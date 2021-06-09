Женщины – хорошие воины, но не должны ими быть

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НОВОСТЬ ЧАСА

Хованский раскаялся и признал вину в призывах к терроризму

9 июня, среда  |  Последнее обновление — 13:08  |  vz.ru
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Российский СПГ угрожает американцам в Азии

Россия грозит захватить 20% мирового рынка СПГ Александр Рюмин/ТАСС
США, Австралия и Катар ждут неприятные новости. Россия строит амбициозные планы по завоеванию основного рынка сбыта для их сжиженного природного газа (СПГ). В ближайшие пятнадцать лет наша страна намерена в 4,5 раза увеличить объемы производства СПГ и захватить пятую часть мирового рынка. Сможет ли Россия выстрелить в новом для себя амплуа?  Подробности...
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Жириновский «позеленел» ради зумеров

«Планета будет задыхаться от вредных выбросов, войн, миллионы будут голодать и бедствовать. Мы не хотим такого будущего для человечества» Владимир Гердо/ТАСС
Лидер ЛДПР выступил с катастрофическим прогнозом относительно будущего человечества, поддержал повестку феминисток и призвал отказываться от деторождения ради чистого воздуха и мира во всем мире. Зачем Владимир Жириновский решил копировать идеи Греты Тунберг – с учетом того, что Россия уже который год борется за увеличение рождаемости? Подробности...
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Уникальный реактор обеспечит энергетическое будущее России

Так выглядит строительная площадка реактора БРЕСТ Росатом/YouTube
Фантастически сложное и в такой же степени перспективное техническое сооружение начинает создаваться в России. Речь идет о строительстве принципиально нового ядерного энергоблока БРЕСТ-300-ОД. Чем уникальна эта АЭС и почему именно она критически важна для будущего всей ядерной энергетики, и не только в нашей стране? Подробности...
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Турецкую разведку обвинили в краже противника Эрдогана под боком у России

Митинг в Бишкеке - митингующие держат портреты Орхана Инанды AKIpress news/YouTube
Турецкие службы за последние годы похитили в разных странах мира десятки людей, и очередной такой случай прямо сейчас происходит в Киргизии. По крайней мере, в такую версию верят сторонники пропавшего главы местной сети турецких лицеев. Особенно странно эта история выглядит на фоне начинающегося визита президента Киргизии в Анкару. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Женщины – хорошие воины, но не должны ими быть

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Это звучит цинично, но один мужчина и десять женщин могут произвести на свет столько же потомства, сколько десять мужчин и десять женщин. Мужчин можно потерять, это плохо, и лучше до этого не доводить, но это не смертельно. Подробности...
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России выгодна ползучая аннексия Турцией Идлиба

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Анкара пытается закрепить свое присутствие в сирийской провинции Идлиб, сделать территорию де-факто турецкой провинцией. Россия выступает против – хотя должна аплодировать. Подробности...
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В Германии любая идея рано или поздно становится фашистской

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Никто из вменяемых не ждет от «Зеленых» ничего нового – это же та самая партия, которая раньше боролась за легализацию педофилии. Но у немцев память короткая и очень избирательная. В принципе, сводится к мантре «как государство скажет, так и сделаем». Подробности...
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Хованский раскаялся и признал вину в призывах к терроризму
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    Женщины – хорошие воины, но не должны ими быть

    Александр Тимохин
    журналист
    		9 июня 2021, 11:50

    В Королевских ВМС Великобритании появилась первая женщина – контр-адмирал. Ею стала Джуд Терри, теперь она будет отвечать за подготовку личного состава ВМС. В ВМС США женщины в адмиральском составе – давно уже норма, как и женщины-генералы. Есть даже семьи, где оба супруга – генералы, и это не так называемые нетрадиционные пары. Командир атомного авианосца «Авраам Линкольн» теперь тоже женщина – капитан Эми Бауэрншмидт, начинавшая службу пилотом палубного вертолёта. На гражданке полно женщин-ветеранов – зачастую это очень милые молодые дамы, по которым никогда не скажешь, что они когда-то вытаскивали из-под огня раненых в Ираке или поднимали палубный истребитель с авианосца. Правильно ли то, что общество не просто не препятствует превращению женщин в воинов, но и прямо этому способствует?

