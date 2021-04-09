Эрдоган показал себя настоящим султаном

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Оперштаб рассматривает приостановку полетов в Турцию из-за коронавируса

9 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 21:28  |  vz.ru
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Спецпосланник США найдет повод похоронить «Северный поток – 2»

США нашли новый способ остановить газовую трубу России Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Санкции не помогли США остановить строительство «Северного потока – 2». Стройка продолжается, и в этом году газопровод будет достроен. Поэтому США разворачивают новый план борьбы. Главная роль в нем отведена специально созданной должности – спецпосланнику США. Судя по всему, его задача – убедить европейцев самим остановить стройку. Как он это сделает? Подробности...
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Сколько мест в парламенте получат новые единороссы

Избиратели больше не хотят видеть своими кандидатами спортсменов или представителей шоу-бизнеса Александр Рюмин/ТАСС
На осенних выборах наиболее упорная борьба развернется в округах, уверены эксперты. Если по партийным спискам предсказуемо выиграет «Единая Россия», то на местном уровне, где соревнуются личности, у оппозиции есть все шансы отжать у единороссов десятки мандатов. Впрочем, 180-190 мест из 225 возможных правящая партия, скорее всего, себе завоюет. И поможет ей в этом поколение «новых единороссов». Подробности...
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США сделали невольный подарок российской разведке

Ту-204ОН – крайне нужный ВВС России самолет-разведчик wikimedia.org
В Минобороны России могут потирать руки: США приняли решение списать самолеты-разведчики, использовавшиеся в рамках Договора об открытом небе. Эти машины больше не будут исследовать российскую территорию. Зато российские самолеты – аналоги Ту-204ОН продолжат службу на новом поприще, и это можно назвать своеобразным подарком со стороны американских властей. Подробности...
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Запад начал грязную игру против российской вакцины

Авторитет российской вакцины пытаются подорвать Александр Река/ТАСС
Поставленная в Словакию российская вакцина «Спутник V» не соответствует тем свойствам, которые были для нее заявлены ранее. Столь громкое заявление сделано не где-нибудь, а в Словакии, где не так давно из-за «Спутника V» случился целый правительственный кризис. Судя по всему, перед нами начало кампании дезинформации против прорывного российского препарата. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Принц, который запомнится эксцентричными шутками

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Принц Филип – воистину последний принц старой эпохи, времен, когда королева Виктория воспринималась современницей, а XIX столетие – совсем недавней историей. Но Филип вовсе не был живым памятником минувшим дням. Напротив – он оказался одним из тех, кто многое сделал для трансформации британской монархии в ХХ веке. Подробности...
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Слабость Зеленского ведет к новому конфликту

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Чем слабее позиции президента Владимира Зеленского внутри Украины, тем менее предсказуемой становится политика соседа России. Эта зависимость ярче всего проявляется прямо сейчас, когда сгущаются тучи над Донбассом, а вместе с ним – над Украиной и всей Европой. Подробности...
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Вакцинация в Европе перетекла в скандал

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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Зачем Украине новая война

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    НОВОСТЬ ЧАСА: Оперштаб рассматривает приостановку полетов в Турцию из-за коронавируса
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    Эрдоган показал себя настоящим султаном

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		9 апреля 2021, 21:30

    На днях в международный обиход вошел новый термин – Софагейт (названный по аналогии с Уотергейтом – грандиозным скандалом, который привел к отставке действующего на тот момент президента США Ричарда Никсона). Вопрос в том, приведет ли Софагейт к аналогичной отставке глав Евросоюза (за профнепригодность), а также к жесткому наказанию Турции за то унижение, которому в рамках этого скандала была подвергнута Европа.

    Фабула скандала такая. Высшие чиновники ЕС в лице председателя Евросовета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен прибыли в Турцию на важнейшие переговоры с тамошним султаном Реджепом Эрдоганом. Турецко-европейские отношения находятся в глубоком кризисе (связанном как с агрессивным поведением Анкары, так и с отказом Европы выполнять данные ранее обещания и интегрировать Турцию в ЕС, а также рассматривать ее как равноправного партнера в международных делах), поэтому европейские политики привезли «оливковую ветвь» в форме различных предложений о сотрудничестве. Визит, по словам Шарля Мишеля, стал «результатом тщательной подготовки и дипломатической работы, проделанной в течение многих месяцев, чтобы вернуть эту страну к более конструктивному подходу в ее отношениях с ЕС».

    После протокольной фотосъемки они втроем (оба еврочиновника и глава Турции) направились в зал для переговоров, но там под флагами было всего два кресла – одно для европейцев, одно для Эрдогана. Первым в европейское кресло сел Шарль Мишель, а госпожа фон дер Ляйен осталась в удивлении стоять. В итоге она тоже села – но не на колени к Шарлю Мишелю, а на софу, находящуюся в некотором удалении от высоких переговаривающихся сторон. Отсюда скандал и назван Софагейтом.

