей под окном, не все граждане страны РФ, и не этнос.

    То есть и графа «народ», строго говоря, не подходит, учитывая стремление к простоте (которая хуже воровства) и, как следствие, сваливанию в понятие «народ» четырёх совершенно разных явлений.

    Так что тогда, какая же всё-таки графа? Идентичность? Слишком сложно, особенно для тех, кто так любит простоту.

    И тут на ум приходит простое решение. Идентичность, с чего мы начали, это от латинского корня id – «такой же, как тот». Но id - это ни что иное, как всем знакомое ID, «ай-ди» – заимствованное, как и много что, с Запада, но уже многим россиянам близкое и понятное. То есть графа должна в таком случае выглядеть так: ID (идентичность).

    Тогда каждый пишет в ней то, что считает своей идентичностью, а именно то, что каждый россиянин указывает во время переписи. То есть, принадлежность к некой коллективной общности. Чеченец спокойно себе указывает, что он относит себя к органической общности «нохчи». Русский указывает, что он относит себя к большому русскому народу, то есть пишет – «русский». Татарин пишет «татарин». И даже снимается проблема с казаками, так как «национальность» «казак» – это политический вызов, угроза целостности. Национальность – это политическая категория, гражданство, претензия на создание национальной республики, потенциального национального государства. То есть, «национальность казак» – это сепаратизм, провокация распада страны. А вот ID (идентичность) – «казак» – никакой угрозы, потому что это не политическая, а органическая или какая угодно другая общность, служилое сословие, если уж быть точным.

    Также графа ID (идентичность) снимает проблему с так называемыми «малыми народами» (но, на самом деле, этносами), у которых нет своих «национальных республик», где бы они были вынесены в титул, а, значит, с точки зрения юридической, их, этих этносов, тоже нет. Нет аварцев, даргинцев, лакцев, табасаранцев, лезгин, кумыков (это я беру пока только один Дагестан), а далее – везде. Нет моих любимых юкагиров, наконец, потому что нет ни Юкагирской республики, ни даже Юкагирской автономной области. И таких потерянных этносов – десятки. Юридически их нет. А фактически – есть. И если они все «национальности» – то есть вот так, политически, определённые, то у них у всех должна быть своя национальная республика (это и есть политическое самоопределение в качестве политической нации, записанное в уставе ООН), в крайнем случае, автономия. А это такой замес, что распад Российской империи, и, тем более, Советского Союза, покажется безобидной шалостью. Если все они захотят политически самоопределиться, коль уж назвали их «национальностями», тут уж «мина замедленного действия», заложенная Лениным на базе марксизма под российскую государственность, рванёт так, что щепок не останется.

    Идентичность – ID – вот единственно разумное решение. В этой графе и пишем – аварец, даргинец, кумык, юкагир – всё легально, все в законе, все есть, никого не забыли, и, что самое главное, никакой политизации и, как следствие, политического самоопределения. Ну, а если кто-то напишет в графе ID что он эльф или гоблин – ну, значит, действительно гоблин. Что с него взять. Пусть так, ведь он свободный человек свободной страны. И всякий, кто откроет его паспорт, в этом убедится.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •