Царизм и КГБ против черной заразы

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НОВОСТЬ ЧАСА

Британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша

24 июня, четверг  |  Последнее обновление — 12:18  |  vz.ru
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На Западе готовятся к быстрому росту российской экономики

Запад ждет восстановления российской экономики Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Российская экономика может полностью восстановиться уже во втором полугодии этого года. Столь оптимистичные прогнозы делают представители европейского бизнеса. Они уже готовы нарастить объемы инвестиций в Россию и увеличить здесь число рабочих мест. Что же помогает российской экономике так быстро преодолеть последствия накрывшей мир пандемии и в чем заключается главный драйвер ее роста?  Подробности...
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Британский эсминец проверил боеготовность Крыма

Эсминец британских ВМС Defender вторгся в территориальные воды России royalnavy.mod.uk
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер Подробности...
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Трагедия советских подводников опровергает миф о начале Великой Отечественной

Главными жертвами начала Великой Отечественной на море стали советские подводные лодки navy.su
Даже сейчас, в день 80-летия начала Великой Отечественной, ведутся споры о том, насколько внезапным было нападение Германии на СССР – и насколько были готовы советские вооруженные силы к его отражению. Крупные потери советского Балтийского флота уже в первые дни войны ставят под сомнение очень распространенный миф о начале Великой Отечественной. Подробности...
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«Россия знает, что может вытирать ноги о Британию»

«Британия не хочет, чтобы кто-то видел, как она отступает», – пишет лондонская пресса REUTERS/Sergey Smolentsev
«Перестрелка и даже жертвы автоматически не приведут к началу открытой войны. Но они докажут, что вторая холодная война – не гипотеза, она уже началась», – пишут британские СМИ, комментируя нарушение эсминцем HMS Defender морских границ России вблизи Крыма. На фоне различных оценок инцидента англоязычная пресса сходится в одном: конфликтные ситуации будут повторяться вновь, причем не только в регионе Черного моря.  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Царизм и КГБ против черной заразы

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
А всего-то нужно признать, что в случае, когда обществу угрожала или угрожает опасность, самые жесткие меры оказывались и оказываются уместными. Тут и с нашими либералами не грех согласиться. Подробности...

Зачем России военные парады

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В этот день 76 лет назад на Красной площади состоялся первый Парад Победы. Ежегодным он стал только через 50 лет – уже в новой России. Подробности...
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Умершие от коронавируса не оценят «актерской находки» Бероева

Алексей Свет
Алексей Свет, главный врач Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова в Москве
Я предлагаю открыть в наших «красных зонах» рестораны для непривитых, очень удобно: мы в СИЗ принимаем заказ, потом, если что, и гормоны дадим, и интубируем, главное, чтоб свобода была, чтоб, значит, в ресторан. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Правила войны с Россией для украинца

Кого в России чаще обманывают

Новые ограничения для непривитых

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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша
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    Максим Соколов

    Царизм и КГБ против черной заразы

    Максим Соколов
    публицист
    		24 июня 2021, 11:54

    Ковид-диссидентству, то есть решительному неприятию санитарно-гигиенических ограничений, вызванных новой заразой, уже без малого полтора года, столько же, сколько и заразе. Впрочем, и прежде было антипрививочное движение, а равно учение о всевластных и злонамеренных рептилоидах (они же – члены мировой закулисы).

    Просто сейчас ограничений стало больше, а дальше может стать еще серьезнее. Говорят не о желательности, но уже об обязательности массового прививания. С соответствующим поражением отказников в тех или иных правах.

    Что дает в диссидентской среде соответствующую отдачу. Все аргументы, к которым прибегают противники прививок, даже и перечесть трудно. Назовем лишь некоторые: а) вакцина – пустышка; б) вакцина – вредоносна, от нее на лбу рог вырастет или что-нибудь еще похуже, а также чип вживят; в) не хотим «Спутник», хотим «Пфицер», а если не дадите нам «Пфицера», то и вовсе прививаться не будем; г) отвержение вакцинации показывает всю силу недоверия граждан к власти – пока не заслужит нашего доверия, не будем укалываться; д) вакцинация есть причастие буйвола, имеющее целью сломать волю гражданина; е) все эти вакцины и карантины суть нарушения прав человека; и т. д., и т. п.

    Все эти аргументы не всегда согласуются друг с другом, но ведь это и неважно. Сравните полемику двух соседок, из которой выясняется: а) я этого горшка в глаза не видела; б) взяла его уже разбитым; в) вернула совершенно целым.

    Самое, может быть, интересное то, что общественное разделение по поводу сангигиены мало (или вовсе не) совпадает с иными видами общественных разделений. Отношение к Путину, к «Новичку», к Навальному, к США, к СССР, к принципам экономического либерализма, а равно либерализма вообще – все это само по себе, а отношение к вакцинации – само по себе. Отсюда возникают диковинные схождения, когда люди, в прочих отношениях придерживающиеся полностью чуждых и даже враждебных взглядов, могут полностью совпадать во взглядах на прививки. И наоборот. Тут демаркационные линии совершенно другие.

    Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

    Возможно, это связано с тем, что один гвоздь у меня в сапоге кошмарней, чем вся фантазия у Гете, то есть своя рубашка ближе к телу. Одно дело – неистово обличать власть в жанре «Весь мир насилья мы разрушим до основанья». Другое дело – представить себя в ковидном лазарете на ИВЛ. Чтобы избежать этого, можно принять любые санитарно-гигиенические меры от власти, любите вы ее или ненавидите.

    Или наоборот. Можно очень хорошо и правильно обличать безрассудных революционеров, которые или совсем не знают нашего народа, или люди совсем жестокосердые, которым чужая головушка – полушка, да и своя шейка-копейка, после чего немедленно произносить речи под стать участникам холерных бунтов 1830 года про докторов, сознательно распространяющих заразу. Широк русский человек, даже чрезмерно широк.

    Но вот что интересно. Во всей этой донельзя живой полемике совершенно не касаются истории санитарно-гигиенических мероприятий и ограничений. Хотя отношение к мероприятиям прошлого было бы показательным. Московский чумной бунт 1771 года и строгие ограничительные меры, предпринятые графом Г.Г. Орловым и генерал-поручиком П.Д. Еропкиным – правильны они были или неправильны, и не было ли в них нарушений прав человека?

    Холерные карантины 1830 года с военно-полевыми судами за попытку прорваться через карантинные заставы (отмена смертной казни не распространялась на карантинные преступления). Наше все, пытавшийся бежать из Болдина, мог скончать свои дни позорной смертью еще тогда – и никакого барона Геккерна не понадобилось бы. Оправданы были заставы или нет?

    Уже и при советской власти были вспышки чумы в Нагорном Карабахе и холера 1970 года в Одессе. Со строгим карантином. А также вспышка индийского штамма черной оспы в Москве в 1959-1960 годах, когда население столицы было вакцинировано поголовно (более пяти миллионов людей), причем об их желании никто не спрашивал. Это были преступления тоталитаризма или необходимые меры для предотвращения опасных болезней?

    Сейчас эти события совсем не упоминаются борцами против вакцинирования, хотя, казалось бы, вот уж где были примеры грубейшего попрания прав человека. Впрочем, и сторонники жесткого и обязательного вакцинирования не поминают тоже. Ибо тогда пришлось бы признать, что в данных конкретных случаях КГБ действовал сурово, но во благо. А такое признание есть харам. Терпентин ни на что не может сгодиться.

    А всего-то нужно признать, что в случае, когда обществу угрожала или угрожает опасность, самые жесткие меры оказывались и оказываются уместными. Тут и с нашими либералами не грех согласиться.

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