    И если кто-то думает, что после переговоров турецкая сторона извинилась за произошедшее, то это не так. В МИД Турции заявили, что все было сделано по протоколу. Странное заявление, ведь представители протокольной службы ЕС рассказали о том, что во время проверочных мероприятий их специально не пускали в зал, где готовились переговоры. К тому же, видимо, турецкие дипломаты считают, что у людей память как у рыбки гуппи, и они не помнят, как на переговорах Эрдогана с предыдущим составом европейской элиты (главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Евросовета Дональдом Туском) все они сидели на трех креслах, поставленных в ряд или просто друг возле друга.

    Со всех сторон

    Европа, конечно, была возмущена, назвала произошедшее самым настоящим унижением. «Софагейт стал катастрофой со всех сторон: геополитики, межинституциональных отношений внутри ЕС, гендерного равенства», – говорит депутат Европарламента Софи инт Велд.

    И с ней не поспоришь. В геополитическом плане Турция демонстративно унизила Евросоюз. Еще раз – страна, которая в лучшем случае считается региональным лидером, позволяет себе протокольно унижать один из двух центров коллективного Запада. В институциональном плане Эрдоган продемонстрировал, что председатель Евросовета (высшего политического органа ЕС) Шарль Мишель стоит выше, чем глава Европейской комиссии (высшего исполнительного органа ЕС) Урсула фон дер Ляйен. Точнее, позволил это продемонстрировать Шарлю Мишелю, фактически предложив лишь одно кресло и позволив представителям ЕС побороться за то, кто первый в него сядет.

    Фото: Pignatelli/EUC/Global Look Press

    Если внимательно посмотреть на композицию симметричной «рассадки», то софа госпожи фон дер Ляйен была напротив софы, где сидел министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. То есть статус фон дер Ляйен приравняли к статусу главы внешнеполитического ведомства. Для понимания – главой общеевропейского МИДа является Жозеп Боррель, и он находится в подчинении у госпожи фон дер Ляйен.

    Ну и, наконец, Эрдоган показал женщине, что ее место – не в кресле, а на диване. Причем показал аккурат после того, как своим решением вывел Турцию из-под действия Стамбульской конвенции о защите прав женщин. «Сначала они выходят из Стамбульской конвенции, а теперь оставляют президента Европейской комиссии без места в ходе официального визита. Позор», – возмущается депутат Европарламента от Испании Иратче Гарсиа Перес.

    «Прагматики»

    Но позор не Эрдогану. Лидер Турции действовал абсолютно правильно – не с точки зрения этикета (это обыкновенное хамство), а с точки зрения внутриполитической и внешнеполитической логики. Напомним, что он мнит себя султаном – а значит, должен показывать электорату и другим султанам Ближнего Востока, что стоит выше всяких там председателей и президентов «неверных» стран. Тем более тех, что позволяют себе унижать Турцию и мариновать ее по вопросу евроинтеграции. То есть Эрдоган фактически победил на переговорах еще до начала самих переговоров.

    Позор европейским политикам. Причем именно обоим – и Шарлю Мишелю, который сел в кресло, и Урсуле фон дер Ляйен, которая села на софу. Да, они говорят, что поступили прагматично. «Осознавая прискорбный характер ситуации, мы предпочли не усугублять ее публичной сценой», – пояснял господин Мишель. Примерно то же самое заявил и представитель госпожи фон дер Ляйен – по его словам, глава Еврокомиссии посчитала нужным «поставить суть переговоров выше протокола». Словно и не понимая, что в тот самый момент, когда Урсула фон дер Ляйен решила не устраивать сцену, не требовать установить еще одно кресло или не изыскать альтернативный выход из ситуации (например, подойти к Эрдогану и с улыбкой на лице попросить его уступить место женщине, поставив тем самым турецкого лидера в дурацкое положение), вся тщательная работа по подготовке переговоров отправилась в мусорный ящик. Эрдоган увидел европейскую слабость и разобщенность, потерял даже остатки уважения к еврочиновникам – а без уважения серьезные соглашения либо не заключаются, либо долго не живут. 

    И когда некоторые евродепутаты задают вопросы из серии «сколько мы это будем терпеть», то речь в них должна идти не столько о поведении Эрдогана (о чем она и шла), сколько о качестве нынешней европейской элиты. Которая уже не первый раз вкушает протокольные унижения от восточных лидеров и демонстрирует всему миру, что Евросоюз – не самый авторитетный партнер по переговорам.

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