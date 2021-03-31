У Украины остался только Тарас Шевченко

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НОВОСТЬ ЧАСА

Мытищинский стрелок в бою со спецназом применял автоматы Калашникова и пулемет Дегтярева

31 марта, среда  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
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Российские туристы застолбили две курортные монополии

Где ждут российских туристов REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Год назад мало кто предполагал, что авиасообщение с внешним миром будет закрыто так долго. Заграница, за редким исключением, по сути, недоступна массовому туристу. Выбор у россиян по-прежнему невелик. Какой отдых ждет российского массового туриста в этом сезоне? Подробности...
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Судьбу Украины будут решать без Украины

Новая война за Донбасс, если она все-таки начнется, начнется именно с украинской стороны Jacques Witt/Pool/ABACAPRESS/REUTERS
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним Владимира Зеленского. Это крайне болезненная диспозиция и для президента Украины лично, и для украинской дипломатии в целом. Если Берлин и Париж пытаются наказать этим Киев, то за что именно? А главный вопрос – сможет ли это предотвратить новые бои за Донбасс? Подробности...
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Сколько детей мигрантов должно учиться в российских школах

Русскоязычные дети должны составлять большинство в классе, подчеркивают педагоги Григорий Сысоев/ТАСС
В России учатся десятки тысяч детей из семей мигрантов. Многие из них плохо говорят по-русски, из-за чего родители других школьников бьют тревогу – «гости» поневоле тянут назад весь класс. На проблему обратили внимание даже в Кремле: Путин призвал регулировать число ребят-иностранцев в каждом классе так, чтобы те быстрее осваивались в наших реалиях. Но какой должна быть такая квота? Подробности...
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Зачем Украина пугает себя «российским вторжением»

Обстановка в Донбассе остается напряженной Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
В Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на украинской границе. С чем связано текущее обострение на линии соприкосновения с непризнанными республиками и почему в последнее время украинские военные отличаются особо агрессивной риторикой? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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У Украины остался только Тарас Шевченко

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украинская культура с трудом вписывается в современные стандарты ненависти и ограничения, которые накладывает на нее необъявленная война с Россией и распространяемая на всю территорию галичанская версия истории. Подробности...

Два массовых убийства привели к диаметрально разным выводам

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
У наших людей идиотизм, происходящий в США, нередко вызывает недостойное злорадство – «скушайте друг друга». Но в данном случае мы имеем дело с проблемой, которая выходит очень далеко за пределы США – и неизбежно коснется и нас. Подробности...
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Ситком «Навальный на зоне» только начинается

Дмитрий Гололобов
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Уступать Алексею Анатольевичу – вообще не вариант, поскольку он живёт по принципу «дай мне палец, а я откушу всю руку». Если ему позволить послабления, то завтра он начнет ходить пить кофе к начальнику колонии и раздавать пинки контролёрам. Подробности...
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Сколько мигрантов должно быть в школе

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Судьбу Украины обсудят без Украины

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Чемпионат по русофобии в Грузии

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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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20:09
собственная новость

Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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    Глеб Простаков

    У Украины остался только Тарас Шевченко

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		31 марта 2021, 12:06

    На Украине новый скандал. На этот раз вокруг фигуры поэта и писателя Тараса Шевченко. В памятный день смерти Шевченко, 10 марта, Россотрудничество инициировало ряд мероприятий, в том числе международный поэтический конкурс, победители которого будут напечатаны в сборнике «День Шевченко». В материалах Россотрудничества Шевченко назван русско-украинским поэтом, из-за чего, собственно, и разразился дипломатический скандал.

    Украинский МИД счел инициативы Россотрудничества не чем иным, как «посягательством «страны-агрессора» на историко-культурное и философское наследие Тараса Шевченко». По мнению украинских дипломатов, «национальная самоидентификация Кобзаря – непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России – не может вызывать никаких сомнений». При этом украинский МИД решил «отрицать любые российские нарративы о Тарасе Шевченко». На фоне скандала даже вновь заговорили о необходимости скорейшего закрытия офиса Россотрудничества в Киеве.