    Девчонки тоже могут

    Роза Шанина застрелила своего первого немца за день до своего двадцатилетия. Когда она через год погибнет, на её счету будет 59 немецких солдат и офицеров. Роза могла точно стрелять по быстро движущейся цели и по своему умению стрелять превосходила большинство живущих в мире мужчин, в том числе воюющих. Людмила Павличенко тоже превосходила. Её боевой счёт составляет 309 немцев. Стрелять так умели не все. Когда 15-летняя Катя Михайлова (позже Дёмина) обманом, прибавив себе три года, попала в действующую армию, она вряд ли умела хорошо стрелять. Если и пробовала, то в тире из винтовки по неподвижной мишени. И снайпером она не была, большую часть войны прослужила в морской пехоте санинструктором. Но на её счету не только сотни спасённых жизней, но и десятки уничтоженных немцев, уничтоженных ею лично, в ближнем бою. И девять взятых в плен. Её второе представление к званию Героя Советского Союза было отклонено, потому что в её подвиги просто не поверили. И не потому, что она была молоденькой девушкой, а потому, что сделанное ею казалось выше человеческих сил и выглядело как что-то нереальное. Заслуженную Золотую звезду она получила только в 1990-м. 

    Лидия Литвяк успела сбить лично 12 немецких самолётов, всего на один лично сбитый меньше, чем её муж Алексей Соломатин, которого она пережила всего на два месяца и десять дней. В ВВС РККА было три чисто женских авиаполка, 586-й истребительный, на истребителях Як-1, 587-й бомбардировочный на бомбардировщиках Пе-2, и знаменитый 588-й ночной легкобомбардировочный на По-2, позже за массовый героизм лётчиц ставший 46-м гвардейским, те самые «ночные ведьмы», ненавидимые немцами и воспетые всеми остальными – от советского кинематографа до шведской рок-группы Sabaton, назвавшей в их честь целый альбом. Но и в других полках женщины летали и воевали. И часто погибали.

    На самом деле нет никакой возможности описать в одном тексте весь героизм наших девчонок и женщин, сражавшихся на той войне. Тем не менее, в примере Великой Отечественной войны есть одна специфическая особенность – это была война на выживание. Мы, однако, должны задать вопрос – а за пределами таких ужасных событий, как Великая Отечественная, должны ли женщины лезть под пули в войнах, в которых речь о нашем физическом выживании не идет? Нужно ли нам добиваться того же, чего добились на Западе – массового вступления женщин в Вооружённые силы?

    Мужики пошли не те

    Сегодня в части привлечения женщин на военную службу на слуху прежде всего США, хотя фактически «номером один» в этом вопросе является Израиль, где женщины наряду с мужчинами проходят срочную службу в Вооружённых силах. Для Израиля, который местами простреливается из дальнобойного артиллерийского орудия практически насквозь, это тоже вопрос выживания. А вот для США и Запада – нет. Но там активно привлекают женщин к военной службе.

    Одна из причин этого – недобор мужчин. Об этом мало кто знает, но в США полно желающих чествовать ветеранов Ирака и Афганистана и говорить им «спасибо за службу», но не так уж много желающих самим попасть в Ирак и Афганистан. Некоторый всплеск патриотизма в США имел место после 11 сентября 2001 года, когда в войска пошли массы людей, желавших отомстить за этот теракт, но после ручеек добровольцев иссяк. В вооружённые силы США можно завербоваться даже в 39 лет (на флот, в ВВС и космические силы), в сухопутные войска – в 34 года, что, вообще говоря, беспрецедентно – в ВС России, например, надо попадать до 27. Четвёртый десяток – это уже серьёзно. Но даже имея такие либеральные возрастные требования, ВС США не могут полностью укомплектовать все свои соединения личным составом. Даже готовность ставить в строй неграждан не помогает. Набрать людей не получается даже на флот, где не стреляют, а между вахтами можно поиграть в Playstation. И где даже за лишний вес не гоняют.

