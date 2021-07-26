Слово «национальность» – это совсем про другое

В Госдуме задумались о возвращении в паспорт графы «национальность». С научной точки зрения, на основе этносоциологического метода, «национальность» – это строго политическая категория, тождественная понятию «гражданство». Национальность «англичанин» означает наличие паспорта Британии. Национальность «француз» означает наличие гражданства Франции. И в том, и в другом случае, это никак не связано с происхождением. То есть англичанином может быть турок по происхождению, а французом, то есть, обладателем французского паспорта – араб.

Таким образом, когда речь идёт о гражданах России, имеющих паспорт РФ, их «национальность» автоматически и по умолчанию – «россиянин», то есть, гражданин России. Вне зависимости от происхождения. В таком случае, в графе «национальность», если её вернуть, у всех обладателей паспорта РФ автоматически должно быть проставлено «россиянин», а это не имеет никакого смысла, так как все россияне, поэтому и графа не нужна.

Другое дело – идентичность, принадлежность к органической общности, от латинского корня id – «такой же, как тот».

Органическая общность, с точки зрения этносоциологии, это принадлежность к тому или иному этносу или народу (лаос). Этнос – это кровь, происхождение от общего предка. Например, чеченцы – нохчи – люди Ноя, произошедшие от Ноя (Ноах), это этнос. Чеченцем нужно родиться. Совсем другое дело, например, русский – это принадлежность к надэтнической общности – народу (лаос. Не этнос) – культурно-исторической общности, имеющей социальную иерархию, стратификацию (помимо общего языка) и другие признаки народа (см. учебник по этносоциологии). Русским можно стать, вне зависимости от своей крови, происхождения, отказавшись от своей прежней идентичности, например, чеченской, или любой другой, и приняв русскую идентичность.

Таким образом, этнос, народ и нация – это совершенно разные категории. Чеченец юридически является россиянином, так как имеет паспорт РФ, но по происхождению, по крови, он нохчи. Ему нет никакого смысла указывать в графе «национальность россиянин», тем более, что это и так понятно. Есть смысл указать, что он нохчи. Но тогда это не «национальность», а принадлежность к этносу, то есть идентичность. Или русский - он тоже россиянин, и это тоже и так понятно, но он хочет, чтобы у него в паспорте было указано, что он русский, это принадлежность к народу (лаос).

Так какую графу тогда ввести? Национальность – россиянин – бессмысленно. Если в графе «национальность» писать «чеченец», или «русский», как было в советские времена – неправильно. Согласно марксистскому подходу, все органические общности, такие как этнос и народ (лаос) были преодолены путём политического самоопределения в политические нации и создания так называемых «национальных республик».

То есть, юридически осталась только политическая категория – национальность, но фактически этносы и народы никуда не делись. Поэтому их и определяли последним разрешённым термином «национальность». Так чеченцы стали не этносом, а национальностью, и русские стали не народом (лаос), а тоже национальностью, и все остальные этносы и народы, порядка 250, если брать только РСФСР, и раза в два больше, если брать весь остальной СССР - все они скопом стали «национальностями». Хотя представляли собой целую палитру многообразия народов и этносов.

Исчезла марксистская идеология, была отменена руководящая роль партии, исчезли все марксистские, позитивистские, прогрессистские, материалистические предпосылки, по крайней мере, их обязательность, а этот атавизм марксизма – «национальность» – остался, внося страшную путаницу во всю эту тему. У нас теперь «национальности» совмещаются с «национальными интересами» и «национальной безопасностью», взятыми в политический оборот прямо из американского кино. Но какой «национальности» эти «интересы» и эта «безопасность» – никто ответить не может.

Таким образом, если и говорить о возвращении графы, то, как мы определили, это не может быть графа «национальность». Может, графа «этнос»? Но ведь есть и народы (лаос). Может быть графа «народ»? Это теплее. Этносы иногда для упрощения тоже называют «народами». Но тут упрощение идёт ещё дальше. Народом также называют всех граждан РФ. А ещё народом называют группу людей, собравшихся под окном. То есть, как минимум, четыре совершенно разных явления именуют понятием «народ». Всё ради упрощения. Не даром говорят – «простота – хуже воровства». Именно поэтому я здесь везде рядом со словом народ в скобочках указываю «лаос», чтобы было понятно, что здесь имеется ввиду органическая общность, а не группа людей под окном, не все граждане страны РФ, и не этнос.

То есть и графа «народ», строго говоря, не подходит, учитывая стремление к простоте (которая хуже воровства) и, как следствие, сваливанию в понятие «народ» четырёх совершенно разных явлений.

Так что тогда, какая же всё-таки графа? Идентичность? Слишком сложно, особенно для тех, кто так любит простоту.

И тут на ум приходит простое решение. Идентичность, с чего мы начали, это от латинского корня id – «такой же, как тот». Но id - это ни что иное, как всем знакомое ID, «ай-ди» – заимствованное, как и много что, с Запада, но уже многим россиянам близкое и понятное. То есть графа должна в таком случае выглядеть так: ID (идентичность).

Тогда каждый пишет в ней то, что считает своей идентичностью, а именно то, что каждый россиянин указывает во время переписи. То есть, принадлежность к некой коллективной общности. Чеченец спокойно себе указывает, что он относит себя к органической общности «нохчи». Русский указывает, что он относит себя к большому русскому народу, то есть пишет – «русский». Татарин пишет «татарин». И даже снимается проблема с казаками, так как «национальность» «казак» – это политический вызов, угроза целостности. Национальность – это политическая категория, гражданство, претензия на создание национальной республики, потенциального национального государства. То есть, «национальность казак» – это сепаратизм, провокация распада страны. А вот ID (идентичность) – «казак» – никакой угрозы, потому что это не политическая, а органическая или какая угодно другая общность, служилое сословие, если уж быть точным.

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Также графа ID (идентичность) снимает проблему с так называемыми «малыми народами» (но, на самом деле, этносами), у которых нет своих «национальных республик», где бы они были вынесены в титул, а, значит, с точки зрения юридической, их, этих этносов, тоже нет. Нет аварцев, даргинцев, лакцев, табасаранцев, лезгин, кумыков (это я беру пока только один Дагестан), а далее – везде. Нет моих любимых юкагиров, наконец, потому что нет ни Юкагирской республики, ни даже Юкагирской автономной области. И таких потерянных этносов – десятки. Юридически их нет. А фактически – есть. И если они все «национальности» – то есть вот так, политически, определённые, то у них у всех должна быть своя национальная республика (это и есть политическое самоопределение в качестве политической нации, записанное в уставе ООН), в крайнем случае, автономия. А это такой замес, что распад Российской империи, и, тем более, Советского Союза, покажется безобидной шалостью. Если все они захотят политически самоопределиться, коль уж назвали их «национальностями», тут уж «мина замедленного действия», заложенная Лениным на базе марксизма под российскую государственность, рванёт так, что щепок не останется.

Идентичность – ID – вот единственно разумное решение. В этой графе и пишем – аварец, даргинец, кумык, юкагир – всё легально, все в законе, все есть, никого не забыли, и, что самое главное, никакой политизации и, как следствие, политического самоопределения. Ну, а если кто-то напишет в графе ID что он эльф или гоблин – ну, значит, действительно гоблин. Что с него взять. Пусть так, ведь он свободный человек свободной страны. И всякий, кто откроет его паспорт, в этом убедится.