    «Вот их переклинило» – скажет обыватель, далекий от современного украинского дискурса. В Киеве инициативу Россотрудничества восприняли не иначе как провокацию. Будучи одним из столпов украинской литературы, после 2014 года Шевченко стал символом гражданского сопротивления режиму в лице экс-президента Виктора Януковича, а после – признанной «страной-агрессором» России. Стихотворения Шевченко перед смертью декламировал один из первых застреленных во время протестов на Майдане Сергей Нигоян, дерзкими строфами из «Кобзаря» щеголяют бойцы Вооруженных сил Украины, день рождения литератора – неизменный повод для пиара всех без исключения украинских президентов. Но только последние два – Петр Порошенко и Владимир Зеленский – с особой избирательностью ищут в шевченковской поэзии именно антироссийский контекст.

    Творчество Шевченко как бы легализует украинскую борьбу за освобождение от российского влияния, которая-де велась испокон веков. Отсюда – столь бурная реакция на в целом безобидную культурную инициативу. Никто ведь не станет отрицать, что творчество Шевченко тесно связано с Российской империей. Его становление как литератора проходило в основном в Санкт-Петербурге, а его проза – не столь популярная на Украине – сплошь на русском языке. Вся биография Тараса Шевченко говорит о том, что его любовь-ненависть к империи колебалась в прямой зависимости от личных обстоятельств, а политические выпады против царской семьи во многом провоцировались не столько глубокими философскими убеждениями, сколько личной обидой.

    Своему освобождению от крепостничества Шевченко обязан группе российских деятелей культуры, в первую очередь – поэту Василию Жуковскому. Тому самому Жуковскому, который автор текста гимна Российской империи «Боже, царя храни!», написанного еще до освобождения Шевченко. Наверняка с огромной ненавистью к империи великий Кобзарь участвовал в росписи петербургского Большого театра вместе с цеховым мастером Василием Ширяевым. Но это все неважно – едва ли в современной украинской школе так глубоко изучают биографию поэта и борца. В творчестве Шевченко современной украинской педагогике больше интересно то, где про «москалей» и «кацапов», и в меньшей – все остальное.

    Фото: H.-D. Falkenstein/Global Look Press

    Бурная реакция украинского МИДа именно на Шевченко понятна. Украинская культура с трудом вписывается в современные стандарты ненависти и ограничения, которые накладывает на нее необъявленная война с Россией и распространяемая на всю территорию галичанская версия истории. По этой причине, например, в концепцию «извечного противостояния» плохо вписываются Иван Франко и Леся Украинка, называвшие себя «русинами», большинство представителей которых считают себя отдельным народом, а не украинцами. Сепаратизм, как пить дать. Или Михаил Булгаков, чей художественный прототип в «Белой гвардии» Алексей Турбин не слишком лестно отзывался и об украинском языке, и об учреждении самого украинского государства.

    Робкие попытки не отдавать русский язык России, о чем, например, в феврале 2021 года заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, приживаются плохо именно по причине строгости мерила «патриотизма» в современном его украинском понимании. Под это мерило не подходят ни Николай Гоголь, ни Сергей Королев, ни прочие уроженцы Малороссии и Украины, которые не кипели ненавистью и не тяготились пребыванием в империи.

    Нынешний Киев изобилует названиями улиц нацистских коллаборантов, но там до сих пор не появилась улица музыканта Владимира Горовица. А ведь этот киевлянин точно из великих – его исполнительский уровень сравнивают с уровнем Сергея Рахманинова. Но, во-первых, еврей. А во-вторых, хоть Горовиц и эмигрировал со временем в США, гром и молнии в отношении своей Родины, СССР, он тоже не метал.

    Вот и получается, что остался у такой Украины один только Шевченко, и то с многочисленными изъянами, умолчаниями и потертостями.

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