    В таких условиях единственным ресурсом для пополнения войск стали женщины. Конечно, этот недобор не является единственной причиной, по которой на Западе, главным образом в США, массово набирают женщин в войска – женский «штурм» боевых частей в ВС США начался задолго до появления проблем с комплектованием. В значительной степени движущей силой прихода женщин на войну стала идеология феминизма, согласно которой женщины ни в чём не должны уступать мужчинам, в том числе в способности рисковать своей жизнью, воевать и гибнуть в бою. Неудивительно, что насквозь пропитанные этой идеологией американки стремятся доказать это своим личным примером. А пропаганда активно тому способствует. То же происходит во всех странах НАТО в большей или меньшей степени.

    Как воюют женщины

    Если смотреть на личную храбрость и подготовку, то женщины воюют примерно так же, как мужчины. Но при взгляде поближе становятся видны нюансы, которые заставляют смотреть на проблему несколько иначе. В морской пехоте США считается, что в идеале вынос раненого в безопасное место выполняют два бойца. Один может не справиться, ведь на солдатах тяжёлая экипировка – бронежилеты, боекомплект, каска, да и сами американцы обычно весьма «габаритные». Но с женщинами так не получается – двум женщинам обычно не под силу быстро вынести раненого, который, как и они сами, обвешан тяжёлым снаряжением. Поэтому женщин надо больше – и это отражается в нормативах. Уже не первый год в войсках идёт ползучее ослабление нормативов по физической подготовке – женщина не может быть равна мужчине по физической силе.

    Всё это порождает уязвимость – часть солдат, пусть обученных и храбрых, ограниченно пригодна или вообще непригодна для выполнения многих задач. Каких? Да элементарно – копать траншеи, быстро ремонтировать и устанавливать перебитую гусеницу танка, подносить снаряды к пушке. Но ведь обстановка может потребовать именно этого. Примеров можно приводить массу – менять на тяжёлом грузовике колесо, таскать аккумуляторы или ствол миномёта – проблема. В Российской армии бойцы, помимо личного оружия, снаряжения и боеприпасов, часто таскают с собой так называемую коллективку – например, запас мин для установки перед обороняемыми позициями, ленты к автоматическому гранатомёту или крупнокалиберному пулемёту и многое другое. Женщины тут жёстко проигрывают мужчинам и серьёзно снижают боеспособность подразделений, в состав которых входят – причём вне связи с тем, какую они имеют подготовку. Они просто не могут нести столько же, сколько унесли бы их сослуживцы-мужчины.

    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Да, Людмила Павличенко отлично стреляла. Но что если бы ей пришлось «переобувать» Т-34 прямо на поле боя? Похожая ситуация на флоте. На кораблях есть масса задач, требующих от тех, кто их выполняет, недюжинной физической силы. Например – борьба за живучесть. И вбивание в пробоину аварийного клина, и постановка раздвижного упора, и другие действия даже тренированным мужчинам даются очень нелегко. Женщины тут опять работают на успех противника.

    Мальчик с девочкой дружил

    Второй проблемой является фактически неизбежное вступление мужчин и женщин в составе воинских частей в сексуальные отношения. Избежать этого просто невозможно – человеческая природа сильнее любых приказов и запретов, особенно когда речь идёт о молодых, агрессивных, физически здоровых и, как правило, привлекательных людях. Не зря в том же Израиле не бывает смешанных мужских-женских экипажей бронетехники – в этом случае через девять месяцев появится маленький «танкист».

    В той же Британии совсем недавно прогремел скандал с женщиной-офицером, снимавшей на подлодке любительское порно со своим любовником, тоже военнослужащим. В США с их масштабами привлечения женщин в войска всё ещё «суровее». В той же морской пехоте действует масса программ и нормативов, например, на тему... беременных морпехов. Так, беременная женщина – морской пехотинец не должна стоять в почетном карауле или в парадном расчёте более 15 минут. Как все эти интересности отражаются на укомплектованности частей и подразделений, пусть каждый представит самостоятельно.

    Есть у взаимоотношений между мужчинами и женщинами в форме и тёмная сторона. Иногда разного рода любовные треугольники или безответные чувства толкают людей на преступления – от покрытия нарушений любовника или любовницы до насильственных преступлений. Всё это никак не помогает поддерживать хорошее моральное состояние в войсках. Особо острую форму эти проблемы во взаимоотношениях могут принимать на кораблях и подлодках.

