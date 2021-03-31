У Украины остался только Тарас Шевченко

На Украине новый скандал. На этот раз вокруг фигуры поэта и писателя Тараса Шевченко. В памятный день смерти Шевченко, 10 марта, Россотрудничество инициировало ряд мероприятий, в том числе международный поэтический конкурс, победители которого будут напечатаны в сборнике «День Шевченко». В материалах Россотрудничества Шевченко назван русско-украинским поэтом, из-за чего, собственно, и разразился дипломатический скандал.

Украинский МИД счел инициативы Россотрудничества не чем иным, как «посягательством «страны-агрессора» на историко-культурное и философское наследие Тараса Шевченко». По мнению украинских дипломатов, «национальная самоидентификация Кобзаря – непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России – не может вызывать никаких сомнений». При этом украинский МИД решил «отрицать любые российские нарративы о Тарасе Шевченко». На фоне скандала даже вновь заговорили о необходимости скорейшего закрытия офиса Россотрудничества в Киеве.

«Вот их переклинило» – скажет обыватель, далекий от современного украинского дискурса. В Киеве инициативу Россотрудничества восприняли не иначе как провокацию. Будучи одним из столпов украинской литературы, после 2014 года Шевченко стал символом гражданского сопротивления режиму в лице экс-президента Виктора Януковича, а после – признанной «страной-агрессором» России. Стихотворения Шевченко перед смертью декламировал один из первых застреленных во время протестов на Майдане Сергей Нигоян, дерзкими строфами из «Кобзаря» щеголяют бойцы Вооруженных сил Украины, день рождения литератора – неизменный повод для пиара всех без исключения украинских президентов. Но только последние два – Петр Порошенко и Владимир Зеленский – с особой избирательностью ищут в шевченковской поэзии именно антироссийский контекст.

Творчество Шевченко как бы легализует украинскую борьбу за освобождение от российского влияния, которая-де велась испокон веков. Отсюда – столь бурная реакция на в целом безобидную культурную инициативу. Никто ведь не станет отрицать, что творчество Шевченко тесно связано с Российской империей. Его становление как литератора проходило в основном в Санкт-Петербурге, а его проза – не столь популярная на Украине – сплошь на русском языке. Вся биография Тараса Шевченко говорит о том, что его любовь-ненависть к империи колебалась в прямой зависимости от личных обстоятельств, а политические выпады против царской семьи во многом провоцировались не столько глубокими философскими убеждениями, сколько личной обидой.

Своему освобождению от крепостничества Шевченко обязан группе российских деятелей культуры, в первую очередь – поэту Василию Жуковскому. Тому самому Жуковскому, который автор текста гимна Российской империи «Боже, царя храни!», написанного еще до освобождения Шевченко. Наверняка с огромной ненавистью к империи великий Кобзарь участвовал в росписи петербургского Большого театра вместе с цеховым мастером Василием Ширяевым. Но это все неважно – едва ли в современной украинской школе так глубоко изучают биографию поэта и борца. В творчестве Шевченко современной украинской педагогике больше интересно то, где про «москалей» и «кацапов», и в меньшей – все остальное.

Бурная реакция украинского МИДа именно на Шевченко понятна. Украинская культура с трудом вписывается в современные стандарты ненависти и ограничения, которые накладывает на нее необъявленная война с Россией и распространяемая на всю территорию галичанская версия истории. По этой причине, например, в концепцию «извечного противостояния» плохо вписываются Иван Франко и Леся Украинка, называвшие себя «русинами», большинство представителей которых считают себя отдельным народом, а не украинцами. Сепаратизм, как пить дать. Или Михаил Булгаков, чей художественный прототип в «Белой гвардии» Алексей Турбин не слишком лестно отзывался и об украинском языке, и об учреждении самого украинского государства.

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Робкие попытки не отдавать русский язык России, о чем, например, в феврале 2021 года заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, приживаются плохо именно по причине строгости мерила «патриотизма» в современном его украинском понимании. Под это мерило не подходят ни Николай Гоголь, ни Сергей Королев, ни прочие уроженцы Малороссии и Украины, которые не кипели ненавистью и не тяготились пребыванием в империи.

Нынешний Киев изобилует названиями улиц нацистских коллаборантов, но там до сих пор не появилась улица музыканта Владимира Горовица. А ведь этот киевлянин точно из великих – его исполнительский уровень сравнивают с уровнем Сергея Рахманинова. Но, во-первых, еврей. А во-вторых, хоть Горовиц и эмигрировал со временем в США, гром и молнии в отношении своей Родины, СССР, он тоже не метал.

Вот и получается, что остался у такой Украины один только Шевченко, и то с многочисленными изъянами, умолчаниями и потертостями.