В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

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16 июля, четверг  |  Последнее обновление — 22:04  |  vz.ru
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Америка запугивает инвесторов «Северного потока – 2»

Стойкость России по «Северному потоку – 2» разозлила СШАФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Убирайтесь немедленно или будут последствия». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео обратился к инвесторам «Северного потока – 2» и второй очереди «Турецкого потока». В противном случае они попадут под американские санкции. Испугают ли эти угрозы европейских партнеров Газпрома и решатся ли США на введение против них жестких экономических мер?  Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Минобороны провело спецоперацию для снабжения водой Симферополя

Военные строители сделали свою работу в кратчайшие срокиФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Срочную и крайне важную работу выполнили в Крыму несколько сотен военнослужащих – буквально в считанные дни был построен трубопровод, благодаря которому будет решена проблема водоснабжения Симферополя. Как устроены подразделения, которым было поручено выполнение этой задачи, и каким образом они выполняли свою работу под блокадным Ленинградом и в Афганистане? Подробности...
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Украинские радикалы за деньги ведут «охоту на вату»

Сторонников Шария физически унижают и избивают на Украине – да еще платят за это деньгиФото: кадр из видео
Массовое политическое насилие на Украине вышло на новый виток. В стране разгорается так называемое сафари, она же акция «Опусти вату» – иначе говоря, охота с целью избиения сторонников партии Анатолия Шария. Кто уже стал жертвой этих актов насилия, кто их организовал – и почему украинское государство фактически одобряет творящийся в стране произвол? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Работа на Америку ломает людям судьбы

Андрей Бабицкий, журналист
Это характернейшая черта американцев. Они будут вам улыбаться, вы даже станете считать этих прекрасных ребят своими друзьями, но когда вы почему-либо окажетесь для них неудобны, они моментально превратятся в жестоких, не знающих жалости администраторов. Подробности...
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Гражданская война стала последним триумфом кавалерии

Тимур Шерзад, журналист
Разразившаяся на обломках Российской империи Гражданская война стала лебединой песней конницы – мир моторов и пулеметов свел ее значение на нет. Но 100 лет назад, 16 июля 1920-го, красные создали уже вторую конную армию. Подробности...
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Либералы отстаивают право на сексуальную дедовщину

Елена Кондратьева, журналист
Либеральный обком постановил считать харассмент «милым чудачеством», если его практикуют оппозиционеры. Где у Слуцкого – насилие, там у Лобкова, Простакова, Яшина, Колпакова и прочих Волковых – проявление любви, поиск взаимности или максимум неудачная шутка. Подробности...
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      В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
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              В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

              В праздновании Дня ВМФ в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки проведут катер через бухту вместе с другими кораблями Черноморского флота. Появление такого экипажа стало экспериментом Минобороны. Судя по всему, замысел командования полностью оправдался  (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)
              В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя  (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)
              Еще несколько месяцев назад девушки работали радистками на узлах связи в разных гарнизонах, но теперь они стали моряками  (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)
              Командир патрульного катера П-834 ефрейтор Анна Брикез  (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)
              Новость о том, что на Черноморском флоте сформирован первый женский экипаж патрульного катера, появилась еще в марте  (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)
              Если эксперимент признают удачным, то впервые за всю многовековую историю военного флота России в нем официально появится полностью женский экипаж  (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)
              Девушки сдали все зачеты, обязательные для службы на корабле. Обучение они проходили в морском институте в Санкт-Петербурге  (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)
              Девушки обучались по ускоренной программе – не за три месяца, а за два  (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)
              Девушки успешно сдали тесты, в том числе и зачеты по борьбе за живучесть корабля в чрезвычайной ситуации, метанию гранат, противодиверсионной обороне и другие  (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)

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              В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

              В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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              Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

              В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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              Награждена обладательница самой большой груди Украины

              Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
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              Зоопарки мира открываются после снятия карантина

              О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
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              Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки

              Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
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              На российских пляжах заканчиваются свободные места

              В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июля
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              В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

              Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
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              Россия проголосовала за поправки в Конституцию

              Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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              Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату

              Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
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              Россияне опробовали голосование рядом с домом

              Голосование по поправкам к Конституции проходит в необычных условиях – на выходе из пандемии. Одной из альтернативных форм подачи бюллетеней, предложенных в целях безопасности, стало голосование в буквальном смысле в шаговой доступности – во дворе
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              В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

              24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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              Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

              Проекты из Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда стали лауреатами всероссийского конкурса на лучший проект памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом. В состязании участвовали как профессионалы, так и скульпторы-любители
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              В России и мире прошла акция «Свеча памяти»

              Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
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              Ливень затопил подземные переходы в Москве

              На фото – столичные коммунальные службы откачивают воду из подземного перехода на Варшавском шоссе. Некоторые столичные улицы были затоплены в результате сильного ливня, прошедшего накануне в Москве
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              В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России

              Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса
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