    Отдельная тема – сложности в отношениях между женщинами-военнослужащими. Вспомним столкновение эсминца ВМС США «Фицжеральд» с контейнеровозом, которое надолго вывело корабль из строя и стоило жизни семи морякам. Одним из слагаемых этой катастрофы были плохие отношения между вахтенным офицером младшим лейтенантом Сарой Коппок и личным составом боевого информационного центра (БИЦ), где тоже были женщины. Вторым слагаемым стало то, что Тactical action officer (офицер, несущий вахту в качестве командира БИЦа и одновременно управляющий боем в отсутствие командира корабля) лейтенант Натали Комбс, тоже женщина, злостно уклонилась от выполнения своих обязанностей, буквально наплевав на контроль за обстановкой и занявшись бумажной работой прямо во время вахты. Что тоже носит явные признаки действий, совершённых под влиянием эмоций.

    Всё это заставляет нас задать себе вопрос – а надо ли нам всё это? Может быть, лучше вербовать мужчин? Они, по крайней мере, более устойчивы эмоционально, могут примерно одинаково таскать тяжести, копать, крутить и так далее.

    Мужчины – расходуемы, а женщин надо защищать

    Некоторое время назад СМИ взахлёб писали про первый женский экипаж военного катера на Черноморском флоте. «Раптор» – скоростной десантный катер, в основном применяемый для доставки, высадки и эвакуации спецподразделений. Называется он у нас, правда, словом «патрульный». Этот катер является отечественным ответом шведскому СВ90, который стал в некотором роде эталоном подобных катеров. В США такие катера тоже применяются. И оттуда же, из США, идёт статистика травм бойцов спецподразделений, которые этими катерами доставляются. Не приводя цифр, скажем, что количество спецназовцев, которые получили травмы позвоночника в получающем удары от волн в корпус катере, очень немаленькое – людей, которых «потрясло» в этом катере, списывали и продолжают списывать по инвалидности.

    Наши катера не сильно лучше. Зададим себе вопрос – а это правильно, что на этом катере служат женщины? Как их организмы воспринимают эти нагрузки? На сколько их «хватит» во время высокоинтенсивных военных действий?

    В традиционных обществах (а мы ещё храним в себе многое из него) мужчины – расходуемы, а женщины подлежат защите. И это правильно, какими бы большими ни оказались потери, а залог их быстрой компенсации – женщины. Это звучит цинично, но один мужчина и десять женщин могут произвести на свет столько же потомства, сколько десять мужчин и десять женщин. Мужчин можно потерять, это плохо, и лучше до этого не доводить, но это не смертельно. А мы идём по пути Запада, вытаскивая девушек на боевые должности.

    При этом важно то, что проблема нехватки мужчин, заставляющая «выгребать» ещё и патриотически настроенных женщин, в нашей стране отсутствует. Мы можем заполнить все нужные штатные должности мужчинами, у нас в стране их для этого достаточно. В России в войсках служит немало женщин. Зачастую это жёны офицеров, прапорщиков, мичманов, солдат и матросов контрактной службы, которым в отдалённых гарнизонах просто негде найти себе «небоевую» работу. Зачастую они служат на вспомогательных должностях, но и в подразделениях, которым придётся вынести на себе всю тяжесть военных действий, они тоже есть. Есть девушки – курсанты военных вузов, которые станут офицерами. Есть те, кто уже ими стал.

    Было бы правильно, чтобы, с одной стороны, Министерство обороны не препятствовало приходу женщин на военную службу – среди них могут оказаться новые Лидия Литвяк или Людмила Павличенко. Но, с другой стороны, способствовать этому, пропагандировать «женские экипажи» и в целом копировать Запад в этом вопросе нам не нужно. Американские и европейские женщины-адмиралы и командиры авианосцев вполне могут быть примером для какой-то девушки, решившей надеть форму. Но они не должны становиться примером для наших Вооружённых сил в целом. Наши женщины вполне могут быть хорошими воинами, они это доказали. Просто они не должны ими быть.

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